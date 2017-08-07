От уровня эстрогенов в организме женщины зависит, насколько она здорова, молодо и привлекательно выглядит. Именно женские гормоны влияют на скорость обмена веществ в организме, обновление клеток различных тканей, протекание процессов в репродуктивных органах. Если этих гормонов не хватает или они вырабатываются в избытке, это сразу приводит к нарушениям, может стать причиной тяжелых заболеваний. Симптомы избытка этих гормонов ярко выражены. В некоторых случаях нормализовать гормональный фон вполне возможно, если пройти курс лечения.

Эстрогены и их роль в организме

Эстрогены образуются в основном в яичниках. Частично эти гормоны вырабатываются в надпочечниках, печени, головном мозге. Половые гормоны у женщин производятся также жировой тканью. Особенно активно она участвует в выработке эстрогенов, если по какой-то причине яичники перестают справляться со своей гормонообразующей ролью. Этим объясняется, почему в случае нарушения гормонального фона женщины часто полнеют. Таким способом организм реагирует на стресс, возникающий при заболеваниях органов половой системы, возрастных изменениях в составе гормонов.

Существуют различные виды гормонов эстрогенов. Среди них можно отметить 3 наиболее активные: эстрадиол, эстрон и эстриол.

Эстрадиол наиболее активен в репродуктивный период жизни женщины. Он участвует в образовании белковой ткани, необходимой для развития половых органов. Содержание гормона в организме влияет на работу нервной, сердечно-сосудистой и всех остальных его систем.

Эстрон вырабатывается в меньшем количестве, но именно он отвечает за появление вторичных женских половых признаков, состояние матки, ее готовность к вынашиванию плода при беременности. От содержания гормона эстрогена в период постменопаузы зависит скорость старения организма.

Эстриол называют гормоном беременности, так как он вырабатывается плацентой, отвечает за нормальное развитие плода.

Важность роли, которую играют в организме эти гормоны, не означает, что чем больше эстрогенов вырабатывается, тем лучше. Для каждого женского организма существует своя индивидуальная норма содержания эстрогенов, при которой здоровье женщины, внешний вид и физическая активность соответствуют ее возрасту и физиологическому состоянию. Уровень эстрогенов начинает расти в момент начала полового развития, достигает максимума примерно к 30 годам, а затем начинает постепенно снижаться в связи с ослаблением детородной функции. Избыток гормонов эстрогенов в организме – это патология.

Видео: Роль эстрогенов и других гомонов в организме женщины

Чем опасен избыток эстрогенов

Избыток эстрогенов говорит о ненормальной работе органов, которыми они вырабатываются, гормональном сбое. Тесная взаимосвязь гормональных процессов со всеми остальными немедленно приводит к возникновению серьезных проблем с общим состоянием здоровья, отражается на внешнем виде женщины.

Последствиями избыточной выработки в организме женских половых гормонов являются:

образование гормонозависимых опухолей половых органов (доброкачественной - миомы, рака матки, яичников), эндометриоза, а также таких заболеваний молочных желез, как мастопатия, фиброаденома и рак;

нарушение обмена веществ, работы органов эндокринной системы;

образование в организме дефицита полезных веществ, ухудшение внешности женщины из-за плохого состояния волос, ломкости ногтей, сухости кожи, изменения фигуры;

сбои менструального цикла;

снижение сексуального желания;

головные боли, патологические изменения в костной ткани, состоянии слизистых оболочек.

Симптомы избытка эстрогенов

Признаками являются возникновение хронических воспалительных заболеваний наружных женских половых органов (кольпита, вульвовагинита), психическая неуравновешенность, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, щитовидной и поджелудочной желез.

Симптомами избытка женских половых гормонов в организме являются:

нерегулярное наступление месячных, чередование скудных и обильных менструаций;

неспособность забеременеть;

набухание и болевые ощущения в молочных железах из-за возникновения отеков в результате нарушения водно-солевого обмена;

увеличение живота из-за задержки жидкости в тканях;

нарушение пищеварения;

повышенный аппетит, который, в свою очередь, приводит к увеличению массы тела;

нарушения работы нервной системы (депрессивное состояние, раздражительность, бессонница, головная боль);

ухудшение внимания и памяти;

чувство постоянной усталости;

снижение половой активности;

сухость влагалища (нарушение работы желез шейки матки, вырабатывающих слизь). В связи с этим у женщин, страдающих гиперэстрогенией, часто возникают инфекционно-воспалительные заболевания матки и придатков.

При беременности происходит значительное повышение содержания эстрогенов в крови, так как их начинает дополнительно вырабатывать плацента, а также они образуются в печени плода. Именно повышенным содержанием эстрогенов объясняется наличие у женщины тошноты и рвоты (токсикоза) в этот период.

Видео: Факторы, влияющие на гормональный фон организма

Причины избытка эстрогенов

Причинами появления симптомов гиперэстрогении становятся эндокринные нарушения, особенности физического развития, заболевания. Способствовать возникновению патологии может пристрастие к курению, употреблению алкоголя, наркотиков.

Эндокринные заболевания

Причиной сбоя является нарушение работы гипофиза. Выработка эстрогенов в яичниках происходит под воздействием таких его гормонов, как ФСГ, стимулирующего созревание фолликулов, и ЛГ – лютеинизирующего гормона, необходимого для формирования желтого тела. Избыточное поступление женских гормонов приводит к нарушению процессов, связанных с фазами менструального цикла. В такой ситуации превышение нормы ФСГ в первой фазе ведет к отсутствию овуляции, аномальному увеличению доминантного фолликула, образованию фолликулярных кист.

При нехватке ЛГ во второй фазе цикла возникает недостаточность желтого тела и снижение выработки прогестерона – полового гормона, способствующего сохранению оплодотворенной яйцеклетки и развитию беременности. При этом в избыточном количестве образуется эстрон, что приводит к невозможности ее сохранения.

Причиной возникновения симптомов эндокринных нарушений могут стать также заболевания щитовидной и других желез внутренней секреции.

Раннее половое созревание

Оно может произойти под воздействием генетических факторов или в результате врожденных или приобретенных нарушений развития эндокринной системы. При этом у девочки раньше времени появляются внешние половые признаки, начинаются месячные. Физически не окрепший организм не справляется с дополнительной нагрузкой, в результате чего возникает гормональный сбой.

Лечение или длительная контрацепция гормональными препаратами

Нередко женщины вынуждены прибегать к заместительной гормональной терапии для устранения менструальных расстройств. Используются противозачаточные средства, подавляющие овуляцию путем повышения уровня эстрогенов в крови, внутриматочные спирали. Если средства подобраны неправильно, они вызывают нарушение гормонального фона.

Симптомы избытка эстрогенов появляются у женщин климактерического возраста, если они употребляют гормональные препараты для облегчения таких недугов, как приливы, остеопороз, нервно-психические расстройства.

Употребление в пищу генномодифицированных продуктов

Целью выращивания растений и животных с улучшенным геномом является ускорение их роста, выработка устойчивости к вредным условиям внешней среды. Однако изменение генной структуры приводит к нарушениям содержания гормонов. Употребляя мясо выращенных таким способом животных, рыб, а также растения, человек рискует получить серьезные проблемы со здоровьем.

Авитаминоз, голодание, неправильное питание

Недостаток фолиевой кислоты, селена и других полезных веществ в организме приводит к нарушению образования ферментов, необходимых для осуществления процессов, в которых расходуются эстрогены. В результате авитаминоза образуется избыток гормонов.

Злоупотребление растительными продуктами и напитками, содержащими фитоэстрогены (бобовые, соевые, пиво, кофе), употребление жирного мяса также способствуют накоплению эстрогенов в организме.

Как понизить уровень эстрогенов

Для устранения симптомов, указывающих на образование в организме избытка эстрогенов, врачи, в первую очередь, рекомендуют женщинам изменить образ жизни и скорректировать питание. В целях профилактики гиперэстрогении женщинам рекомендуется при проведении гормональной терапии или контрацепции использовать препараты нового поколения, в которых сбалансировано содержание эстрогенов и прогестеронов, снижающих их уровень.

В случае необходимости женщинам назначается медикаментозная терапия. Понижения уровня эстрогенов добиваются с помощью препаратов различных групп. Одни из них блокируют выработку эстрогенов в яичниках. К ним относятся кломифен, тамоксифен.

Эстрогены образуются в организме женщины из андрогенов путем воздействия на них специального фермента ароматазы. Поэтому для снижения уровня эстрогенов применяют и другую группу препаратов, снижающих выработку этого фермента (анастрозол, летрозол, экземестан).