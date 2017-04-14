Имбирь – продукт с пряным запахом и специфическим вкусом. Он активно используется не только в кулинарии, но и в народной медицине. Обладая массой полезных и лечебных свойств, корень способен избавить от множества проблем, поможет похудеть, привести себя в хорошую форму и подарит бодрость. Но все это только при одном условии – адекватном применении. Любое лекарство станет ядом, если оно попадет в неумелые руки.

Польза имбиря для здоровья

Имбирь обладает согревающим действием, разгоняет кровь, улучшает обменные процессы в организме и имеет массу других ценных свойств. Корешок можно использовать самыми разными способами, соединять с другими продуктами и напитками, чтобы он подействовал в нужном направлении.

Полезные свойства имбиря:

Улучшает пищеварение, ускоряет расщепление продуктов, снижает дискомфорт и избавляет от неприятных последствий переедания. Корень обладает противовоспалительным действием, активно используется в лечении простудных заболеваний, кашля и других недугов. Способствует похудению. Одно из самых популярных свойств имбиря, которое активно используется в диетологии. Корень содержит вещества, помогающие расщеплять холестерин, чистить сосуды, полезен для профилактики и лечения атеросклероза. Продукт повышает потоотделение, способен понижать температуру тела, выводить воду из организма.

Имбирь – сильный афродизиак. Он усиливает половое влечение у женщин, помогает мужчинам надолго сохранить силу. Использовать корень можно для приготовления напитков, первых и вторых блюд. Для достижения наиболее выраженного эффекта рекомендуется смешивать с другими афродизиаками: шоколадом, перецем, морепродуктами, орехами.

Видео: Елена Малышева об имбирном корне

Виды имбиря

В России полезный корешок появился в маринованном виде вместе с популярным японским блюдом - суши. Именно в то время люди и узнали про полезные свойства имбиря. Его стали активно использовать в кулинарии и в народной медицине.

Какой имбирь можно встретить в магазине:

Свежий корень. Он продается в овощных отделах, подвержен порче, требует особых условий хранения, быстрого использования. Сухой имбирь. Продается в отделах со специями, обычно измельчен в порошок и расфасован в маленькие пакетики. Замечательно хранится в кухонном шкафу. Маринованный имбирь. Его можно приобрести в отделах с консервацией или ингредиентов для суши. Так как заливка содержит уксус, хранить продукт можно до года. Засахаренный имбирь, или имбирные цукаты. Готовая закуска, продается в отделах с сухофруктами.

Хитрость! Если свежий имбирь начинает пропадать, его можно порезать тонкими ломтиками, высушить, при необходимости измельчить.

Как выбрать корень имбиря

Чем моложе корень, тем выше его ценные свойства. В старом имбире много волокон, которые усложняют его использование, снижают концентрацию полезных веществ.

Признаки хорошего имбиря:

светло-коричневый цвет, окраска может быть неоднородной, но чаще ровная;

гладкая, тонкая кожица без морщин и повреждений;

упругая, сочная мякоть, при надавливании ямки не образуются;

отсутствие глазков, вмятин, затемнений и плесени.

Корень имбиря, помещенный в контейнер или в пакет, прекрасно хранится в холодильнике. Заранее очищать или мыть имбирь не рекомендуется. Перед использованием нужно отломить или отрезать кусочек нужного размера, пустить в работу. Остатки убрать до следующего раза.

Совет! Чистить свежий имбирь легко обычной чайной ложкой. Она ловко и экономно снимает тонкую кожицу, проникает в труднодоступные места. Можно использовать для очистки овощной нож, если корень ровный без выступов и выпуклостей, но такое бывает редко.

Видео: Как быстро очистить имбирь

Использование для лечения простудных заболеваний

Полезные свойства имбиря, способность убивать вирусы, противостоять микробам позволили активно использовать корешок в лечении простудных заболеваний. Он помогает снизить температуру, способствует лучшему отхождению мокроты, избавляет от боли в горле и улучшает общее самочувствие. Использовать имбирь можно в пищу, но лучше готовить из него напитки, обычно это настои и чаи. Если человек не любит острые вкусы, количество основного ингредиента можно сократить.

Рецепт классического имбирного чая от простуды

Действие:

Потогонное средство, снижает температуру, борется с вирусами, повышает иммунные силы организма.

Состав:

Корень имбиря – 20-50 г

Мед – 2 ст. л.

Вода – 400 мл

Лимон – 30 г

Применение:

Корень имбиря порезать тонкими ломтиками. Количество зависит от вкусовых предпочтений. Из лимона выдавить сок в отдельную посуду, можно сразу добавить к меду. Корочку с мякотью порезать, пересыпать к имбирю. Залить крутым кипятком, накрыть и оставить на 15 минут. Процедить настой через ситечко, кусочки отжать. К остывшему до 40 градусов настою добавить лимонный сок и мед, растворить. Пить теплый чай маленькими глотками по 2-3 раза в день отдельно от приемов пищи.

Рецепт настоя с чесноком

Действие:

Ускоряет выздоровление, повышает иммунитет, борется с вирусами, избавляет от кашля.

Состав:

Имбирь свежий измельченный – 1 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Мед – 2 ст. л.

Вода – 500 мл

Применение:

Измельченный имбирь переложить в термос, добавить давленые зубчики чеснока, залить крутым кипятком. Оставить настой на час. Процедить, добавить мед, размешать. Пить по 150-200 мл между основными приемами пищи на ночь. Подогревать напиток можно, но до горячего состояния доводить после добавления меда не рекомендуется, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Совет! При переохлаждении и начинающихся признаках простуды можно сделать ванночку: смешать 2 литра теплой воды, 1 ст. л. порошка имбиря и 1 ст. л. сухой горчицы. Погрузить ноги, постепенно подливать горячую воду. Выдержать 15 минут, вытереть ступни насухо, надеть теплые носки.

Имбирь для иммунитета

Корень повышает иммунные силы организма, его выносливость, способность противостоять простудам. В профилактических целях рекомендуется начать употребление продукта в осеннее время до эпидемии. Его добавляют в блюда, в соусы, делают смеси из натертой стружки с медом и орехами. Отлично помогают чаи. Важно только помнить, что для выраженного эффекта нужна систематичность.

Рецепт средства для поддержания иммунитета

Действие:

Восстанавливает иммунные силы организма, помогает противостоять гриппу и простудам.

Состав:

Корень имбиря – 100 г

Лимон – 100 г

Мед – 150 г

Орехи грецкие – 100 г

Чернослив – 100 г

Изюм – 100 г

Применение:

Сухофрукты и лимон промыть, просушить. Цитрус порезать на кусочки вместе со шкуркой, удалить семечки. Грецкие орехи перебрать, выложить на сухую сковороду, подсушить 2-3 минуты. Очистить имбирь, порезать кусочками. Пропустить все ингредиенты через мясорубку или перебить в комбайне. Добавить жидкий мед, тщательно размешать. Переложить в стеклянную банку, закрыть и хранить в холодильнике. Употреблять каждое утро по 1 ст. л. Детям до 10 лет - по 1 десертной ложке. Длительность профилактического курса не ограничена временем.

Использование для похудения

Имбирь активно используется для похудения, но на самом деле он не способен сжигать жир. Корень имеет острый вкус, употреблять его в большом количестве не получится и даже вредно. Но в небольших количествах продукт окажет положительное влияние на организм, поспособствует снижению веса. Его можно использовать в качестве дополнительного средства на любых диетах и разгрузочных днях.

Еще одно популярное свойство имбиря – «толкать вес». При активном похудении с большого веса на определенном участке появляется застой, диетологи называют эту фазу «стадия плато». Вес перестает снижаться, стоит на одном месте несколько недель и даже месяцев, несмотря на ограничение калорийности, физические упражнения. Имбирные напитки помогут справиться с этой проблемой и продолжить похудение.

Зеленый чай с имбирем

Действие:

Выводит лишнюю воду, избавляет от отеков, ускоряет метаболизм.

Состав:

Зеленый чай (заварка) – 1 ч. л.

Вода – 300 мл

Имбирь тертый – 1 ст. л.

Лимон по вкусу

Применение:

Воду вскипятить, оставить на 5-7 минут. Соединить чай и натертый имбирь, залить горячей водой, накрыть и оставить на 15 минут. Добавить по вкусу несколько долек лимона или сок. Пить за 30 минут до еды по 100 мл. Зеленый чай имеет выраженный мочегонный эффект и может спровоцировать бессонницу, поэтому вечером его употреблять не рекомендуется.

Жиросжигающий коктейль с корицей и перцем

Действие:

Притупляет аппетит, ускоряет метаболизм, разгоняет кровь, дарит бодрость и повышает настроение.

Состав:

Имбирь сушеный – 0,5 ч. л.

Корица молотая – 0,5 ч. л.

Перец красный – 0,2 ч. л.

Кефир – 0,2 л

Применение:

Вместо кефира в качестве основы можно использовать натуральный йогурт. Соединить все ингредиенты коктейля. Размешать, настоять 15 минут. Пить с утра натощак. Если нет проблем со сном, то можно употреблять жиросжигающий коктейль на ночь.

Использование в детском возрасте

Имбирь разрешено добавлять в детский рацион, но только с 2 лет и при отсутствии аллергической реакции и заболеваний желудка. Неокрепшая пищеварительная система может негативно отреагировать на агрессивный продукт.

В какие детские блюда добавлять:

супы;

сладкие и острые запеканки;

компоты, кисели, чай;

разные соусы.

Не стоит забывать про жгучий вкус, особенно при использовании свежего имбиря. Не все дети смогут употреблять ядреный напиток или есть острый соус. Добавлять пряность нужно аккуратно и в меньших количествах, чем взрослым людям.

Противопоказания

В некоторых случаях имбирь может нанести здоровью огромный вред. Не всем можно использовать продукт для лечения, укрепления иммунной системы или похудения. Нередко он вызывает аллергию, которая проявляется сыпью, отеками носоглотки, кожным зудом. Если корень ни разу не применялся, рекомендуется начать употребление с малых порций, при первых признаках непереносимости сразу прекратить.

Основные противопоказания:

хронические заболевания пищеварительной системы;

перенесенные инсульты, инфаркты;

нарушения сердечного ритма;

гипертония, нестабильное артериальное давление;

период лактации.

При беременности пряный корешок можно использовать в первом триместре, он поможет снизить неприятные проявления токсикоза, улучшит пищеварение, предотвратит простудные заболевания. Во второй половине беременности употреблять имбирь не рекомендуется, так как он может спровоцировать сокращение матки.

Состав полезных веществ

Энергетическая ценность свежего имбиря - всего 80 ккал на 100 г корня. Продукт содержит незаменимые кислоты: валин, изолейцин, триптофан.

Таблица содержания полезных веществ