Творог – «твердое молоко», традиционное кисломолочное блюдо, имеющее высокую ценность для здоровья человека. Его получают путем удаления сыворотки из сквашенного молока. В некоторых странах его принято считать сортом мягкого молодого сыра, и они действительно имеют много общего. В русской культуре творог – отдельный продукт, почитаемый за целебные свойства и высокую питательную ценность.

Виды творога

Существуют разнообразные варианты классификации видов творога: по методу получения, свойствам, происхождению.

По способам производства продукта

Производство продукта осуществляется двумя основными способами: традиционным и раздельным. Традиционное производство позволяет получить два вида творога:

Кислотный, приготовляемый обычно из обезжиренного молока путем внесения в него заквасок. Образуется под действием молочной кислоты. Кислотно-сычужный получают, применяя для свертывания молочного белка сычужный фермент или пепсин вместе с культурами молочнокислых бактерий.

Раздельный способ производства заключается в том, что очищенное молоко сепарируется на обезжиренное молоко и сливки жирностью 50-55%. С помощью процесса кислотно-сычужной коагуляции из молока производят обезжиренный творог, который затем охлаждают и смешивают со сливками. Таким методом можно получить продукт с любой жирностью, например, мягкий диетический и крестьянский творог.

Виды творога с разными свойствами

По признаку содержания в продукте липидов он подразделяется на четыре категории:

обезжиренный (до 1,8%);

нежирный или полужирный (2-3,8%);

классический (4-18%);

жирный (19-23%).

Зерненый творог готовят с использованием сливок и поваренной соли. Добавление стабилизаторов консистенции не допускается, твердость крупным зернам придает сычужный фермент. Его вносят в предварительно заквашенное молочнокислыми стрептококками пастеризованное молоко вместе с хлористым кальцием.

Диетический творог получают с помощью добавления в обезжиренное молоко раствора лимонной кислоты, хлорида кальция и закваски. Для получения столового творога сквашивают смесь пахты и обезжиренного молока чистой культурой молочнокислых стрептококков. Продукт также может иметь добавки (изюм, цукаты, орехи, сухофрукты, шоколад), выпускаться в виде сладкой массы, сырков, кремов и тортов.

Получение кальцинированного творога предполагает добавление в сквашиваемое молоко 10% раствора хлорида кальция, что позволяет искусственно увеличить долю минерала в продукте и, соответственно, пользу творога для скелета человека. Он имеет однородную консистенцию и относительно пресный вкус за счет низкой кислотности.

Предупреждение: Суточная норма потребления кальцинированного продукта не должна превышать 100 г для взрослого человека, большие дозы могут нанести вред организму. Введение его в детский рацион необходимо согласовать с педиатром.

Типы продукта по его происхождению

Происхождение продукта определяется видом животного, от которого получено молоко для сквашивания. Самым популярным является творог из коровьей простокваши, на втором месте – козий, остальные сорта встречаются куда реже. Вкусен, необычен и очень полезен творог из овечьего молока.

Альбуминный творог

Особенной разновидностью продукта является альбуминный творог. Он вырабатывается из молочной сыворотки, его основной белок – не казеин, как у любого «обычного» творога, а альбумин, сывороточный протеин. Он отлично сочетается с фруктами, зеленью, широко применяется для производства кондитерских изделий.

Домашний творог

Пользу домашнего творога и его вкус сложно переоценить. Он свежий, натуральный, не содержит стабилизаторов и прочих посторонних веществ. Его можно приобрести в небольших частных хозяйствах или приготовить самостоятельно из сырого или пастеризованного молока.

Рецепт приготовления домашнего творога

Свежее цельное молоко вылить в эмалированную кастрюлю и поставить в темное место для скисания (процесс занимает около 24 часов). Нагреть простоквашу на водяной бане до отделения сыворотки и появления творожных сгустков, дать ей остыть. Откинуть полученную массу на дуршлаг или подвесить в марлевом мешочке для стекания жидкости.

Видео: Рецепт домашнего творога

Полезные свойства и противопоказания

Творог приносит огромную пользу как источник полноценного белка, который легко усваивается человеческим организмом. Он требует значительно меньших усилий от пищеварительной системы, нежели цельное молоко или простокваша. Блюдо применяется в составе диет при лечении ожирения, болезней сердца, атеросклероза, гипертонии, нарушений функции желудка, печени, почек, туберкулеза легких.

Спортсменам для набора мышечной массы показаны творожные диеты, особенно во время интенсивных тренировок. Продукт благотворно действует на обмен жиров, производит диуретический эффект. Регулярное питание творогом в течение 6 месяцев способствует увеличению количества тестостерона у мужчин на 50%.

Кальций творога незаменим для детей в периоды активного роста и формирования зубов и костей, для пожилых людей - в целях профилактики остеопороза. Он хорошо перерабатывается организмом. Продукт также способствует синтезу гемоглобина и восстановлению нервной системы.

Польза альбуминового творога для организма заключается в поддержании иммунитета и стимуляции обмена веществ, очистке желчных протоков и восстановлении тканей печени. Он способствует улучшению зрения, выводит холестерин, повышает качество молока кормящих матерей, полезен беременным женщинам, диабетикам.

Видео: «Жить здорово!»: мнение Елены Малышевой о пользе творога

Применение творога для похудения

Творог, особенно альбуминный, незаменим для людей, страдающих избыточной массой тела. Он помогает вывести лишнюю жидкость из организма, ускорить метаболизм. Большое количество белка в продукте позволяет легко утолить голод, сохранить и нарастить мышечную ткань, при этом избавляясь от жировой.

Предупреждение: Для похудения следует использовать продукт жирностью не более 5%, иначе он не принесет ожидаемой пользы.

Рецепт высокобелкового блюда «Белип» («без липидов»)

Состав:

Треска (филе без кожи)

Нежирный творог без соли

Лук репчатый

Сырой яичный белок

Приготовление:

Треску, творог и лук смешать в равных пропорциях и пропустить через мясорубку, добавить белок сырого яйца, из полученной смеси приготовить биточки или запеканку.

Противопоказания к употреблению творога

Творог наносит вред здоровью в случае аллергии на его компоненты или индивидуальной непереносимости продукта. С осторожностью включать его в меню следует при болезнях почек, не допускать излишеств. Регулярное употребление творога несколько понижает уровень серотонина в мозге. Компенсировать его можно с помощью фиников, бананов, сои и чечевицы, яиц и томатов.

Творог: правила выбора и хранения продукта

Свежий творог обычно имеет немного мажущую, рассыпчатую и мягкую консистенцию. В небольшом количестве может присутствовать сыворотка, встречаются частицы молочного белка разного диаметра. Вкус и запах должны быть чистыми, свойственными кисломолочным продуктам, а цвет равномерно белым, с легким кремовым оттенком.

Допустимы легкая горечь продукта, особенно в зимнее время, привкус дерева. Внимание должны привлекать признаки, свидетельствующие о порче продукта или нарушении технологического процесса его производства и могущие нанести вред организму человека:

Затхлый нечистый запах и вкус - свидетельство работы гнилостных бактерий, размножившихся вследствие нарушения правил хранения, режима производства или использования неактивной закваски. Слишком кислый вкус - результат молочнокислого брожения, причинами его могут являться недостаточное и несвоевременное охлаждение, излишне долгое прессование, содержание в молоке дезинфектантов или моющих средств, антибиотиков. Запах и привкус уксуса возникает вследствие деятельности уксуснокислых бактерий, является следствием хранения продукта при повышенной температуре. Прогорклый привкус означает присутствие в пище плесени и микроорганизмов, что может происходить с жирным творогом при недостаточной температуре пастеризации молока. Горький оттенок – явный признак того, что корова питалась травой или сеном своеобразного вкуса (полынью), он также может говорить о присутствии гнилостных бактерий, повышенном содержании пепсина. Дрожжевой привкус, «вспучивание» крышки контейнера или пачки – следствия действия дрожжей при длительном хранении недостаточно охлажденного продукта. Причиной вспучивания может послужить и кишечная палочка. Консистенция «резины» зерненого творога позволяет предположить внесение избыточной дозы сычужного фермента при его производстве или сквашивание молока при повышенной температуре. Большое количество сыворотки выделяется из творога при недостаточном его прессовании. Плесень и слизь в продукте появляется в результате его хранения в сырости и неплотно упакованным. Пресный вкус творога обуславливается использованием малоактивной закваски.

Длительное хранение творога невозможно даже при пониженной температуре 0-2°C. В замороженном виде он может храниться 6-7 месяцев при соблюдении постоянной температуры -18°C.

При температуре 2-6°C в холодильнике творог и творожные изделия хранятся 36 часов, для продукта пониженной жирности со стабилизаторами срок годности составляет 7 дней, термически обработанного – 2 недели. Увеличение срока хранения в этом случае уменьшает его пользу для организма.

Совет: Если качество творога в процессе хранения или заморозки ухудшилось, его можно улучшить, смешивая со сливками. Облагородить продукт помогает и замачивание его в молоке на 2 часа с последующим отжимом.

Состав продукта

Творог богат микро- и макроэлементами, содержит некоторые витамины и много белка. В зависимости от жирности состав продукта варьируется, как и его калорийность. Энергетическая ценность творога 0,6% составляет 88 кКал, мягкого диетического 4% - 136 кКал, 9% - 169 кКал, 18% - 232 кКал.

Жирные виды творога богаты витаминами A, E, но содержат меньше витаминов группы B, чем сорта с пониженной жирностью. Кальция и фосфора в обезжиренном продукте немного меньше, незначительно различается и количество других минеральных солей.