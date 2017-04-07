Характер выделений из половых путей даже у здоровой женщины часто меняется. Это связано с процессами, происходящими в фазах цикла, гормональными сдвигами, имеющими физиологические причины, а также возникающими вследствие заболеваний. Цвет, запах и объем выделений являются показателями нормы или отклонений в состоянии репродуктивного здоровья. Так, появление светлых, тягучих выделений в середине цикла обычно не вызывает беспокойства, если они не сопровождаются недомоганием. Если же у них появляется коричневый оттенок, это может быть как нормой, так и патологией.

Виды коричневых выделений между месячными

Если появились коричневые выделения в середине цикла, то в первую очередь надо обращать внимание на их объем и характер. Имеет значение интенсивность окраски:

Темные выделения появляются чаще всего, когда женщина только начинает принимать противозачаточные таблетки (резко меняется гормональный фон). Светло-коричневый оттенок может появиться как вследствие использования контрацептивов, так и в результате возникновения патологических процессов в половых органах. В этом случае цвет им придают следы окислившейся крови из поврежденных мелких сосудов. Красно-коричневые выделения появляются в результате образования микротрещин на стенках влагалища при недостаточном образовании защитной слизи при половом акте. Такая ситуация возникает, например, при первых половых контактах после начала половой жизни. Нередко женщина сталкивается с этим также в самом начале климакса.

Нормальные коричневые выделения

Нормой считается, если у женщины появляются слабо окрашенные скудные (мажущие) выделения буро-коричневого цвета непосредственно перед месячными или сразу после них.

В середине цикла коричневые выделения считаются естественными, если они незначительны, не имеют запаха. Причиной могут быть физиологические изменения в организме.

Овуляция. В момент разрыва фолликула и выхода созревшей яйцеклетки может выделяться в небольшом количестве кровь, которая после окисления на воздухе приобретает коричневый оттенок. Это происходит обычно на 14 день от начала месячных.

Прикрепление яйцеклетки к стенке матки после оплодотворения. В момент внедрения плодного яйца в эндометрий происходит незначительное повреждение сосудов эндометрия. Капли свернувшейся крови окрашивают выделяющуюся слизь. Женщина может в этот момент даже почувствовать слабую боль внизу живота.

Выкидыш на начальном сроке беременности. Если по какой-то причине (из-за наличия рубцов, спаек) яйцо отслаивается от эндометрия, то происходит небольшое кровотечение. Выделения становятся красновато-коричневыми, продолжаются 1-2 дня, а затем приобретают обычный цвет. При этом женщина часто даже не понимает, что была беременна и произошел выкидыш.

Половое созревание. Первые месячные у девушек, как правило, приходят с большими отклонениями, цикл устанавливается примерно через 1.5-2 года. Пока гормональные процессы окончательно не отрегулируются, между месячными могут появляться мажущие бели коричневатого цвета.

В период пременопаузы. Менструации при климаксе также становятся нерегулярными из-за ослабления функции яичников. Между менструациями и даже вместо них нередко появляются скудные кровянисто-коричневые выделения.

Предупреждение: Важно при наличии этого симптома не пропустить серьезное заболевание (воспалительный процесс, образование опухоли).

Видео: Опасны ли кровянистые выделения между месячными

Патологические выделения

Патологическими являются такие выделения в середине цикла, которые, помимо коричневой окраски, имеют другие необычные признаки. В таком случае выделения являются одним из симптомов заболевания матки или придатков.

К врачу необходимо обратиться в следующих случаях:

Бурые выделения с неприятным запахом появляются между менструациями, при этом женщина не прибегает к гормональной контрацепции. Появляются боли внизу живота, спине. Ощущается сухость во влагалище, зуд, жжение, повышается температура тела. Половое сношение является болезненным. Выделения имеют необычный характер (продолжаются несколько дней, содержат сгустки запекшейся крови, возникают между менструациями постоянно, являются обильными).

Видео: Причины межменструальных кровянистых выделений

Возможные причины патологических выделений

Основными причинами появления коричневых выделений в середине цикла являются гормональный дисбаланс и гинекологические заболевания.

Гормональные нарушения

Существует множество факторов, под воздействием которых возникают гормональные нарушения. Особенно часто с ними сталкиваются женщины старше 30 лет.

Помимо приема гормональных препаратов (с целью контрацепции или лечения заболеваний) вызвать дисбаланс могут нарушения в работе желез внутренней секреции. Выработка женских половых гормонов, от которых зависит характер менструаций, регулируется гонадотропными гормонами гипофиза. На соотношение эстрогенов и прогестерона влияет вырабатываемый здесь же пролактин, а также гормоны щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы.

Нарушения появляются после операций выскабливания матки, дающих осложнения в виде воспалительных заболеваний придатков. Гормональный сдвиг возникает после искусственно прерванной беременности.

Коричневые выделения в середине цикла появляются у женщины репродуктивного возраста при нерегулярности или отсутствии половой жизни. Гормональные нарушения и, как следствие, изменения в характере выделений возникают после пережитого эмоционального стресса, при склонности к депрессии или истерии.

Возникновению нарушений цикла и, в частности, появлению коричневатых выделений между месячными способствуют избыток эстрогенов, недостаток прогестерона, гиперпролактинемия (повышенное содержание пролактина в крови, не связанное с лактацией после родов).

Дополнение: Курение и другие вредные привычки являются одной из важнейших причин возникновения гормональных сдвигов и их последствий.

Заболевания, которые могут стать причиной патологии

Коричневатые выделения между менструациями появляются при заболеваниях, связанных с повреждением слизистых оболочек половых органов.

Эндометриоз. Эта патология связана с нарушением структуры эндометрия. Происходит его аномальное разрастание не только в полости матки, но и в трубах, шейке. Слизистая оболочка матки может прорастать в область брюшины. При этом травмируются кровеносные сосуды эндометрия. Поскольку его рост усиливается к моменту овуляции, то в середине цикла возможно появление коричневатых мажущих выделений. Они являются характерным симптомом этого заболевания наряду с болезненными ощущениями в нижней части живота, увеличением продолжительности менструаций.

Эрозия шейки матки. Сукровичные выделения в середине цикла появляются после полового контакта или при гинекологическом осмотре шейки с помощью зеркал, кольпоскопа, а также взятии мазка. Характерно то, что их появление и интенсивность не связаны с менструальными процессами. Примеси крови в выделениях появляются и в другие дни между месячными.

Полипы шейки матки. Бурые выделения возникают в результате травмирования этих новообразований, скручивания ножки.

Миома матки. Из-за мутации клеток в мышечной ткани матки образуется доброкачественная опухоль, во время роста которой травмируется слизистая и ее кровеносные сосуды. Опухоль не прорастает в другие ткани. Небольшие миомы могут даже не проявляться никакими симптомами. Если новообразование приобретает значительные размеры, то у женщины появляются межменструальные мажущие кровянистые выделения. Иногда они переходят в настоящее маточное кровотечение, остановить которое помогает только операция. Поэтому важно с помощью УЗИ обнаружить миому и контролировать ее рост.

Киста яичника. Бурые выделения могут быть признаком наличия крупной кисты. Такое заболевание приводит к воспалению яичников, нарушению их функционирования. Это проявляется отклонениями в характере менструаций, болезненными ощущениями, повышением температуры. Может произойти разрыв кисты, перерождение ее в злокачественную опухоль. Поэтому при появлении темных бурых выделений в середине цикла, болей внизу живота женщина должна обязательно посетить врача. Кисту удаляют хирургическим путем.

Рак матки. В отличие от миомы, такая опухоль быстро растет, симптомы появляются не сразу. Коричневые выделения на первых стадиях бывают единственным признаком неблагополучия. Важно обследоваться при их появлении как можно раньше.

Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем (трихомониаз, гонорея). Они становятся причиной возникновения гнойных воспалительных процессов, сопровождающихся окрашенными (в том числе и коричневыми) выделениями с неприятным запахом. Появление этого признака связано с нарушением нормальной работы репродуктивной системы, гормональными отклонениями. Кровянистые выделения являются симптомом генитального герпеса, папилломатоза.

Воспалительные заболевания матки (эндометрит), труб (сальпингит), яичников (аднексит),вызванные проникновением болезнетворных бактерий (стрептококков, стафилококков, кишечной палочки). Коричневые выделения появляются как в середине, так и в конце менструального цикла, причем перед менструациями их интенсивность увеличивается.

Врачи рекомендуют при любых сомнениях в причине коричневых выделений, появляющихся между менструациями, незамедлительно пройти гинекологическое обследование, даже если отсутствуют какие-либо иные признаки недуга.