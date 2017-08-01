Любые нарушения функционирования яичников выступают причиной дисбаланса половых гормонов, который приводит к заболеваниям органов репродуктивной системы и молочных желез. Последствиями становятся тяжелые менструальные расстройства, невозможность иметь детей. Распознать дисфункцию яичников нетрудно, если относиться к своему здоровью внимательно. Боли в нижней части живота, нарушения цикла – при появлении таких признаков необходимо посетить врача, чтобы правильно диагностировать недуг и пройти курс лечения. Важно устранить причину нарушений.

Нарушение функционирования яичников и его последствия

Функцией яичников в организме является выработка женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона, в ответ на воздействие гормонов гипофиза (ФСГ – фолликулостимулирующего и ЛГ – лютеинизирующего). Дисфункция яичников, то есть их неспособность вырабатывать гормоны в необходимом количестве, приводит к нарушению процесса созревания яйцеклетки и невозможности ее оплодотворения.

Результатом дисфункции является аномальное удлинение (до 40 дней и больше) или укорочение цикла (менее 21 дня), возникновение дисфункциональных маточных кровотечений (обильных и продолжительных, появляющихся между нерегулярными менструациями), отсутствие овуляции (яйцеклетка не созревает полностью, разрыва фолликула не происходит). Уровень женских половых гормонов влияет на работу всех систем женского организма. Поэтому последствиями дисфункции яичников являются:

Нарушение репродуктивного здоровья, результатом которого является бесплодие или невынашивание беременности. Возникновение у женщины эндометриоза (патологического роста эпителиального слоя полости матки и его прорастания в другие органы), поликистоза, а также появления миомы (доброкачественной опухоли) и злокачественных новообразований в матке. Развитие рака молочной железы (эстрогенозависимой опухоли). Расстройство нервной системы, ухудшение состояния кожи и волос, боли в животе и спине, другие проявления предменструального синдрома.

Анемия и ухудшение общего состояния здоровья также является косвенным признаком неправильной работы яичников.

Видео: Причины гормональных нарушений у женщин

Причины неправильного функционирования

Возникновению дисфункции способствуют не только гормональные сдвиги и ухудшение общего самочувствия женщины, но даже условия жизни и окружающей среды. Причины и последствия дисфункции яичников взаимосвязаны.

Основными факторами, приводящим к этой патологии, являются аномальные изменения гормонального фона в организме, приводящие к появлению заболеваний матки и придатков. Первым симптомом таких патологий является нарушение выработки женских половых гормонов в яичниках и, как следствие, невозможность нормального хода процессов менструального цикла. Расстройства вызваны нарушением работы гипофиза, щитовидной железы и других органов внутренней секреции. Нередко их причиной является сахарный диабет.

Гормональные сдвиги могут иметь естественную природу. Например, дисфункциональные расстройства нередко возникают у юных девушек в самом начале периода полового созревания, когда репродуктивные органы находятся в стадии развития, цикл не сформировался. Дисфункция яичников является одним из главных проявлений климакса. В этот период наблюдается истощение запаса яйцеклеток, старение и уменьшение яичников. Это приводит к появлению все большего количества ановуляторных циклов, удлинению пауз между месячными вплоть до полного исчезновения менструаций. В период пременопаузы возможно чередование обильных месячных со скудными. Вплоть до наступления менопаузы эти процессы являются естественными.

Важно помнить: Патологией является появление любых кровянистых выделений после того, как месячные в этом возрасте отсутствуют в течение 1 года. Это может быть симптомом гиперплазии эндометрия, рака матки. Если такой признак появляется, необходимо срочно посетить врача.

Причиной гормональных нарушений и дисфункции яичников у женщин репродуктивного возраста являются перенесенные заболевания органов репродуктивной системы:

доброкачественные и злокачественные опухоли;

воспаление эндометрия матки (эндометрит) и яичников (аднексит);

инфекционное поражение половых органов (молочница, генитальный герпес, гонорея);

нарушение обмена веществ и связанные с этим резкие изменения массы тела;

прием некоторых лекарственных препаратов и противозачаточных средств, установка внутриматочной спирали;

аборты и другие операции на репродуктивных органах;

нерегулярная половая жизнь;

курение, алкогольная и наркотическая зависимость.

Замечание: Яичники – это орган, чутко реагирующий даже на настроение женщины, ее психическое состояние. Сильный стресс, переживания по поводу отсутствия беременности, несвоевременного прихода месячных, а также смена привычных условий жизни могут сказаться на функционировании яичников, вызвать появление временных или хронических расстройств.

Возникновению дисфункции способствует наличие у женщины заболеваний крови, печени, почек, а также сердечно-сосудистой недостаточности.

Видео: Дисфункция: что это такое, как проявляется

Симптомы дисфункции

О наличии у женщины дисфункции яичников свидетельствует ряд характерных симптомов. В первую очередь, это нарушение регулярности и длительности цикла.

При нормальной работе яичников уровень эстрогенов у женщины детородного возраста к середине цикла снижается постепенно, а уровень прогестерона повышается. Благодаря этому в матке нормально развивается эндометрий и формируется здоровая яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Если зачатие не происходит, то своевременно наступают месячные продолжительностью 3-5 дней и объемом 40-80 мл. Дисфункция приводит к резкой смене уровня гормонов, что чревато появлением маточного кровотечения между менструациями. Оно может быть настолько обильным, что женщине требуется неотложная медицинская помощь для его остановки. Большая потеря крови опасна для жизни.

Недостаток эстрогенов приводит к укорочению первой фазы цикла и сокращению его протяженности. Месячные начинают приходить беспорядочно и чаще, чем через 21 день. Избыток эстрогенов приводит к отсутствию овуляции, большим задержкам месячных. Одним из возможных последствий дисфункции яичников является аменорея – полное прекращение менструаций у женщины репродуктивного возраста (на полгода и больше).

Недостаточная выработка прогестерона делает невозможными сохранение беременности и вынашивание плода. При этом у женщины месячные становятся продолжительными и обильными. Кровопотеря приводит к появлению симптомов нехватки железа в организме (головокружениям, слабости, тошноте, головной боли).

Избыток гормона становится причиной удлинения второй фазы цикла и говорит о ненормальном развитии вырабатывающего его желтого тела. Для такого состояния характерно появление мигрени, набухание и болезненность молочных желез, депрессивное настроение, снижение сексуальной активности.

Как при избытке, так и при недостатке женских половых гормонов возможно возникновение таких симптомов, как чувство постоянной усталости, кожные аллергические реакции в виде зуда и сыпи, ухудшение зрения, падение артериального давления. При дисфункции яичников возникают неврологические расстройства: бессонница, боли в области сердца, беспричинная смена настроения. Отмечается чрезмерный рост волос на теле, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей.

Диагностирование дисфункции

Целью обследования является подтверждение расстройства гормональной функции яичников и выяснение причины патологии. Предположить наличие расстройства можно уже по таким симптомам, как нарушения цикла, наличие межменструальных кровотечений, неспособность забеременеть, общее недомогание.

Для подтверждения диагноза и установления причины дисфункции яичников проводятся следующие исследования:

анализ крови на содержание гормонов гипофиза, щитовидной железы, пролактина, эстрогенов и прогестерона;

биохимический анализ крови на сахар для исключения сахарного диабета;

ПЦР анализ мазка из влагалища и шейки матки для обнаружения возбудителей половых и других инфекций, вследствие которых могло возникнуть воспаление яичников;

биопсия новообразований в матке (гистологическое исследование проб позволяет обнаружить злокачественные заболевания);

фолликулометрия – еженедельное УЗИ, позволяющее проследить за развитием фолликулов, обнаружить наличие или отсутствие овуляции;

УЗИ щитовидной железы и надпочечников;

исследование состояния гипофиза с помощью МРТ и КТ исследования головного мозга.

Обязательно проводится УЗИ матки и придатков для обнаружения таких показателей, как толщина эндометрия, расположение и размеры доминантного фолликула, наличие кистозных полостей. Исследование делается абдоминальным (наружным) способом или трансвагинальным (через влагалище, путем введения в него датчика).

Лечение при нарушении функционирования яичников

Дисфункция яичников проявляется по-разному в зависимости от вызвавшей ее причины, возраста женщины, общего состояния здоровья. При лечении может потребоваться остановка кровотечения, устранение причин бесплодия, лечение заболеваний половых органов, устранение гормональных расстройств и нарушений цикла.

Устранение маточного кровотечения. В некоторых случаях для этого используются гормональные препараты. Например, на 16-21 день цикла женщине назначается прием препаратов прогестерона. Проводится удаление внутриматочной спирали. Если результата быстро достигнуть не удается, то проводится выскабливание полости матки для удаления кровоточащего эндометрия.

Устранение гормонального дисбаланса. Оно обычно проводится под наблюдением гинеколога и опытного эндокринолога. Назначаются препараты, содержащие эстрогены и прогестерон (в виде противозачаточных таблеток). Тип и доза препарата выбирается в зависимости от характера гормональных отклонений и возраста пациентки. Проводится корректировка работы щитовидной железы, гипофиза, поджелудочной железы (с помощью гормональных средств добиваются снижения сахара в крови при диабете).

Лечение воспалительных и инфекционных заболеваний репродуктивных органов с помощью антибактериальных, противовоспалительных препаратов.

Лечение бесплодия. Если у женщины наблюдается бесплодие из-за отсутствия овуляций, диагностирована дисфункция яичников, проводится лечение препаратами, повышающими содержание эстрогенов в крови, стимулирующие рост яичников, развитие фолликулов и выход из них яйцеклетки. К таким средствам относятся хумегон, пергонал, профази. Их доза подбирается строго индивидуально, чтобы избежать последствий избытка гормонов. Лекарства принимаются в определенные дни цикла.

Совет: Установить, наступает ли овуляция и в какие дни цикла это происходит, можно путем ежедневного измерения базальной температуры и составления соответствующего графика. Если температура в середине цикла возрастает на 0.5°-1°, то результат положительный, наступление беременности возможно. Если температура не изменяется, то, как правило, имеется дисфункция яичников. В домашних условиях используются также специальные экспресс-тесты на овуляцию («Эвиплан» и другие).

Женщине вводятся также препараты с ХГЧ (хорионическим гонадотропином человека) для стимулирования созревания яйцеклетки, поддержания беременности (гонакор, прегнил).

Видео: Как определяется овуляция. Стимулирование овуляции при лечении бесплодия