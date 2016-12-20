Коровье молоко получило гораздо большее распространение, чем молоко других животных. Оно присутствует на столе каждой семьи практически ежедневно в чистом виде или в качестве производимых из него продуктов питания (творога, сыра, сливочного масла, йогурта или кефира). Повсеместно высокому спросу на коровье молоко способствуют простота и доступность его получения, значительные объемы промышленного производства.

Польза коровьего молока

Одно из важнейших свойств коровьего молока – наличие витамина B12 в его составе. Он имеет большое значение для работы нервной системы и процессов кроветворения, способствует росту и снижает уровень холестерина, участвует в обмене веществ. Организм человека также использует его для синтеза ДНК и аминокислот.

Большое количество кальция в составе молока обуславливает его важную роль в формировании и укреплении костной ткани. Присутствующий здесь же витамин Д улучшает усваивание кальция и способствует его отложению в костях и дентине. Таким образом, употребление коровьего молока эффективно предупреждает развитие рахита и остеопороза.

Особенно важно регулярное употребление коровьего молока в детстве. Именно в раннем и переходном возрасте закладывается прочность скелета и накапливается максимальная костная масса, от чего будет зависеть предрасположенность к переломам на всю жизнь. Доказана прямая связь поступления кальция с молоком с отложением его в костной системе подростков, обратная – с частотой переломов.

В раннем возрасте коровье молоко, как правило, хорошо усваивается, способствует росту и развитию, укреплению иммунитета, улучшению памяти и настроения. С возрастом способность переваривать молоко ухудшается, но полное исключение традиционной пищи из рациона пожилого человека может нанести вред его здоровью. В этом случае рекомендуется употреблять молоко разведенным или обезжиренным (снятым).

Молоко является продуктом, который традиционно назначается для реабилитации людей, занятых на вредных производствах, а также используется в лечебном, диетическом и детском питании. Оно помогает при анемии, заболеваниях почек, нарушениях в работе нервной системы, желудочно-кишечного тракта и туберкулезе. Молоко с медом – широко известный напиток, снимающий стресс и облегчающий засыпание.

Комплексное благоприятное действие молока на сердечно-сосудистую систему обеспечивается высоким содержанием в нем калия и возможностью немного понижать артериальное давление. Линолевая кислота в его составе избавляет от лишнего веса, что тоже облегчает работу сердца. Подтверждена и противоопухолевая активность молока, а также его способность увеличивать продолжительность жизни.

Коровье молоко при беременности

Недостаток поступления кальция во время вынашивания плода неизбежно сказывается на состоянии костей и зубов будущей матери. Коровье молоко способно во многом решить вопрос дефицита этого минерала, оно же способствует и полноценному его усвоению. Лактоза, в избытке содержащаяся в молоке, помогает организму перерабатывать кальций, а также служит отличным источником энергии.

Молоко мягко очищает организм беременной женщины, выводя из него яды, соли тяжелых металлов, радиоактивные соединения. Для жительниц крупных промышленных городов эта особенность продукта особенно важна. Кроме того, некоторые витамины в его составе имеют ярко выраженную антиоксидантную активность и защищают клетки от вредного воздействия окружающей среды.

При отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости коровьего молока у матери и младенца оно может сбалансировать рацион беременной или кормящей женщины, обогатить его питательными веществами и витаминами. Этот продукт также служит безопасным эффективным средством для снятия изжоги, часто сопровождающей вторую половину беременности.

Предупреждение: Если ранее женщина испытывала трудности с употреблением коровьего молока, то и во время беременности лучше полностью от него отказаться и не проводить рискованных опытов.

Когда употребление коровьего молока опасно

Основной белок коровьего молока, казеин, является сильнейшим аллергеном. При неполном переваривании он способен попадать в кровь и выступать в роли антигена, вызывая мощную иммунную реакцию. Результатом такой встряски может стать не только развитие непереносимости всех молочных продуктов, но и сахарный диабет I типа.

Людям со склонностью к аллергии следует проявить осторожность в употреблении коровьего молока, полезным будет попросить совета лечащего врача относительно своей диеты. Наличие патологической реакции на него означает полное исключение из рациона всех молочных продуктов.

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Молочный сахар, лактоза, редко полностью перерабатывается в организме взрослого человека. Лактазная недостаточность может быть развита в различной степени: не вызывать неудобств или приводить к полной непереносимости молочных продуктов. Проявляется она чаще всего в виде следующих симптомов:

диарея, жидкий стул;

тошнота, рвота;

метеоризм, вздутие живота;

спазмы и боли в желудке;

изжога.

Коровье молоко наносит вред организму также в том случае, если нарушен метаболизм галактозы. Это вещество образуется при расщеплении молочного сахара вместе с глюкозой и может стать серьезным фактором риска для развития катаракты и артритов. Галактоземия является наследственным заболеванием и требует полного исключения молока из рациона.

Правила выбора и употребления коровьего молока

Обычно в первую очередь принято обращать внимание на натуральность и безопасность пищи, что, безусловно, будет верным и по отношению к коровьему молоку. Идеальный вариант – приобретать его с частного подворья у аккуратных и чистоплотных хозяев, чью корову регулярно осматривает ветеринар. Только так можно найти цельное молоко, продукт же промышленного производства является питьевым нормализованным, содержание белков и жиров в нем регулируется искусственно.

Следует выбирать то молоко, которое как можно меньше соприкасалось с воздухом, потому что при этом молочные жиры частично окисляются. Для получения информации на этот счет допустимо немного расспросить фермера о том, как происходит доение в его хозяйстве, полезно будет выяснить и его способ (машинный или ручной).

Свежесть продукта имеет огромное значение: парное цельное молоко содержит максимум полезных нутриентов и лизоцим, сдерживающий развитие гнилостных микроорганизмов. Уже через 2 часа он теряет свою активность, поэтому сырое молоко нужно подвергать кипячению или пастеризации. Проще всего произвести моментальную пастеризацию – нагреть напиток почти до 90°C и сразу выключить плиту.

Пастеризация почти не изменяет вкусовые качества молока, зато уничтожает возбудителей опасных болезней, включая туберкулез и бруцеллез. Термостойкие молочнокислые микроорганизмы не погибают, также сохраняются полезные нутриенты. Пастеризованное молоко может скиснуть, поэтому остается вполне пригодным для изготовления простокваши, творога или сыра.

Обработка молока под воздействием высоких температур практически полностью уничтожает болезнетворную микрофлору и споры бактерий, но также вызывает физические и химические изменения состава. Среди таких методов наиболее популярны кипячение, стерилизация и ультрапастеризация. Они разрушают молочнокислые бактерии, препятствующие появлению токсических соединений, и молочные жиры, лишая продукт большей части его полезных свойств.

Любая термическая обработка понижает кислотность напитка, освобождает его от растворенных в нем газов и увеличивает срок хранения. Из видов молока, доступных для покупки в магазине, предпочтительно выбирать пастеризованное, именно оно принесет больше пользы организму человека, нежели остальные. Срок хранения такого молока невелик, до 7-14 суток в зависимости от способа упаковки.

Предупреждение: Следует избегать использования в пищу восстановленного молока, поскольку оно имеет низкую питательную ценность и может содержать окисленный холестерин, угнетающий работу сердца и сосудов, и посторонние добавки (мел, сахар, крахмал или муку).

Видео: Рассказ об особенностях коровьего молока в передаче «С утра до вечера»

Хранение коровьего молока

Срок годности молока зависит от способа его обработки, упаковки и температуры. Сырое молоко при 1-2°C хранится двое суток, 3-4°C – около полутора суток, 4-6°C – сутки, 6-8°C – 18 часов, а при 8-10°C – всего 12 часов.

Полезные советы по хранению молока:

В магазине лучше класть молоко в продуктовую корзину последним, чтобы избежать его длительного пребывания в тепле. По возвращении домой нужно сразу поместить его в холодильник. В холодильнике молоко оптимально хранить при температуре 0-4°C, не использовать для этого дверцу. Вскрытое молоко можно употреблять в пищу в течение 3 дней, держать закрытым и отдельно от продуктов, имеющих сильный запах. Для хранения молока лучше использовать оригинальную упаковку, стеклянную или керамическую тару. Следует избегать попадания на продукт света, поскольку он разрушает рибофлавин и витамин Д. Заморозка молока позволяет сохранить его питательные и вкусовые свойства на длительный срок, размораживать такое молоко нужно в холодильнике.

Совет: Замороженное коровье молоко при оттаивании часто подвержено расслаиванию. В этом случае достаточно взбить его блендером для возвращения обычного вида.

Совместимость молока с другими продуктами питания

Коровье молоко является самостоятельным продуктом питания. Чтобы оно усваивалось лучше, необходимо пить его на голодный желудок, не смешивая с другой пищей, маленькими глотками и с небольшой задержкой во рту. Не стоит принимать холодное молоко: низкая температура затрудняет процесс пищеварения. После стакана молока полезно воздержаться от еды в течение некоторого времени (1-1,5 часа).

Приемлемо употреблять молоко с некоторыми видами фруктов, ягод и овощей. Оно смягчает действие кофеина, поэтому полезно добавлять его понемногу в чай или кофе. Молоко также хорошо сочетается с творогом.

Состав продукта

Состав молока коровы богат и разнообразен, оно включает в себя белки, липиды, углеводы, минеральные соли, витамины и гормоны. Полноценный набор аминокислот целиком покрывает потребности человеческого организма, а молочный жир является одним из наиболее питательных и полезных. Энергетическая ценность сырого цельного молока невелика – всего 65 кКал, поэтому молочные диеты широко распространены и эффективны.

Пищевая ценность коровьего молока (на 100 г продукта)

Витамины % от суточной нормы Минералы % от суточной нормы A 4 Калий 6 D 1 Кальций 12 E 1 Магний 4 C 2 Натрий 4 B1, тиамин 3 Фосфор 11 B2, рибофлавин 8 Хлор 5 B4, холин 5 Йод 6 B5, пантотеновая кислота 8 Кобальт 8 B6, пиридоксин 3 Молибден 7 B9, фолаты 1 Селен 4 B12, кобаламин 13 Хром 4 H, биотин 6 Цинк 3 PP, ниацин 1 - - PP, НЭ 5 - -

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