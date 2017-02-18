Заболевания шейки матки, как правило, не имеют каких-то особенных симптомов. Обнаруживаются они чаще всего тогда, когда у женщины возникают недомогания в связи с сопутствующими воспалительными процессами или когда она приходит к врачу, чтобы провериться на беременность. Если врач сообщает ей, что имеется дисплазия шейки матки, да к тому же предупреждает, что это предраковое состояние, у женщины начинается паника. Лечиться можно и нужно. Конечно, это лучше делать на ранней стадии заболевания.

Дисплазия и другие патологические состояния шейки матки

Шейка матки – это канал в ее нижней части, выходящий во влагалище. Изнутри он так же, как и полость матки, выстлан одним слоем эпителиальных клеток цилиндрической формы. В них находятся железы, которые вырабатывают слизь, образующую защитную пробку. Эта слизь препятствует проникновению болезнетворных микроорганизмов из влагалища в полость матки и придатки.

Дисплазия шейки матки возникает в месте входа канала во влагалище. Этот участок покрыт эпителием другого вида. Клетки расположены в несколько слоев, под которыми имеется мембрана из соединительной ткани, отделяющая слизистую от мышц шейки матки и кровеносных сосудов.

В этой области нет желез. Форма эпителиальных клеток меняется: в нижнем слое, лежащем на мембране (базальном слое), они круглые, а ближе к поверхности – плоские. Дисплазия возникает в плоском эпителии на границе с цилиндрическим.

Дисплазией шейки матки называют нарушение расположения слоев плоского эпителия за счет изменения структуры клеток. Среди здоровых клеток появляются так называемые атипичные: с несколькими ядрами или одним ядром неправильной формы и увеличенного размера. Характерно, что при дисплазии строение клеток цилиндрического эпителия не нарушается.

Дисплазия отличается от эрозии. При эрозии перерождения клеток не происходит, структура их остается нормальной. Причиной эрозии является попадание в область плоского эпителия цилиндрических клеток цервикального канала (например, во время аборта, родов или операций). При этом они подвергаются воздействию микрофлоры влагалища и вырабатываемой лактобактериями молочной кислоты. За счет этого на поверхностном слое появляются язвочки и участки воспаления. Нередко эрозия становится причиной дисплазии.

Дисплазию шейки матки от рака отличает то, что атипичные клетки, в отличие от раковых, не имеют способности неограниченно расти и распространяться на другие ткани. Однако постепенно (иногда через 10 лет и позже) атипичные клетки могут перерождаться в раковые. Поэтому такое заболевание шейки матки считается предраковым.

Видео: Эрозия и дисплазия. Как отличить и как лечить

Причины дисплазии

Исходным фактором возникновения дисплазии шейки матки является проникновение в область плоского эпителия вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает неправильное развитие клеток.

Возникновению этого заболевания способствуют следующие факторы:

Ослабление иммунитета вследствие различных болезней и травм, авитаминоза, пристрастия к курению и приему алкоголя, стрессов, неблагополучной экологии, хронической усталости. Прием антибиотиков и гормональных лекарственных средств, длительная гормональная контрацепция (в течение 5 лет и больше). Появление дисплазии провоцируют эстрогеносодержащие противозачаточные средства. Замечено, что прием таблеток с прогестероном, снижающим концентрацию эстрогенов в крови, не вызывает появления атипичных клеток. Наличие инфекций, передающихся половым путем, воспалительных процессов в половых органах. Генетическая предрасположенность к раку матки.

Примечание: У женщин, перенесших операцию по удалению яичников, а также вступивших в период менопаузы, уровень эстрогенов понижен, поэтому риск дисплазии шейки матки у них минимальный.

В группе риска находятся женщины, рано начавшие половую жизнь (раньше, чем в 16-17 лет), рожавшие много раз. Частая смена половых партнеров приводит к дисбактериозу влагалища, а также повышает риск заражения половыми инфекциями, в частности, вирусом папилломы человека. Наибольшая нагрузка на репродуктивную систему организма бывает у женщин до 40 лет. В это время вероятность заражения вирусом максимальная. Дисплазия шейки матки чаще всего обнаруживается у женщин в возрасте 30-40 лет, успевших родить несколько детей, сделать аборты, перенести различные заболевания половых органов.

Присутствие в организме женщины вируса папилломы не означает, что она обязательно заболеет дисплазией шейки матки. В некоторых случаях даже не требуется противовирусное лечение, организм справляется с вирусом папилломы самостоятельно.

Видео: Как обнаружить дисплазию шейки матки. Вакцина от ВПЧ

Степени дисплазии

В зависимости от глубины поражения эпителия различают несколько степеней дисплазии шейки матки:

Легкую, при которой нарушения структуры клеток затрагивают самые нижние слои плоского эпителия (примерно 1/3 часть от общей толщины). Умеренную – дисплазия шейки матки затрагивает 2/3 слоев плоского эпителия. Поверхностные слои остаются здоровыми. Тяжелую – с полным поражением слизистой оболочки во влагалищном отделе шейки. Крайнюю степень такого поражения называют неинвазивным раком. При подобной форме заболевания дисплазия шейки затрагивает только эпителий, не поражает базальную мембрану и лежащие под ней ткани, в отличие от инвазивного рака, проникающего в эпителий и более глубокие слои.

Сопутствующие симптомы

У этого заболевания отсутствуют специфические симптомы. При дисплазии шейки матки легкой степени проявлений болезни может вообще не быть. О неблагополучии в состоянии репродуктивного здоровья и необходимости обследования говорят обычно симптомы побочных патологий: воспаления шейки матки, яичников или влагалища, инфекционных заболеваний. Признаками их наличия являются:

Выделения из половых путей. Изменение их обычной консистенции, цвета, запаха, как правило, побуждает женщину обратиться к врачу и пройти тщательное гинекологическое обследование. Чаще всего при дисплазии шейки матки выделения бывают обильными, окрашенными в белый цвет, имеют неприятный запах. Появление в выделениях прожилок крови после полового акта или использования тампонов. Болезненные ощущения во время полового контакта. Тянущие боли внизу живота. Возникают при тяжелой форме дисплазии шейки матки.

При гинекологическом осмотре на влагалищной части шейки матки в области поражения видны характерные розовые на красном фоне пятна.

Последствия дисплазии

Дисплазия шейки матки на первой стадии нередко проходит без лечения. Структура клеток восстанавливается после того, как организм избавляется от вируса папилломы. Для того чтобы это произошло, нужен крепкий иммунитет. Примерно в 30% случаев заболевание переходит в хроническую форму, при этом состояние слизистой стабильное. В течение многих лет ухудшения не происходит.

В 10% случаев легкая дисплазия шейки переходит в умеренную стадию. На этой стадии медицинское вмешательство также может не потребоваться, если организм сам справляется с вирусным источником патологии. И только в 25% случаев состояние женщины ухудшается, переходит в дисплазию шейки матки 3 степени.

Прогрессирование болезни и переход дисплазии шейки в тяжелую стадию происходит приблизительно в 20% случаев. На развитие процесса влияют индивидуальные особенности организма, наследственная предрасположенность к опухолевым заболеваниям, возраст женщины, ее образ жизни, вид контрацепции.

Во время беременности дисплазия шейки обычно не влияет на состояние женщины и развитие плода. Иногда при этом физиологическом состоянии в эпителии шейки матки из-за естественного гормонального дисбаланса возникают изменения, которые ошибочно принимают за дисплазию или эрозию шейки. На самом деле, красное кольцо на влагалищном эпителии может оказаться псевдоэрозией шейки матки (смещением цилиндрического эпителия цервикального канала во влагалищную область). Оно не представляет для здоровья женщины никакой опасности.

В ходе беременности и после родов проводится наблюдение за состоянием эпительных тканей шейки. Если замечается патология, обследование проводится через 3-12 месяцев (в зависимости от степени изменений) после родоразрешения, чтобы не пропустить момента возможного перехода дисплазии шейки матки в рак.

Видео: Методы лечения дисплазии и рака шейки матки

Методы диагностики

Поскольку существует вероятность перехода дисплазии шейки в рак, важную роль играет своевременная диагностика, позволяющая обнаружить изменения в тканях на ранней стадии.

Гинекологический осмотр с помощью зеркал. Предположения о наличии дисплазии могут у врача возникнуть, если на эпителии заметно изменение цвета, появление белесоватых пятен, увеличения объема эпителия, блеск на поверхности.

Кольпоскопический осмотр. Используется оптический прибор, увеличивающий изображение в 10-15 раз. Исследуемая область осматривается при освещении, что дает возможность определить степень развития дисплазии шейки матки. Одновременно делаются специальные пробы: поверхность обрабатывается уксусной кислотой (при этом участки дисплазии белеют). После обработки раствором люголя пятна в участках дисплазии светлее, чем здоровые ткани. С помощью кольпоскопа можно разглядеть изменения в расположении сосудов, структуре поверхности.

Цитологический контроль. Обнаружение атипичных клеток, исследование под микроскопом мазка, взятого с различных участков путем соскоба эпителия шейки матки (этот метод известен, как ПАП-мазок). При осмотре под микроскопом можно обнаружить также клетки, внешний вид которых (сморщенность и прозрачный ободок по периметру) говорит о присутствии папилломавируса в эпителии шейки матки.

Прицельная биопсия. Проводится исследование под микроскопом образца ткани из подозрительного участка слизистой (гистологический метод). При этом с большой точностью можно обнаружить атипичные клетки и увидеть их структуру.

ПЦР. Это микробиологическое исследование, которое позволяет установить наличие у женщины папилломавируса и других инфекций, оценить их количественно. По результатам, полученным этим методом, врач выбирает наиболее приемлемый способ лечения.

Видио: Причины, степени, профилактика и лечение дисплазии шейки матки

Лечение дисплазии

Лечение требуется при прогрессирующих формах дисплазии шейки матки. У молодых женщин вероятность самовосстановления слизистой оболочки больше, чем у женщин зрелого возраста.

Для лечения применяют иммуномодуляторы – препараты для повышения иммунной защиты организма от вируса папилломы и других инфекций. Они мобилизуют его собственные силы на уничтожение источника заболевания. Назначаются также противовирусные средства.

Проводится удаление пораженного эпителия хирургическим методом. В наиболее тяжелых случаях, когда дисплазия шейки матки находится в рискованной стадии, переходит в неинвазивный рак, шейка матки частично или полностью ампутируется.

Перед началом лечения учитываются разнообразные факторы: тяжесть болезни, возраст женщины, желание иметь детей в будущем, а также перенесенные ранее и сопутствующие дисплазии заболевания. Если есть какие-то сомнения в необходимости лечения дисплазии шейки матки, применяется тактика выжидания, чтобы дать организму шанс справиться с болезнью самостоятельно. При этом пациентка через каждые 3 месяца проходит повторный осмотр с гистологическим исследованием слизистой, чтобы можно было держать процесс под контролем.

Для хирургического удаления пораженных болезнью участков используются следующие методы:

прижигание током (электрокоагуляция);

замораживание жидким азотом (криотерапия);

разрушение атипичных клеток лазерным лучом;

радиоволновое отсечение поврежденного эпителия.

Перед началом применения любого из этих способов устранения пораженных клеток обязательно проводится лечение сопутствующих заболеваний.

После лечения примерно в течение 1 месяца у женщины могут быть обильные выделения, иногда кровотечение, сопровождающееся болью в нижней части живота. При соблюдении ею послеоперационного режима (отсутствие физических нагрузок, половых контактов, правильный гигиенический уход) наступает успешное выздоровление.

Предупреждение: После лечения нельзя делать спринцевание во избежание травмирования шейки и занесения инфекции.

Видео: Папилломавирус и его роль в появлении заболеваний шейки матки. Лечение дисплазии

Меры профилактики

Для того чтобы лечение дисплазии шейки было успешным и болезнь не повторилась, женщина через 3-4 месяца должна обязательно пройти контрольный профилактический осмотр, позволяющий проверить, как прошло заживление. Контроль проводится с помощью гистологического исследования мазка, взятого с поверхности шейки. Если анализ покажет, что все в порядке, то обследование достаточно повторять 1 раз в год.

Укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости организма является одной из основных мер профилактики появления дисплазии. Для этого женщина должна правильно питаться, бороться с нехваткой витаминов. После 30-40 лет рекомендуется принимать комплексные препараты с витаминами С, А, группы В. В комплексах должен содержаться так называемый противораковый элемент селен.

Важно вовремя обращаться к врачу и лечиться при наличии заболеваний половых органов.