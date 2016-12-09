Основной продукт диеты – свекла, которая может употребляться в сыром или отварном виде. Овощ имеет массу достоинств: недорогой, доступный, полезный,и он действительно помогает худеть. Свекольную диету можно отнести к лечебным системам. Вместе с потерянными килограммами очистится кишечник. Это положительно скажется на работе всего организма, улучшится состояние кожи и волос, человек почувствует прилив сил и бодрость.

Достоинства диеты

Свекла богата клетчаткой и ценными органическими кислотами. В овоще содержится масса разнообразных витаминов и минеральных веществ. Издавна известны слабительные свойства продукта. С ним можно не только похудеть, но и очистить кишечник, избавиться от запоров, наладить работу пищеварительной системы. Но одним из самых ценных компонентов является биотин. Его также можно встретить под названиями витамин B7 или H. Наличие этого вещества очень важно при похудении:

регулирует деятельность печени;

улучшает обмен веществ;

помогает усваиваться белку;

способствует сжиганию жира.

Еще один ценный компонент – куркумин. Это вещество тормозит развитие жировой ткани путем сокращения в ней кровеносных сосудов. Бетаин и куркумин ускоряют окислительные процессы в клетках.

Вместе с потерей килограммов на свекольной диете можно обрести здоровье, наладить работу многих систем организма и улучшить самочувствие.

Видео: Использование свеклы для похудения

Особенности диеты

Свекольная диета имеет массу положительных сторон. Но нужно помнить, что в овоще содержится сахар. Поэтому употреблять его нужно в ограниченном количестве. В противном случае похудеть будет сложно. Максимально в сутки можно съедать 2 кг свеклы. Разумнее ее сочетать с другими продуктами: овощами, злаками, кефиром, мясом, рыбой.

Основные принципы свекольной диеты:

Употребление чистых жиров сводится к минимуму. Можно добавлять в рацион растительное масло или орехи в небольшом количестве, если они разрешены меню. Запрещено употребление алкогольных напитков. Кроме высокой калорийности, они усиливают чувство голода и способствуют потере контроля над съеденной пищей. Обязательно употребление 2 л чистой негазированной воды. Из рациона исключаются сахаросодержащие продукты и напитки.

Важно! Нежелательно заменять прием пищи блюдом из одной свеклы. Продукт быстро насыщает, но ненадолго. Через 30-40 минут уровень сахара в крови будет резко падать, что вызовет сильный голод. Чтобы этого не произошло, овощ нужно сочетать с белковыми продуктами.

Сколько можно скинуть

Потеря веса на свекольной диете зависит от точности соблюдения системы, строгости рациона, продолжительности. Чаще всего диета длится 3 дня или неделю. В среднем может уйти от 3 до 5 кг веса. Часть из них будут составлять каловые отложения и слизь, скопившиеся на стенках кишечника. Немалое значение имеют первоначальные данные. Человек с большой массой тела худеет быстрее, результаты будут значительнее.

Для похудения и очищения можно сделать разгрузочный день на свекле с кефиром. Его цель – очистить кишечник, дать пищеварительной системе отдых, сократить размер желудка. За один такой день можно потерять до 1,5 кг веса. Эффективность также зависит от первоначальных данных.

Как правильно готовить свеклу

При выборе тепловой обработки желательно отдавать предпочтение варке на пару либо в воде, допускается запекание продуктов в духовке (в фольге), приготовление на углях, на гриле. Чтобы сохранить в овоще максимальное количество витаминов, рекомендуется готовить его в кожуре, очищать перед самым употреблением.

Что нельзя делать:

Жарить овощ, даже на малом количестве масла. Использовать для заправки соусы, если они не предусмотрены диетой. Полностью заменять отварной корнеплод сырым и наоборот, если это не указано в меню или в правилах системы. Нельзя полностью заменять овощ соком. Организму нужна клетчатка, которая помогает очищать кишечник. Количество соли сокращается до 3 г в сутки. В разгрузочный день она запрещена.

Совет! Необязательно варить свеклу целый час или более. Достаточно прокипятить корнеплод 30 минут, затем поместить под струю холодной воды, оставить до полного остывания. Овощ дойдет до готовности.

Недельная диета

Недельная система обещает потерю веса до 5 кг, если соблюдать ее точно и не отклоняться от предложенного меню. В рационе присутствует хлеб, но он должен быть ржаным, в идеале цельнозерновым, можно использовать хлебцы с отрубями. Для перекуса подойдет только отварной корнеплод или свежий свекольный сок.

Меню на неделю

Первый день

Завтрак: кофе с молоком, 2 кусочка хлеба

Обед: отварная свекла, коричневый рис

Ужин: салат из свеклы, зеленое яблоко

Второй день

Завтрак: овсяная каша, йогурт

Обед: отварная свекла, куриное филе

Ужин: запеченный картофель 0,5 грейпфрута

Третий день

Завтрак: 2 яблока, кофе с молоком

Обед: рыба отварная, салат из свеклы с зеленью

Ужин: овощной суп

Четвертый день

Завтрак: йогурт, чай с медом

Обед: отварное мясо, свекольный салат

Ужин: печеные овощи, свекольный или другой овощной сок

Пятый день

Завтрак: чай с молоком, 2 ломтика хлеба

Обед: свекольный салат, гречка отварная

Ужин: кефир, свекла отварная, любой фрукт

Меню шестого и седьмого дня – любые из вариантов выше. На протяжении всей диеты не забывать пить воду, допускаются любые напитки без сахара: чай, кофе, цикорий, травяные чаи. При внезапном приступе голода разрешено есть отварную свеклу, но не более 200 г. Можно сочетать продукт с кефиром.

Свекольная диета с кефиром на 3 дня

Популярный вариант диеты с кефиром. Свекла помогает усваиваться белку, содержащемуся в кисломолочном продукте. Напиток тормозит резкий подъем уровня сахара в крови. Оба продукта способствуют очищению кишечника и в целом полезны для организма. Все три дня нужно следовать примерному меню.

Приемы пищи можно менять местами. Нужно лишь придерживаться основного правила: за сутки выпить не менее 1 литра кефира, съесть не менее 1 кг свеклы. Для улучшения вкуса разрешается добавлять в блюда зелень, сок лимона, специи.

Примерное меню на день

Завтрак: салат из отварной свеклы с 1 ч. л. масла, зеленью

Перекус: стакан кефира или йогурт

Обед: холодный суп из отварной свеклы с кефиром, зеленью, лимонным соком

Полдник: свекольный сок или отварной корнеплод

Ужин: свекольный салат с морковью и специями, стакан кефира

На ночь: стакан кефира

Разгрузочный свекольный день

Целью свекольного разгрузочного дня является не столько похудение, сколько очищение. После такой диеты в теле появляется легкость, желудок сокращается в размере, намного проще переходить к здоровому питанию.

Правила разгрузочного дня для очищения:

Свекла употребляется только в отварном виде. Всю дневную норму продукта нужно разделить на 5-6 одинаковых порций. Приемы пищи должны быть через равное количество времени. Не стоит делать перерывы более 3 часов. В сутки выпивается 2 литра жидкости. Желательно не смешивать воду с пищей, чтобы не усложнять переваривание, не растягивать желудок. При сильном голоде или появлении слабости можно ввести 100-200 г белкового продукта: обезжиренный творог или кефир, отварное куриное филе, белки отварных яиц (желтки нельзя).

Рацион свекольного дня состоит из 1,5 кг отварного корнеплода. Его можно приготовить за один раз и хранить в холодильнике. Чтобы употреблять овощ было не так скучно, можно приправлять продукт перцем, зеленью, чесноком или луком. Соль запрещена. Она задерживает воду в организме, мешает похудению.

Важно! Не стоит забывать про слабительные свойства отварного корнеплода. Разгрузочный день желательно проводить дома, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Видео: Диетолог Лидия Ионова рассказывает о свекле

Противопоказания, возможный вред

Обладая высоким гликемическим индексом, свекла способна увеличивать уровень сахара в крови. С особой осторожностью следует употреблять продукт людям, имеющим сахарный диабет. Диета в этом случае запрещена.

Другие противопоказания к свекольной диете:

гастрит, язва в острой стадии;

почечная недостаточность;

диарея;

воспаление слизистой кишечника;

нефролитиаз;

индивидуальная непереносимость.

Не стоит злоупотреблять свеклой аллергикам. Реакция может проявиться не сразу, а только через определенное время при накоплении раздражителя в организме.

Любые диеты для похудения, в том числе и на свекле, противопоказаны во время беременности и при грудном вскармливании. Ожирение в детском возрасте должно лечиться под контролем врачей. Резкие изменения в рационе являются стрессом для организма, поэтому готовиться нужно заранее. Нельзя садиться на диету во время или после простудных заболеваний, перед поездками, сменой климата.