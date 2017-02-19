К 10-11 годам девочки уже обычно осведомлены о том, что бывают менструации и зачем они нужны. Наступление первой менструации – это начало взрослой жизни. Его с волнением ждут. Нередко возникают вопросы, на которые может ответить не каждая мама. Например, что за странные выделения появились, нормально ли это для девочки 9-10 лет, когда ждать начала месячных и почему они запаздывают. А бывает и так, что месячные появляются совершенно неожиданно уже в 7-8 лет. Девочка к этому не готова ни морально, ни физически. Важно понимать, какими могут быть причины и последствия ранних и поздних месячных.

От чего зависит срок появления первых месячных

Половое созревание у девочек начинается примерно в 10-летнем возрасте и заканчивается к 17-18 годам. У них начинается рост молочных желез, развитие половых органов. Через 1-1.5 года после начала созревания появляется первая менструация (менархе). Начинают функционировать яичники, вырабатываются женские половые гормоны. В это время появляются овуляции, возможно наступление беременности.

Время наступления этого периода зависит от следующих факторов:

наследственность;

физическое развитие;

состояние нервной системы;

образ жизни и социальное окружение;

осведомленность в вопросах отношений полов;

общее состояние здоровья, наличие эндокринных заболеваний.

Если девочка часто болела с детства, у нее имелись врожденные патологии, ей приходилось принимать много лекарств, то менструации могут появиться позднее. Нормой считается появление первой менструации в возрасте 12-15 лет. Если она наступает в 8-10 лет, считается, что месячные ранние, а если после 15 лет, то – поздние. И в одном, и в другом случае причинами отклонений чаще всего являются гормональные нарушения или неправильное развитие половых органов.

Какими должны быть первые месячные

Первые месячные у девочек появляются в связи с началом функционирования яичников. Половое созревание начинается тогда, когда в гипофизе и гипоталамусе вырабатываются гормоны (ФСГ – фолликулостимулирующий гормон, ЛГ – лютеинизирующий гормон), способствующие образованию эстрогенов в яичниках. В репродуктивной системе начинают происходить такие процессы, как созревание яйцеклеток, овуляция, развитие эндометрия. Становится возможным зачатие. При этом происходят регулярные колебания уровня половых гормонов, характерные для менструальных циклов.

Дополнение: Фолликулы с зачатками яйцеклеток присутствуют в яичниках девочки уже с рождения. Их количество определено генетически. Они расходуются в течение всего репродуктивного периода. Запас исчерпывается к 45-52 годам. У женщины наступает менопауза, менструации прекращаются.

Месячные возникают в результате отторжения и обновления слизистой оболочки матки, если оплодотворение яйцеклетки не происходит. В менструальных выделениях присутствует кровь из сосудов, поврежденных во время отслоения эндометрия. Поэтому нормальные первые менструации имеют темно-красный цвет и слизистую консистенцию со сгустками. Возникает небольшой дискомфорт, сильных болей в животе быть не должно.

Объем кровяных выделений за все время менструации – от 50 до 150 мл. Наиболее интенсивные месячные бывают у девочек в первые 2-3 дня.

Приближение первых менструаций, признаки и подготовка

По некоторым признакам можно понять, что скоро у девочки начнется первая менструация. В молочных железах появляется легкая болезненность, начинает увеличиваться их объем, появляются волосы на лобке, под мышками, на ногах и руках. Примерно за 1-1.5 года до начала месячных появляются выделения белого цвета без запаха. Если их объем увеличивается, они становятся более жидкими, то в течение 1 месяца возможно наступление первой менструации.

Внимательная мать замечает, что у девочки без причины часто меняется настроение, у нее появляется повышенный интерес к средствам интимной гигиены, к изменениям собственной фигуры. Перед появлением первых менструаций некоторые полнеют.

Для того чтобы первые месячные для девочки не стали неожиданностью, не вызвали паники, ее необходимо подготовить к их наступлению. Девочка должна знать, что представляет собой менструация, какой она должна быть в норме, почему возможны отклонения, всегда ли они являются патологией. Она должна иметь представление о том, в каком возрасте приходят первые месячные, сколько дней длятся, каким должен быть менструальный цикл.

Девочке необходимо рассказать о том, какие у нее могут быть ощущения, в каком случае требуются советы и помощь врача. После появления признаков скорого прихода первых месячных у девочки всегда при себе должны быть прокладки.

Предупреждение: Мама должна объяснить дочке, как пользоваться прокладками, рассказать о необходимости усиленного ухода за половыми органами при месячных. Иначе по неопытности может быть занесена инфекция в половые органы. Неправильно выбранные прокладки часто протекают. Это становится причиной не только дискомфорта, но и эмоционального стресса.

После появления менструаций необходимо завести календарь, отмечать в нем дату их начала и окончания. Это позволит следить за регулярностью цикла, заметить отклонения в характере менструаций. Первые циклы являются нестабильными по продолжительности и времени наступления.

Видео: Причины нестабильности первых месячных

Когда необходимо обращаться к врачу

О патологии говорят в том случае, если:

Менструации появляются в слишком юном возрасте или запаздывают. Объем месячных превышает 150 мл, они имеют ярко-красный цвет. Это может быть признаком гормональных нарушений, патологического развития репродуктивных органов. Такие аномальные первые месячные у девочек возникают при заболеваниях крови. Подобные менструации - признак опухолевых заболеваний, возникают из-за приема некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на развитие эндометрия. Первые менструации появились, но следующие не приходят, хотя прошло уже больше 3 месяцев. Причиной такого явления могут быть профессиональные занятия спортом или балетом, когда организм испытывает слишком большие нагрузки. В то же время такая патология является следствием воспалительного процесса, инфекционного заболевания, сбоя в работе эндокринных желез. Менструации приходят нерегулярно, хотя прошло уже больше, чем 1.5 года с момента их начала. Они появляются то через 20 дней, то через 35-40. Причинами непостоянства цикла становятся болезни, травмы, авитаминоз, стремление к похудению путем изнурения организма голоданием. Появляются сильные боли в животе во время менструации. Продолжительность их составляет 1-2 дня. Причиной может быть недостаток эстрогенов из-за недоразвития яичников. В том случае, если они длятся 8-10 дней, это говорит о повышенном функционировании яичников или слабой сократительной способности мышц матки.

В таких случаях необходимо провести комплексное обследование у детского гинеколога, а также эндокринолога.

Видео: Об особенностях первых месячных, необходимости подготовки девочек к их наступлению

Симптомы при месячных

Девочка должна быть готова к тому, что с наступлением месячных у нее могут появиться следующие симптомы:

быстрая утомляемость;

плаксивость, беспричинная раздражительность;

головная боль, головокружение, тошнота;

ноющая боль внизу живота;

кишечные расстройства во время менструаций.

Необходимо в дни месячных ограничить спортивные и другие физические нагрузки, больше отдыхать.

Ранние месячные

Ранними считаются менструации, появившиеся у девочки моложе 11 лет. Бывают случаи, когда менструации наступают и у 8-летних девочек.

Иногда раннее половое созревание не является патологией. Если такая же ситуация наблюдалась у мамы и бабушки, то это обусловлено генетически. Ускоренное физическое развитие, интенсивные занятия спортом, танцами также может спровоцировать наступление менструации в юном возрасте.

Однако в любом случае при появлении первых месячных у девочки в таком возрасте ее рекомендуется обследовать, так как чаще всего причиной явления бывают гормональные нарушения, патологии развития или заболевания органов половой системы. Причинами гормональных нарушений становятся опухоли мозга, так как именно в гипофизе и гипоталамусе вырабатываются гормоны, регулирующие менструальный цикл.

Менструации появляются рано, если ребенок болен сахарным диабетом. Ранние месячные нередко бывают у девочек, переживших сильный стресс, психологическую травму. Одной из причин стресса может быть слишком раннее знакомство с вопросами физиологии полов. Психика ребенка легко травмируется из-за просмотра недетских передач по телевизору, а также наблюдения сексуальных отношений близких людей.

В чем опасность раннего полового созревания

Раннее появление менструаций у девочки становится причиной будущих проблем со здоровьем, таких как раннее наступление климакса, сердечно-сосудистые заболевания, отклонения в работе щитовидной железы, гормональные нарушения. Женщины, у которых месячные появились рано, подвергаются повышенному риску возникновения опухолей репродуктивных органов и молочных желез.

С началом пубертатного периода замедляется рост и физическое развитие. Важным фактором правильного развития репродуктивной системы является полноценное питание и нормальные условия жизни.

Профилактика ранних месячных

Для того чтобы не спровоцировать наступление слишком ранних месячных, родителям необходимо учесть, какие факторы способствуют раннему половому развитию. Мерами профилактики являются:

Устранение стрессов, способных травмировать нежную психику детей. Нужна спокойная, дружелюбная обстановка в семье и доверительные отношения детей с родителями, своевременное знакомство их с проблемами полового развития. Обеспечение правильного рациона питания. Детям вредно есть острую, чересчур соленую или кислую пищу, пить много какао, кофе, крепкого чая. Подросткам категорически противопоказано употребление пива и других алкогольных напитков. Лечение эндокринных заболеваний. Родительский контроль над тем, что ребенок смотрит по телевизору или в компьютере.

Важно соблюдать умеренность в занятиях спортом, не перегружать детский организм физически.

Видео: К чему приведет раннее взросление девочки

Поздние месячные

Наступление первых месячных у девочек в 16-18 лет считается отклонением от нормы. О позднем половом развитии говорит также слабое развитие молочных желез.

Причинами поздних месячных могут быть неправильное развитие матки и яичников, расстройство функционирования гипофиза и гипоталамуса, наличие нервно-психических заболеваний. Позднее половое созревание вызвано перенесенными в детстве инфекционными заболеваниями (корью, свинкой, скарлатиной, краснухой).

Нередко причиной поздних менструаций является чрезмерная худоба девочки. Жировая ткань, так же как и яичники, вырабатывает эстрогены. При ее отсутствии уровень эстрогенов недостаточный для нормального функционирования половых органов.

Существуют и другие неблагоприятные факторы, приводящие к позднему появлению первых месячных у девочек: авитаминоз, плохая экология, употребление генномодифицированных продуктов.

Последствия позднего полового развития

Если не обратиться вовремя к врачу и не устранить аномалии в подростковом возрасте, то впоследствии у женщины возникает так называемый генитальный инфантилизм. При этом половая система у зрелой женщины остается недоразвитой (как у подростка). Это сказывается на внешности, приводит к гормональным нарушениям, влияющим на общее состояние здоровья.

У девочек, в отличие от взрослых женщин, эта патология, как правило, излечима.

Видео: В чем опасность раннего и позднего наступления первых месячных