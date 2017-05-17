На то, сколько дней продолжаются менструации у женщины, влияет множество факторов, в том числе физиологические особенности организма, образ жизни. Значительные отклонения от нормы, нестабильность менструального цикла являются симптомами заболеваний органов репродуктивной системы. Только гинекологическое обследование поможет установить причину нарушений. Не стоит откладывать визит к врачу в надежде, что все само наладится. Запущенную болезнь лечить труднее, а ее последствия бывают серьезными.

Нормальные и патологические менструации у женщин репродуктивного возраста

Продолжительность менструальных кровотечений в норме должна составлять 3-7 дней. Организм в эти дни ослаблен за счет кровопотери. Женщина быстро утомляется, чувствует слабость. Возникает головная боль. Все эти недомогания являются нормой, они продолжаются недолго и с окончанием менструации проходят. Для нормальных месячных характерно выделение крови общим объемом от 50 до 80 мл.

У здоровой женщины продолжительность цикла составляет от 21 дня до 35 дней. Причем месячные идут примерно через постоянные промежутки с максимальным отклонением в 2-4 дня.

О наличии в организме патологии можно предполагать в тех случаях, когда месячные идут 2 дня и меньше или больше 7 дней, объем выделений меньше 40 мл или больше 80-100 мл. Если перед менструациями и после них появляются мажущие бурые выделения, увеличивающие число критических дней, - это также является нарушением.

Цикл в норме не должен быть короче 21 дня или длиннее 35 дней. Его началом считается первый день менструации.

Факторы, влияющие на продолжительность менструаций

Сколько идут месячные, зависит от следующих факторов:

Наследственность. У некоторых менструации идут 10 дней и даже больше при отсутствии каких-либо патологий. Такая продолжительность характерна для женщин данной семьи. Наличие воспалительных и инфекционных заболеваний репродуктивных органов, доброкачественных новообразований (миомы, полипов, кист), злокачественных опухолей матки и яичников. При этих заболевания нарушается структура слизистых оболочек органов, происходит повреждение сосудов и тканей, в результате чего месячные становятся более обильными и идут дольше. Дисфункция яичников. Причиной этого состояния могут стать как заболевания половых органов, так и частые аборты, использование внутриматочной спирали, неконтролируемое употребление гормональных препаратов. При дисфункции яичников из-за недостаточной выработки половых гормонов менструации идут 2 дня и меньше. Отклонения в работе щитовидной, поджелудочной желез, гипофиза, надпочечников –органов, отвечающих за состояние гормонального фона в организме.

Кроме этого, количество критических дней резко сокращается при интенсивных физических нагрузках (спортивных занятиях, поднятии тяжестей). Нервное перенапряжение, психологические травмы, депрессия становятся причиной обильных менструальных кровотечений, продолжающихся в течение 10-14 дней.

Голодание, авитаминоз приводят к гормональному сдвигу, сокращению длительности менструаций или к полному их прекращению. К такому же итогу приводят курение, злоупотребление алкоголем, прием наркотиков, воздействие неблагоприятной экологии.

Видео: Сколько идут нормальные месячные

Сколько идут менструации у девочек-подростков

В 12-15 лет у девочек появляются первые менструации. В этот период в организме начинается гормональная перестройка, связанная с созреванием яичников. Первые менструации приходят нерегулярно, с задержками в несколько месяцев. Это происходит в течение 1-2 лет. Объем месячных может значительно колебаться.

Трудно сказать, сколько дней должны идти менструации у девочек-подростков, пока не установится окончательно их характер. Их длительность может значительно колебаться, но постепенно она приходит в норму и составляет обычно 3-5 дней. После этого девочке необходимо завести специальный календарь, чтобы отмечать день начала и день окончания месячных.

Если появятся какие-то отклонения (месячные не приходят, слишком быстро кончаются или, наоборот, идут дольше, чем в прошлый раз), паниковать не стоит. Причин может быть немало: переутомление, увлечение диетами, спортивные перегрузки, подростковая психическая неуравновешенность, смена обстановки. Такие нарушения исчезнут после устранения их причины.

Но если нарушения носят стойкий характер, менструации слишком болезненные, то необходимо обязательно обратиться к врачу. Такие симптомы говорят о наличии заболеваний органов репродуктивной и других систем организма.

Видео: Месячные у девочек и взрослых женщин

Менструации при беременности

С наступлением беременности у большинства женщин месячные исчезают, но иногда они приходят в свое обычное время, из-за чего женщина может не понять, что она беременна. Если месячные пришли только в течение первых 30 дней беременности, это объясняется тем, что оплодотворение произошло в самом конце менструального цикла, когда эндометрий уже частично отслоился. Кровянистые выделения бывают при этом скудными.

В редких случаях происходит одновременное созревание яйцеклеток в обоих яичниках. Одна из них оплодотворяется, а вторая выводится наружу. При этом возникает небольшое кровотечение, что может выглядеть, как скудные месячные, которые идут в течение 1-2 суток.

Если во время беременности на протяжении первых 3-4 месяцев приходят скудные и короткие по длительности менструации, это может быть результатом неполного прекращения выработки гормонов в яичниках, что объясняется физиологическими особенностями организма. Но в любом случае успокаиваться не стоит, так как чаще всего появление кровянистых выделений при беременности предвещает выкидыш или говорит об эндокринных нарушениях в организме.

Предупреждение: При появлении любых кровянистых выделений беременная женщина должна срочно обратиться к врачу. Возможно, потребуется госпитализация на несколько дней для сохранения беременности.

Сколько нет месячных после родов

Срок появления первой менструации после родов зависит от характера их протекания, общего состояния здоровья. Если женщина кормит грудью, то в течение всего периода лактации месячные у нее отсутствуют. Если по каким-то причинам ребенка сразу после рождения переводят на искусственное вскармливание, то месячные у женщины начинаются примерно через 12 недель.

При отсутствии осложнений чаще всего менструальный цикл становится более стабильным. Если раньше месячные были слишком обильными и продолжительными, то после родов показатели приближаются к норме. Менструации становятся безболезненными, менее интенсивными. Это связано с изменением положения матки, улучшением оттока крови из нее. Сколько идут месячные, зависит при этом от характера произошедшей гормональной перестройки. Обычно они продолжаются от 3 до 5 дней.

Сколько дней продолжаются менструации при климаксе

Менопауза (полное прекращение менструаций) наступает у женщин примерно в 48-50 лет. Уже после 40 лет выработка половых гормонов в яичниках начинает постепенно снижаться, истощается запас яйцеклеток. Наступление овуляции происходит не в каждом цикле. Все это отражается на характере менструаций. Они приходят нерегулярно, длительность меняется при каждом цикле. После обильных кровотечений, не прекращающихся в течение 8 дней, может наступить продолжительная пауза (2 месяца и больше), после чего идут скудные мажущие коричневые месячные, которые исчезают через 2 дня. Потом они вовсе прекращаются.

Дополнение: Если кровянистые выделения отсутствовали 1 год, а затем вновь появились, это уже не месячные. Кровотечения любой длительности и интенсивности в период постменопаузы являются признаком гормонального сбоя, эндокринных заболеваний или возникновения опухолей матки или яичников. Необходимо срочно обратиться к врачам-специалистам (гинекологу, эндокринологу, онкологу) для выявления патологии.

Менструации при использовании оральных контрацептивов

Противозачаточные таблетки содержат женские половые гормоны, эстрогены и прогестерон. Их действие направлено на подавление овуляции путем изменения их естественного соотношения в организме. В течение 1-3 месяцев после начала приема таблеток организм приспосабливается к новому гормональному фону. При этом характер месячных может измениться по сравнению с обычным. Сколько дней идут месячные в этом случае и какова их интенсивность, зависит от выбранного средства. Они могут стать обильными и длительными, а могут, наоборот, быть скудными и непродолжительными.

Если через 3 месяца характер месячных не возвращается к норме, необходимо обратиться к гинекологу. Возможно, требуется подобрать другой препарат.

Видео: Врач-гинеколог о последствиях применения гормональных препаратов