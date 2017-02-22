Молочная диета – отличная система для быстрого похудения
Молоко полезно не только детям, но и взрослым. Это первый продукт, который появляется в рационе человека с рождения и присутствует в нем всю жизнь. Из него готовят массу разных блюд, напитков и даже используют для похудения. На такой диете вес уходит легко и быстро практически без вреда для здоровья. Но все это при соблюдении правил и точного выполнения всех предписаний.
Содержание:
- Все плюсы и минусы молочного похудения
- Общие принципы
- Подготовка продуктов
- Жесткая молочная диета
- Смешанный вариант
- Противопоказания
Все плюсы и минусы молочного похудения
Молочные продукты – источник минеральных веществ, ряда витаминов и аминокислот. Они необходимы для сохранения мышц, здоровья волос, зубов и кожи, функционирования организма. Также в молоке содержатся лактоальбумины. Эти вещества положительно влияют на гормональный фон, снижают уровень стрессового гормона кортизола и способствуют увеличению серотонина.
Плюсы молочной диеты:
- Быстрое похудение. В сутки может уйти от 300 до 900 г. Максимальные потери приходятся на первые дни, далее результаты скромнее, но идет непосредственно сжигание жировой ткани.
- Доступность и дешевизна. Основные продукты рациона можно купить в любом магазине.
- Мочегонное действие. Молоко выводит воду из организма. Вместе с весом хорошо уходят объемы, и за 5-6 дней можно потерять целый размер.
- Уменьшение объема желудка. Оно происходит за счет дробности рациона, небольших объемов порции.
- Высокий процент усвояемости. Организм хорошо принимает молоко и его производные, быстро и легко перерабатывает.
Молочная диета имеет свои недостатки. К минусам можно отнести однообразие рациона. Даже в смешанном варианте сложно употреблять целыми днями только молочные продукты и овощи с фруктами. Через несколько дней захочется горячих блюд, мяса, хлеба. Именно по этой причине диету сложно соблюдать в зимнее время. Но зато она идеально подходит для весны, когда начинает светить солнце, тело требует легкости.
Видео: Молочная диета: минус 6 кг за неделю
Общие принципы
Основным продуктом рациона являются молочные продукты невысокой жирности. С их помощью за неделю можно сбросить до 6 кг лишнего веса, но только при грамотном подходе. Несмотря на кажущуюся простоту молочной диеты, соблюдать ее достаточно сложно.
Основные принципы:
- Дробность. Молоко – еда. Не нужно его пить целый день без перерывов. Промежутки должны составлять не менее одного часа.
- Жирность. Все молочные напитки не должны превышать 1,5%. В смешанных вариантах используется творог с жирностью до 5%.
- Соевое молоко или кокосовое употреблять нельзя.
- Совместимость продуктов. Часто молочную диету разбавляют несладкими фруктами. Важно не есть их одновременно со свежим напитком, чтобы не провоцировать расстройство кишечника.
- За 30 минут до употребления молочных продуктов желательно выпивать стакан негазированной чистой воды.
- После еды нежелательно пить воду хотя бы 30 минут, чтобы не усложнять пищеварение.
- Нельзя есть после 20.00, в том числе и просто молоко. Можно пить чай, воду.
Важно! Нельзя соблюдать молочную диету более 7 дней. Однообразное питание приведет к дефициту некоторых важных веществ, что повлечет за собой слабость, нарушение пищеварения, снижение жизненного тонуса.
Подготовка продуктов
Если молоко куплено на рынке, то перед употреблением его нужно прокипятить. Пакетированные пастеризованные продукты в этом не нуждаются. Важно обращать внимание на сроки годности, целостность упаковки. Если возникают сомнения по поводу качества напитка, то можно и его подвергнуть кипячению.
Творог и другие кисломолочные продукты для смешанного варианта диеты в предварительной подготовке не нуждаются, но также важно следить за сроками годности и соблюдать правила хранения.
Жесткая молочная диета
Строгий вариант, который подходит для целеустремленных людей. Основной продукт – цельное коровье или козье молоко невысокой жирности. Больше ничего употреблять нельзя. Длительность от 3 до 5 дней, далее соблюдать диету не рекомендуется.
Как пить молоко:
- Первый день: по стакану через каждые 2 часа. Между приемами допускается употребление любой жидкости. В течение суток может появиться сильное чувство голода. Желудок можно обмануть теплыми напитками без сахара: кофе, травяными отваром, чаем.
- Второй день: по стакану через каждые 1,5 часа. Желудок уже начал сокращаться в размере, чувство голода возникает реже, вторые сутки переносятся легче.
- Третий день: по одному стакану через каждый час.
Если нужно молочную диету соблюдать дольше, то в последующие дни напиток употребляется каждый час. Допустимо иногда заменять основной продукт сывороткой, но без каких-либо добавок в виде соков, сахара.
Смешанный вариант
Облегченный вариант молочной диеты, в рационе которой присутствуют овощи и фрукты с минимальным содержанием сахара и крахмала. Желательно употреблять их в сыром или в печеном, отварном виде. Жарка запрещена, если это не гриль. Для заправки блюд можно использовать соль, зелень, перец, имбирь и соевый соус без сахара, но все это добавляется малыми порциями только для улучшения вкуса.
Разрешенные и запрещенные продукты
Какие овощи можно есть: все виды капусты, огурцы, перец болгарский, помидоры, тыкву, кабачки. Запрещенные продукты: бобовые, картофель, морковь.
Разрешенные фрукты: яблоки, цитрусовые, ананас, абрикосы, сливы. Нельзя - бананы, виноград, любые сухофрукты, груши и сладкие ягоды.
Пить можно чай, кофе и какао с молоком, но без сахара. Молочная диета разрешает любые травяные отвары, настои. Фруктовые, ягодные соки и компоты запрещены, так как содержат сахар, могут возбуждать аппетит.
Примерное меню на день
Завтрак: стакан молока
Перекус: 150 г нежирного творога
Обед: овощной суп из разрешенных продуктов, стакан молока, кусочек сыра
Полдник: фруктовый салат с йогуртом и корицей
Ужин: овощная запеканка 200 г, стакан кефира
Совет! Простые блюда из молочных продуктов будут намного вкуснее и превратятся в десерты, если добавлять в них корицу, ваниль, имбирь. Эти специи практически не имеют калорий, но зато улучшают вкус.
Противопоказания
Основным противопоказанием к молочной диете является лактазная недостаточность и непереносимость основного продукта. Также не стоит прибегать к столь строгой системе при беременности, во время грудного вскармливания или в детском возрасте. В эти периоды жизни питание должно быть максимально разнообразным и сбалансированным.
Опасные симптомы:
- тошнота, головокружение;
- вздутие, расстройство работы кишечника;
- боли в животе;
- отеки рук, ног;
- проблемы с кожей: высыпания, повышение жирности.
При появлении хотя бы одного из этих явлений похудение нужно приостановить. Если имеются хронические заболевания пищеварительной или эндокринной системы, перед соблюдением монодиеты на цельном молоке желательно проконсультироваться с врачом.