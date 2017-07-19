Внешность женщины, ее здоровье и даже характер в большой степени зависят от состояния гормонального фона. Особые вещества, присутствующие в женском организме, обуславливают появление признаков, которые отличают женщину от мужчины. Все, что происходит в органах репродуктивной системы, связано именно с их нормальным или ненормальным соотношением. Воздействие женских половых гормонов сказывается на том, как долго женщина остается молодой и красивой. Важно знать, какую роль играют гормоны в организме, что может быть причиной отклонений.

Значение гормонов в организме женщины

Гормоны – это вещества, которые вырабатываются железами внутренней секреции и регулируют протекание всех процессов. К женским гормонам относятся те, что непосредственно влияют на репродуктивную функцию и способствуют появлению внешних признаков, отличающих женщину от мужчины.

В первую очередь, это гормоны, которые вырабатываются в яичниках и регулируют процессы менструального цикла и беременность. К ним относятся эстрогены и прогестерон.

Примечание: Эстрогены в незначительном количестве имеются и у мужчин, так же как тестостерон у женщин, однако превышение нормы у лиц противоположного пола приводит к потере собственных половых признаков. У женщин появляются нехарактерные изменения фигуры, начинают расти волосы на лице. А у мужчин увеличивается грудь, становятся объемнее бедра, тоньше голос.

Существует другая группа гормонов, считающихся женскими, хотя присутствуют в достаточно большом количестве и в мужском организме, причем у тех и других играют важную роль в функционировании половых органов. Это вещества, вырабатывающиеся в головном мозге: гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) гипоталамуса, а также фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны гипофиза.

Для женщин их содержание имеет чрезвычайно большое значение, так как они непосредственно регулируют выработку эстрогенов и прогестерона. При нарушении выработки ФСГ и ЛГ у женщин происходит сбой в работе всей репродуктивной системы. Поэтому их тоже относят к веществам, формирующим женский гормональный фон.

К гормонам такого типа относится и пролактин, отвечающий за образование молока в женской груди.

К третьей группе относятся гормоны, без которых женская репродуктивная система также не может полноценно функционировать. От них зависит сократимость матки, развитие и состояние молочных желез. Это окситоцин, вырабатывающийся в гипоталамусе.

Видео: Роль гормонов в женском организме

Последствия нарушения женского гормонального фона

Гормональный сбой происходит как по естественным причинам, так и в результате возникновения различных патологий.

Физиологической нормой являются гормональные изменения, возникающие в результате возрастных перестроек женского организма в периоды полового созревания и климакса. Нормой сдвига в соотношении гормонов является наступление беременности и состояние после родов.

К патологическим относится изменение соотношения гормонов из-за различных гинекологических или эндокринных заболеваний, неправильного использования гормональных лекарственных и противозачаточных средств. Причиной сбоя бывает задержка полового созревания, искусственное нарушение физиологических процессов деторождения.

Последствиями гормонального дисбаланса, как правило, являются:

нарушение развития органов женской половой системы, молочных желез;

изменения в тканях матки и яичников, приводящие к образованию эндометриоза, кист, полипов, доброкачественных и злокачественных новообразований;

заболевания грудных желез;

нарушения цикла месячных;

бесплодие;

осложнения при беременности, во время и после родов.

Появление у женщины изменений внешности и поведения по мужскому типу также считается серьезным последствием неправильного соотношения гормонов.

Характеристика гормонов. Нарушения и их признаки

Женские гормоны вырабатываются в количестве, которое зависит от возраста, образа жизни, состояния репродуктивного и общего здоровья. Важную роль играет наследственный фактор.

Эстрогены

Основным производителем эстрогенов в организме являются яичники. Их вырабатывают также жировая ткань, печень.

Эстрогены необходимы для развития женских половых органов. Они влияют на формирование фигуры, груди, состояние костной и жировой тканей, кожных покровов и волос, возникновение вторичных половых признаков. От содержания этих гормонов зависит женское репродуктивное здоровье, характер месячных, состояние эндометрия, а также слизистых оболочек шейки матки и влагалища.

Эстрогены – это целая группа однородных веществ, среди которых основную роль в работе женской репродуктивной системы играют эстрадиол, эстрон и эстриол.

Эстрадиол является главным в период расцвета женского репродуктивного здоровья. Он регулирует процессы менструального цикла, подготовки организма к зачатию.

Эстриол образуется в плаценте в период беременности. От его содержания зависит состояние беременной женщины и развитие плода.

Эстрон вырабатывается главным образом после менопаузы. Основным его поставщиком является жировая ткань.

На состоянии здоровья и внешнем виде женщины сказывается как нехватка, так и избыток эстрогенов.

Симптомами нехватки женского гормона являются неправильное развитие половых органов, хрупкость костей, появление внешних изменений по мужскому типу (оволосение, уменьшение размеров бюста и бедер, огрубевание голоса), ухудшение состояния ногтей, волос и кожи, серьезные менструальные нарушения, бесплодие.

Проявления избытка эстрогенов - скудные месячные, ожирение, мигрени, раннее старение, сухость слизистых оболочек.

Прогестерон

Вырабатывается во второй фазе менструального цикла. Его основным источником является желтое тело яичника. В небольшом количестве прогестерон образуется в надпочечниках, а во время беременности его производит плацента.

После зачатия и начала выработки прогестерона действие эстрогена подавляется, то есть прекращается рост фолликулов и созревание новых яйцеклеток. Эндометрий перестает расти, разрыхляется, а количество сосудов в нем увеличивается. Становится невозможным отторжение слизистой и наступление месячных. Кроме того, уменьшается сократительная способность матки. Все это способствует сохранению беременности, нормальному закреплению плодного яйца и его благополучному развитию в полости матки.

Впоследствии прогестерон усиливает выработку молока в грудных железах, так как участвует в образовании новых протоков и долек.

Признаком нехватки гормонов являются нерегулярные менструации, обильные и болезненные, а также самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках. Избыток прогестерона в женском организме свидетельствует о серьезном заболевании яичников (поликистоза, рака).

Видео: Женские половые гормоны, их функции

Гормоны гипофиза и гипоталамуса

Гипоталамус и гипофиз – это железы головного мозга, которые относятся к разряду центральных гормонообразующих органов. В них производятся вещества, регулирующие выработку эстрогенов и прогестерона, а также влияющих на работу молочных желез.

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон. Это вещество, которое в первой фазе менструального цикла стимулирует рост фолликулов и выработку в них эстрадиола. Избыток или недостаток этого компонента приводит к отклонениям в соотношении женских половых гормонов.

ЛГ – лютеинизирующий гормон. Он регулирует выработку прогестерона в желтом теле яичника во второй половине цикла.

ГнГР (гонадотропин-рилизинг-гормон) стимулирует выработку ферментов, необходимых для образования остальных гормонов гипофиза.

При недостатке в организме женщины ГнРГ, ФСГ и ЛГ происходит неполное развитие матки и яичников, поэтому у нее поздно начинается половое созревание, отсутствуют менструации. В некоторых случаях низкое содержание гормонов в крови становится причиной раннего климакса. У девушки формируется мужская фигура: узкий таз, широкие плечи, неразвитая грудь. Может возникнуть такая патология, как гигантизм, в результате неправильного развития костей.

При избытке гормонов увеличение костей, напротив, прекращается слишком рано, поэтому женщина остается низкорослой.

Пролактин. Без него невозможно нормальное протекание лактации у женщины после рождения ребенка. Благодаря повышению уровня этого гормона женская грудь во время беременности набухает за счет увеличения числа млечных протоков и альвеол, разрастания сосудистой сети. Происходит изменение формы и размеров соска, то есть подготовка молочной железы к предстоящему вскармливанию. Пролактин способствует выработке молозива и затем – грудного молока.

Еще одной важной его ролью является подавление выработки других гормонов гипоталамо-гипофизарной системы, стимулирующих овуляцию. Именно поэтому в период интенсивного кормления грудью у женщин беременность не наступает.

Пролактин способствует также выработке вещества, предотвращающего слипание стенок легких у плода, поэтому его недостаток ведет к патологиям в развитии легочной системы ребенка.

Причиной аномального увеличения выработки гормона в период, не связанный с беременностью, могут быть заболевания гипофиза, щитовидной железы. Это приводит к набуханию женских молочных желез, образованию молока. Нарушается цикл, прекращаются месячные, наступает бесплодие.

Причиной недостатка этого вещества в женском организме может быть нарушение работы гипофиза.

Окситоцин. Основными функциями этого гормона являются:

стимуляция сокращения мышц матки;

усиление выработки пролактина в период грудного вскармливания, способствующее образованию молока;

повышение свертываемости крови во время менструации и родов, что предотвращает маточные кровотечения.

Анализы на гормоны

Женские гормоны влияют на состояние здоровья женщины в любой период ее жизни. Анализ крови на гормоны проводится обязательно перед назначением препаратов заместительной терапии для лечения опухолевых заболеваний внутренних половых органов и молочных желез. Такая терапия проводится также с целью лечения бесплодия, устранения менструальных нарушений. Результаты анализа учитываются при выборе средств контрацепции. Анализ на гормоны позволяет убедиться в наступлении менопаузы и для назначения препаратов, облегчающих симптомы климакса.

Особенность состоит в том, что содержание женских гормонов зависит от фазы менструального цикла. Поэтому для каждого гормона устанавливается свой оптимальный срок проведения анализа крови, когда уровень его наиболее стабильный.

Так, анализ на ФСГ делается на 3-8 день цикла, что позволяет определить, как происходит созревание яйцеклетки, установить причину межменструальных кровотечений или отсутствия месячных.

В эти же дни проверяется содержание в крови ЛГ. Наличие этого гормона в крови до овуляции говорит о нарушениях функционирования гипофиза.

Содержание эстрогенов проверяется на 5-7 день, когда оно максимально.

Анализ на прогестерон берут на 23-29 день цикла. Содержание ниже нормы означает отсутствие овуляции и наличие заболеваний яичников.

Проводятся также анализы на содержание гормонов щитовидной железы, так как их нехватка или избыток могут быть причиной дисфункции яичников, бесплодия.

Видео: Когда и зачем сдавать анализ на гормоны