Бели – это секреторные выделения у женщин. Их появление обусловлено особенностями физиологических процессов в репродуктивной системе. Они играют важную роль в функционировании половых органов и защите их от инфекции. Если женщина замечает, что накануне очередной менструации выделения изменились (стали обильнее, приобрели оттенок и другие необычные признаки), то задумывается, все ли в порядке со здоровьем и можно ли это понять по виду белых выделений, появившихся перед месячными. Важно знать точно, в каком случае идти к врачу, а когда волноваться не стоит.

Какими бывают нормальные бели

Основным компонентом выделений является слизь, которая производится железами, расположенными в шейке матки. Эта вязкая жидкость необходима для увлажнения влагалища и защиты его поверхности от повреждения при половом контакте. Кроме того, из слизи формируется пробка на входе в цервикальный канал. Она является преградой, предотвращающей попадание инфекции в полость матки.

У слизистой пробки есть еще одна важная роль: с ее помощью в организме регулируется процесс проникновения в матку сперматозоидов. Перед овуляцией слизь разжижается, что создает условия для оплодотворения яйцеклетки. А через 4-5 дней она становится более плотной.

Процесс выработки слизи и изменения ее характера в течение цикла регулируется соотношением половых гормонов – эстрогенов и прогестерона. Нормальные выделения перед месячными (за 2-3 дня до их начала) имеют следующие признаки:

Цвет – белый (мутноватый из-за примеси отмирающих частичек слизистой оболочки матки). У выделений может быть кремовый или желтоватый оттенок. Это не является отклонением и зависит от особенностей организма. Желтоватые или даже коричневатые мажущие выделения накануне менструации считаются нормальными, если в целях контрацепции используется внутриматочная спираль. Запах – очень слабый кисловатый или отсутствует совсем. Консистенция – густая слизистая. Выделения не слишком обильные, но и не скудные. Если они совсем слабые, то причиной может быть инфекционное заболевание. Сухость влагалища возникает также в результате использования мыла в качестве средства для интимной гигиены, частое спринцевание. Сразу после менструации белей быть не должно. Выделения не вызывают дискомфорта и недомогания.

Видео: Выделения из влагалища накануне менструации

Могут ли отсутствовать белые выделения накануне менструации

Такое тоже возможно. Белей перед месячными может не быть вследствие ухудшения работы секреторных желез в шейке матки в период пременопаузы, когда выработка женских половых гормонов постепенно снижается.

Факторами, провоцирующими отсутствие белей, является использование противозачаточных или лечебных гормональных препаратов с повышенным содержанием эстрогенов. Способствовать такому отклонению от нормы может также бесконтрольное употребление растительных лекарственных средств, содержащих фитоэстрогены.

Предупреждение: За 12-14 дней до менструации слизь в норме бывает обильной и жидковатой. Если она в это время имеет плотную консистенцию – это патология, свидетельствующая о гормональных нарушениях. В этих условиях не может произойти зачатие.

Белые выделения перед месячными имеют индивидуальные отличия у каждой женщины. Это зависит от врожденных особенностей физиологии, возраста, гормонального фона в организме на данный момент, наличия стрессовых ситуаций, образа жизни.

Характер белей у девочек-подростков

Бели появляются у девочек примерно за 1.5 года до начала первых менструаций. Впоследствии, пока гормональный фон не стабилизируется и цикл не установится, характер выделений может меняться. В этот период нормой считаются как жидкие, так и вязкие бели. Их объем, оттенок и консистенция обусловлены генетическими особенностями развития и полового созревания девочки.

Признаком, по которому можно догадаться о том, что должны начаться первые месячные, является увеличение интенсивности выделений по сравнению с той, что была до этого. Поскольку в первое время менструации наступают нерегулярно, на характер выделений перед месячными необходимо обращать особое внимание, так как патологии возможны в любом возрасте.

Бели при задержке месячных

Задержка, в первую очередь, может быть признаком беременности. Если перед ожидаемой менструацией бели становятся более обильными и густыми, это говорит о гормональном сдвиге, происходящим в связи с беременностью. Вследствие роста уровня прогестерона активность желез, вырабатывающих слизь, повышается. Это защищает полость матки и зародыш от инфекции. Ускоряется также процесс обновления клеток слизистой оболочки влагалища, за счет чего увеличивается плотность выделяющейся прозрачной беловатой слизи.

Еще одной причиной задержки может быть гормональный сбой в организме, вызванный сильным стрессом или авитаминозом. Диеты, исключающие употребление жиров и многих необходимых организму веществ, также ведут к запаздыванию менструаций. При этом у женщины вместо них продолжается выделение обильных белей.

Видео: Признаки патологических выделений перед менструацией

Признаки и причины патологических белей

Патологические выделения накануне менструаций отличаются от нормальных не только объемом и консистенцией, но и наличием резкого запаха, появлением различных оттенков, присутствием комочков или сгустков. Возникают болезненные ощущения.

Воспалительные заболевания половых органов

Вагинит – воспаление слизистой влагалища, сопровождающееся отеком, зудом и жжением в этой области, а также болью в крестце. Обильные жидкие бели при этом имеют желтый цвет. Содержание лейкоцитов повышено. Такие выделения могут появиться примерно за 1 неделю до месячных.

Цервицит. Воспаление слизистых оболочек шейки матки. Белые выделения перед месячными становятся очень обильными, жидкими. В них может образоваться гной, появляется неприятный запах.

Эндометрит – воспалительный процесс в полости матки. Мутные выделения имеют неприятный запах. У женщины появляются такие симптомы, как рези при мочеиспускании, боли внизу живота, повышение температуры. Воспаление может распространиться на трубы и яичники. Хронический процесс ведет к появлению накануне месячных белей с зеленоватой окраской и тяжелым запахом.

Болезни, связанные с нарушением микрофлоры влагалища

Бактериальный вагиноз. Характерным признаком белей при этом заболевании является сильный рыбный запах, желтоватый оттенок. Накануне менструации они становятся еще более интенсивными. Женщина ощущает постоянное жжение и зуд во влагалище, боль во время полового сношения. Заболевание возникает из-за нарушения состава микрофлоры в области наружных половых органов.

Кандидоз урогенитальный. Заболевание появляется из-за проникновения в половые органы грибка Кандида, разрушающего слизистые оболочки. Возникают воспалительные процессы во влагалище, органах мочеиспускания. Симптомы этой болезни очень характерны. Выделения обильные, особенно накануне менструаций. Имеют вид белой творожистой массы. Пахнут они кислым молоком, так как в процессе жизнедеятельности грибка образуется молочная кислота. Женщину беспокоит сильный зуд и раздражение во влагалище. Размножению грибка способствует бесконтрольное лечение антибиотиками. Они способны убивать полезные лактобактерии, создающие губительные условия для болезнетворных микроорганизмов.

Эрозия слизистых оболочек, новообразования в матке

Эрозия шейки матки. Повреждение слизистой шейки матки и расположенных в ней желез приводит к тому, что усиливающиеся перед менструацией бели становятся бесцветными, содержат сгустки слизи. Образующиеся на поверхности шейки ранки кровоточат, поэтому у месячных появляется коричневатый оттенок. Нередко возникают задержки менструаций.

Эндометриоз. Происходит аномальное разрастание слизистой оболочки матки. Нарушается структура эндометрия, повреждаются кровеносные сосуды. Бели, содержащие кровянистые примеси, могут служить признаком этого заболевания. Характерно также появление тянущей боли в нижней части живота.

Полипы в полости матки. Они представляют собой наросты на ее слизистой поверхности. Перед месячными эндометрий разрыхляется и набухает. Происходит повреждение полипов, возможен перекрут ножек. Это приводит к тому, что бели становятся кровянистыми. Появление полипов не всегда удается заметить, так как, кроме выделений патологического характера, других проявлений болезни может и не быть.

Злокачественные опухоли матки. Они зачастую развиваются скрытно, и только по наличию зловонных белей перед началом менструации можно заподозрить их образование. Выделения приобретают различные оттенки, содержат частицы крови.

Предупреждение: Врачи-гинекологи, онкологи всегда предупреждают: если женщина заметила появление водянистых розовых или коричневатых белей с дурным запахом, которые усиливаются за несколько дней до месячных, то велика вероятность, что имеется опухоль матки. Чем раньше будет пройдено обследование, тем больше шансов, что с болезнью удастся справиться.

Венерические заболевания

Инфекции передаются половым путем. Соответственно, такие заболевания (трихомониаз, хламидиоз и другие) могут появиться у женщин, ведущих половую жизнь. Необходимо при первых же признаках наличия таких заболеваний обязательно обратиться к врачу и пройти курс лечения одновременно с половым партнером. Бели обычно мутные, пенистые, с серым, желтым или зеленым оттенком. Имеют дурной запах. Усиливаются перед месячными, не прекращаются после них полностью.

Эндокринные нарушения

Характер выделений перед месячными меняется при наличии заболеваний щитовидной, поджелудочной желез и других органов эндокринной системы. Так, у женщин, больных сахарным диабетом, бели гуще и обильнее, чем нормальные. Причина – не только гормональный сдвиг из-за неполноценного функционирования поджелудочной железы, но и нарушение кислотности влагалищной среды, ослабление защиты от бактерий. При заболеваниях щитовидной железы, дисфункции яичников бели перед менструацией обычно бывают обильными, бесцветными.

Внимательное наблюдение за характером предменструальных выделений, своевременное обращение к врачу при отклонениях от нормы являются мерой профилактики возникновения серьезных проблем с репродуктивным здоровьем женщины.