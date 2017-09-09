Заметить образование миомы, как правило, удается только после того, как ее размер достигнет 5 см и более. При этом у женщины в течение нескольких лет отсутствуют какие-либо симптомы, особенно если опухоль вырастает со стороны брюшной полости. Тем не менее, последствия ее развития могут быть самыми непредсказуемыми. Образование множественной миомы матки становится причиной бесплодия или осложнений при беременности. Способ лечения зависит от размера и расположения узлов. Задача врачей – выбрать наиболее щадящий метод, чтобы сохранить репродуктивную функцию.

Что такое множественная миома

Узел миомы развивается из одной мутирующей клетки в мышцах стенки матки. Если мутирует 2 и больше клеток, то возникает так называемая множественная миома матки. Такая разновидность опухоли встречается у 80% пациенток с этим доброкачественным заболеванием.

По расположению и направлению роста узлы подразделяют на следующие виды:

субмукозные – образуются в мышечных волокнах, расположенных под слизистой оболочкой, выстилающей полость матки;

субсерозные – образуются под наружной (серозной) оболочкой и растут в сторону брюшной полости;

интерстициальные – развиваются внутри мышечного слоя.

В множественной опухоли можно одновременно наблюдать узлы различных размеров: до 2 см в диаметре (малые), от 2 до 6 см (средние) и больше 6 см (большие). Иногда из одного миоматозного узла развивается еще и второй.

Существуют различные варианты локализации множественных узлов. Они все могут, например, образоваться за пределами матки, но возможно и одновременное появление их в полости. Несколько опухолей разного размера может быть расположено только в теле матки или только в ее шейке. Возможна смешанная локализация.

В мышечном слое узлы множественной миомы могут быть разбросаны по всему объему или концентрируются на каком-то одном участке. Если они образуются в задней стенке матки, женщина вообще не будет знать об их существовании, пока они не станут мешать работе других органов.

Такое заболевание встречается в основном у женщин репродуктивного возраста после 30 лет.

Видео: Что такое множественная опухоль, способы лечения

Осложнения множественной миомы

При образовании множественной субмукозной миомы у женщины возникают различного рода нарушения менструального цикла. При появлении опухолевых узлов со стороны брюшной полости образуются спайки с соседними органами, что приводит к постоянным болям в животе, пояснице, нарушению работы органов малого таза.

Множественные миоматозные узлы нередко имеют тонкую ножку. Ее перекручивание ведет к нарушению кровообращения в теле опухоли и некрозу тканей. Такое состояние представляет большую опасность, так как становится причиной сильного внутреннего кровотечения и перитонита.

Серьезным осложнением, требующим немедленного оперативного вмешательства, является так называемое «рождение миоматозного узла» - выпадение субмукозной опухоли из полости матки через шейку во влагалище. Это происходит в том случае, когда ножка слишком тонкая, а узел растет по направлению к цервикальному каналу. Такое состояние приводит к некрозу узла, сильному кровотечению.

Примерно у 5% пациенток происходит перерождение множественной миомы матки в злокачественную опухоль.

Причины заболевания

Мутация клеток происходит в результате нарушения кровообращения (из-за внезапного спазма сосуда в конкретной точке), воспалительного процесса или механического повреждения стенки при выскабливании. Однако основным предрасполагающим фактором считается нарушение гормонального фона в организме, аномальные изменения в соотношении эстрогенов и прогестерона.

Наиболее часто множественная миома обнаруживается у женщин с такими заболеваниями, как эндометрит, гиперплазия эндометрия, эндометриоз. Возникновению гормональных нарушений и образованию опухоли способствуют следующие факторы:

заболевания органов эндокринной системы;

нарушение обмена веществ, приводящее к ожирению, сахарному диабету;

отсутствие беременностей и родов, отказ от кормления грудью, позднее начало или отсутствие половой жизни;

слишком раннее или позднее начало полового созревания;

искусственное прерывание беременности;

неправильная установка и длительное использование внутриматочной спирали;

употребление лечебных и противозачаточных гормональных препаратов.

Дополнение: Важную роль играет генетическая предрасположенность к неправильному формированию клеток, обеспечивающему развитие множественной миомы.

Риск возникновения миомы повышен у женщин, сталкивающихся с неблагоприятными экологическими условиями, работающих с вредными веществами. Физические перегрузки и длительные эмоциональные стрессы, привычка к курению также способствуют возникновению патологии.

Симптомы

Симптомы при наличии множественной миомы зависят от ее вида, размеров и локализации.

Образование внутрибрюшных узлов никак не отражается на характере менструаций. Месячные приходят регулярно, продолжительность и интенсивность укладываются в норму. Если опухолевые узлы расположены непосредственно под эндометрием или прорастают в полость матки, то у женщины возникает меноррагия (обильные болезненные месячные длительностью больше 7 дней), а также маточные кровотечения между менструациями (метроррагия). Это становится причиной возникновения железодефицитной анемии, кислородного голодания клеток различных тканей. Появляются такие симптомы, как головокружение, слабость, тошнота, головная боль, обмороки.

Симптомом образования субмукозной множественной миомы матки является появление у женщины обильных жидких выделений желтоватого цвета. Дальнейшее образование и рост узлов сопровождаются постоянными болями в животе. Крупные субсерозные и интерстициальные узлы давят на кишечник, что приводит к запорам. Давление на мочевой пузырь становится причиной нарушения мочеиспускания, изменения структуры почек. Мочеиспускание становится частым или затрудненным, сопровождается резью.

При увеличении узлов у женщины растет живот, как во время беременности. Поэтому размеры миомы принято обозначать не только в сантиметрах, но и в неделях беременности, которым соответствует данный размер живота. Например, миома размером от 2 до 6 см соответствует 10-11 неделе беременности.

Важно заметить: Увеличение живота происходит за счет изменения формы, вздутия стенок матки. При этом масса тела пациентки не изменяется. Кроме того, рост узлов может быть неравномерным, что приводит к асимметричному увеличению живота.

При перекручивании ножки миомы появляется состояние «острого живота» - резкая боль, напряжение его мышц. «Рождение» миоматозного узла сопровождается спазматической болью в нижней части.

Диагностика

Установить наличие множественной миомы можно с помощью инструментальных методов:

Абдоминальное (наружное) УЗИ органов малого таза, а также трансвагинальное УЗИ с помощью вагинального датчика. Эти методы позволяют становить количество опухолевых узлов, уточнить их локализацию и определить размеры новообразований. Допплерометрия – УЗИ кровеносных сосудов. Проводится для определения скорости кровотока в узлах миомы. УЗИ маточной полости и труб, заполненных специальной окрашенной жидкостью (гистеросальпингоскопия) для установления проходимости маточных труб. Рентгеновское исследование полости и труб, заполненных контрастным веществом. Гистероскопия (осмотр маточной полости с помощью оптического прибора). Гистологическое исследование соскоба с поверхности полости матки для обнаружения характера изменений в тканях, а также биопсия содержимого полости матки для проведения цитологического исследования при наличии подслизистой и интерстициальной множественной миомы. Диагностическая лапароскопия. Проводится для исследования крупных узлов, выходящих в брюшную полость. МРТ позволяет оценить, мешает ли множественная миома матки нормальному расположению других органов, выбрать наиболее подходящий способ лечения, контролировать состояние матки после операции.

Обязательным является также анализ крови на гормоны.

Лечение

При выборе способа лечения врач учитывает не только характер и локализацию миоматозных узлов, но и возраст женщины, ее намерение иметь детей.

Консервативное лечение

Применяется в том случае, когда размеры узлов не превышают 2 см, являются причиной кровотечений и болей в матке.

Лечение проводится в течение 3-6 месяцев. Применяются препараты на основе ГнРГ (гонадотропин-рилизинг-гормонов гипоталамуса), подавляющих функционирование яичников (гозерелин, бусерелин). При этом узлы опухоли рассасываются. Недостатком является то, что они могут возникать вновь после прекращения лечения. Кроме того, возникает вынужденная менопауза со всеми присущими ей симптомами.

Для восстановления гормонального фона (с учетом результатов исследования крови) используются антиэстрогены (тамоксифен), прогестины (дидрогестерон), антагонисты прогестерона (мифепристон).

Такое лечение проводится также перед хирургическим удалением узлов для облегчения состояния пациентки во время операции.

Хирургическое лечение

Операции проводятся, если узлы имеют размеры больше 2 см, продолжается их рост, наблюдаются обильные маточные кровотечения, анемия, сильные боли. Показанием к операции являются бесплодие или выкидыши, давление на соседние органы, опасность перекручивания ножки или «рождения» узла.

При лечении множественной миомы матки у молодых женщин, когда сохранение репродуктивного органа и его функций имеет большое значение, проводится миомэктомия – удаление узлов методом лапароскопии (через отверстия в брюшине) или лапаротомии (через разрез под пупком). Для удаления субмукозных узлов применяется гистерорезектоскопия (удаление узлов через влагалище с помощью прибора гистероскопа).

К малоинвазивным методам, позволяющим сохранить матку, относится метод эмболизации маточных артерий. Через бедренную артерию вводят специальное вещество, перекрывающее доступ крови к сосудам миоматозных узлов. В результате их клетки гибнут, замещаются здоровыми.

У женщин, не планирующих беременность, а также в период пременопаузы или при наличии признаков нарушения структуры стенки, появлении злокачественных клеток в опухоли проводится частичное удаление тела матки с сохранением придатков и шейки или полное удаление матки вместе с шейкой и трубами (гистерэктомия).

Тактику лечения беременной пациентки врач выбирает индивидуально. Узлы удаляются, если их размер превышает 6 см, они расположены близко к шейке, деформируют полость матки, мешают развитию плаценты и плода.

Множественная миома матки и беременность

Как поведет себя множественная миома во время беременности, предсказать невозможно. В некоторых случаях происходящие гормональные изменения приводят к прекращению роста узла и даже уменьшению его размеров. В других случаях наступление беременности, наоборот, провоцирует ускоренное развитие опухоли.

Последствием образования опухоли может быть бесплодие. Одной из его причин является отсутствие овуляции при возникновении гормональных нарушений. Меняется структура эндометрия за счет разрастания или атрофии слизистой, из-за чего плодное яйцо не может закрепиться.

Беременность не наступает, так как узлы, расположенные внутри полости, препятствуют прохождению сперматозоидов, а наружные опухоли лишают яйцеклетки возможности попасть в трубы, где должно произойти их оплодотворение.

Если беременность наступает, то велика вероятность ее прерывания на небольшом сроке, так как за счет образования и роста узлов нарушается структура мышечной ткани, повышается тонус, что ведет к самопроизвольному раскрытию шейки и отторжению зародыша. На более позднем сроке могут начаться преждевременные роды. Кроме того, наличие миоматозных узлов в полости органа приводит к неправильному формированию плаценты, ее отслоению. Крупный узел препятствует нормальному росту плода, вызывает появление анатомических отклонений.

Роды при наличии у женщины миоматозных узлов проводятся путем кесарева сечения, так как орган не может нормально сокращаться, теряется эластичность стенок, что может привести к появлению разрывов и сильному кровотечению.

Видео: Миома при беременности