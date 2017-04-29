С момента начала полового созревания у девочек появляются влагалищные выделения. Это естественно и говорит о том, что в организме происходят изменения, благодаря которым развиваются и начинают функционировать яичники и матка. Есть определенные признаки, позволяющие понять, нормально работают органы репродуктивной системы или имеются какие-либо нарушения. Патологией является, например, наличие у выделений окраски или резкого запаха. Причины, по которым появляются обильные выделения, нередко вызывают сомнения. Иногда разобраться поможет только детальное обследование.

Причины и признаки нормальных белей

Нормальные слизистые выделения образуются в результате постоянного обновления эпителиальных клеток слизистых оболочек органов. Слизь вырабатывается железами шейки матки, к ней добавляются продукты жизнедеятельности микроорганизмов, составляющих микрофлору влагалища, и другие физиологические жидкости. Их консистенция и объем зависят от особенностей организма, возраста, физиологического состояния женщины.

Отличие нормальных выделений от патологических состоит в том, что они не вызывают дискомфорта, не имеют запаха. Они бывают прозрачными или белыми, со слабым желтоватым или кремовым оттенком. Овуляционные выделения могут иметь незначительные примеси крови.

Появление обильных выделений является нормой в следующих случаях:

У девочек начинается половое созревание. Это происходит примерно в 11-14 лет. За 1-1.5 года до этого появляются слизистые белые выделения, что свидетельствует о гормональной перестройке в организме. В шейке матки начинают функционировать железы, вырабатывающие секреторную жидкость. Гормональный фон формируется не сразу. Так же неравномерно протекают и процессы в органах репродуктивной системы, колеблется объем вырабатываемой слизи. Выделения у девочки в этот период могут быть как незначительными по объему, так и обильными. Приближается момент овуляции, выхода созревшей яйцеклетки из защитной оболочки (фолликула). Овуляция наступает в середине менструального цикла. Обильные выделения облегчают прохождение сперматозоидов в матку для оплодотворения яйцеклетки. Заканчивается вторая половина цикла. В это время главную роль играет прогестерон, гормон, отвечающий за сохранение беременности после зачатия. Благодаря его воздействию железы шейки матки начинают интенсивно вырабатывать киселеобразную слизь, необходимую для облегчения проникновения зародыша в матку и прикрепления его к стенке. Если зачатия не произошло, то начинается менструация. Поэтому увеличение объема слизи перед месячными не должно вызывать беспокойства, если у нее белая (может быть слегка кремовая) окраска и нет неприятного запаха. Бели усиливаются при сексуальном возбуждении. Причиной водянистых выделений у женщины становится беременность; Обильными могут быть менструации. Они являются нормальными, если их объем не превышает 80-100 мл, прекращаются максимум через 5 дней.

Видео: Нормальные и патологические выделения из влагалища

Патологические выделения и их признаки

Патологические бели могут быть проявлением заболеваний органов мочеполовой системы, связанных с заражением инфекциями, размножением условно-патогенных микроорганизмов. Причиной многих заболеваний матки и придатков является гормональный дисбаланс. Он возникает в организме из-за нарушения работы эндокринной системы, употребления гормональных препаратов, нарушения физиологических норм.

Болезни могут быть последствиями аборта, родов, операций на репродуктивных органах. Если обильные выделения возникли из-за болезни, они, как правило, имеют неприятный запах, пенистую или творожистую консистенцию, желтый или зеленый цвет, содержат примеси крови. Они вызывают покраснение и отечность кожи в области наружных половых органов и промежности. Обычно при этом появляется жжение и зуд во влагалище, учащается мочеиспускание, все это сопровождается резью в мочевом пузыре.

Заболевания, при которых бывают обильные бели

Патологические выделения возникают в результате нарушения работы желез, вырабатывающих слизь, отмирания клеток, повреждения кровеносных и лимфатических сосудов, образования гноя. Опасность в том, что воспаление быстро распространяется в половых органах.

Воспалительные заболевания

Обильные выделения возникают при воспалительных процессах в следующих органах:

Кольпит (в слизистой оболочке влагалища). Причиной заболевания может быть нарушение состава микрофлоры и размножение условно-патогенных бактерий (стафилококков, стрептококков). Несоблюдение гигиенических правил и частое спринцевание способствуют росту численности вредных микробов на фоне гибели полезных бактерий. В зависимости от степени поражения тканей у женщины возникают интенсивные жидкие или густые гнойные выделения, имеющие дурной запах. Цервицит (в плоском и цилиндрическом эпителии шейки матки). Бели могут иметь розоватый цвет из-за попадания в них крови из повреждаемых мелких сосудов. Это особенно заметно после полового сношения. Перед и после месячных выделения приобретают темно-коричневый оттенок. Эндометрит (в слизистой оболочке полости матки – эндометрии). Из-за повреждения сосудов эндометрия в выделениях появляются сгустки свернувшейся крови. Коричневые выделения могут появиться за 2 дня до месячных. Сальпингит (в маточных трубах). В острой фазе воспалительного процесса бели водянистые, имеют зеленый оттенок, зловонный запах. Оофорит (в яичниках). Острое воспаление сопровождается обильными, дурно пахнущими выделениями желтого цвета с примесями гноя и крови.

Воспалительные процессы в матке и яичниках приводят к появлению у женщины болей в пояснице и в нижней части живота, повышению температуры, приводят к нарушениям менструального цикла. Нередко они являются причиной бесплодия или осложнений при беременности и родах.

Венерические заболевания

Для них характерны обильные жидковатые гнойные выделения со специфическим запахом. Они вызывают жжение и зуд во влагалище. Становится болезненным мочеиспускание. Появляются боли внизу живота. Нередко такие заболевания возникают в совокупности, маскируя друг друга. Это затрудняет их лечение.

Предупреждение: Лечение заболеваний, передающихся половым путем будет эффективным только тогда, когда лечатся одновременно оба половых партнера.

Трихомониаз. Выделения при этом заболевании пенистые, интенсивные, имеют резкий неприятный запах. Цвет – серый, с желтым оттенком.

Хламидиоз. Наблюдаются слизисто-гнойные выделения с дурным запахом. Нередко в начальной стадии протекает скрытно. Но даже при отсутствии симптомов вероятность заражения велика.

Гонорея. Гонококки поражают цилиндрический эпителий, расположенный в матке, а также мочевой пузырь, прямую кишку, вызывая появление цистита, проктита. Появляются гнойные обильные выделения желтого цвета. Возникают боли внизу живота и симптомы поражения других органов малого таза. Возможно появление обильных кровотечений между менструациями.

Видео: Выделения у женщин при трихомониазе

Невоспалительные инфекционные заболевания

Бактериальный вагиноз. Гибель полезных лактобактерий вызывает усиленное размножение условно-патогенных бактерий, которые живут в организме, ничем себя не проявляя до тех пор, пока не попадут в благоприятные условия. Причиной могут явиться как гормональные нарушения, так и заболевания половых органов, лучевая терапия, употребление антибиотиков и другие факторы. Характерный признак дисбактериоза – обильные, раздражающие кожу наружных половых органов выделения. Они имеют серый цвет и запах гниющей рыбы.

Кандидоз – грибковое заболевание, известное, как «молочница». Для него характерны обильные молочно-белые, творожистые выделения с кислым запахом, вызывающие сильный зуд и жжение в области вульвы.

Видео: Выделения при гарднереллезе (бактериальном вагинозе)

Как устанавливают причину патологических выделений

По характеру выделений можно сделать предположение о возможной патологии:

белые творожистые с кислым запахом бели бывают при кандидозе;

серые с запахом рыбы, прозрачные, водянистые – при бактериальном вагинозе;

желтые – при трихомониазе;

кровянистые могут появиться при наличии внутриматочной спирали, а также эндометриозе, эрозии или раке шейки матки;

гнойные – возникают при половых инфекциях.

Если у женщины появляются подозрительные обильные выделения, она должна пройти обследование, сдать мазок для анализа на микрофлору. Общий анализ крови подтвердит наличие воспалительного процесса. Специальные анализы крови (ПЦР, ИФА) позволяют обнаружить скрытые инфекции. УЗИ, кольпоскопия и рентген применяются для обнаружения патологических изменений в тканях органов.

Предупреждение: Лечение должен назначить врач. Нельзя оттягивать время и бороться с недугами домашними средствами. Заболевания могут перейти в хроническую опасную форму.

Особенности белей при беременности и после родов

При беременности происходит значительная гормональная перестройка в связи с подготовкой организма к родам. Стенки матки и влагалища становятся более мягкими и эластичными, вырабатывается больше слизи для облегчения прохождения плода по родовым путям. Поэтому увеличение объема белых, почти прозрачных выделений – это нормально. В начале беременности они более густые, со 2 триместра все более разжижаются. На последних неделях может начаться подтекание околоплодных вод, что говорит о приближающихся родах.

Кроме нормальных жидких выделений у беременных могут появляться и патологические, которые оставлять без внимания опасно. К ним относятся симптомы молочницы, дисбактериоза влагалища, воспалительных заболеваний, половых инфекций. Врач назначает безопасные препараты, с тем чтобы избавить женщину от таких патологий, не допустить заражения плода.

Кровянистые выделения бывают при эрозии шейки матки. Они могут быть признаком внематочной беременности, если им сопутствуют болезненные ощущения с одной стороны живота (где закрепился плод). Такие выделения появляются при отслоениях плаценты, угрозе выкидыша. Для сохранения беременности необходимы постельный режим и своевременное лечение.

После родов у женщины появляются лохии, выделения, связанные с очищением матки. В первые дни они интенсивны, напоминают обильные месячные с остатками плаценты и эпителия. Постепенно их объем уменьшается, в них остается только желтоватая слизь. Через 1.5 месяца выделения принимают обычный вид.