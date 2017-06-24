Характер влагалищных выделений зависит от множества факторов: состояния органов репродуктивной системы, соотношения половых гормонов, наличия эндокринных патологий. Здоровую женщину бели практически не беспокоят. Другое дело, если возникает заболевание половых органов. Когда пациентка обращается к врачу, то характер влагалищных выделений – это один из основных показателей, по которым устанавливается диагноз. Появление у женщин розовых выделений может быть как нормой, так и патологией. Уточнить диагноз поможет обследование.

В каких случаях розовые бели являются нормой

Нормальные выделения у женщин бывают бесцветными или белыми со слабым желтоватым оттенком из-за окисления на воздухе. Розоватая окраска говорит о том, что в них имеется незначительная примесь крови. Ее появление во влагалищной слизи в ряде случаев не является патологией. В норме такие выделения бывают в результате естественного или искусственного изменения гормонального фона. Возможно также незначительное случайное повреждение капилляров в слизистых оболочках.

Выделения при овуляции

При овуляции происходит разрыв фолликула – оболочки, в которой развивалась яйцеклетка. К середине менструального цикла она полностью созревает, выходит из защитной оболочки. Из поврежденного фолликула капельки крови попадают во влагалищную слизь, придавая ей на непродолжительное время (несколько часов) розовую окраску. Если она появляется регулярно в середине цикла, это нормально. По этому признаку некоторые женщины определяют, что наступили благоприятные дни для зачатия.

Имплантационные выделения

Если происходит оплодотворение, то зародыш попадает в матку, где происходит его имплантация в эндометрий. При этом незначительно повреждаются сосуды слизистой оболочки, что также становится причиной кратковременного появления у женщины розовых выделений.

Бели перед месячными и сразу после них

Во второй половине цикла в крови повышается уровень прогестерона, что обуславливает протекание процессов подготовки матки к приему зародыша. Эндометрий становится более рыхлым. Если оплодотворение не произошло, он начинает отслаиваться, происходит менструация. Отслоение может начаться уже за 2-3 дня до этого, что приведет к появлению розоватых белей. Такие выделения появляются и в том случае, когда беременность прерывается, едва начавшись (плодное яйцо не смогло закрепиться в матке).

Появление таких белей после месячных обусловлено пониженной свертываемостью крови, недостаточно сильной сократимостью матки. Патологией такие состояния не являются, если женщина не чувствует дискомфорта, не страдает анемией.

Бели при использовании гормональных средств

Естественными причинами появления розоватых выделений могут быть:

Действие противозачаточных таблеток, которое направлено на подавление овуляции за счет искусственного изменения соотношения женских половых гормонов. Побочным действием таких средств является появление слабого кровотечения после менструации. Привыкание организма к изменению гормонального фона длится до 3 месяцев. Если розовые выделения продолжают появляться и после этого, то необходимо посоветоваться с врачом по поводу замены препарата. Обычно требуется использовать средство с более высоким содержанием эстрогенов. Использование внутриматочной спирали. Появление розовых белей возможно в первые полгода после установки. Кровь может появиться также из-за механического повреждения слизистой в матке. Если розовые выделения не исчезают долгое время, спираль убирают. Выделения с примесями крови возникают во время лечения гормональными препаратами.

Дополнение: Появление розоватых белей может быть результатом механического повреждения капилляров слизистой оболочки влагалища во время полового контакта, мастурбации, а также при проведении медицинской процедуры, требующей введения во влагалище УЗИ-датчика или кольпоскопа.

Видео: Причины розово-коричневых выделений

Причины патологических розовых выделений

Кровянистая окраска белей (слабо-розовая или ярко-розовая, переходящая в алую или коричневую) может быть признаком эндокринных нарушений, приводящих к изменению гормонального фона. Нередко такая окраска появляется при различных заболеваниях половых органов.

В каких случаях следует обратиться к врачу

Опасения по поводу природы розовых выделений должно у женщин возникнуть в том случае, если:

они неоднородны по консистенции и цвету, в них появляется зеленая слизь;

бели являются обильными, становятся алыми или коричневыми;

продолжительность их появления больше 2-4 дней;

выделения не связаны с фазами цикла;

имеются сопутствующие неприятные симптомы – боли в животе, головокружение, тошнота, зуд в половых органах;

кровянистые бели имеют неприятный запах.

Кроме прочего, женщина обязательно должна обратить внимание на регулярные нарушения цикла.

При каких заболеваниях появляются розовые бели

Воспалительные заболевания. Их причиной становится попадание инфекции извне, развитие внутренней условно-патогенной микрофлоры или воздействие аллергенов. Возникая в вульве и влагалище, воспаление распространяется на матку и придатки. Как правило, при этом происходит повреждение мелких сосудов и образуется гной, поэтому у белей бывает розовато-зеленоватый оттенок, неприятный запах, неоднородный состав.

Эрозия шейки матки. В результате разрушения слизистой оболочки зева шейки матки на ее поверхности появляются трещины и язвочки, которые кровоточат, окрашивая бели в розоватый цвет. В этом случае розовые выделения появляются после полового акта.

Полипы. Они образуются в шейке матки или в эндометрии. Одним из характерных проявлений при полипах является появление розоватых примесей в выделениях.

Фибромиома. Эта доброкачественная опухоль матки появляется в виде одного или нескольких узлов различного размера. Если она образуется внутри полости матки, то происходит повреждение эндометрия, что приводит к появлению кровянистых белей, иногда переходящих в маточное кровотечение.

Эндометриоз. Патологическое развитие эндометрия по причине гормональных нарушений в организме и выскабливания слизистой приводит к появлению коричневато-розовых мажущих белей между менструациями.

Рак шейки матки. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Но в результате роста опухоли и наносимых ею разрушений слизистой и сосудов появляются сукровичные выделения – розоватые с прожилками крови.

Причина появления розовых выделений при беременности и после родов

В самом начале беременности розовые бели появляются в момент закрепления зародыша в матке. Затем еще 3-4 месяца в те дни, когда обычно приходили месячные, появляются скудные темно-розовые выделения. Женщина принимает их за месячные, не догадываясь о наступлении беременности. Это говорит о том, что гормональные изменения, свойственные этому периоду, происходят постепенно.

В то же время появление сукровицы может быть связано с отслоением небольшого участка плаценты. Поэтому необходимо сделать УЗИ, чтобы это выяснить и пройти курс лечения, иначе возможно прерывание беременности. Как правило, в подобной ситуации ощущается слабая боль в нижней части живота.

Если боль не прекращается, приобретает характер спазмов, необходимо принимать срочные меры, иначе произойдет выкидыш, причиной которого является недостаток прогестерона в организме. Помочь сохранить беременность может только прием специальных препаратов.

Появление сукровичных выделений у женщины в конце беременности бывает признаком разрыва плодной оболочки, подтекания околоплодных вод, начала схваток, родов. После родов у женщины появляются лохии. В первые 3-4 дня они состоят из крови со сгустками остатков плаценты. Затем постепенно светлеют, становятся коричневато-розовыми, а через 1-2 месяца приобретают свой обычный цвет и консистенцию. Если розовые выделения не исчезают через 2 месяца, сопровождаются болезненными ощущениями, причиной может быть патология – эндометриоз или воспаление придатков.

При кормлении грудью менструации, как правило, отсутствуют, но могут начаться в момент постепенного отлучения ребенка от груди, добавления в его рацион обычных продуктов. Первые месячные скудные, имеют слегка розоватую окраску.

Видео: Причина появления месячных при беременности

Розовые бели при менопаузе

В период менопаузы в результате гормональной перестройки организма у женщин появляется такой симптом, как «сухость влагалища», истончение слизистой оболочки, недостаток смазки. При этом также возможно повреждение мелких сосудов и появление розовых белей.

Если сукровичные бели появляются у женщины после полного прекращения менструаций, то причиной чаще всего являются гинекологические заболевания (воспалительные процессы, полипы, опухоли).