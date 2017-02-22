Молоко полезно не только детям, но и взрослым. Это первый продукт, который появляется в рационе человека с рождения и присутствует в нем всю жизнь. Из него готовят массу разных блюд, напитков и даже используют для похудения. На такой диете вес уходит легко и быстро практически без вреда для здоровья. Но все это при соблюдении правил и точного выполнения всех предписаний.

Все плюсы и минусы молочного похудения

Молочные продукты – источник минеральных веществ, ряда витаминов и аминокислот. Они необходимы для сохранения мышц, здоровья волос, зубов и кожи, функционирования организма. Также в молоке содержатся лактоальбумины. Эти вещества положительно влияют на гормональный фон, снижают уровень стрессового гормона кортизола и способствуют увеличению серотонина.

Плюсы молочной диеты:

Быстрое похудение. В сутки может уйти от 300 до 900 г. Максимальные потери приходятся на первые дни, далее результаты скромнее, но идет непосредственно сжигание жировой ткани. Доступность и дешевизна. Основные продукты рациона можно купить в любом магазине. Мочегонное действие. Молоко выводит воду из организма. Вместе с весом хорошо уходят объемы, и за 5-6 дней можно потерять целый размер. Уменьшение объема желудка. Оно происходит за счет дробности рациона, небольших объемов порции. Высокий процент усвояемости. Организм хорошо принимает молоко и его производные, быстро и легко перерабатывает.

Молочная диета имеет свои недостатки. К минусам можно отнести однообразие рациона. Даже в смешанном варианте сложно употреблять целыми днями только молочные продукты и овощи с фруктами. Через несколько дней захочется горячих блюд, мяса, хлеба. Именно по этой причине диету сложно соблюдать в зимнее время. Но зато она идеально подходит для весны, когда начинает светить солнце, тело требует легкости.

Видео: Молочная диета: минус 6 кг за неделю

Общие принципы

Основным продуктом рациона являются молочные продукты невысокой жирности. С их помощью за неделю можно сбросить до 6 кг лишнего веса, но только при грамотном подходе. Несмотря на кажущуюся простоту молочной диеты, соблюдать ее достаточно сложно.

Основные принципы:

Дробность. Молоко – еда. Не нужно его пить целый день без перерывов. Промежутки должны составлять не менее одного часа. Жирность. Все молочные напитки не должны превышать 1,5%. В смешанных вариантах используется творог с жирностью до 5%. Соевое молоко или кокосовое употреблять нельзя. Совместимость продуктов. Часто молочную диету разбавляют несладкими фруктами. Важно не есть их одновременно со свежим напитком, чтобы не провоцировать расстройство кишечника. За 30 минут до употребления молочных продуктов желательно выпивать стакан негазированной чистой воды. После еды нежелательно пить воду хотя бы 30 минут, чтобы не усложнять пищеварение. Нельзя есть после 20.00, в том числе и просто молоко. Можно пить чай, воду.

Важно! Нельзя соблюдать молочную диету более 7 дней. Однообразное питание приведет к дефициту некоторых важных веществ, что повлечет за собой слабость, нарушение пищеварения, снижение жизненного тонуса.

Подготовка продуктов

Если молоко куплено на рынке, то перед употреблением его нужно прокипятить. Пакетированные пастеризованные продукты в этом не нуждаются. Важно обращать внимание на сроки годности, целостность упаковки. Если возникают сомнения по поводу качества напитка, то можно и его подвергнуть кипячению.

Творог и другие кисломолочные продукты для смешанного варианта диеты в предварительной подготовке не нуждаются, но также важно следить за сроками годности и соблюдать правила хранения.

Жесткая молочная диета

Строгий вариант, который подходит для целеустремленных людей. Основной продукт – цельное коровье или козье молоко невысокой жирности. Больше ничего употреблять нельзя. Длительность от 3 до 5 дней, далее соблюдать диету не рекомендуется.

Как пить молоко:

Первый день: по стакану через каждые 2 часа. Между приемами допускается употребление любой жидкости. В течение суток может появиться сильное чувство голода. Желудок можно обмануть теплыми напитками без сахара: кофе, травяными отваром, чаем. Второй день: по стакану через каждые 1,5 часа. Желудок уже начал сокращаться в размере, чувство голода возникает реже, вторые сутки переносятся легче. Третий день: по одному стакану через каждый час.

Если нужно молочную диету соблюдать дольше, то в последующие дни напиток употребляется каждый час. Допустимо иногда заменять основной продукт сывороткой, но без каких-либо добавок в виде соков, сахара.

Смешанный вариант

Облегченный вариант молочной диеты, в рационе которой присутствуют овощи и фрукты с минимальным содержанием сахара и крахмала. Желательно употреблять их в сыром или в печеном, отварном виде. Жарка запрещена, если это не гриль. Для заправки блюд можно использовать соль, зелень, перец, имбирь и соевый соус без сахара, но все это добавляется малыми порциями только для улучшения вкуса.

Разрешенные и запрещенные продукты

Какие овощи можно есть: все виды капусты, огурцы, перец болгарский, помидоры, тыкву, кабачки. Запрещенные продукты: бобовые, картофель, морковь.

Разрешенные фрукты: яблоки, цитрусовые, ананас, абрикосы, сливы. Нельзя - бананы, виноград, любые сухофрукты, груши и сладкие ягоды.

Пить можно чай, кофе и какао с молоком, но без сахара. Молочная диета разрешает любые травяные отвары, настои. Фруктовые, ягодные соки и компоты запрещены, так как содержат сахар, могут возбуждать аппетит.

Примерное меню на день

Завтрак: стакан молока

Перекус: 150 г нежирного творога

Обед: овощной суп из разрешенных продуктов, стакан молока, кусочек сыра

Полдник: фруктовый салат с йогуртом и корицей

Ужин: овощная запеканка 200 г, стакан кефира

Совет! Простые блюда из молочных продуктов будут намного вкуснее и превратятся в десерты, если добавлять в них корицу, ваниль, имбирь. Эти специи практически не имеют калорий, но зато улучшают вкус.

Противопоказания

Основным противопоказанием к молочной диете является лактазная недостаточность и непереносимость основного продукта. Также не стоит прибегать к столь строгой системе при беременности, во время грудного вскармливания или в детском возрасте. В эти периоды жизни питание должно быть максимально разнообразным и сбалансированным.

Опасные симптомы:

тошнота, головокружение;

вздутие, расстройство работы кишечника;

боли в животе;

отеки рук, ног;

проблемы с кожей: высыпания, повышение жирности.

При появлении хотя бы одного из этих явлений похудение нужно приостановить. Если имеются хронические заболевания пищеварительной или эндокринной системы, перед соблюдением монодиеты на цельном молоке желательно проконсультироваться с врачом.

Видео: Елена Малышева о молоке