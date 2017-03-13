Семя льна – уникальный продукт, который сейчас очень популярен и используется для самых разных целей. Чаще всего применяется для лечения запоров и позиционируется как безопасное, полезное и действительно работающее средство. Его можно использовать в любом возрасте и даже давать детям. Способов и рецептов огромное количество, среди них немало удобных, проверенных и доступных.

Механизм действия и побочные эффекты

Семя содержит большое количество клетчатки, которая под действием воды разбухает в организме, способствует увеличению каловых масс, усиливает моторику кишечника и заставляет его опорожняться. Дополнительно лен выделяет слизь, которая благоприятно воздействует на стенки органа, обволакивает их, защищает. Если поверхность раздражена, имеются микроскопические повреждения, то продукт также поможет с ними справиться, поспособствует заживлению.

Полезным побочным эффектом использования семян льна при запорах будет очищение стенок кишечника от многолетних отложений. При увеличении каловых масс труба растягивается, выправляются складки, грубые нерастворимые волокна захватывают загрязнения, легко и безболезненно выносят их из организма. Скользкая слизь помогает сделать процесс максимально комфортным, мягким.

Общие принципы использования семян

Для лечения запоров подходят любые семена льна, купленные в магазине или в аптеке независимо от цвета. Есть ряд правил, которые усилят их действие и лечебный эффект.

Основные принципы:

Семена нужно измельчать, если они не подвергаются запариванию. В противном случае эффективность лечения запоров будет значительно ниже. Измельчается лен непосредственно перед использованием, хранить раздавленные семечки дольше суток не рекомендуется. Обязательно нужно пить воду. Недостаток жидкости снижает эффективность лечения запоров.

Однократное употребление семени уже может дать положительный результат, стул станет рыхлым, мягким, кишечник легче опорожнится. Но важно понимать, что для устранения проблемы, очищения кишечника и его полноценной работы нужно пройти курс лечения не меньше 2 недель. Если проблема остается актуальной, длительность можно увеличить, срок приема ничем не ограничен и пойдет только на благо организму.

Рецепты из народной медицины

Способов использовать семя льна при запорах много. Часто его просто добавляют в выпечку, в обычные блюда, салаты. Но на самом деле, эти способы не очень эффективны. Чтобы добиться хорошего результата, нужна слизь. Она образуется только в процессе взаимодействия с жидкостью. Взрослому человеку на 1 ложку семян нужно выпить не меньше стакана воды, чая, компота или другого напитка. Если продукт добавляется в кашу, то после еды также требуется питье.

Рецепт простого киселя

Известный рецепт, для которого даже не нужно измельчать семя. Кроме воды, больше ничего не понадобится. Но можно для улучшения вкуса добавить 1 ч. л. меда.

Состав:

Семя – 1-2 ч. л.

Вода – 200 мл

Мед (по желанию) – 1 ч. л.

Применение:

Залить чистое семя кипятком. Укутать, настоять 5 часов. Если будет добавляться мед, то непосредственно перед употреблением. Пить кисель на ночь не ранее, чем через 2 часа после ужина. Курс лечения ничем не ограничен, желательно не прекращать прием до получения устойчивых результатов.

Рецепт с кефиром

Чтобы кисломолочный напиток действительно помог решить проблему, нужно выбирать самый свежий. Желательно брать кефир с пометкой «био», он полезней, наполнит кишечник важными бактериями, улучшит микрофлору. Жирность значения не имеет.

Состав:

Кефир – 200 мл

Семя льна – 1 ч. л.

Применение:

Размолоть семена, смешать с кефиром, оставить на всю ночь. Можно убрать в холодильник, так как в тепле напиток станет чересчур кислым. Выпить натощак за час до завтрака. Употреблять не менее 10 дней подряд.

Рецепт с семенами укропа

Этот вариант идеален для людей, склонных к метеоризму. Семена укропа будут подавлять неприятные реакции организма.

Состав:

Семя льна – 1 ч. л.

Семена укропа – 1/4 ч. л.

Вода – 200 мл

Кора крушины сушеная – 1 ч. л.

Применение:

Измельчить лен вместе с укропом. Добавить кору крушины. Залить горячей водой, но не кипятком. Прогреть на водяной бане 10 минут. Остудить до теплого состояния, выпить на ночь или утром натощак.

Рецепт с черносливом

Сильное средство, которое поможет справиться даже с застарелыми и хроническими застоями. Чернослив можно использовать любой, степень усушки значения не имеет.

Состав:

Семя – 1,5 ч. л.

Чернослив – 4 шт.

Вода – 250 мл

Применение:

Чернослив промыть, порезать кусочками, залить кипятком. Настоять минут 10, чтобы температура снизилась до 70°C. Размять в ступке или перемолоть семя льна, добавить в настой, размешать, накрыть и оставить еще на 30-40 минут. Выпить натощак или за час до приема пищи в течение дня. Для лечения систематических запоров пройти курс от 14 дней до месяца.

Видео: Очищение семенами льна с кефиром

Семя льна детям

Запоры у детей также можно лечить семенем льна. Вреда продукт не принесет, окажет положительное действие на кишечник и весь организм в целом. Но важно начинать прием с малых порций. В противном случае детский организм негативно отреагирует на обилие клетчатки. Давать продукт можно с возраста одного года по трети чайной ложки. Трехлетнему ребенку можно за раз съесть полную ложку.

Схема приема с 3 лет:

с 1 по 3 день по 0,3 ч. л;

с 4 по 6 день по 0,5 ч. л;

далее по 1 ч. л. в сутки.

Из семян можно готовить лечебные кисели, каши, добавлять во фруктовое пюре, соки. Общие правила не изменяются, продукт требует измельчения. Если закрадываются сомнения по поводу чистоты семян, то предварительно их нужно прополоскать, поместив в сито.

Совет! Редкий ребенок согласится пить кисель с непривычным вкусом. В этом случае разумней пойти на хитрость, добавить в него фрукты или ягоды, которые также поспособствуют размягчению стула. Например, сливы. А вот груши лучше обходить стороной.

Семя льна при беременности

Во время беременности у женщин часто появляются проблемы со стулом. Для их устранения можно использовать семя, продукт натуральный и полезный. Кроме клетчатки, он подарит организму другие важные вещества и витамины. Но принимать лен нужно крайне аккуратно и только после консультации с врачом, который ведет беременность. Для устранения проблемы используются любые рецепты, не противоречащие законам правильного питания.

Важно помнить, что самостоятельное увеличивать дозировку семени категорически запрещено. Максимальная суточная норма равна 1 ст. л. Но начать прием рекомендуется с третьей части. Обилие клетчатки может спровоцировать повышенное образование газов. Беременную женщину будет мучить вздутие, бурление, которые способны повысить тонус матки, стать причиной угрозы выкидыша. Поэтому подход к решению неприятной проблемы должен быть максимально осторожным, продуманным.