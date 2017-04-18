Способов похудеть огромное количество. Существуют тысячи разнообразных диет, которые обещают стройность, но не все они действительно работают. Особого внимания требуют быстрые методики. При неграмотном выборе и соблюдении они только навредят здоровью, повлекут за собой неприятности с кожей, ногтями, ЖКТ. Популярная система «7 лепестков» – диета для сильных и волевых людей, которая действительно работает. Выдержать неделю строгого питания непросто, но в конце пути ждет награда в виде 5-8 потерянных килограммов.

Основные правила диеты

Методика оказывает не только физическое, но и психологическое влияние. Диета «7 лепестков» представлена в виде цветка. Его можно нарисовать и вырезать на обычной бумаге, но лучше взять цветную и склеить. Либо раскрасить карандашами каждый листок, обязательно подписать, пронумеровать дни, чтобы не перепутать. По мере прохождения пути ежедневно отрывается один листочек.

Основные правила диеты:

Система строгая. Нельзя употреблять дополнительные продукты и напитки, если их нет в меню. На диете из 7 лепестков нельзя менять местами дни, нарушать определенную системой последовательность. Питание дробное независимо от дня диеты. Нужно делить продукты на 4-5 частей, употреблять в течение дня. Последний прием - за 3 часа до сна. Вода – важнейший элемент диеты, который поможет организму очиститься, предотвратит переедание. В сутки пить не меньше 2 литров, разрешено включать 2-3 стакана зеленого чая.

Входящие в диету продукты готовят разными щадящими способами или употребляют в сыром виде.

Плюсы недельной диеты

Основное достоинство – быстрая потеря веса. Килограммы действительно будут стремительно уходить. Точное количество заранее определить невозможно, но срабатывает общее правило – чем больше начальная масса тела, тем лучший эффект дает диета «7 лепестков». Также хорошие потери будут у людей с отеками и склонных к застою жидкости. Так как в рационе отсутствует соль, вода быстро покидает тело, объемы резко сокращаются.

Другие плюсы диеты:

Простое меню. Не нужно много времени проводить на кухне, можно быстро сварить или просто подготовить основной ингредиент сразу на весь день. Продукты доступные, недорогие, распространенные. Во многие дни диеты (овощной, злаковый, фруктовый) разрешено употреблять несколько видов. Очищение организма. Употребление продуктов одного вида – это разгрузочный день, который принесет определенную пользу организму, в частности, всей пищеварительной системе. Разнообразие. В отличие от строгих монодиет, здесь каждый день новый продукт или даже группа. Психологически выдержать одни сутки легче, зная про следующий этап.

Минусы диеты из семи лепестков

Основной минус – потеря маленького количества жира. Потерять даже 5 кг за неделю ни один здоровый организм не сможет. Основу сброшенного веса будет составлять вода и мышечная ткань. Следовательно, после диеты часть веса все равно вернется. Удержать результат при переходе к обычному питанию будет сложно.

Другие минусы:

Несбалансированность. Организм испытывает дефицит важных веществ. Нужно сразу начать прием витаминов. Сложность, голод в некоторые дни, например, на 7 день, когда разрешена только вода. При употреблении одного продукта в течение дня может появиться к нему отвращение. Возможна слабость, головокружение, тошнота, упадок сил. Это результат ограничения сахара. Компенсировать недостаток поможет морковь, помидоры, фрукты в разрешенные дни.

Важно знать, что «7 лепестков» – диета, которая подходит только абсолютно здоровым и взрослым людям независимо от пола. При наличии любых хронических заболеваний требуется консультация с врачом. Эта методика противопоказана беременным и кормящим женщинам, может нанести огромный вред организму и плоду.

Запрещенные и разрешенные продукты

Правило по рациону одно – есть можно только то, что указано в действующем дне. Введение дополнительных продуктов ведет к сбою в системе, вес встанет и больше не будет уменьшаться. Даже безобидное зеленое яблоко в каше или куриная грудка с творогом способны снизить эффективность методики.

Что категорически нельзя:

Соль, сахар. Диета «Семь лепестков» категорически запрещает эти добавки, так как они задерживают жидкость, провоцируют перепады глюкозы в крови. Соусы, заправки, масло. Желательно их исключить не только на время похудения, но и после диеты. Жареную пищу. Несколько капель масла повышают калорийность продукта во много раз, снижают эффективность диеты, засоряют организм. Гриль приветствуется, так как при этом способе приготовления лишний жир выходит из продуктов. Заменители сахара. Вкусовые рецепторы почувствуют приятный вкус, отправят сигнал поджелудочной железе, но глюкоза в организм не попадет. Результат – сильное чувство голода, срыв.

Что касается кофе, то его также нежелательно пить, но допускается употребление 1 чашки в день утром. Непременно напиток должен быть натуральный, растворимые аналоги употреблять нельзя. Дополнительно после порции кофе нужно выпить 2 стакана воды.

Совет! Масло, майонез, подливы – главный враг похудения. Без них даже отварная картофелина будет диетической, порция еды сократится, аппетит не такой сильный, насыщение приходит быстрее.

Видео: От какой еды отказаться, чтобы похудеть

Описание недельного меню

Начинать диету «7 лепестков» можно в любой день, необязательно в понедельник. Цветок не позволит запутаться, поможет контролировать процесс, предотвратит срывы, будет своеобразным знаком, напоминанием о скором окончании пути.

Первый лепесток: рыба

В течение дня можно употреблять любую печеную, отварную, тушеную рыбу, но без каких-либо специй. Допускается добавление лимонного сока. Можно поливать блюдо уже в тарелке либо филе перед приготовлением. Важно не использовать мякоть лимона. Дополнительно разрешены следующие специи, но не более 1 ч. л. в сутки: имбирь сушеный молотый, перец красный или черный, корица, тмин. Не запрещен бульон.

Жирность рыбы значения не имеет, продукт прекрасно усваивается организмом, поставляет необходимые минеральные вещества и омега кислоты. Но лучше съесть за день несколько разных морских и речных видов.

Второй лепесток: овощи

Один из самых комфортных дней, так как можно употреблять любые блюда из свежих, отварных, тушеных и печеных овощей. Разрешено приготовить суп, рагу, икру. Соками желательно не злоупотреблять, так как организму нужна клетчатка.

Ограничить следует картофель, кукурузу, корень петрушки. Эти виды не запрещены, но избыточный крахмал тормозит похудение. К овощам также можно добавлять лимонный сок, разрешено употребление любого количества зелени.

Третий лепесток: курица

Можно заменить курицу индейкой. Желательно птицу варить или запекать на гриле. Чтобы жир с кожи не впитывался в мясо, нужно все заранее снять. Для маринования использовать лимонный сок, острые специи. За день можно съесть от 800 г до 1 кг мякоти, разрешены субпродукты, но в небольшом количестве. Бульон со специями и несколькими веточками зелени также не запрещен, его можно пить в течение дня, но верхний слой желательно снять, так как в нем больше жира.

Четвертый лепесток: злаки

За день употребляется 200 г сухих круп. Обычно из них готовят каши, редко первые блюда, так как супы на воде без добавок получаются не очень вкусными.

Можно выбрать гречку, перловку, бурый рис, овсянку. Так как злаки хорошо увеличиваются в размерах, для одной порции достаточно 50 г крупы. Следовательно, разумнее готовить вязкие каши, которых будет достаточно для 4 полноценных приемов пищи. Специи, кроме сахара и соли, также разрешены, допустимо несколько веточек свежей зелени или немного сухой.

Пятый лепесток: творог (кисломолочные продукты)

За сутки можно съесть до 1,5 кг кисломолочных продуктов с жирностью до 5%. Основной проблемой этого дня является отсутствие горячих блюд. На помощь придет только чай. Смешивать творог и кефир можно с корицей, перцем, зеленым укропом или петрушкой, но не более половины стандартного пучка в сутки.

Шестой лепесток: фрукты

Один из самых вкусных, но сложных рационов. Разнообразие фруктов и сахар, который в них содержится, часто ведут к срыву. Уровень глюкозы в крови колеблется, есть вероятность появления сильного чувства голода. Чтобы его избежать, важно есть часто, употреблять теплое питье, поможет отвар из разрешенных фруктов.

Что попадает под запрет:

бананы;

финики;

сухофрукты;

виноград.

Из разрешенных продуктов можно делать салаты, свежее или термически обработанное пюре, запекать с корицей. Но часть фруктов желательно есть в неизменном виде, чтобы организм получил клетчатку и витамины.

Седьмой лепесток: вода

Самый сложный день диеты из 7 лепестков. Но он очень важен. За неполную неделю в организме произошли разные изменения, он начал очищаться, важно закрепить результат и «промыть» внутренние органы.

Что можно пить:

чистую воду;

зеленый чай;

травяные отвары;

шиповник;

воду «Сасси».

От кофе на заключительном этапе желательно отказаться. Количество жидкости ничем не ограничено, но оно не должно быть менее 2,5 литров. Пить нужно медленно, небольшими глотками в течение всего дня. После 17.00 количество воды желательно сократить.

Видео: Вода для здоровья и похудения

Выход из диеты

Самое сложное – это удержать вес после быстрой диеты. Большинство подобных методик используется для обретения стройности перед определенными событиями: свадьбой, отпуском, Новым годом. Следовательно, ожидаются пышные застолья, переедание, сброшенные килограммы с огромной скоростью возвращаются. Уставший от ограничений и диеты организм начинает активно перерабатывать еду в жир, откладывать в проблемных местах.

Как предотвратить резкий набор веса:

Вода. Как и во время диеты, нужно продолжить употребление 2 литров чистой жидкости без учета чая, кофе, супов. Исключить сахар и жирные блюда. Их употребление неизменно приведет к набору веса. Сократить количество соли. Она приведет к застою жидкости, увеличению объемов, появлению отеков. Дробность. Важно питаться небольшими порциями, но часто, чтобы еда в желудке не задерживалась. Не есть на ночь. Речь не идет о 18.00. Важно прекратить употребление пищи за 3 часа до сна.

Если вес после диеты все равно стремительно растет, то помогут периодические разгрузочные дни 1-2 раза в неделю. Основной продукт значения не имеет, но важно исключить соль и употреблять много воды.

Видео: Врач-диетолог об удержании веса после диеты