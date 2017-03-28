Тмин – это не только специя, но и чудесный продукт для здоровья и красоты. Ароматные семечки обладают массой полезных свойств и могут использоваться для похудения. Обладая термогенными свойствами, они ускоряют обменные процессы в организме, способствуют сжиганию жировых клеток, улучшению качества кожи и оказывают массу других полезных свойств. Нужно только научиться правильно их применять.

Как тмин помогает худеть

Кроме термогенных свойств, ароматная специя содержит массу полезных веществ, но особенно ценится за витаминно-минеральный состав, фитостеролы, незаменимые аминокислоты. Во время снижения веса потребность организма в них возрастает, и тмин может ее удовлетворить.

Основные свойства для похудения:

Тмин выводит лишнюю воду из организма, избавляет от отеков, фигура подтягивается, талия становится стройней. При употреблении специи улучшается пищеварение, нормализуется работа ЖКТ, что важно для снижения веса. Подавляет чувство голода, снижает аппетит. Организм очищается от продуктов распада, отравляющих веществ и аллергенов. Регулирует уровень сахара в крови, что предотвращает появление резкого и сильного чувства голода.

Кроме этого, использовать для похудения тмин можно и с другой целью. Специя улучшает вкус диетической, обезжиренной и пресной пищи, помогает разнообразить рацион, использовать меньше соли и вредных соусов. Именно они зачастую увеличивают калорийность блюд, снижают биологическую ценность продуктов, способствуют увеличению массы тела.

Важно: Важно понимать, что ни одно средство не поможет обрести стройную фигуру, если не изменить пищевое поведение. Специи помогут ускорить обмен веществ, принесут пользу организму, но расщеплять и выводить съеденные торты или сало им не под силу.

Видео: В чем польза тмина

Общие правила использования

В пищу можно употреблять любой вид тмина независимо от степени зрелости, размера зернышек или сорта. Обычно его приобретают в отделах специй или специальных магазинчиках. Если планируется проходить целый курс и использовать тмин для похудения на протяжении длительного времени, то нужно заранее высчитать нужное количество, так как в обычных пакетиках масса продукта редко превышает 10 г. В сутки человеку можно съедать до 20 грамм.

Общие правила:

Семечки перед использованием обязательно перебрать, промыть. Удобно высыпать в сито, прополоскать под струей воды. Нельзя есть грязный тмин, так как на нем сосредоточено много микробов, пыли. Употреблять можно семечки целиком. В этом варианте их нужно тщательно пережевывать. В противном случае большая часть выйдет транзитом из организма. Разрешено измельчать специю. Но не стоит это делать заранее, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ в семенах. Для измельчения лучше использовать ступку с пестиком.

Если тмин используется самостоятельно без добавления в другие блюда, то его нужно запивать чистой теплой водой.

Классическая схема приема тмина для похудения

Тмин можно использовать разными способами, добавлять в блюда и напитки, но чаще всего семечки употребляют по схеме. Если четко придерживаться всех правил и не передать, то постепенно масса тела будет снижаться. Важно не пропускать приемы специй.

Схема употребления тмина

Первая неделя: ежедневно натощак 1 ч. л. семечек и 1 стакан теплой воды

Вторая неделя: ежедневно с утра натощак и за час до ужина - по 1 ч. л. тмина и 1 стакан воды

Третья неделя: ежедневно 2 ч. л. натощак, 1 стакан воды

Четвертая неделя: 1 ст. л. натощак ежедневно и 1 стакан теплой воды

В среднем за месяц употребления семечек можно потерять 2-4 кг. Если изменить пищевое поведение и сократить калорийность рациона хотя бы на 20-25%, то результаты будут намного лучше.

Рецепты с использованием тмина

Очень часто для похудения тмин заваривают кипятком или смешивают с другими жидкостями, например, с кисломолочными продуктами. Получаются очень ароматные чаи и коктейли с пикантным вкусом. Теплое питье хорошо подавляет чувство голода, наполняет желудок, не позволяет переедать. Существует множество рецептов чая для похудения и отваров, которые работают ничуть не хуже разрекламированных аптечных средств и БАДов.

Напитки из тмина для похудения можно употреблять в течение дня, желательно за 20-30 минут до еды. Также их можно использовать для снижения аппетита в вечернее время, но если нет бессонницы и если другой способ применения не указан в рецепте.

Классический чай для похудения из семян

Для заваривания семени можно использовать просто кипяток или горячий зеленый чай. Залить 1 ст. л. промытых, подготовленных специй 300 мл кипятка, накрыть и оставить на 15 минут. Пить по 100 мл перед каждым приемом пищи, можно подогревать.

Напиток для похудения с корицей

Состав:

Тмин – 0,5 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Корица – 0,3 ч. л.

Применение:

Соединить корицу с тмином, залить 120-150 мл горячей воды, настоять 10-15 минут. Как только температура напитка снизится до 60-70°C, добавить мед, растворить и выпить. Эффект будет намного выше, если использовать измельченную палочку корицы. Этот напиток для похудения можно употреблять до 3 раз в день за 30-60 минут до еды или через час после трапезы.

Коктейль с йогуртом и перцем

Состав:

Йогурт (кефир) – 200 мл

Тмин – 1 ч. л.

Перец красный – 1/5 ч. л.

Применение:

Семя размять в ступке, соединить с перцем, размешать и пересыпать в йогурт. Можно использовать кефир. Настоять коктейль час. Для похудения его можно пить с утра, на ночь или полностью заменять напитком один прием пищи.

Чай с лимоном и медом

Состав:

Семя тмина – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Корица молотая – 1/3 ч. л.

Применение:

Семена залить кипятком (200 мл), накрыть и настоять час. Растереть мед с корицей и лимонным соком, добавить к заваренным семечкам. Размешать. Пить чай в перерывах между приемами пищи не более 2 порций в день.

Имбирный напиток, ускоряющий метаболизм

Состав:

Тмин – 1 ч. л.

Имбирь свежий натертый – 1/2 ч. л.

Кипяток – 200 мл

Лимон – 2 ломтика

Применение:

Заваривать напиток желательно в термосе либо использовать банку с последующим утеплением. Засыпать семена, добавить натертый корень имбиря и 2 ломтика свежего лимона. Залить ингредиенты крутым кипятком, закупорить термос, оставить на 3 часа. Либо закрыть банку, укутать чем-нибудь теплым и также дать напитку настояться.

Меры предосторожности

Не всем можно использовать тмин для похудения, удержания веса или других целей, есть категории людей, которым эта специя противопоказана. Также не стоит забывать про индивидуальную непереносимость продукта и личные предпочтения. В нем содержится много ароматных веществ и масел, вкус у продукта специфический и не всем приходится по нраву.

Основные противопоказания:

ишемическая болезнь сердца;

проблемы с желудком;

диарея или склонность к поносам;

желчнокаменная болезнь;

нарушение сна, заболевания нервной системы.

Если употребление тмина вызывает неприятные ощущения в желудке или способствует появлению метеоризма, нужно временно от него отказаться, затем начать прием с малой дозы, постепенно увеличивая порцию. Семена можно употреблять в период грудного вскармливания, но делать это нужно крайне осторожно, важно не навредить себе или ребенку. В период беременности специю употреблять нежелательно, но допустимо присутствие небольшого количества в выпечке или в других блюдах.

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