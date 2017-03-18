Черный тмин, или чернушка посевная, или калинджи – это далеко не новый продукт. О его чудесном влиянии на организм и лечебных свойствах было известно еще много веков назад. Но именно сегодня семечки переживают пик популярности. Настал тот момент, когда люди устали от лекарств, переключились на природное богатство и вспомнили про тмин. Стоит разобраться, действительно ли он так полезен или свойства продукта преувеличены.

Основные полезные свойства

Ошеломительной популярности тмин обязан составу. В нем содержатся вещества, которые не только помогают поддерживать жизнеспособность, но и улучшают работу ослабленных, больных, поврежденных органов и систем. Семечки обладают бактерицидным, противовоспалительным, противогрибковым и спазмолитическим фармакологическим эффектом. Их можно смело использовать в лечебных и профилактических целях, если нет серьезных противопоказаний.

Полезные свойства черного тмина:

Укрепление иммунитета. Семена повышают защитные функции организма, помогают бороться с вирусами, инфекциями, грибками. Продукт полезен ослабленным людям, перенесшим тяжелые заболевания или хирургические вмешательства. Тмин способствует подъему настроения, повышает общий тонус организма, улучшает работоспособность, самочувствие и выносливость. Он незаменим для людей с повышенной физической активностью. Черный тмин очищает сосуды, повышает их эластичность и снижает уровень холестерина. Продукт предотвращает, облегчает и помогает избавиться от таких заболеваний, как атеросклероз, варикоз, но с особой осторожностью следует применять его при тромбозе. Семена облегчают состояние при климаксе, снижают болезненность менструаций, улучшают гормональный фон, полезны при любых проблемах женской и мужской мочеполовой системы. Тмин способствует очищению почек, улучшает их работу, обладает легким мочегонным действием и способствует выведению лишней жидкости из организма. Тмин повышает уровень гемоглобина в крови, улучшает общие биохимические показатели. Семена эффективны в лечении кашля, могут справиться даже с застарелыми бронхитами, облегчают состояние при астме. Продукт обладает противоопухолевым фармакологическим эффектом, часто используется для профилактики и лечения образований разных видов.

Уникальные свойства черного тмина позволяют использовать его для профилактики заболеваний десен, кожных проблем, против выпадения волос и перхоти. Продукт востребован не только в медицине, но и в косметологии. На основе семян создано много лечебных, ухаживающих средств, которые дают положительные результаты. Многие из них можно приготовить в домашних условиях.

Видео: Черный тмин с медом – лекарство пророка

Как выбирать и хранить

В пищу и для лечебных целей можно употреблять любой черный тмин, но важно, чтобы он был свежим и собранным в благоприятных с экологической точки зрения районах. Обычно его покупают в отделах специй, аптеках, интернет-магазинах. Семена имеют специфический аромат, чем-то напоминающий мускатный орех, перец. Вкус приятный, цвет темный, поверхность морщинистая. Форма трехгранная, слегка вытянутая.

Хранить тмин можно с другими специями и крупами. После покупки продукт пересыпается в банку, закрывается, убирается в кухонный шкаф. На свету семена лучше не держать, так как солнечные лучи разрушают часть витаминов.

Общее укрепление организма

Продукт обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами, имеет много активных веществ, является прекрасной профилактикой различных заболеваний. При регулярном употреблении можно забыть о простудах, высоком давлении, болях в суставах, снижении зрения, слуха и других проблемах со здоровьем.

Рецепт иммуномодулирующего средства

Курс приема средства ничем не ограничен, его можно употреблять ежедневно на протяжении всей жизни. При непереносимости продуктов пчеловодства мед можно заменить лимонным или другим соком, любым сиропом.

Состав:

Черный тмин – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Целые семена смешать с медом, медленно съесть утром натощак за час до еды, тщательно пережевывая смесь. Запивать можно водой или несладким чаем, отваром трав. При проблемах с зубами тмин можно измельчить в ступке, но кофемолку и другие металлические предметы использовать не рекомендуется. Если имеются заболевания желудка, смесь нужно принимать во время или после еды.

Черный тмин для похудения

Уникальные и полезные свойства тмина можно использовать в борьбе с лишним весом. Продукт подарит организму витамины, минеральные и другие нужные вещества, но это далеко не все. Семена эффективно подавляют тягу к сладкому. После их употребления пропадает желание съесть что-то вредное и запретное. Также ускоряется липолиз и метаболизм. Важное свойство черных семян – нейтрализация, выведение продуктов распада жиров. Организм очищается естественным образом.

Способы использования для похудения:

Отвар. Проварить 2 ст. л. тмина в 500 мл воды 2-3 минуты, настоять. Разделить на три порции, пить перед основными приемами пищи. Утром натощак и вечером перед сном съедать по 0,5 ч. л. семян, медленно и тщательно пережевывать, запивать стаканом воды. На ночь пить кефир с 1 ч. л. перемолотых семян. Можно в коктейль добавить 1 ч. л. меда. Если употреблять его вместо ужина, вес будет уходить еще быстрее.

Какой бы из этих способов ни был выбран, нужно помнить про умеренность в еде. Если злоупотреблять жирной и высококалорийной пищей, достичь хороших результатов будет сложно.

Лечение кашля

Черный тмин эффективен в лечении кашля, бронхитов, астмы. Семена обладают муколитическим действием, способствуют отхождению мокроты, улучшают состояние и ускоряют выздоровление. Отвары можно использовать для полоскания горла, орошения миндалин.

Как использовать тмин от кашля:

Заварить 1 ложку семян 500 мл кипятка, настоять. Пить теплую водичку 3-5 раз в день в перерывах между приемами пищи. Можно добавлять мед. Перемолоть 1 ч. л. семечек, смешать с теплым молоком или отваром ромашки аптечной, пить ежедневно с утра и на ночь не меньше 5 дней. Черный тмин полезно употреблять просто в сухом виде по несколько зернышек, медленно пережевывать, раскусывать. За день можно съесть 1-2 ложки.

Дополнительно при лечении кашля делать массаж грудной клетки или компрессы с использованием натурального масла тмина.

Видео: Чай с тмином для лечения кашля

Черный тмин от облысения

Семена можно использовать для лечения волос и кожи головы. Они хорошо справляются с перхотью, ускоряют рост, помогают предотвратить сечение. Но чаще всего применяются в борьбе с выпадением и облысением. Активные вещества хорошо укрепляют луковицы, питают кожу головы, нормализуют жировой обмен.

Как использовать тмин для волос:

Маски. Перемолотые семена смешивают с покупными масками для волос в соотношении 1:2, втирают в кожу головы, утепляют, выдерживают несколько часов. Отвары. Ложку семян заливают 150 мл воды, проваривают 3 минуты, процеживают. Воду втирают ежедневно в корни волос на ночь. Утром голову вымыть. Спиртовые настойки. Ложку семян растолочь, залить 100 мл хорошей водки, настоять неделю и процедить. Втирать в кожу головы за 2 часа до мытья волос, обязательно надевать утепляющий колпак.

Способов использования семян тмина много. Но нужно помнить, что с застарелой и генетической алопецией ни одно домашнее средство не справится. В этом случае тратить время бессмысленно, разумней сразу обратиться за помощью к трихологу.

Видео: Отвар семян черного тмина для здоровья волос

От паразитов

В черном тмине содержатся монотерпеновые фенолы, цинеол, туйон, танины, сапонины. Все эти вещества обладают глистогонным действием. В отличие от аптечных препаратов, они не вредят организму, такое лекарство можно давать даже детям. Если сравнивать с другими народными средствами (полынь, пижма, другие растения и плоды, семена), то по эффективности тмин уступает только некоторым видам перца.

Рецепт от паразитов

Рецепт народного средства для избавления от глистов. Курс лечения 7 дней, желательно повторять его каждые 3 месяца.

Состав:

Семя укропа – 0,5 ч. л.

Черный тмин – 0,5 ч. л.

Вода – 120 мл

Применение:

Размолоть оба вида семян в порошок или хорошо размять. Укроп можно взять обычный огородный или аптечный фенхель. Добавить ложку воды, сделать кашицу. Съесть с утра натощак, запить остальной жидкостью. Час не есть и не пить.

Возможный вред и побочные эффекты

Перед использованием продукта нужно обязательно изучить противопоказания к черному тмину. Несмотря на огромное количество активных веществ, в некоторых случаях он может навредить. При обострении любых хронических заболеваний перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом.

Основные противопоказания:

гиперчувствительность и индивидуальная непереносимость;

гастрит, язва желудка;

период беременности;

желчнокаменная болезнь;

сердечные патологии.

В некоторых случаях семена вызывают побочные эффекты: диарею, понижение артериального давления, раздражение слизистых желудка, головокружение. При наличии бессонницы не стоит принимать продукт вечером, так как он может повысить активность. При беременности употреблять черные семена нельзя, но они станут чудесным подспорьем во время лактации, так как повышают выработку молока и улучшают его качество. Противопоказаний у черного тмина немного, но не стоит злоупотреблять продуктом и превышать рекомендуемые дозировки. Любое лекарство может стать ядом, если его принимать бездумно.

Важно! Черные семена способствуют заживлению ран, швов, восстанавливают ткани. Их можно использовать в послеоперационный период, но если не было трансплантации органов. В противном случае иммуностимулирующее средство усилит отторжение чужеродных тканей.

Состав полезных веществ

Энергетическая ценность черного тмина составляет 375 ккал на 100 г. В продукте содержатся насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, сахара и клетчатка.

Таблица содержания витаминов и минералов (на 100 г)