Когда пациентка приходит к гинекологу с жалобами на нарушения цикла или необычные выделения, как правило, проводится кольпоскопия и УЗИ шейки матки. Если возникают сомнения по поводу характера обнаруженных патологий, то назначается биопсия. При этом совершенно необязательно, что плохой диагноз подтвердится. Главное, обнаружить проблему, чтобы вовремя начать лечение. Биопсия шейки матки проводится различными способами. При выборе учитывается, нет ли у женщины каких-либо противопоказаний (аллергии, воспалительных заболеваний), а также – планирует ли она в будущем беременность.

Показания к проведению биопсии

УЗИ и кольпоскопия позволяют лишь обнаружить патологический участок поверхности шейки матки, примерно оценить его размеры. В отличие от них, биопсия дает возможность изучить строение пораженных клеток. Таким путем можно точно узнать, какова их природа, нет ли атипичных (предраковых) или злокачественных изменений.

Перед проведением биопсии шейки матки проводится расширенная кольпоскопия, во время которой слизистую обрабатывают определенными реактивами и наблюдают, какие при этом происходят изменения. В первую очередь, с помощью ватного тампона смазывают поверхность 3% раствором уксусной кислоты, а через 1 минуту смотрят, нет ли на ней белых (так называемых ацетобелых) пятен. Если они появились, значит, в тканях шейки матки имеются повреждения.

Проводится также обработка поверхности шейки йодом, что дает возможность обнаружить участки воспаления, вирусного поражения тканей. На патологию указывает появление так называемых йоднегативных (неокрашиваемых йодом) пятен.

По результатам расширенной кольпоскопии врач принимает решение о необходимости проведения биопсии шейки матки. Такое обследование назначается в следующих случаях:

при проведении расширенной кольпоскопии обнаружены ацетобелые и йоднегативные пятна;

имеются участки эрозии или ороговения (лейкоплакии) эпителия шейки матки;

цитологическое исследование мазка (ПАП-тест) показало наличие атипичных клеток (увеличенного размера, с двумя ядрами);

на шейке матки обнаружены полипы или бородавки (генитальные кондиломы).

Видео: Особенности проведения биопсии шейки матки

Методы проведения биопсии

Методы осуществления процедуры выбираются с учетом предполагаемого диагноза, а также наличия противопоказаний. Некоторые виды биопсии применяются не только в диагностических, но и в лечебных целях.

В зависимости от используемой методики проводится местная анестезия (перед началом процедуры в шейку матки вводится обезболивающий препарат), эпидуральная, или спинальная, анестезия (обезболивание путем введения анестетика в позвоночник). В отдельных случаях применяется общий наркоз. Процедура биопсии длится от нескольких секунд до 30 минут. Это зависит от ее предназначения и выбранной методики.

В зависимости от целей проведения, количества и типа отбираемого материала различают следующие разновидности процедуры:

Пункционная (простая) биопсия. С исследуемой поверхности отбирается лишь очень небольшой образец ткани. Как правило, процедура проводится без анестезии в условиях поликлиники. Эндоцервикальная биопсия шейки матки. На исследование берется слизь из цервикального канала, которая соскребается с помощью специальной хирургической ложки – кюретки. Электрохирургическая биопсия (петельная или радиоволновая). С помощью электрической петли или радионожа извлекается кусочек материала. Клиновидная биопсия (конизация). Вырезается клинышек пораженной ткани с помощью скальпеля или лазера. Метод используется при необходимости извлечения достаточно большого количества материала с обширного участка. Трепанобиопсия – проба берется сразу из нескольких участков, что позволяет оценить общую площадь поражения.

Классификация видов биопсии по способу отбора проб

Биопсию шейки матки проводят на 7-13 день цикла, чтобы ранка успела затянуться до начала следующих месячных. Отбор образца может быть произведен с помощью специальной иглы, щипцов или других приспособлений и приборов. Способы проведения процедуры отличаются между собой по степени болезненности и вероятности возникновения осложнений.

Аспирационная биопсия (пайпель-биопсия). Отбор пробы производится с помощью пайпеля – мягкой трубки, вводимой во влагалище. Клетки больной ткани засасываются в нее, а затем исследуются под микроскопом. Этот метод является самым щадящим.

Прицельная биопсия шейки матки. Выполняется непосредственно во время проведения кольпоскопического обследования. На анализ берется тонкий столбик пораженной ткани, содержащий несколько слоев клеток. Для этого используется специальная игла. Метод практически безболезненный. Процедура длится несколько секунд. При этом женщина чувствует лишь слабый укол. Осложнений, как правило, не бывает. Манипуляция осуществляется в обычном гинекологическом кабинете.

Конхотомная биопсия. Для отбора образца ткани используется приспособление, напоминающее ножницы с острыми концами (конхотом). Производится местное обезболивание. Шейка матки травмируется чуть сильнее, чем при аспирационной биопсии, однако госпитализации пациентки не требуется. Возможно появление следов крови в выделениях на протяжении нескольких дней после проведения манипуляции.

Радиоволновая биопсия. Небольшой кусочек ткани срезается с помощью специального «радионожа», для чего используется аппарат «Сургитрон». Процедура простая, проводится под местной анестезией. Преимуществом метода является полное отсутствие рубца на месте отбора ткани, поэтому биопсию шейки матки можно проводить таким способом при обследовании женщин, планирующих родить детей. Через 2-3 дня после процедуры на шейке не остается никаких следов. Пока заживает ранка, у женщины могут появляться скудные кровянистые выделения.

Лазерная биопсия. В качестве ножа используется луч лазера. Процедура проводится в стационаре под непродолжительным общим наркозом. Небольшие кровянистые выделения появляются в течение 2-4 дней после проведения биопсии.

Петлевая биопсия (электроэксцизия). Используется электронож, представляющий собой тонкую проволочную петлю, по которой пропускается электрический ток. Таким способом можно не только снять довольно толстый срез с пораженной ткани, но и удалить небольшой поврежденный участок. Эта процедура гораздо менее болезненная, чем операция с помощью скальпеля. Применяется местный наркоз. В течение нескольких дней появляются кровянистые выделения. Недостаток состоит в том, что после полного заживления образуется небольшой рубец. Поэтому такой способ проведения биопсии шейки матки не используется при обследовании девушек и женщин, планирующих беременность, так как наличие рубцов на шейке осложняет впоследствии роды.

Расширенная (ножевая) биопсия. С помощью скальпеля из пораженного участка вырезается образец для исследования. В отличие от прицельной биопсии, на исследования отбирается не только больная ткань, но и окружающие ее здоровые, в которых могут находиться атипичные клетки. Метод применяется как для исследования, так и для терапии заболеваний шейки матки.

Существуют следующие разновидности расширенной биопсии:

клиновидная – вырезается треугольный образец;

круговая (циркуляционная) – вырезается обширная область вокруг патологического участка. Для этого используется скальпель или радионож.

Ножевая биопсия шейки матки проводится в стационаре под общим наркозом. Иногда применяется эпидуральное и спинальное обезболивание. Полное заживление раны происходит через 2-4 недели. Женщина может испытывать боль в течение еще нескольких дней после операции.

Видео: Как проводится радиоволновая биопсия

Подготовка к процедуре

При подготовке к процедуре биопсии после прохождения УЗИ и кольпоскопического осмотра требуется сделать лабораторные анализы крови на ВИЧ, сифилис, а также гепатиты. С помощью иммунологических методов (ИФА, ПЦР) определяется наличие в организме возбудителей трихомониаза, микоплазмоза, гонореи и других скрытых инфекций, которые нередко являются причиной заболеваний шейки матки.

Проводится бактериологический и цитологический анализы мазка из влагалища и шейки матки для обнаружения воспалительных процессов, аномалий в строении клеток пораженных тканей. Проверяется свертываемость крови.

Врач предупреждает пациентку о том, что за 2 суток до проведения биопсии шейки матки необходимо отказаться от использования гигиенических тампонов, спринцевания, введения во влагалище каких-либо медикаментозных препаратов. Требуется воздержаться от половых контактов.

Если процедура будет проводиться под наркозом, то за 8 часов до ее проведения необходимо прекратить прием пищи.

Предупреждение: Перед проведением процедуры следует обязательно предупредить врача о наличии аллергии на какие-либо лекарства или материалы.

Возможные осложнения

Вероятность появления осложнений зависит от способа проведения процедуры, индивидуальных особенностей организма женщины, соблюдения правил личной гигиены. Если пациентка слишком активна физически в первые дни после процедуры или у нее понижена свертываемость крови, то может открыться кровотечение из ранки, оставшейся на шейке матки.

В ранку может попасть инфекция, если женщина не уделяет достаточного внимания гигиеническому уходу за половыми органами. При этом у нее поднимается температура тела, появляются гнойные выделения со сгустками крови. После процедуры в течение нескольких дней пациентка чувствует слабую тянущую боль в нижней части живота.

Чтобы избежать осложнений после проведения биопсии, женщина должна отказаться на несколько дней от занятий спортом, подъема тяжестей, длительной ходьбы. В это время нельзя купаться в ванне, посещать баню или бассейн. В течение 1-3 недель (в зависимости от вида процедуры) не рекомендуется заниматься сексом.

К врачу необходимо обратиться в следующих случаях:

появилось сильное кровотечение;

после биопсии менструальные выделения стали обильнее, длятся больше 1 недели;

появились зловонные гнойные выделения.

Помимо прочего, поднимается температура тела, что говорит о воспалительном процессе в организме.

Противопоказания к проведению процедуры

Биопсию шейки матки не проводят, если предварительное обследование показало наличие воспалительных процессов во влагалище и шейке матки. Предварительно проводится необходимое лечение.

Биопсию не делают во время месячных. Противопоказанием является беременность, так как на ранних сроках повышается вероятность выкидыша, а на поздних – преждевременных родов. Обычно процедура проводится не раньше, чем через 6 недель после родоразрешения. Биопсия во время беременности проводится только при угрозе быстрого развития раковой опухоли.

Процедура не выполняется при наличии у женщины заболеваний крови.

Предупреждение: При посещении гинеколога по поводу планирования беременности женщина должна обязательно поставить его в известность о том, что ей проводилась биопсия шейки матки.

Расшифровка результатов

В результатах, получаемых после проведения биопсии, содержатся сведения о наличии так называемых койлоцитов (атипичных клеток, появляющихся при заражении вирусом папилломы человека).

Кроме того, биопсия показывает наличие дисплазии, то есть изменения структуры глубинных слоев эпителия шейки матки. Дисплазия может перейти в рак.

Определяется наличие лейкоплакии, акантоза и других процессов, связанных с перерождением эпителия шейки матки, отмиранием его клеток. Причем эти заболевания протекают в доброкачественной, предраковой и злокачественной форме. По результатам биопсии врач принимает решение о способе лечения или необходимости удаления пораженных тканей.

Видео: Как проводится проба с уксусом. Процесс биопсии