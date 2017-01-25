Частые разгрузочные дни вредны для организма. Но шведский диетолог Анна Юханссон так не считает и даже придумала собственную систему для похудения. Благодаря ее методике менее чем за неделю можно потерять 3-6 кг, очистить организм, улучшить самочувствие. Диета шесть лепестков состоит из монодней, при точном соблюдении которых худеют легко и быстро. Мало того, в отличие от других строгих систем, уже через сутки весь круг можно повторить.

Суть диеты

Система объединила в себе несколько популярных методик: раздельное питание, разгрузочные монодни, дробность, белково-углеводное чередование. Диета «6 лепестков» собрала ключевые моменты, которые сделали ее эффективной и действенной.

При чем лепестки? На самом деле, никакого прямого отношения к цветам методика не имеет, и это только психологический момент. Название красивое, запоминающееся, позволяет отслеживать этапы и не путать их. Анна Юханссон рекомендует вырезать бумажный цветочек, подписать лепестки названиями дней, кратко обозначить на них вид продуктов, количество. Затем ромашку поместить на видное место и ежедневно отрывать пройденный путь, словно листок календаря. Этот незатейливый прием усиливает настрой, не дает сойти с пути раньше времени, показывает конец и позволяет легче воспринимать диету.

Все плюсы диеты

Основное достоинства этой диеты – эффективность, в которой убедились многие женщины во всем мире. Белковые дни поставляют в организм необходимые вещества для поддержания мышц и не дают им сгорать, а углеводы обманывают организм, дарят энергию и силы. Методика быстро стала популярной и в дополнительной рекламе не нуждается. Худеют абсолютно все независимо от возраста и пола, но мужчины переносят такое питание сложнее из-за присутствия растительных дней на овощах и фруктах.

Основные преимущества диеты шесть лепестков:

В отличие от других монодиет, рацион дней разнообразный относительно друг друга. Отдельные лепестки позволяют употреблять в течение суток разные продукты, но из одной группы. Диета дешевая. Можно выбирать рыбу, овощи, фрукты на свой вкус и с учетом финансовых возможностей. Система длится менее недели, подходит для срочного похудения. Хорошо уходят объемы. Организм очищается, выходит лишняя вода, менее чем за неделю можно сменить одежду на один размер. В рационе присутствуют жиры, но в небольшом количестве и полезные для организма. Подходит занятым людям. Блюда простые, продукты отвариваются, запекаются или тушатся. В некоторые дни вообще ничего не нужно готовить, все употребляется в сыром виде.

Диету «6 лепестков» можно повторить еще раз уже через день после завершения цикла. Это очень удобно, если результаты не порадовали или нужно сбросить больше веса.

Минусы и недостатки диеты

Для одного человека меню кажется сытным и вкусным, он с легкостью идет на второй круг и без особых усилий проходит его до победного конца. Другие люди могут посчитать такой рацион полуголодным. Здесь нет единого мнения, у всех разные пищевые привычки и вкусы. Кроме этого, диета «6 лепестков» имеет и другие недостатки:

Несбалансированность диеты. Рацион состоит из натуральных и полезных продуктов, но их недостаточно для полноценной работы организма. Низкая калорийность. При неграмотном выходе и возвращению к обычному питанию набора веса не избежать. Ограничение специй, сахара могут привести к психологическому дискомфорту. Часто отсутствие привычных вкусов является причиной прекращения диеты.

Основные правила диеты

На диете шесть лепестков не предполагается изменение рациона или чередование дней. Последовательность лепестков строго определена. Также запрещено введение тех продуктов, которые не указаны. Если чего-то нет в рационе, то это есть нельзя.

Правила диеты:

Соль максимально ограничивается, как и все другие специи, если они не разрешены диетой и не указаны в списках продуктов. Пища готовится на пару, отваривается либо запекается без добавления жиров и каких-либо соусов. Овощи и фрукты можно употреблять в сыром виде. Жарка запрещена. Из жидкости разрешена только вода и чаи без добавления сахара, меда, фруктов. Компоты, соки запрещены, если это не фруктовый или овощной день. Воды нужно употреблять не меньше 1,5 литров, но не рекомендуется запивать пищу. Питание дробное. Нужно сделать 5 приемов, 2 из них могут быть меньше по объему и играть роль перекусов.

Нельзя заменять свежие фрукты и овощи сухими аналогами. Калорийность рациона в этом случае получится намного больше.

Видео: Что полезнее: фрукты или сухофрукты

Рацион диеты «6 лепестков» по дням

Каждый лепесток диеты имеет свои особенности. Несмотря на то, что суть диеты «6 лепестков» в моноднях, рацион можно сделать достаточно интересным и разнообразным. Необязательно употреблять вареную рыбу или есть только яблоки.

Первый лепесток: рыбный день

Рыбу можно употреблять в отварном, печеном, тушеном виде, запрещены любые консервы, крабовые палочки, копчености, полуфабрикаты. Можно пить бульоны, приготовленные из дневной порции продукта, с добавлением свежей или сушеной зелени.

Предпочтительная еда:

жирная рыба (скумбрия, сельдь, семга, окунь морской, карп);

тощие сорта (судак, окунь речной, путассу, хек, треска);

морепродукты (креветки, кальмары, мидии).

Не стоит пугаться жиров, содержащихся в рыбе. Они хорошо усваиваются организмом и принесут только пользу. Разнообразить рацион можно морской капустой. В день нужно съесть 500 г рыбы в приготовленном виде. Размер порции 100-150 г.

Второй лепесток: овощи

Разрешено употреблять все виды овощей, даже небольшое количество картофеля. Можно готовить рагу, супы без пассеровки, вегетарианские голубцы, салаты, пюре.

Предпочтительная еда:

все виды капусты;

корнеплоды (редька, свекла, редиска, немного моркови);

помидоры;

огурцы;

перец.

Разрешена зелень во всех проявлениях (кинза, петрушка, щавель, укроп). Для разнообразия на перекус можно приготовить сок, например, капустный или томатный, но важно не выходить из общего суточного количества овощей. В день употребляется не более 1,5 кг.

Третий лепесток: курица

Разрешено употреблять отварную, паровую, тушеную или запеченную птицу, но без кожи. Видимые отложения жира нужно удалить. Вместо курицы можно использовать индейку, постную телятину или кролика. Правила, количество остается такое же. В день нужно съесть не более 500 г. Разрешается выпить бульон, в котором готовился мясной продукт.

Четвертый лепесток: злаки

Основой рациона являются любые крупы, можно дополнить меню небольшим количеством орешков. Из злаков готовятся каши на воде.

Предпочтительная еда:

любые крупы (овсянка, рис, гречка, кус-кус, перловка);

семечки, орехи;

отруби;

зерновые хлебцы (без соли и других добавок).

Необязательно использовать один вид продукта. Разрешается сделать завтрак, обед и ужин разными, в качестве перекуса использовать семечки, орехи (не более 30 г) или хлебцы. За день нужно съесть 200 г сухой крупы.

Пятый лепесток: творог

В меню пятого дня может присутствовать не только творог, но и другие молочные продукты. При этом важно следить за жирностью, в противном случае можно резко увеличить калорийность. Для этого дня характерно употребление свежей еды без тепловой обработки.

Предпочтительные продукты:

творог до 5%;

натуральный йогурт, кефир до 3%;

обезжиренные сыры;

тофу.

Суточная норма творога - 500 г. При полной замене основного продукта йогуртом или кефиром разрешено увеличить количество до 1 л.

Шестой лепесток: фрукты

Основой рациона являются свежие, печеные фрукты, а также компоты и соки из них. Но все напитки должны готовиться в домашних условиях и не содержать дополнительный сахар.

Предпочтительная еда:

цитрусовые;

ягоды;

плоды (яблоки, груши, сливы).

Нежелательно употреблять бананы и виноград, стоит отказаться от вяленых и сушеных фруктов. Суточная норма разрешенной еды составляет 1,5 кг.

Совет! Нежелательно заменять фруктовый рацион соками. Клетчатка, содержащаяся в плодах, будет полезна организму, поспособствует очищению кишечника, выведению жиров.

Видео: Меню диеты на каждый день

Противопоказания

Несмотря на большое количество плюсов, соблюдать диету «6 лепестков» можно далеко не всем. Противопоказана система беременным и кормящим женщинам. Несбалансированное питание может нанести огромный вред неокрепшему детскому организму, привести к серьезным нарушениям в работе внутренних систем.

Противопоказания:

заболевания ЖКТ;

анемия;

авитаминоз;

инфекционные заболевания;

послеродовой период (до 6 месяцев);

любые респираторные заболевания.

При наличии любых хронических заболеваний нужно проконсультироваться с врачом. Если во время диеты ухудшилось самочувствие, возникли какие-либо проблемы или нарушения в работе организма, то похудение нужно прекратить. Но сделать это правильно.

Видео: Диетолог на шестилепестковой диете

Как грамотно прекратить систему

Выходить из диеты можно после завершения либо в процессе. Самый нежелательный вариант – срыв. В этом случае весь сброшенный вес вернется в течение первых суток. Если нет желания или возможности соблюдать систему дальше, желательно взять себя в руки и плавно вернуться в свой привычный рацион. Срываться тоже нужно правильно!

Правила грамотного выхода из диеты:

Постепенное введение продуктов. В идеальном варианте рацион седьмого дня должен состоять из тех продуктов и блюд, которые присутствовали на лепестках, можно добавить 1-2 новых. Ограничение сладостей. За неполную неделю тяга к калорийным и вредным продуктам ослабла, нежелательно ее разжигать. На десерт предпочтительно есть фрукты, ягоды. Контролирование порций. Желудок за время системы сокращается в размерах, можно наедаться гораздо меньшим количеством пищи.

Если появляется сильное чувство голода, не получается контролировать аппетит, то самый надежный способ – подсчет калорий и ведение пищевого дневника. В этом случае можно позволять себе вкусные блюда, но в небольшом количестве и в рамках дневной нормы.