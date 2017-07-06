Если женщина замечает у себя какие-то необычные выделения, а тем более с кровью, она начинает переживать. Ведь известно, что при нормальном цикле между месячными должны появляться белые или прозрачные выделения. Но это не всегда верно. Появление кровянистых выделений в середине цикла может быть нормой, но и патологии не исключаются, так как на характер белей влияют многие факторы, связанные с общим состоянием здоровья. Если возникают сомнения, лучше без промедления посетить врача.

Когда выделения с примесью крови не являются признаком заболевания

В ряде случаев появление примесей крови в выделениях связано с физиологическими процессами, происходящими в течение цикла. Небольшое повреждение кровеносных сосудов происходит во время проведения гинекологического осмотра. Причиной нормальных розоватых белей могут быть небольшие гормональные отклонения и другие факторы.

Физиологические процессы

Овуляция. К середине цикла заканчивается созревание доминантного фолликула. Он достигает максимального размера, после чего разрывается. Из оболочки выходит яйцеклетка, становится возможным ее оплодотворение. Бели ненадолго (на 1-2 дня) приобретают слабо-розовую или коричневатую окраску из-за попадания во влагалищную слизь капелек крови из поврежденных сосудов фолликула.

Имплантация оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки. Наступление беременности происходит после овуляции в течение 1 суток, пока яйцеклетка является жизнеспособной. В течение нескольких следующих дней оплодотворенная яйцеклетка перемещается в полость матки и прикрепляется к ее стенке. Во время имплантации происходит повреждение капилляров эндометрия. В результате этого у женщины появляются скудные розовые бели примерно за неделю до ожидаемой менструации. Если имплантация прошла неудачно (зародыш прикрепился, например, слишком близко к шейке), то плодное яйцо отслаивается, беременность прерывается. После этого с небольшой задержкой приходят месячные.

Гинекологические процедуры

Розоватая или коричневатая окраска появляется у белей из-за случайного повреждения мелких кровеносных сосудов в половых органах во время осуществления диагностических и лечебных процедур:

Гинекологический осмотр с использованием зеркал, датчика УЗИ или кольпоскопа. Такие обследования обычно проводятся в первой фазе (примерно на 7-12 день цикла), чтобы выделения в его середине через пару дней приобрели нормальный вид и к началу следующего цикла повреждений не осталось. Взятие мазка из влагалища и шейки матки. При этом соскребается небольшой слой слизистой, в процессе чего поверхность слегка повреждается. Бели могут иметь красноватый оттенок в течение нескольких часов после процедуры. Выскабливание полости матки, проведение биопсии шейки и полости матки.

Возрастные изменения гормонального фона

Кровянистые выделения у подростков появляются между месячными в течение первых двух лет с момента начала полового созревания. Наряду с другими нарушениями менструального цикла, характерными для этого периода, кровянистые выделения возникают из-за происходящего в организме девочки-подростка гормонального сдвига. Его причиной является незрелость яичников.

Кровянистые бели при климаксе. Они также появляются вследствие естественного гормонального сбоя. Но только возникает он из-за старения организма и завершения функционирования яичников. Выделения в середине нерегулярного цикла появляются в период пременопаузы, предшествующей полному исчезновению месячных.

Предупреждение: Необходимо учитывать, что подобные выделения появляются также в результате серьезных заболеваний. Причем после 45 лет риск возникновения патологий повышается. Поэтому женщинам необходимо хотя бы 1 раз в год проходить профилактический гинекологический осмотр.

Другие причины гормонального сдвига

На работе женской репродуктивной системы сказываются даже незначительные отклонения в соотношении половых гормонов. Причиной сдвига могут быть следующие факторы:

Употребление гормональных препаратов с целью лечения от бесплодия или проявлений климакса. Использования таких средств ведет к менструальным нарушениям, появлению кровянистых выделений в середине цикла. Попадание женщины в стрессовую ситуацию, связанную с переутомлением, сильными переживаниями. Стресс влияет на выработку гормонов в организме, в результате чего возникают нарушения в работе репродуктивных органов. Нехватка витаминов из-за неправильного питания. Кроме того что при авитаминозе нарушается выработка гормонов из-за недостатка необходимых элементов, затрудняется также регенерация клеток. Вследствие этого в тканях половых органов возникают патологические процессы. Изменяется структура сосудов, что приводит к появлению в белях примесей крови. Нарушение обмена веществ, ожирение. Использование гормональных контрацептивов. В первые 2-3 месяца после начала их приема появление кровянистых выделений между месячными вполне возможно. При этом неприятные симптомы отсутствуют, выделения исчезают после того, как организм полностью приспособится к новому гормональному фону. Если кровянистые выделения не исчезнут, надо заменить противозачаточное средство. Возможно, потребуется пройти обследование на наличие заболеваний. Установка внутриматочной спирали. При этом происходит не только изменение гормонального фона, но и механическое повреждение слизистой.

Дополнение: Кровянистые выделения в середине цикла появляются у женщин, имеющих пониженную свертываемость крови, а также у тех, кто принимает лекарственные препараты, разжижающие кровь.

Видео: Патологии, приводящие к межменструальным кровянистым выделениям

Причины появления патологических выделений с примесями крови

Красноватые бели возникают как последствия гормональных нарушений, появившихся в результате сбоев в работе щитовидной железы, других органов эндокринной системы, а также из-за болезней печени. Гормональные нарушения становятся причиной патологического развития эндометрия, возникновения доброкачественных и злокачественных опухолей в половых органах. Кровянистые бели между месячными иногда являются единственным симптомом опасного недуга.

Выделения крови между месячными как симптом заболевания

Воспалительные процессы во влагалище, матке и придатках. Появление крови возможно как в результате повреждения слизистых оболочек и сосудов, так и в результате нарушения функционирования яичников и связанных с этим процессов цикла.

Инфекционные заболевания половых органов. При инфекционном поражении тканей появляются такие симптомы, как мажущие коричневатые выделения между месячными, имеющие неприятный запах, жидкую пенистую консистенцию.

Эндометриоз – разрастание и изменение структуры эндометрия. В результате его отслоения и повреждения в середине цикла появляются кровянистые выделения различной интенсивности.

Патологии шейки матки (полипы, эрозия, рак). Примеси крови в выделениях являются наиболее характерным симптомом деформации слизистых оболочек, появления новообразований, разрушающих ткани.

Миома. Рост опухоли в полости матки приводит к повреждению эндометрия, разрушению сосудов. В середине цикла, когда слизистая разбухает, возникают выделения с кровью, увеличивается продолжительность месячных.

Рак матки. Это заболевание может на первых стадиях протекать бессимптомно. Поэтому выделения со следами крови, возникающие между месячными (особенно у женщины старше 45 лет), нельзя оставлять без внимания. Как правило, они напоминают мясные помои, имеются темные сгустки.

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Что делать при необычных выделениях

Выделения в середине цикла, имеющие красноватый оттенок, должны насторожить женщину в следующих случаях:

они все более напоминают кровь, усиливаются, не прекращаются через 3 дня;

в них имеются примеси гноя, сгустки;

у кровянистых белей пенистая консистенция, неприятный запах;

при появлении выделений ощущается боль внизу живота, тошнота, головокружение.

Если появились такие признаки, то женщине необходимо обязательно посетить врача, а если наблюдаются симптомы маточного кровотечения, то необходимо сделать это срочно, так как большая потеря крови опасна для жизни.

После обследования проводится лечение основного заболевания, восстановление гормонального фона, устранение анемии. Если такие выделения не связаны с серьезными заболеваниями, то для их устранения врач обычно советует женщине снизить физическую нагрузку на организм, избегать стрессов и переживаний, больше отдыхать.

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