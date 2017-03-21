От состояния яичников зависит функционирование всей репродуктивной системы. Если они воспалены или имеются другие патологии, то у женщины происходит нарушение менструального цикла, меняется характер месячных. В яичниках вырабатываются половые гормоны, нехватка или избыток которых может стать причиной серьезных заболеваний не только в матке, но и в молочных железах. Появление боли в яичниках говорит либо о каких-то отклонениях в протекании процессов цикла, либо об опасных для здоровья состояниях организма. Важно не откладывать визит к врачу.

Какие факторы вызывают появление боли

Существуют различные факторы, связанные с появлением болевых ощущений в яичниках. Среди них:

инфекционные заболевания и воспалительные процессы в органах женской половой системы;

возникновение доброкачественных и злокачественных новообразований в матке, придатках;

протекание процессов менструального цикла (как нормальное, так и с отклонениями);

дисбаланс гормонов в результате заболевания желез внутренней секреции, использования гормональных препаратов, физиологических нарушений;

аномалии развития или расположения придатков матки;

эмоциональный стресс (депрессия, сильное волнение, испуг);

половой акт. Болезненные ощущения при этом возникают из-за особенностей расположения матки и придатков, наличия в них спаек, воспалительных процессов, опухолей.

Способствовать возникновению таких ощущений может переохлаждение. Боль в яичниках чувствуется также при аппендиците, воспалении кишечника или мочевого пузыря. Острая боль возникает в обоих яичниках при опухолях в органах малого таза и перитоните (гнойно-воспалительного процесса в брюшине).

Боли бывают различного характера: тупые, резкие, тянущие, ноющие, колющие.

Недомогания, связанные с менструальным циклом

Боли в яичниках могут появляться в середине цикла, перед приходом или во время месячных. Если они умеренные, повторяются регулярно и не вызывают дискомфорта, то их можно считать нормальным явлением.

Боли при овуляции

К концу второй недели цикла созревает яйцеклетка в одном из яичников. Болезненность ощущается в момент ее выхода из защитной капсулы (фолликула) в брюшину. При этом происходит повреждение мелких сосудов и выделение небольшого количества крови. Тупая боль, возникающая внизу живота с правой или левой стороны, а также незначительные примеси крови в выделениях являются признаками наступления овуляции (овуляторного синдрома).

Такое недомогание существует не дольше 3-4 часов, ощущается с одной стороны живота. Созревание яйцеклетки в правом яичнике происходит чаще, чем в левом, это особенность физиологии. Поэтому и боль, связанная с овуляцией, возникает чаще с правой стороны.

Недомогание накануне или во время месячных

После выхода яйцеклетки из яичника на ее месте формируется железа (желтое тело), в которой вырабатывается прогестерон. Рост его уровня обеспечивает закрепление оплодотворенной яйцеклетки в слизистой оболочке матки.

Если беременность не наступает, уровень прогестерона падает, начинается постепенное отслоение эндометрия. При этом в матке возникает слабая боль, отдающая в яичники. Она может чувствоваться и в первые дни месячных.

Предупреждение: После месячных болезненные ощущения любого характера, возникающие в области матки или яичников, являются патологией. Их появление нельзя оставлять без внимания.

Болезненные ощущения во время беременности

С наступлением беременности физиологические процессы в яичниках прекращаются, поэтому в норме болей здесь быть не должно. Если недомогание появилось именно в этот период, то оно может быть связано с растяжения связок под тяжестью растущего плода. Ослабить неприятные ощущения помогает специальная гимнастика для беременных или йога.

Если же такие симптомы были и раньше, а при беременности лишь усилились, это означает, что имеются воспалительные процессы или какие-то новообразования в матке или придатках. Так, болезненные ощущения в одном из яичников в первые месяцы беременности могут быть симптомом кисты желтого тела. Примерно на 13-14 неделе боль исчезает, так как желтое тело после формирования плаценты отмирает.

При появлении таких симптомов надо немедленно поставить в известность врача, итак как нередки случаи осложнений: гипоксия плода, отслоение плаценты. Может произойти выкидыш.

Причины болезненных симптомов после операций

К оперативным вмешательствам относят биопсию ткани яичников, удаление кист или опухолей. После биопсии ноющая боль ощущается в течение нескольких дней, пока не заживет место прокола и не пройдет раздражение брюшины кровью из поврежденных сосудов. Если недомогание не проходит, симптом усиливается, то женщина должна обратиться к врачу, так как могло произойти воспаление тканей.

После удаления кист или других новообразований хирургическим путем боли в яичниках появляются из-за травмирования тканей и сосудов, образования в процессе заживления спаек. Причиной усиления симптома бывает послеоперационное кровотечение или воспалительный процесс.

Боли при внематочной беременности

Патологическая беременность проявляется сначала слабыми тянущими болями внизу живота. Если зародыш закрепился в маточной трубе или яичнике, то возникает болезненное ощущение с соответствующей стороны. Оно усиливается при ходьбе или при смене позы.

В момент прерывания трубной беременности в яичниках возникают схваткообразные, ноющего характера боли. Обычно такой симптом заставляет немедленно отправиться к врачу.

Если же женщина не успевает этого сделать, то возникает трубный аборт. Самым опасным является разрыв трубы. Прерывание трубной беременности вызывает внезапное появление сильной режущей боли в яичнике и маточной трубе. Опасность в том, что может открыться сильное кровотечение, приводящее к перитониту. Такое состояние представляет угрозу для жизни.

Видео: Причины и признаки внематочной беременности

Болезненные симптомы при патологиях

В яичниках могут возникать следующие патологические процессы:

воспаление тканей;

образование кист;

увеличение размеров из-за приема гормональных препаратов (гиперстимуляция яичников);

перекрут яичника;

апоплексия;

появление доброкачественных новообразований;

образование злокачественных опухолей.

Оофорит

Появление воспаления и боли возможно из-за переохлаждения нижней части тела, попадания в половые органы инфекции. Заболеванию способствует ослабление иммунитета. Воспаление яичников (оофорит) приводит к появлению сильных болевых ощущений постоянного или приступообразного характера. Боль отдает в спину, усиливается при мочеиспускании. Состояние может стать хроническим. Ощущение становится постоянным, сопровождается подъемом температуры тела.

Видео: Причины возникновения воспаления яичников

Боли при наличии кист

Если после воспалительного заболевания в яичнике образуется киста (заполненная жидкостью полость), то возникает тянущая боль в одном из яичников. Интенсивность зависит от величины кисты, от того, насколько она растягивает ткани. При наличии малых кист женщина может чувствовать лишь легкую тяжесть с одной стороны низа живота.

Разрыв кисты – это состояние, опасное для жизни и требующее срочной операции. Возникает сильное кровотечение. Вследствие кровопотери женщина теряет сознание, резко падает кровяное давление. Разрыв вызывает появление внезапной сильной боли в яичнике.

Перекручивание ножки кисты. Иногда киста появляется в поверхностном слое ткани яичника. При этом образуется пузырек, соединяющийся с его телом тонкой ножкой. Возможно перекручивание ножки, нарушение кровообращения. В яичнике у женщины возникает приступ сильной боли, отдающей в ногу и поясницу. Женщина может при этом потерять сознание. В некоторых случаях перекручивание развивается не сразу. Боль усиливается постепенно. Обнаруженную на УЗИ кисту такого вида удаляют хирургическим путем.

Видео: Чем опасна киста яичников

Поликистоз

Это заболевание появляется в результате нарушения гормонального фона в организме. При этом изменяется структура тканей яичника, образуется много мелких кист. Яичники увеличиваются в размерах. При растяжении возникает хроническая тянущая боль и другие симптомы (нерегулярность месячных, колебание их продолжительности и объема, нагрубание молочных желез).

Эндометриоз

Он возникает, если частицы слизистой оболочки матки через трубы попадают в брюшину. Здесь происходит их разрастание, за счет чего сдавливаются органы. Образуются спайки. Новообразование кровоточит.

У женщины появляется тупая, тянущая постоянная боль в яичниках, которая во время месячных усиливается. Она отдает в прямую кишку и промежность. Появляются менструальные нарушения. Затруднено мочеиспускание.

Перекрут яичников

Может возникнуть при резком изменении их положения во время физических нагрузок, занятий спортом, а также из-за врожденного увеличения размеров. При перекруте возникает резкая боль. Требуется оперативное вмешательство.

Доброкачественные и злокачественные опухоли

Такие опухоли образуются в одном или сразу в обоих яичниках. Поначалу у женщины не бывает никаких неприятных ощущений.

Тупая ноющая боль внизу живота с одной или обеих сторон появляется только тогда, когда опухоль вырастает до значительных размеров. Болевые ощущения, возникающие в яичниках, начинают отдавать в мочевой пузырь, прямую кишку. Такое недомогание вызывается растяжением оболочки опухоли, нарушением кровообращения, сдавливанием органов малого таза.

Злокачественные опухоли сначала, как и доброкачественные, себя ничем не обнаруживают. Появлению тянущих болей в нижней части живота женщина не всегда придает значение. Она может заметить неблагополучие лишь тогда, когда начинает резко худеть, при этом происходит увеличение живота, усиление болезненных ощущений в яичниках.

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Апоплексия

Так называют нарушение структуры яичников из-за разрыва сосудов или кист, образующихся в фолликулах. При этом повреждается соединительная ткань, возникает кровоизлияние в брюшину. В нижней части живота внезапно возникает резкое болевое ощущение, отдающее в ноги, прямую кишку, спину. Сильная боль сопровождается тошнотой, рвотой.

Гиперстимуляция

Обычно такое состояние возникает, если женщина, желая забеременеть, прибегает к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Для надежности у нее берется несколько яйцеклеток. Обычно в яичнике созревает только одна. Для того чтобы их получилось несколько, женщине вводят гормоны. Их избыток ведет к увеличению размеров яичников, образованию многочисленных кист в фолликулах. При этом у женщины возникают боли распирающего характера.

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