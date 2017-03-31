Задержка менструаций не всегда возникает в связи с беременностью или говорит о проблемах со здоровьем. Организм чутко реагирует на любой дискомфорт, стресс. У эмоциональных натур отклонения возникают уже из-за нетерпеливого ожидания начала месячных. Иногда, особенно если возникают опасения по поводу нежелательной беременности, женщины интересуются, нельзя ли каким-то образом ускорить наступление менструации самостоятельно. Существуют и медикаменты, и народные способы, но необходимо знать о возможных опасностях их применения.

Можно ли ускорять приход месячных при задержке

В любом случае, если происходит задержка менструации, для этого существуют причины. Безобидные они или опасные, женщина вряд ли может сама точно определить.

У некоторых женщин менструальный цикл нерегулярный, месячные приходят то через 24, то через 30 дней. И чаще всего это не нарушение, а норма для организма. Бывает и такая ситуация, когда задержка возникает случайно, при этом возможность наступления беременности полностью исключена. Если это случилось во время переезда на новую квартиру или в период экзаменов, то ничего страшного нет, к следующей менструации все наладится. Не следует пытаться ускорить процессы в организме, так как это может привести к возникновению более серьезных нарушений, таких как гормональный сбой или воспалительное заболевание.

Отклонение на 2-5 дней считается нормальным явлением, вмешательства не требует. А вот если задержка составляет 10 и больше дней, то, возможно, это беременность. Если она нежелательна, а у женщины нет времени пойти к врачу, то можно попробовать вызвать менструацию домашними способами. Только надо помнить, что искусственное прерывание беременности, как правило, без последствий не обходится. И самое опасное из них – это неполное удаление плодного яйца, что ведет к кровотечению, возникновению воспалительного процесса в матке и необходимости чистки. А иногда случается, что беременность не прерывается, но женщина об этом не подозревает. Ребенок может родиться с уродствами.

Предупреждение: При длительной задержке и постоянных нарушениях менструального цикла необходимо обратиться к гинекологу и, возможно, начать лечение.

Когда вызывать месячные опасно

Ускорять наступление менструации особенно опасно в следующих случаях:

При большой задержке (1 месяц и более). Причиной может быть внематочная беременность, искусственное прерывание которой медицинскими препаратами или народными средствами имеет серьезные последствия (кровотечение, неполное удаление, осложнения на почки и печень). Самостоятельное прерывание обычной беременности на большом сроке может привести к гибели от потери крови. Если у женщины установлена внутриматочная спираль. Может произойти ее отторжение, травмирование матки, кровотечение. Задержка на несколько дней, особенно в первые месяцы после ее установки, является нормой. При наличии эндокринных заболеваний или гемофилии. После длительного лечения методом заместительной гормональной терапии.

Если при всех возможных рисках все же решено действовать, то важно знать, когда и как можно вызвать месячные при задержке. Если женщина не живет половой жизнью или предохраняется, то есть небольшое запаздывание менструации не признак беременности, то можно попробовать ускорить наступление месячных. Такое желание часто возникает в случае, если предстоит поездка, ответственные соревнования, банкет, когда женщина должна быть «в форме», а у нее ожидается менструация в эти дни.

Предупреждение: Решаясь на применение любого способа ускорения прихода менструаций, женщина должна понимать, что при этом происходит вмешательство в естественные физиологические процессы, это ведет к гормональным нарушениям. Часто они становятся причиной серьезных заболеваний половых органов и молочных желез.

Как вызвать месячные

Ускорить приход менструации можно различными способами, в основе которых лежат следующие процессы:

гормональное воздействие специальными препаратами для снижения уровня эстрогенов в крови;

усиление кровотока и кровоснабжения эндометрия путем прогревания нижней части тела;

повышение сократительной способности матки для ускоренного отторжения эндометрия.

Видео: Как вызвать месячные с помощью гормональных препаратов

Медицинские препараты прогестеронового действия

Прежде чем применять подобные средства, надо обязательно посоветоваться с врачом, так как у каждого из них есть серьезные противопоказания.

Особенностью этих препаратов является то, что они могут как быстрее вызвать месячные при задержке, так и замедлить их приход. Все зависит от времени начала приема и от дозы. Если их принимать до овуляции, ближе к середине цикла, то они, снижая содержание эстрогенов, задерживают наступление овуляции. При этом менструальный цикл удлиняется, менструация наступает с задержкой. Если принимать препараты после овуляции, то повышение доли прогестерона способствует ускоренному развитию (утолщению, разрыхлению) эндометрия. Он быстрее созревает и раньше отслаивается, что вызывает появление менструации. Принимать такие препараты можно только по назначению врача и по строго определенной схеме.

Дюфастон. Начинать прием препарата надо за 2-3 дня до желаемого срока наступления месячных. Пить лекарство следует в течение 5 дней. Резкое прекращение его приема после начала менструации ведет к сильному кровотечению.

Препарат не приводит к прерыванию уже наступившей беременности. Поэтому, если он не оказывает желаемого эффекта (когда его принимают, чтобы ускорить месячные), как правило, это означает, что женщина беременна. Его прием не сказывается на течении беременности и развитии плода.

Утрожестан. Это средство оказывает аналогичное действие. Преимуществом является то, что его можно применять как в виде таблеток для орального приема, так и вагинально в виде капсул. Таблетки могут спровоцировать сонливость, а при вагинальном применении этого эффекта нет.

Постинор. Также оказывает прогестероновое действие. Особенность в том, что его принимают однократно, не чаще 1 раза в месяц, так как при длительном использовании он вызывает удлинение цикла и другие его нарушения. Эффект наступает максимум через 3 дня.

Норколут. В состав входит гормон норэтистерон, который подавляет выработку гормонов гипофиза, необходимых для синтеза эстрогенов. То есть действие средства подобно действию прогестероновых препаратов. Его начинают принимать перед овуляцией (ближе к середине цикла). Через 5 дней прием прекращают, после чего еще через пару дней начинается менструация. Препарат принимают для предотвращения беременности, а также для того, чтобы месячные пришли раньше обычного срока.

У всех этих средств имеются серьезные побочные действия. Их не употребляют при заболеваниях молочных желез или крови, вагинальных кровотечениях, бронхиальной астме, эпилепсии. Последствиями приема таких препаратов могут стать стойкое нарушение цикла и невозможность забеременеть впоследствии.

Препараты-антигестагены

Мифегин, мифепристон. Они позволяют вызвать месячные, если задержка наступила из-за маточной беременности. Их принимают при задержке в 7-10 дней. Такие препараты используют только в больнице, где состояние пациентки контролируется, чтобы предупредить маточное кровотечение. Побочные действия – боли в нижней части живота, кровянистые выделения, обострение воспалительных заболеваний матки и придатков.

Гомеопатическое средство

Пульсатилла. Средство удобно тем, что принимается однократно (гранулы кладутся под язык). Это гомеопатический растительный препарат, содержащий биологически активные вещества, стимулирующие выработку половых гормонов. Кроме того, средство оказывает успокаивающее действие на нервную систему женщины. Если задержка вызвана нервным стрессом, то снятие нервного напряжения устраняет причину.

Менструация наступает через 2-3 дня после завершения приема лекарства. Препарат может стать причиной аллергии.

Препараты для повышения тонуса матки

Окситоцин и его аналоги. Это вещество способно вызвать месячные через 2-3 часа после приема. Его свойство значительно усиливать сокращения матки используется при стимуляции родов. Препарат вводят внутримышечно или внутривенно. Если женщина не уверена в причине задержки, то его принимать не стоит, так как произойдет выкидыш. Прием окситоцина приводит к снижению артериального давления и учащению пульса.

Совет: Все лекарственные способы вызывания месячных небезопасны. Надо взвесить все «за» и «против», прежде чем ими пользоваться. Необходимо обязательно прислушаться к рекомендациям врачей при их выборе.

Видео: Как вызвать месячные с помощью медикаментов и народных средств

Народные методы

Не все женщины доверяют лекарственным средствам. При задержке можно вызвать месячные, используя народные методы. Домашние способы и рецепты гораздо более безопасны, хотя, возможно, не так эффективны, как синтетические препараты.

Наиболее простой способ вызвать менструации – это принять горячую ванну. Прогревание способствует расширению сосудов эндометрия и началу месячных.

Ускоряет наступление менструаций прием витамина С в таблетках в течение 3 дней. Можно вместо таблеток пить гранатовый сок или есть свежие лимоны. Достаточно 3-4 дней, чтобы менструация наступила.

Хорошо помогает отвар свежей или сушеной петрушки. После кипения он должен постоять 12 часов. Его требуется пить дважды в день по 0.5 стакана.

Используется также отвар из шелухи лука. Ее заваривают кипятком, настаивают и остужают. Выпивают за 1 раз целый стакан. Месячные приходят на второй день.

Видео: Народные способы, помогающие вызвать месячные при задержке