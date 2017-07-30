Важнейшей мерой профилактики заболеваний органов репродуктивной системы является прохождение профилактических гинекологических осмотров. Иногда только так можно обнаружить серьезные патологии, у которых нет характерных симптомов. Если не провести лечение на ранней стадии, то они могут перейти в рак. К таким заболеваниям можно отнести дисплазию шейки матки. При 3 степени развития эту патологию считают предраковой. При этом не всегда можно предсказать, как быстро произойдет ухудшение. Только своевременное обследование и лечение помогут сохранить здоровье.

Что такое дисплазия 3 степени

Дисплазия, то есть процесс, приводящий к нарушению структуры тканей, поражает наружную часть шейки матки, выходящую во влагалище. Поверхность этого отдела защищена несколькими слоями плоских эпителиальных клеток. Если существуют неблагоприятные факторы, влияющие на их формирование, то в них появляются дефекты. Образуются так называемые атипичные клетки. При этом происходит повреждение слоев эпителия, возникает дисплазия шейки матки.

Эта патология имеет 3 степени развития:

1 степень – происходит повреждение 1/3 слоев, начиная от базальной оболочки, отделяющей слизистую от мышц. Такую патологию называют легкой. 2 степень (умеренная) – это поражение 2/3 слоев. 3 степень (тяжелая) затрагивает все слои. Если в первых 2 случаях заметить признаки заболевания практически невозможно, то на этой стадии развития патологического процесса изменения заметны даже при обычном гинекологическом осмотре поверхности шейки матки.

Как правило, дисплазия возникает на фоне каких-либо заболеваний половых органов, имеющих неприятные проявления, заставляющие женщину посетить врача. Поэтому дисплазия 3 степени встречается не так часто. Своевременное лечение позволяет остановить процесс на более ранних стадиях. Кроме того, в некоторых случаях до лечения дело даже не доходит, так как состояние эпителиальной оболочки при легкой и умеренной дисплазии может восстановиться самостоятельно.

Опасность процесса дисплазии шейки матки 3 степени состоит в том, что возможно перерождение атипичных клеток в раковые, и это происходит примерно у четвети женщин с такой патологией. Атипичные клетки не агрессивны, они годами присутствуют в эпителии, не влияя на характер развития других клеток. Патология может возникнуть у женщины в молодости, а проявить себя уже после достижения ею преклонного возраста.

Раковые клетки стремительно размножаются, распространяются в соседние ткани и органы, нарушая все процессы жизнеобеспечения. Наиболее тяжелую форму дисплазии (когда большинство клеток эпителия имеет атипичное строение) называют неинвазивным раком. В этом случае для того чтобы процесс не распространился на соседние органы, необходимо полное удаление поврежденной области.

Симптомы дисплазии 3 степени

Характерные симптомы у этого заболевания отсутствуют, однако повреждение слизистой наружной части шейки матки приводит к тому, что ее поверхность легко травмируется. При этом из мелких сосудов сочится кровь. Женщина замечает ее появление в выделениях после полового акта или спринцевания. Возможно появление тянущих болей в животе (в области лобка).

Женщина должна внимательно относиться к таким признакам. Врач заподозрит дисплазию шейки матки и получит достоверные сведения о степени болезни, проведя обследование.

Поскольку такая патология, как правило, возникает в связи с другими заболеваниями половых органов, то их симптомы (необычные выделения, болезненные ощущения, жжение и зуд во влагалище, нарушения цикла) являются для врача поводом для обследования на наличие шеечной дисплазии.

Косвенным признаком такой болезни является образование кондилом (остроконечных бородавок на тонкой ножке) в области влагалища и заднего прохода.

Причины возникновения

Дисплазия возникает вследствие генетической предрасположенности организма к неправильному развитию клеток. В группе повышенного риска образования этой патологии находятся женщины, чьи кровные родственницы болели раком матки. Предрасполагающим фактором возникновения дисплазии является нарушение гормонального фона в организме.

Главной причиной приобретенной болезни считается размножение в слизистой оболочке шейки матки вируса папилломы человека (ВПЧ). В базальном слое эпителия накапливается белок, который необходим для жизни вируса. Микроорганизм отбирает его у эпителиальных клеток, что приводит к нарушению их развития.

ВПЧ может оставаться пассивным в течение долгого времени, пока не появятся факторы, провоцирующие его размножение. К ним относятся повреждение и воспаление тканей, нарушение белкового обмена, снижение защитных сил организма.

Причиной возникновения подобных факторов и появления патологии могут быть:

воспалительные и инфекционные заболевания половых органов, в частности, воспаление шейки матки и влагалища (цервицит и вагинит);

нарушение развития половых органов и слизистых оболочек шейки матки в результате слишком раннего начала половой жизни и родов в юном возрасте;

заболевания органов эндокринной системы, приводящие к гормональному сбою в организме;

повреждения при родах, абортах, гинекологических процедурах, во время полового акта;

воздействие вредных экологических факторов, приводящее к попаданию в организм ядов, канцерогенов, радиоактивных веществ.

Предупреждение: Одним из наиболее вредных веществ является никотин. Поэтому у курящих женщин имеется больше шансов заболеть дисплазией шейки, чем у некурящих.

Авитаминоз и ослабленный иммунитет также способствуют образованию в матке различных патологий.

Видео: Причины возникновения дисплазии, профилактика заболевания

Диагностика

Основными методами диагностики, которые используются для обнаружения дисплазии и установления степени ее развития, являются кольпоскопия, ПАП-тест и биопсия шейки матки.

Перед проведением кольпоскопического осмотра проводится проба на окрашивание поверхности шейки раствором люголя. При осмотре шейки с помощью оптического прибора, увеличивающего изображение и дающего специальное освещение, становится заметно появление неокрашенных пятен (участков поражения) на фоне здоровой, более темной поверхности. Таким образом можно определить обширность поражения шейки матки дисплазией 3 степени.

ПАП-тест (цитологическое исследование мазка из влагалища и шейки) проводят для установления состава микрофлоры, обнаружения возбудителей инфекции. Делается анализ крови методами ПЦР и ИФА для обнаружения ВПЧ. Биопсия позволяет провести исследование ткани на наличие атипичных и злокачественных клеток.

Лечение дисплазии 3 степени

Устранить тяжелую патологию с помощью лекарств невозможно. Пораженные участки необходимо удалить хирургическим путем.

Перед проведением операции обязательно проводится медикаментозное лечение воспалительных и инфекционных заболеваний половых органов с помощью противовирусных, противогрибковых препаратов и антибиотиков.

Для укрепления организма и повышения иммунитета назначается прием витаминов А, С, Е, В9, В12, В6, а также иммуномодуляторов (интерферона и его аналогов).

Способы хирургического лечения

Операция проводится обычно сразу после месячных (на 6-7 день цикла), для того чтобы к началу следующей менструации произошло заживление ранки.

В зависимости от величины участка поражения и степени повреждения ткани проводится конизация (вырезание патологического участка поверхности) либо частичное или полное удаление шейки матки (при слишком большой площади поражения или раковом перерождении клеток).

При выборе способа оперативного вмешательства учитывается возраст пациентки. По возможности стараются провести операцию так, чтобы у женщины сохранилась способность забеременеть и родить ребенка.

Используют следующие методы конизации:

ножевой (вырезание пораженного участка с помощью скальпеля);

петлевой (электроконизация – удаление с помощью петлевого электрода);

лазерный (с использованием лазерного луча).

Конизацию любого типа проводят под общим наркозом. Заживление раны происходит примерно в течение месяца.

Профилактика развития тяжелой дисплазии

Для того чтобы не допустить развития дисплазии шейки матки 3 степени, женщины должны каждый год проходить профилактические осмотры и внимательно относиться к любым симптомам неблагополучия в состоянии репродуктивных органов.

Важную роль в профилактике женских болезней играет укрепление иммунитета, поддерживание организма в хорошей физической форме, отказ от вредных привычек, отсутствие стрессов. Залог здоровья – это соблюдение гигиенических норм.

Дисплазия 3 степени при беременности

У беременных женщин тяжелая дисплазия наблюдается крайне редко, обычно женщина замечает признаки гинекологических заболеваний еще до ее наступления. Если все-таки у нее обнаруживается такая патология, то для диагностирования применяется лишь кольпоскопия. При проведении биопсии велика вероятность выкидыша. Биопсию проводят только в том случае, если патология может представлять явную угрозу жизни пациентки.

В некоторых случаях, если площадь поражения невелика, дисплазия может перейти в более легкую стадию. Чаще всего в период беременности проводится лишь постоянное наблюдение за состоянием эпителия.

При необходимости операцию проводят после родов.

Видео: Дисплазия при беременности, подход к лечению