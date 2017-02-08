Сколько твердят диетологи: худеть нужно медленно, рацион должен быть сбалансированный, меню только из полезных продуктов. Все так просто на словах, но намного сложнее в деле. Образ жизни, занятость, сформированные годами привычки мешают перестроиться на правильное питание. И если нужно срочно похудеть, то на это не всегда есть время. В этом случае на помощь приходят диеты на 5 дней. Впечатляющих результатов за такой короткий срок добиться невозможно, но избавиться от 3-5 кг вполне реально.

Основные принципы краткосрочных диет

Все системы для быстрого похудения строгие и ограниченные. Они требуют полного соблюдения правил, точное следование меню, отклонение от рациона не лучшим образом сказывается на результате, а иногда вредит организму.

Правила быстрых диет для похудения:

Нельзя голодать. Приемов пищи должно быть не менее 4 за день. Еду употреблять медленно, тщательно пережевывать. Много пить. При резком похудении организм теряет воду, которая необходима для вымывания продуктов распада. В сутки употреблять не менее 2 литров жидкости. Принимать витамины. Даже кратковременное изменение рациона навредит здоровью. Очищение кожи. Через поры вместе с потом из организма будут выходить продукты распада. Профилактика запоров. Застои вредны любому человеку, а в период похудения они недопустимы.

Важно! Все эффективные диеты на 5 дней в первую очередь выгоняют воду. Не стоит полагать, что за такое короткое время жир может уйти. Если нужно сбросить большое количество веса, то разумнее сразу выбирать подходящую систему для похудения и не нарушать работу организма кратковременными диетами.

Видео: Как похудеть за 5 дней

Яблочная диета для похудения

Эффективная диета на 5 дней обещает потерю веса до 5 кг. Дополнительно происходит очищение кишечника, обогащение организма витаминами, улучшается цвет и состояние кожи. К плюсам диеты можно отнести быструю потерю веса, доступность и дешевизну основного продукта. Основным минусом диеты является однообразие. Ежедневно употреблять яблоки сможет далеко не каждый человек, поэтому нужно действительно жаловать этот фрукт.

Существует 2 варианта диеты. В первом нужно съедать в сутки от 1 до 2 кг яблок. Во втором употребляется 1 кг фруктов и дополнительно вводится 0,5 л кефира или йогурта пониженной жирности до 1,5%.

Общие принципы яблочных диет:

Фрукты разделить на 5-6 приемов, желательно распланировать время, чтобы промежутки были равными. На ночь есть яблоки не нужно, дабы избежать бурления и других неприятных проявлений кишечника. Кроме рекомендованной воды, разрешены чай и кофе, но без сахара. В качестве дополнения можно съесть несколько долек сушеных яблок. Но не стоит забывать, что калорийность обезвоженного продукта намного выше. Желательно использовать фрукты нескольких сортов. Они имеют разный вкус и помогут скрасить однообразие. Если сложно употреблять сырые яблоки, допускается часть фруктов запечь в духовке или в микроволновой печи. В качестве вкусовой добавки используют корицу или сухой имбирь. На кефирно-яблочной диете разрешено готовить фруктовые салаты с добавлением пряностей, йогурта.

Противопоказания к диете: гастрит, язва и другие заболевания ЖКТ, период грудного вскармливания, сердечно-сосудистые патологии. Если во время похудения появились боли в животе, изжога или другие проблемы со стороны пищеварительной системы, диету нужно сразу прекратить.

Оригинальная винная диета для похудения

Вариант очень интересной диеты на 5 дней, в рационе которой присутствует вино. Многие другие системы для похудения против алкогольных напитков, но только не эта, что и является достоинством. Приблизительная потеря веса составляет 4-5 кг. К минусам можно отнести то, что у многих людей алкогольный напиток вызывает повышение аппетита, сильный голод. Также не стоит забывать, что резкое похудение является сильным стрессом для организма, и прием спиртного не всегда оказывает положительное действие.

Меню строгое, не терпит изменений. Завтраков предусмотрено два, при необходимости один можно пропустить либо перенести на ужин. Вино позволяется пить белое, розовое или красное, оно должно быть сухое. Идеально для диеты подходит «Изабелла», «Каберне», «Мускат». Желательно употребить напиток вместо ужина, но можно и в течение дня. В этом случае от вечерней трапезы придется отказаться. Специи и соль из рациона исключаются.

Меню винной диеты

Завтрак: помидор, одно отварное яйцо

Второй завтрак: яблоко среднего размера

Обед: 200 г обезжиренного творога, огурец свежий

Ужин: 200 мл вина

В некоторые дни разрешено заменять творог обезжиренным сыром в количестве 150 г, по желанию треть оставить на ужин и употребить вместе с вином.

Противопоказания к винной пятидневной диете: беременность, любые хронические заболевания, непереносимость алкоголя.

Сытная капустная диета

Капуста – вкусный и доступный овощ, который богат клетчаткой, витаминами, имеет низкую калорийность. Поэтому он идеально подходит для похудения. Диета на 5 дней позволяет избавиться от 3-4 кг, но при этом не голодать. Рацион питательный, сытный и разнообразный. Что немаловажно, система подходит для зимы, так как содержит горячие блюда из доступных в любой сезон продуктов.

К минусам диеты можно отнести повышенное газообразование, которое может спровоцировать обилие клетчатки. В этом случае разрешено заменить свежие салаты вареными, тушеными, запеченными блюдами, но без добавления масла. Вместо говядины разрешается употреблять курицу или рыбу, но все продукты должны быть без жира, с птицы удаляется кожа. Лучше использовать филе с грудки.

Пятидневное подробное меню

Система не строгая. Разрешено менять приемы пищи местами все, кроме ужина. Также не имеет большого значения последовательность дней. Жиры в процессе приготовления блюд не используются. Специи добавляются в минимальном количестве. Суточное количество соли не должно превышать 3 г. В вечернее время от нее желательно отказаться. Употребляют брюссельскую, белокочанную, цветную, пекинскую капусту, кольраби, брокколи. Для заправок используют сок лимона, перец, имбирь.

Первый день

Завтрак: омлет, чашка салата из капусты с зеленью и морковью

Перекус: творог обезжиренный

Обед: щи с курицей и капустой

Ужин: тушеная капуста с морепродуктами

Второй день

Завтрак: капустная запеканка

Перекус: свежий салат из любого вида овоща

Обед: капустный суп с рыбой

Ужин: говядина, капуста тушеная

Третий день

Завтрак: капустные котлеты

Перекус: салат из пекинской капусты

Обед: щи капустные с томатом, морковью, курицей без картофеля

Ужин: квашеная капуста, рыба отварная

Четвертый день

Завтрак: яйцо, свежеприготовленный капустный сок или смузи из свежих листьев

Перекус: фруктовый салат

Обед: капустная запеканка с сыром

Ужин: капустное рагу с сельдереем, перцем, помидорами

Пятый день

Завтрак: салат капустный с яблоком или клюквой

Перекус: брокколи в отварном или запеченном виде

Обед: салат капустный с кунжутом и огурцами

Ужин: куриное филе на пару, пюре овощное

Нужно запомнить: Похудение разрешается продолжать, если нужно сбросить больше веса. Но после 5 дней эффективность будет ниже, так как на начальном этапе организм покидает вода, отвесы радуют своей масштабностью.

Противопоказание: беременность и период грудного вскармливания, заболевания ЖКТ, любые эндокринные заболевания, склонность к метеоризму, детский возраст, расстройство стула.

Видео: Другие варианты капустной диеты

Эффективная яичная диета

Вариант быстрой яичной диеты, которую можно соблюдать от 5 до 7 дней. Средняя потеря веса за это время составит 4 кг. Система не предусматривает употребление одних только яиц, рацион достаточно разнообразный и обширный, но требует самодисциплины и основательного подхода. Основное достоинство – это результативность. Как и на популярной яичной диете Магги, вес уходит стремительно. При грамотном выходе он не вернется.

Минусом системы является весомый список противопоказаний и серьезная нагрузка на организм, вызванная употреблением большого количества яиц. Поэтому важно тщательно изучить методику, при наличии любых хронических заболеваний нужно проконсультироваться с врачом.

Примерное меню

Завтрак: 2 яйца в виде омлета или сваренные вкрутую, апельсин или яблоко

Обед: яйцо, 150 г курицы, зелень, листья салата или пекинской капусты

Ужин: 2 яйца (вареные, омлет, глазунья), 2 апельсина или 1 грейпфрут

Противопоказания к диете: аллергия на цитрусы или яйца, заболевания почек, сердечно-сосудистой или эндокринной системы, повышенный уровень холестерина, проблемы с ЖКТ. Запрещено похудение этим способом во время беременности, грудного вскармливания и в детском возрасте.

Полезная творожная диета для похудения

Творог – сытный продукт, который поможет за 5 дней избавиться от 3-5 кг. Его можно употреблять при многих заболеваниях: атеросклероз, сахарный диабет, при проблемах с сосудистой и эндокринной системами. У диеты есть масса достоинств и положительных сторон. При похудении на твороге организм получит аминокислоты, витамины, кальций и другие ценные вещества.

К минусам диеты можно отнести краткосрочность результата, которая свойственна всем быстрым диетам. Также важно подбирать для питания обезжиренный творог. В противном случае весы не порадуют отличными результатами.

Примерное меню диеты на день

Завтрак: овсяная каша на воде, 50 г творога

Перекус: салат из помидора и огурца

Обед: 200 г творога

Полдник: любой фрукт (киви, апельсин, яблоко, груша или грейпфрут)

Ужин: 200 г творога, зелень, огурец

Противопоказания: заболевания почек и выделительной системы, беременность.

Ни одна быстрая диета не дает стабильного и устойчивого результата. При возвращении к обычному питанию вес непроизвольно начинает расти. Для удержания веса потребуется приложить немало усилий: следить за питанием, пить достаточно воды, вести активный образ жизни, заниматься спортом. В противном случае вся жизнь будет гонкой за фигурой мечты.