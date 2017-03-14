Ощущение нехватки жизненных сил и проблемы со здоровьем часто служат сигналами, свидетельствующими о необходимости освобождения организма от токсинов и шлаков. С возрастом естественное выведение вредных веществ становится затруднительным, поэтому применение специальных средств и народных способов детокса способно значительно улучшить общее состояние.

Симптомы зашлакованности организма

Балластные и отравляющие организм вещества накапливаются в костях, внутренних органах и даже межклеточных пространствах. Они попадают с пищей, водой и воздухом, при проведении косметических и гигиенических процедур и отнимают красоту и молодость, снижая жизненный тонус. Симптомы зашлакованности чрезвычайно распространены в современном мире:

заболевания желудочно-кишечного тракта;

трудности в работе печени;

повышение утомляемости и снижение работоспособности;

воспаление сальных желез;

ускоренное старение кожи и ухудшение внешнего вида волос, ломкость ногтей;

недостаточность иммунитета;

появление аллергических реакций;

поражение слизистых покровов;

гибель нервных клеток;

частые головные боли, ухудшение памяти и рассеянность;

снижение аппетита, жажда.

Патологии сердечно-сосудистой системы, ранние инфаркты также можно отнести к симптомам, свидетельствующим о зашлакованности организма.

Основные правила выполнения процедур

К выполнению процедур по очищению организма от шлаков следует относиться серьезно. Залогом хорошего состояния в первую очередь служит соблюдение принципов здорового образа жизни, а не регулярные детокс-процедуры:

правильное питание и высокая двигательная активность;

употребление большого количества сырых фруктов и овощей;

прием чистой воды;

отсутствие вредных привычек;

полноценный ночной отдых;

ограничение использования синтетических моющих средств;

проживание в экологически благополучном месте (по возможности) или организация частого пребывания на природе.

Тело человека является саморегулируемой системой, в норме способной очищаться самостоятельно без специальных воздействий. Организм освобождается от токсинов и шлаков с помощью печени, кишечника, почек и потовых желез достаточно эффективно.

Планируя комплекс мероприятий по очищению, необходимо заблаговременно выявить особенности состояния своего здоровья в целом и отдельных органов в частности. При желчекаменной болезни или воспалительных процессах в мочеполовой системе чрезвычайно важно согласовать свои действия с лечащим врачом заранее.

Для достижения поставленной цели существует огромное разнообразие препаратов и рецептов. Выбирать из них можно, руководствуясь интуитивными предпочтениями и чутко прислушиваясь к реакции своего организма. В случае возникновения тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к терапевту.

Предупреждение: Чрезмерное увлечение специальными очищающими процедурами (например, использованием клизмы) и диетами может привести к нарушению микрофлоры кишечника, дисбактериозу, гастриту, сбоям в процессах метаболизма и серьезным расстройствам пищеварения.

Видео: Мнение врача-реабилитолога Сергея Агапкина: шлаки – миф или реальность?

Программа очищения организма

Применение безопасных методов детокса в правильном порядке – залог их эффективности. Важно проводить полное и последовательное очищение органов в соответствии с базовой программой:

Начинать рекомендуется с подготовительных мероприятий, призванных «расшевелить» накопленные отложения и подвести их к органам выделения. Чтобы усилить циркуляцию тканевых жидкостей, достаточно увеличить потребление теплой воды и выполнять разогревающие мероприятия. Первый этап - очищение толстого кишечника, проводимое для того, чтобы избежать повторного попадания вредных соединений в кровеносное русло. Следующий этап – освобождение печени от токсинов и шлаков, поскольку именно она служит фильтром на пути крови, идущей от кишечника к другим органам. На третьем этапе необходимо провести очистку почек, поддерживающих адекватное состояние внутренней среды организма. Завершающий этап – освобождение организма от шлаков и токсинов на клеточном уровне.

По желанию можно дополнить базовый комплекс мероприятий процедурами по детоксу легких, освобождению от слизи гайморовых и лобных пазух, очищению лимфы и крови, сосудов и сердца, суставов, кожи, соединительных тканей, половых органов. По окончании курса не следует резко возвращаться к привычному образу жизни и рациону.

Голодание – самая эффективная детокс-процедура

Ежедневная пища – основной источник шлаков для организма человека. Кардинальный метод чистки, затрагивающий все органы и системы, заключается в регулярном голодании. Оно освобождает энергетические ресурсы, обычно затрачиваемые на переваривание продуктов, и позволяет запустить процессы избавления от балластных веществ.

Важно, что этот метод предполагает очищение от токсинов всего организма как комплексной системы без акцента на определенные его части. Это эффективная процедура, в результате которой гнилостная микрофлора погибает, приходит в норму обмен веществ, а к суставам и связкам возвращается подвижность и эластичность.

Безусловно, полезнее всего голодать под контролем специалиста с выполнением сопутствующих лечебных мероприятий. Самостоятельно очищать организм с помощью этого способа достаточно с периодичностью 1-2 раза в неделю или даже месяц, отказываясь от приема твердой пищи на 24 часа.

Голодание может быть полным или частичным: в первом случае принимают только воду или травяные чаи без сахара (например, ромашковый или имбирный), во втором можно проводить его в виде разгрузочных дней на кефире или фруктах. Обычно образ жизни в это время менять не требуется, однако в зависимости от самочувствия активность может быть снижена.

Видео: В чем смысл голодания и как его проводить правильно

Вода – залог чистоты и здоровья

Регулярное употребление достаточного количества воды (10-12 стаканов в сутки) обеспечивает организму все необходимые условия для самостоятельного очищения от шлаков и токсинов. Она стимулирует перистальтику и поддерживает органы в «увлажненном» состоянии, что значительно облегчает их работу.

Теплая вода с морской солью запускает немедленный процесс освобождения кишечника. Для приготовления жидкости нужно взять 2 чайных ложки соли без йода на 1 л воды, а принимать ее следует каждое утро в этом же количестве. Очищать организм таким образом допустимо на протяжении длительного периода времени, если нет противопоказаний к использованию метода.

Предупреждение: Людям с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, патологиями пищеварительной системы, слабыми почками и склонностью к отекам не стоит рисковать, очищая кишечник соленой водой.

Использование клизмы для очищения организма

Из всего списка популярных методов очищения организма применение клизмы относится к наиболее нежелательным, особенно если она используется без наблюдения врача. Неосторожные действия могут привести к проколу прямой кишки, а повышенный риск вымывания электролитов и обезвоживания опасен для людей с заболеваниями сердца и почек.

Регулярное использование клизмы приводит к гибели полезной микрофлоры и нарушению стула. Гидроколонотерапия способна воздействовать на еще более глубокие отделы кишечника, что может увеличить вред от ее применения.

Применение аптечных препаратов для детокса

Аптечные препараты, используемые для очищения организма от шлаков без рецепта, относительно безопасны. В основном это слабительные средства и сорбенты. Для взрослого здорового человека их применение обычно обходится без неприятных последствий, но возможны и побочные явления в виде тошноты, рвоты и чувства тяжести.

Предупреждение: Назначение лекарственных препаратов должно производиться врачом с учетом данных обследования текущего состояния здоровья пациента.

Микрокристаллическая целлюлоза

МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) – препарат натурального происхождения, который можно свободно купить в аптеке. Она впитывает токсины и шлаки, словно губка, и выводит их из организма вместе с калом, к тому же очищает стенки желудочно-кишечного тракта механически. Во время применения препарата следует строго придерживаться инструкции, выпивая достаточное количество воды, иначе возможно развитие запора.

Активированный уголь

Аптечный активированный уголь известен своей способностью эффективно адсорбировать вредные вещества и выводить их из организма естественным путем. Это безопасный и простой метод очищения, достаточно в течение 3-7 дней принимать по 5-8 таблеток 2 раза в сутки. Более точную дозировку можно рассчитать на основании инструкции, прилагаемой к препарату.

Сульфат магния

Магнезия является признанным средством для очищения организма, поскольку она устраняет запоры и активизирует пищеварение. Этот препарат имеет выраженное слабительное действие, поэтому в день его приема лучше находиться дома и не планировать важных дел и мероприятий.

Полисорб

Полисорб МП – современный препарат для очищения организма от шлаков и патогенной микрофлоры, а также борьбы с лишним весом. Средство можно принимать детям с рождения, беременным женщинам и кормящим матерям, чего не скажешь о большинстве других препаратов.

Видео: Очищение печени аллохолом

Народные рецепты для очищения организма

Обычные продукты питания и травы при правильно организованном приеме способны производить то же очистительное действие, что и дорогостоящие медицинские препараты. На практике они значительно реже вызывают побочные эффекты, хотя и не всегда просты в применении.

Отруби

Отруби – частицы оболочек зерен, их клетчатка оказывает такое же действие, как и микрокристаллическая целлюлоза. Разбухая в организме, она механически очищает кишечник, выводит радионуклиды, тяжелые металлы и другие токсические соединения.

Отруби принимают трижды в день по 2 столовые ложки за полчаса до еды, запивая парой стаканов воды. Курс очищения занимает 30 дней, а проводить его можно не чаще 1 раза в год.

Льняное семя

Набирают популярность с каждым днем семена льна благодаря целебным и питательным свойствам. Они же служат и отличным очищающим средством, выводят холестерин, слизь и шлаки, помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Достаточно выпивать натощак с утра стакан воды со столовой ложкой молотого льняного семени за полчаса до завтрака и вечером незадолго до сна, чтобы обеспечить качественное очищение кишечника. Этот продукт можно также добавлять в каши, йогурты, фруктовые салаты и соки.

Крупы

Наиболее известный продукт в этой категории – предварительно замоченный рис, мощный натуральный сорбент, способный влиять на состояние всех органов и систем и обеспечивать комплексное очищение. Применять его необходимо с осторожностью. Рекомендуется использовать бурый рис, поскольку в нем сохраняется больше полезных веществ.

Овес – более мягкий и безопасный вариант для использования в очистительных процедурах. Он не раздражает слизистую, помогает справиться с эмоциональным и физическим истощением и широко применяется в лечении заболеваний органов дыхания.

Волокна злаков бережно освобождают от шлаков пищеварительную систему. Так, завтрак из гречневой каши с растительным маслом помогает мягко и безопасно очистить печень и снизить уровень холестерина в крови. Крупу следует варить 1-2 минуты, после чего оставить ее в тепле настояться до готовности.

Рецепт овсяного отвара для очищения организма

Зерна в количестве 200 г залить водой (1 л) и варить 40-50 минут. После того как смесь остынет, ее нужно процедить и принимать 4-5 раз в день по 100 мл.

Рецепт завтрака из гречи для очищения печени

Состав:

Гречневая крупа – 4 ст. л.

Нежирный кефир – 1 стакан

Применение:

Промыть гречневую крупу кипятком и залить кефиром, дать настояться в течение 10-12 часов. Принимать смесь следует утром натощак в качестве завтрака, избегая употребления пищи и жидкостей на протяжении 3-4 часов после него. Очищение проводится курсом за 10 дней, затем необходим перерыв на 2 недели.

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Травы

Сырые травы с личной грядки (кинза, лук, укроп, петрушка и другие), а также отвары и настои оказывают мощное очищающее действие, избавляя организм человека не только от шлаков, но и от патогенной микрофлоры и паразитов.

Рецепт очищающего отвара из сушеных трав

Состав:

Подорожник – 1 ст. л.

Ромашка – 1 ст. л.

Сушица болотная – 1 ст. л.

Применение:

Измельчить травы в кофемолке или растолочь, залить 1 столовую ложку смеси кипятком в объеме 400 мл. После настаивания в течение 20 минут жидкость следует процедить и остудить. Принимать напиток нужно утром и вечером по 100 мл за 30 минут до еды на протяжении 14 дней.

Свежие соки

Свежевыжатые соки, приготовленные из кислых фруктов, способны значительно облегчить процесс освобождения организма от шлаков и токсинов. Они хорошо сочетаются с микрокристаллической целлюлозой и отрубями, усиливая действие этих препаратов.

Для проведения чистки с их помощью необходимо 1-2 раза в месяц на протяжении дня выпивать по стакану сока ежечасно, другие продукты и особенно твердая пища исключаются на этот промежуток времени.

Рецепт цитрусового коктейля для очищения кишечника

Смешать сок цитрусовых (можно использовать лимоны, апельсины или грейпфруты) с минеральной водой в комфортном соотношении, выпивать по 1 литру в течение суток на протяжении 7 дней.

Овощи и фрукты

Свежие сырые овощи и фрукты богаты клетчаткой, за счет ее присутствия они мягко и эффективно очищают желудочно-кишечный тракт. Для поддержания организма в хорошей форме важно регулярное включение в меню салатов из капусты, моркови, огурцов, свеклы, редиса, сладкого перца и сельдерея с растительным маслом.

Чеснок, помимо вывода шлаков и токсинов, помогает успешно справиться с глистной инвазией. Он является одним из известнейших в народной медицине противомикробных средств, а также присутствует в большинстве рецептов для очищения сосудов.

Определенные сорта яблок содержат значительное количество фруктовых кислот, растворяющих отложения и облегчающих их выведение. Очищение с их помощью можно проводить достаточно часто – до 2 раз в месяц. Для этого в течение дня в пищу используют только 2 кг кисло-сладких яблок, съедая их равными порциями через каждые 2 часа, и чистую воду без газа.

Кефир и йогурты

Свежие кисломолочные продукты чрезвычайно полезны для кишечника. Они поддерживают микрофлору в здоровом состоянии, очищая ее от патогенных организмов. Действие этих напитков усиливается в сочетании с фруктами или семенами льна.

Касторовое масло

Старинное средство для очищения организма - касторовое масло. Оно нормализует частоту стула, избавляет от вредных вирусов, бактерий и грибков, включая дрожжевые. Однако употреблять его нужно с осторожностью, поскольку слабительный эффект может повлечь за собой развитие обезвоживания.

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