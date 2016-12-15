Яблочный сок – самый распространенный в мире. Ни один другой вид напитка не сравнится с ним по объемам производства. Продукт популярный, вкусный, знакомый с детства. Всегда считалось, что напиток богат витаминами и другими элементами, несет огромную пользу организму. На самом деле все не совсем так. Часть свойств преувеличена, и далеко не каждый яблочный сок обладает лечебными действиями и имеет ценный состав.

Польза яблочного сока для здоровья

Если выбирать между соком и яблоком, то разумнее отдавать предпочтение фрукту. В нем содержится пектин, клетчатка. В сок переходит часть витаминов, но большинство из них водорастворимые. Они погибают при хранении, стерилизации. После переработки напитка в нем остается лишь малая часть. Поэтому если и говорить о пользе продукта, то отнести это можно лишь к соку свежеприготовленному.

Основные свойства:

Содержит витамин C, который укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, способствует нормальному кровообращению, а также сохраняет защитные функции клеток. Витамин B1, который содержится в свежем яблочном напитке, способствует слаженной работе нервной системы, стимулирует клетки головного мозга. В свежем соке содержится железо. Это вещество участвует в создании кровяных телец, помогает поддерживать уровень гемоглобина в норме, необходимо детям, взрослым, беременным и кормящим женщинам. В соке содержатся энзимы, которые благоприятно сказываются на работе пищеварительной системы. Полезен напиток и при похудении, снижает чувство голода. Но из-за содержания сахара употреблять его нужно в ограниченном количестве, лучше смешивать с овощными соками. Обладает мочегонным и желчегонным действиями.

В стерилизованном напитке количество витаминов сокращается, часть отсутствует. После переработки основными составляющими являются вода, сахар, ароматические и вкусовые вещества. Чем дольше сок хранится, тем меньше ценного в нем содержится.

Видео: Насколько полезен свежевыжатый яблочный сок. В чем его вред

Правила и способы приготовления сока

Первое правило – использовать свежие и высококачественные фрукты. Если яблоки лежалые, импортные, приобретены в середине зимы или и того позже, то о пользе напитка не может идти и речи. Выход сока также будет минимальный. Эти фрукты разумнее съесть в свежем виде (организм получит хотя бы клетчатку) или использовать для компотов, повидла, пастилы.

Сок можно приготовить вручную. Для этого фрукты измельчают, отжимают через марлю, ситечко. Этот способ подходит, если нужно небольшое количество продукта, например, для ребенка или для приготовления косметических средств. Если в планах сделать много яблочного напитка, то удобнее использовать соковыжималку.

Основные правила:

Фрукты всегда тщательно промывают, насухо вытирают. Чтобы извлечь из продукта максимальную пользу, отжимают сок из кусочков со шкуркой. Очищать яблоки не нужно. Семечки испортят вкус напитка, желательно их удалить.

Готовый сок нужно употребить в течение 20 минут после отжима. Только в этом случае можно получить от напитка все ценное. Если необходимо сохранить продукт в течение определенного времени, то сразу после отжима его переливают в стеклянную банку с плотной крышкой, помещают в холодильник. В нем сок простоит до 24 часов. Чем меньше на напиток будет попадать света, тем больше витамина C в нем сохранится.

Видео: Как заготовить яблочный сок на зиму

Яблочный сок для похудения

Напиток содержит много сахара. В 100 мл продукта от 40 до 50 ккал, в стакане получается около 100 ккал. Диетологи единогласно против введения соков в рацион диет для похудения. Но есть исключения. Если употреблять продукт правильно, не использовать для утоления жажды, то можно обмануть организм, избавиться от чувства голода и лишних килограммов.

Как худеть с яблочным соком:

Устраивать раз в неделю разгрузочный день. За сутки нужно выпить 1,5 литра свежеприготовленного сока с таким же количеством минеральной воды. Можно разбавлять концентрат или чередовать оба продукта. Употреблять 100 мл напитка за 30 минут перед каждым приемом пищи. Сок резко поднимет уровень сахара в крови, подарит чувство сытости. Далее должна последовать еда из сложных углеводов, белковых продуктов.

Этими способами можно пользоваться, но только при строгом контроле размера порций. В противном случае будет превышение энергетической ценности дневного рациона.

Совет! Для снижения калорийности напитка желательно использовать яблоки кислых сортов. Также можно смешивать основной продукт с соком моркови, капусты, сельдерея.

Яблочный сок для детей

Яблочный сок вводят в рацион ребенка с 6 месяцев. Используют напиток только из зеленых яблок. Для детского питания обычно берут пакетированный продукт прямого отжима или восстановленный. Многие родители делают ошибку при выборе. Напиток прямого отжима подвергается тепловой обработке, в нем погибает большая часть витаминов. Восстановленный продукт получают путем разведения концентрата, приготовленного при температуре 60-70 °C. В нем сохраняется больше ценных веществ.

Если сок для ребенка будет изготавливаться самостоятельно, то в первую очередь нужно позаботиться о качестве фруктов.

Правила введения сока в рацион ребенка:

Первым вводится осветленный сок без мякоти. Он мягче действует на стенки желудка. Продукт разводится пополам кипяченой водой. Постепенно концентрация увеличивается. Первая порция не должна превышать 1 ч. л. Постепенно количество увеличивается. К году ребенку можно давать 150 мл напитка.

Внимание! Часто на упаковках с детским соком стоят отметки «с 3 месяцев» или «с 4 месяцев». Нежелательно вводить продукт в этом возрасте, рекомендуется отложить до полугода. Кислота может нанести серьезный вред неокрепшей пищеварительной системе ребенка, раздражать слизистые оболочки. Это часто становится причиной серьезных заболеваний желудка.

Яблочный сок в косметологии

Польза яблочного сока - в содержащихся в нем дубильных веществах и кислотах, которые полезны для проблемной кожи, регулируют выработку кожного сала, помогают бороться с прыщами. В сочетании с другими ингредиентами продукт активно используется в увлажняющих, антивозрастных и питательных масках для лица.

Яблочный лед для бодрости и тонуса

Лед используется для утреннего умывания, стягивания пор после масок, очищающих процедур. Средство возвращает коже тонус, дарит свежий и отдохнувший вид, наполняет дерму полезными веществами. В сезон яблочный лед можно заготовить впрок. В морозильной камере он легко сохранится до следующего урожая. Свежий сок без мякоти разлить в формочки, заморозить. Готовые льдинки можно переложить в полиэтиленовые пакеты и завязать, чтобы продукт не впитывал посторонние запахи.

Питательная яблочная маска

Состав:

Сок яблочный – 3 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Мед растворить в яблочном соке, смешать со сметаной. Средство нанести на очищенную кожу лица, шеи, декольте, выдержать до 20 минут. Смыть теплой водой. Средство подходит для нормального и сухого типа кожи.

Очищающая и подтягивающая яблочная маска

Универсальная маска с очищающим и подтягивающим действием. Убирает серый цвет лица, делает кожу более эластичной и молодой. Вместо оливкового масла можно использовать абрикосовое масло или из виноградной косточки.

Состав:

Сок яблочный – 4 ст. л.

Белок яичный – 1 шт.

Масло оливковое – 1 ч. л.

Применение:

Белок поместить в чистую миску, взбить венчиком до пены. Постепенно добавить яблочный сок. В конце ввести оливковое масло, размешать. Средство наносить слоями с интервалом 3 минуты. Всего 3-4 раза, затем выдержать на лице 5 минут, смыть теплой водой, нанести увлажняющий крем.

Видео: Освежающая маска с добавлением яблочного сока

Состав ценных веществ в яблочном соке

В яблочном соке содержится много сахара, точное количество зависит от сорта и степени зрелости фрукта, в среднем составляет 9,9 г, или 20% от суточной потребности.

Таблица содержания витаминов и минералов (на 100 мл)

Витамины % от суточной потребности Минералы % от суточной потребности E 1 Калий 5 C 2 Магний 1 H 2 Фосфор 1 PP 1 Железо 8 B6 2 Кальций 1

Противопоказания

Яблоко – необычный продукт. Плоды сортов с зеленой кожицей считаются гипоаллергенными. Сок из них без опасения вводят в рацион детям первого года жизни, беременным женщинам и в период лактации. Фрукты с красной кожицей могут вызывать аллергию. Такой яблочный напиток перенимает эту способность, поэтому употреблять его нужно аккуратно.

Яблочный сок нанесет вред при следующих состояниях:

гастрите с повышенной кислотностью;

диарее;

заболеваниях кишечника в период обострения.

При сахарном диабете можно употреблять яблочный напиток только из зеленых сортов. Также нужно знать, что кислота сока негативно сказывается на состоянии зубной эмали. Для сокращения контакта рекомендуется использовать трубочку.