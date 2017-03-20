Не все диеты для похудения основаны на снижении калорийности или голодании. Есть методики, в основе которых лежат внутренние реакции организма на поступающие вещества, их взаимодействие друг с другом. В результате можно очень быстро сбросить вес и при правильном подходе не вернуть его назад. Химическая диета – простой способ избавиться от 8-10-15 кг всего за 4 недели. Но предназначен он только для сильных и волевых людей.

Суть системы

Химическая диета основана на взаимосвязи белков, жиров, углеводов с обменными процессами. Часто ее также называют методикой Усама Хамдий, или яичной, или «магги» диетой. Если питаться по всем правилам, организм будет брать энергию из собственных жировых запасов, а человек начнет стремительно худеть. Быстро уходят не только килограммы, но и объемы. За месяц легко потерять от 2 до 4 размеров в зависимости от первоначальных данных. Чем тучнее человек, тем лучше будут результаты.

Выдержать диету сложно, нужна сила воли и мотивация. Малейшее отклонение нарушит химические связи, выстроенные питанием, затормозит сжигание жира, и похудение прекратится. Именно поэтому приступать к этой диете нужно осознанно, в спокойный период жизни. Если на горизонте праздники или поездки, перемены в жизни, то похудение лучше отложить.

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Плюсы и минусы

Достоинством методики является эффективность. С ее помощью может сбросить вес абсолютно любой человек, даже с замедленным обменом веществ и прошедший десяток других диет. Большим плюсом также является разнообразное меню. Оно состоит из простых, доступных продуктов разных пищевых групп. Но недостатков у системы больше, чем достоинств.

Минусы диеты:

Строгость. Любой срыв или отклонение перечеркивает весь пройденный путь. Малое количество приемов пищи. Нет перекусов. Изменять рацион можно только на последних двух неделях. Однообразные завтраки, отсутствие сладостей. При неправильном пищевом поведении вес возвращается. Диета подходит только тем людям, которые имеют более 10 кг лишнего веса.

Для кого-то эти пункты будут большими недостатками, кто-то не обратит на них внимания, все это индивидуально и зависит от множества разных факторов. Повторять диету можно не чаще одного раза в год.

Основные правила

Кроме точного следования строгому меню, есть ряд других правил. В похудении нет мелочей, любой из нюансов может сделать все усилия напрасными. Чтобы не запутаться в днях, начинать нужно с понедельника.

Правила химической диеты:

Свести к минимуму употребление соли, по возможности исключить. Хлорид натрия задерживает воду в жировых клетках, препятствует их сжиганию. Если в подробном меню не указан вес продукта или его количество, то оно используется в неограниченном количестве. Но злоупотреблять этим не стоит. Лучше вставать из-за стола с легким чувством голода. Обязательная норма воды - 1,5 литра в сутки. Дополнительно разрешено пить чай без сахара. Ужин нельзя делать позже 4 часов до сна. Если по каким-то причинам не получилось поесть в нужное время, от вечерней трапезы придется отказаться. Физические нагрузки приветствуются, но они не должны быть изнуряющими. Обязателен прием витаминных комплексов. В противном случае сокращение углеводов и жиров приведет к ухудшению самочувствия, настроения, к упадку сил и слабости. Готовить блюда только самостоятельно. Делать это можно любыми диетическими способами: варить на пару, в воде, запекать или тушить. Но в процессе не добавляются жиры. Нельзя заменять овощи или фрукты соками, приготовленными из них. На химической диете могут появиться запоры, а недостаток клетчатки только усугубит ситуацию.

Самая большая сложность в том, что при срыве придется начинать с самого начала, то есть с понедельника первой недели. В противном случае добиться нужных результатов уже не получится.

Важно! Нельзя запивать еду водой, так как это тормозит химические процессы, усложняет работу желудка. Пить нужно, но делать это лучше между приемами пищи.

Видео: Диета Усама Хамдий. Описание, меню

Разрешенные продукты

Если какой-то продукт не указан в списке или его нет в меню, то он запрещен. Сахар, готовые блюда, полуфабрикаты употреблять нельзя. Допускается добавление перца, имбиря, лимонного сока, но только в качестве приправы.

Из чего составлено меню химической диеты:

Мясо, птица. Используются нежирные виды, преимущественно говядина, курица или индейка. Кожу с птицы снимать, сало срезать. Фрукты. Разрешены все несладкие виды. Ежедневно съедается апельсин или грейпфрут на завтрак. Для обедов, ужинов и в определенные дни разрешаются яблоки, сливы, абрикосы, айва, груши, ананасы. Яйца. В меню они куриные, но можно заменять перепелиными, увеличив количество в 3 раза. По правилам продукт отваривается. Но можно приготовить омлет, пожарить яйцо на сухой сковороде или испечь в микроволновой печи, в духовке. Овощи. Используются плоды и корнеплоды с низким содержанием крахмала. Преимущественно это капуста всех видов, помидоры, кабачки, перец, морковь, свекла. Приветствуется употребление зелени, листовых салатов, сельдерея, щавеля. Если в меню указан салат, то его можно приготовить из любых доступных овощей, приправить по правилам. Сыр. Иногда его заменяют творогом. Не стоит выбирать жирные виды и увеличивать рекомендуемое количество, чтобы не тормозить похудение. Рыба. Допускается любая морская, речная. Жирность значения не имеет. Хлеб. В определенные дни разрешено употреблять тосты или подсушенную ржаную, отрубную выпечку. Кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, простокваша или йогурт с пониженной жирностью. Можно выбрать на свой вкус. Тунец. Используются консервы в своем соку, они употребляются на последней неделе. Можно смело заменять рыбой, приготовленной по всем правилам диеты.

Важно! Нельзя пренебрегать употреблением яиц, особенно в первые две недели. Они хорошо насыщают, поставляют в организм белок, предотвращают приступы сильного голода.

Меню химической диеты на 4 недели

Изучить меню диеты на все 4 недели желательно заранее, к каждому новому дню нужно готовиться накануне. Это поможет избежать срывов, не нужно будет переживать о нехватке продуктов или заменять одно блюдо другим, что для этой системы недопустимо. Если указан размер порции, то его нельзя превышать. Если стоит только наименование блюда, например, салат, то готовить его можно из любых свежих овощей и есть до сытости.

Первая неделя диеты

Самой сложной является первая неделя. Организм перестраивается, возможны непредвиденные реакции со стороны пищеварительной системы, урчание в желудке, неожиданные приступы голода. В этом случае поможет теплое питье, зеленый чай можно употреблять в любом количестве. Ежедневный завтрак состоит из половины грейпфрута, но вместо него разрешено съесть целый апельсин. Дополнительно съедается 1-2 яйца без добавления жиров.

Понедельник

Обед: фрукты

Ужин: мясо

Вторник

Обед: курица

Ужин: салат, пара яиц

Среда

Обед: 200 г творога, тост, свежий томат

Ужин: мясо

Четверг

Обед: фрукты

Ужин: листовой салат, мясо

Пятница

Обед: овощи и яйца (2 шт.) отварные

Ужин: рыба, любой цитрус, зелень

Суббота

Обед: фрукты

Ужин: зелень, мясо

Воскресенье

Обед: курица, цитрус, помидор

Ужин: отварные овощи

Вторая неделя

Завтрак и общие правила системы не меняются. В некоторые дни вместо утреннего цитруса разрешается съедать 150 г свежего ананаса. Он также способствует похудению, поможет разнообразить рацион.

Понедельник, вторник и среда

Обед: мясо, салат, зелень

Ужин: цитрус, пара яиц, зелень

Четверг

Обед: сыр, пара яиц, отварные овощи

Ужин: пара яиц

Пятница

Обед: рыба, зеленый листовой салат

Ужин: пара яиц

Суббота

Обед: мясо, цитрус и томат

Ужин: фрукты

Воскресенье

Обед и ужин: курица, свежие овощи

Третья неделя диеты

Этот этап химической диеты состоит из отдельных монодней. Так как организм начинает привыкать к белковому питанию, метаболизм замедляется. Самое время дать ему встряску. Меню каждого разгрузочного дня можно формировать самостоятельно с учетом списка разрешенных продуктов. Овощи употреблять в любом виде: из них готовят салаты, супы. Общее количество еды не должно превышать 1,5 кг в сутки. Желательно не делать больше 5 приемов пищи, обязательны перерывы между трапезами.

Меню на третью неделю

Понедельник: фрукты

Вторник: овощи

Среда: овощи и фрукты

Четверг: рыба

Пятница: мясо, птица

Суббота и воскресенье: только фрукты

Четвертая неделя диеты

Заключительный этап является своеобразным возвращением к обычному рациону. Несмотря на разнообразие и новые продукты, он самый сложный. Риск сойти с дистанции возрастает у финиша. Точного меню здесь нет. На каждый день недели выделяются продукты, которые нужно разделить на 3-5 приемов пищи, употребить в любое время, но не забывать про правило не наедаться на ночь. Желательно следовать общим принципам правильного питания и сокращать калорийность к вечеру.

Понедельник

400 г мяса

цитрус

тост ржаной

овощи

200 г рыбы

Вторник

200 г мяса

500 г салата

150 г фруктов

ломтик хлеба

Среда

ломтик сыра

700 г овощей

цитрус

тост ржаной или 2 хлебца

Четверг

половинка курицы

500 г овощей

цитрус и тост

Пятница

пара яиц

500 г помидоров

цитрус

200 г рыбы

Суббота

400 г куриной грудки

200 г кисломолочных продуктов

400 г овощей

Воскресенье

банка тунца

400 г овощей

цитрус

ломтик хлеба

Видео: Как удержать вес после диеты

Противопоказания

У химической диеты много не только правил, но и противопоказаний. Использовать эту методику для снижения веса можно исключительно взрослым и здоровым людям. Причем возраст здесь имеет огромное значение. Система может нанести непоправимый вред детскому организму, беременным женщинам, а также людям старше 50 лет. В зрелом возрасте снижается активность внутренних органов и систем, белковое питание может усугубить ситуацию.

Основные противопоказания к диете:

заболевания печени, почек;

проблемы с сердцем и сосудами;

послеоперационный период;

гормональные нарушения, заболевания эндокринной системы;

повышенный уровень холестерина;

язва желудка, гастрит;

сахарный диабет.

Немаловажное значение имеет непереносимость продуктов. Основой рациона химической диеты являются яйца, цитрусы. Это очень сильные аллергены, которые в большом количестве могут навредить, спровоцировать сыпь, зуд, отек Квинке. Если появилась какая-то проблема, нужно незамедлительно прекратить диету, принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

Видео: Врач о правилах любой диеты