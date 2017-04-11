Репродуктивный цикл начинается с месячных – обновления слизистой оболочки полости матки и подготовки ее к приему оплодотворенной яйцеклетки. При выведении отмершего эндометрия возникает кровотечение, которое в норме не вызывает у женщины особенно неприятных ощущений. Но вид выделений значительно изменяется в зависимости от многих факторов. Причины могут быть как вполне безобидными, так и опасными. Например, появление у женщины сгустков в менструальной крови иногда объясняется особенностями физиологии, а в некоторых случаях является симптомом болезни.

Нормальные менструальные выделения

В состав выделений при менструации входят частицы отторгаемого эндометрия, кровь из мелких кровеносных сосудов, повреждаемых при его отслаивании, и слизь, вырабатываемая железами шейки матки. В крови содержатся антикоагулянты (ферменты, препятствующие свертываемости). Они способствуют тому, что выделения имеют жидкую консистенцию и быстро выводятся наружу. Если месячные слишком обильные или происходит застой слизи в матке, то антикоагулянты не справляются со своей ролью, кровь сворачивается, в выделениях появляются ее сгустки.

Застой может происходить, например, если женщина долгое время пребывает в одной позе. Поэтому сгустки появляются в момент подъема с кровати или после долгого сидения.

Если объем кровяных выделений за все дни месячных не превышает 80-100 мл (причем максимум приходится на 2-3 день), а продолжаются они не больше, чем 5-6 дней, то можно считать, что месячные проходят без отклонений, а появление сгустков – это норма. При этом у выделений не должно быть неприятного запаха, отсутствуют другие болезненные симптомы.

Естественные причины появления сгустков

Иногда сгустки крови при месячных появляются по естественным причинам. К ним относятся:

Усиление свертываемости крови при повышении температуры тела (при простуде или гриппе, например). Инфекционные заболевания, провоцирующие повышение свертываемости (ангина, воспаление мочевого пузыря и другие). Повышенная интенсивность менструальных кровотечений в период гормональной перестройки организма. Обильные кровотечения могут чередоваться со скудными в период становления менструального цикла у девочек-подростков или у женщин во время пременопаузы. Поэтому появление сгустков крови в менструальных выделениях в эти периоды неизбежно и естественно. Врожденное нарушение формы матки (так называемая «двурогая матка» – ее полость разделена перегородкой на 2 части), а также неправильное расположение (загиб) матки. Прерывание беременности на 1-2 неделе, когда плодное яйцо не смогло удержаться в эндометрии. У женщины при этом менструация наступает с небольшой задержкой, в выделениях наблюдаются остатки плодного яйца в виде кровяных комков. Заболевания крови, наличие сердечно-сосудистых патологий, приводящих к повышению ее вязкости. Контрацепция с помощью внутриматочной спирали. Она препятствует нормальному выходу крови. Железодефицитная анемия.

Если в организме происходит нарушение обмена веществ, то в крови образуется дефицит железа, понижается уровень гемоглобина. Этот белок обеспечивает питание клеток организма кислородом. Из-за его недостатка нарушается нормальное функционирование всех органов. При анемии женщина страдает от частых головных болей, головокружения, слабости, тошноты и рвоты. Месячные становятся болезненными. В менструальных выделениях содержатся сгустки размером до 4 см.

Примечание: Образованию сгустков в менструальной крови способствует малая физическая активность женщины, недостаточное употребление жидкости.

Видео: Естественные причины появления сгустков при месячных

Признаки патологии при наличии сгустков

Нередко менструальные выделения со сгустками являются симптомом патологии в состоянии репродуктивных органов. Особое внимание необходимо обратить на этот признак, если у женщины имеются нарушения цикла, сгустки в крови наблюдаются в течение всей менструации, их размер превышает 5 см. Патологические выделения с кровяными сгустками во время месячных дурно пахнут, в них наблюдаются примеси желтой, зеленой или белой слизи.

Признаками патологии могут быть сильные боли в спине и внизу живота во время месячных и между ними, кровопотеря больше 150 мл, слабость и головокружение после окончания менструации.

При наличии таких симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.

Появление сгустков из-за гормональных нарушений в организме

Состояние эндометрия, количество и состав слизи, вырабатываемой в шейке матки, целиком зависят от соотношения половых гормонов яичников. В свою очередь, выработка эстрогенов и прогестерона регулируется гормонами гипофиза, тесно связана с работой всех эндокринных органов.

Любой дисбаланс гормонов сказывается на протекании менструального цикла и характере месячных. Появление сгустков крови при месячных может означать, что у женщины имеются отклонения в работе органов эндокринной системы. Обильные выделения со сгустками бывают у женщин, больных сахарным диабетом, а также имеющих заболевания щитовидной железы.

Возникновению гормональных нарушений способствует употребление стероидных препаратов, оперативное вмешательство в работу половых органов (диагностическое или терапевтическое выскабливание матки, аборты), а также нарушение физиологических норм. Стрессы также сказываются на характере месячных, так как усиливают гормональный дисбаланс.

Риск возникновения гормональных нарушений является высоким у женщин, склонных к ожирению. Жировая ткань вырабатывает эстрогены, что вызывает усиленное развитие эндометрия, способствует его разрыхлению и облегчает отслоение отдельных кусков.

Примечание: Спровоцировать обильное кровотечение со сгустками при месячных могут воспалительные заболевания почек. Эти органы не только отвечают за выведение из организма излишков жидкости, но и участвуют в синтезе гормонов. На состав и свертываемость крови влияет также состояние печени.

Сгустки в менструальной крови как признак заболевания

Сгустки в менструальных выделениях могут являться симптомом патологических процессов, происходящих в матке или яичниках.

Гиперплазия эндометрия

Аномальное размножение клеток слизистой оболочки в полости матки приводит к изменению структуры соединительной ткани и желез. Увеличивается толщина эпителиального слоя, снижается его плотность. Патология возникает в результате гормональных сдвигов, травмирования матки, врожденных аномалий ее развития, нарушения обмена веществ.

Неправильный рост эндометрия происходит вследствие того, что месячные приходят нерегулярно, продолжительность их меньше 3 дней. Отработанные клетки при этом полностью не выводятся из матки. Нарастают новые слои, меняется структура слизистой оболочки. Рыхлый эндометрий быстрее разрушается, от чего в крови при менструациях появляются плотные сгустки темно-красного цвета.

Эндометриоз

Это заболевание также связано с разрастанием эпителия, но эндометрий не только увеличивается по толщине, но и прорастает в трубы, шейку матки. Возможно его прорастание в мышечный слой матки (аденомиоз), а впоследствии – через наружную оболочку матки в брюшную полость.

Характерными признаками этого заболевания являются:

увеличенная продолжительность месячных (10 и больше дней);

повышенная интенсивность менструальных выделений (больше 150 мл) с крупными сгустками;

наличие межменструальных кровотечений;

появление коричневых мажущих выделений за 3 дня до месячных и в течение 2-3 дней после них;

усиление болезненных ощущений во время менструации;

появление симптомов анемии из-за повышенной кровопотери.

Возникает заболевание вследствие гормональных нарушений. Разрастание происходит на месте повреждения тканей матки при родах и операциях, после инфекционно-воспалительных процессов.

Полипы и кисты в эндометрии

Они возникают в результате его неправильного развития. Полипы легко травмируются, особенно при отслоении эндометрия во время месячных. Это ведет к усилению кровотечения и появлению кровяных комочков в выделениях.

Миома матки. Злокачественные опухоли

Доброкачественная опухоль возникает в стенке матки и растет в сторону полости матки, разрастается в толще мышечной ткани или выходит к наружной оболочке. Матка растягивается, нарушается кровообращение и развитие эндометрия. При этом менструации нерегулярные, обильные, с темными слизистыми волокнами и комками.

Необратимое разрушение тканей при злокачественных опухолях вызывает появление обильных кровотечений и больших плотных сгустков.

Видео: Причины обильных месячных

Обследование женщины для выяснения причин патологии

Если у женщины имеются признаки патологических месячных, то в первую очередь исследуется свертываемость крови и определяется содержание гемоглобина для того, чтобы установить степень анемии. По содержанию лейкоцитов можно убедиться в наличии или отсутствии воспалительного процесса.

Проводится исследование крови на гормоны, на антитела к возбудителям инфекции. При подозрении на рак делается анализ на онкомаркеры.

Обязательно проводится УЗИ органов малого таза. Исследование позволяет определить наличие новообразований и гиперплазии эндометрия, увидеть отклонения в строении и расположении внутренних половых органов.

Для обследования полости и шейки матки используется оптический прибор гистероскоп, позволяющий осмотреть подозрительные участки при специальном освещении и увеличении изображения.

Биопсия тканей и диагностическое выскабливание дают возможность точно установить характер опухолей.

Видео: Обследование на гормоны при нарушении менструального цикла