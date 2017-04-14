Женщины не всегда догадываются о наличии у них заболеваний шейки матки. Легкое недомогание, незначительные изменения в характере выделений обычно не вызывают большого беспокойства. Предполагается, что причиной является переохлаждение или инфекция, с которой можно справиться с помощью спринцевания. О возникновении эрозии шейки матки женщина чаще всего узнает во время профилактического осмотра или когда обращается к врачу с более серьезными гинекологическими проблемами. На самом деле, первые симптомы этого заболевания можно заметить самостоятельно.

Виды эрозии и их симптомы

Шейка матки представляет собой нижнюю коническую часть матки, выходящую во влагалище. Сам канал покрыт изнутри эпителием с клетками цилиндрического типа. Здесь находятся железы, вырабатывающие слизь, которая увлажняет влагалище.

Зев шейки (тот участок, который выходит во влагалище) покрыт эпителием другого типа, с плоскими клетками. Эрозия возникает именно на этом участке и представляет собой нарушение структуры слизистых оболочек.

В зависимости от характера изменений различают два вида эрозии шейки матки

Псевдоэрозия, или эктопия

Вызвана смещением цилиндрического эпителия во влагалищную область шейки. Слизистая оболочка не повреждается. Псевдоэрозия, как правило, лечения не требует. Такое состояние бывает врожденным, дефект исчезает самостоятельно примерно к 20 годам. Нередко при этом наблюдается выворачивание канала шейки матки, когда его слизистая оболочка оказывается снаружи. Это называется «эктропион». Он также может существовать с рождения, но может быть и приобретенным.

Обнаруживается псевдоэрозия при гинекологическом осмотре визуально. Признаком эктопии является красное кольцо (может иметь неправильную форму) вокруг отверстия цервикального канала. Ширина ободка доходит до нескольких сантиметров. Участок эктопии хорошо виден на фоне окружающей бледно-розовой поверхности влагалища.

Обычно для того чтобы убедиться, что это именно псевдоэрозия, область зева и окружающие ткани покрывают раствором Люголя (смесь йода, йодистого калия и воды). При этом окружающие ткани темнеют, а участок эктопии остается красным.

Примечание: Псевдоэрозия нередко превращается в истинную эрозию, когда на шейку матки воздействуют факторы, способствующие повреждению слизистой оболочки. Это может произойти даже с маленькой девочкой, если вследствие плохого ухода или инфекционного заражения во влагалище возникает воспалительный процесс.

Видео: Выявление псевдоэрозии

Истинная эрозия шейки матки

Если псевдоэрозия имеет в основном гормональную природу, то истинная эрозия, помимо того, возникает в результате механического повреждения слизистой оболочки шейки матки (при родах, операциях, половом акте), а также из-за воспалительных процессов во влагалище. При этом слизистая повреждается, на ней появляются язвочки, участки воспаления, корочки.

Признаки истинной эрозии матки выражены более отчетливо, чем псевдоэрозии. При осмотре на зеркалах вокруг входа в цервикальный канал можно увидеть красное кольцо правильной формы, с неоднородной поверхностью. Раствор люголя его не окрашивает.

Видео: Эктопия и эрозия шейки матки. В чем опасность

Чем опасна эрозия

Шейка выполняет роль препятствия на пути проникновения в полость матки болезнетворных микроорганизмов. Здесь вырабатывается густая слизь, которая имеет кислотность среды, губительную для них.

В результате эрозии шейки повреждаются железы, производящие эту слизь. В микрофлоре влагалища находятся условно-патогенные микробы, которые в нормальных условиях не приносят вреда организму. Но при ослаблении иммунитета, нарушении кислотности влагалища инфекция легко проникает во внутренние органы. При этом возникают воспалительные процессы в эндометрии, трубах, яичниках, последствием чего становится даже бесплодие.

Поврежденная слизистая иногда перекрывает вход в цервикальный канал и делает невозможным попадание в матку сперматозоидов. В результате становится невозможным зачатие.

Эрозия шейки матки не переходит в рак, но она подготавливает почву для перерождения тканей. Хронические воспалительные процессы приводят к появлению рубцов, образованию кистозных полостей, полипов. При этом затрудняется возможность наступления беременности, повышается риск ее прерывания или преждевременных родов. К тому же на месте доброкачественных новообразований могут возникать атипичные, а затем и раковые клетки. Особенно велик риск возникновения рака при заражении вирусом папилломы человека.

Поэтому от эрозии надо обязательно лечиться, не допуская подобных осложнений. В первую очередь, необходимо избавиться от причин ее возникновения: инфекционных и воспалительных заболеваний.

Видео: Симптомы эрозии. Методы лечения

Симптомы истинной эрозии

Первым симптомом, указывающим на наличие истинной эрозии, становится появление у женщины болевых ощущений во время полового акта и кровянистых выделений после него. Незначительные примеси крови могут появляться также при физическом напряжении, после подъема чего-либо тяжелого. Никакого отношения к месячным такие выделения не имеют, возникают в произвольное время между менструациями.

Если проявление признаков эрозии шейки матки связано с воспалительными заболеваниями влагалища и шейки матки (кольпитом, цервицитом), то их проявления заставляют женщину незамедлительно отправиться к врачу, так как появляются следующие симптомы:

обильные жидкие выделения, окрашенные в зеленый, желтый цвет, которые, как правило, имеют неприятный запах;

ноющая боль внизу живота, в пояснице;

ощущение боли во время мочеиспускания, полового акта.

При распространении воспалительного процесса на матку и придатки симптомы будут еще более ярко выраженными. У женщины происходит нарушение менструального цикла, появляются мажущие коричневые выделения перед и после менструаций, возможно повышение температуры.

Эрозия может возникать на фоне инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. Каждое из них имеет свои характерные симптомы (пенистые или творожистые выделения с характерным запахом, цветом, гнойными примесями).

Признаки эрозии шейки матки появляются при дисбактериозе влагалища (возникает из-за приема антибиотиков, частого спринцевания с использованием бактерицидных веществ, убивающих полезную микрофлору, в других случаях).

Симптомы подобных недомоганий могут появиться как у нерожавших женщин, так и у имеющих детей. Отличие состоит в подходе к лечению. Нерожавшим пациенткам изъязвленный участок не прижигают, так как образование рубцов крайне нежелательно, если женщина собирается впоследствии иметь детей. Во время родов шейка не сможет нормально растягиваться.

Эрозия при беременности

Если, планируя беременность, женщина проходит гинекологический осмотр и у нее обнаружена эрозия шейки матки, то необходимость лечения врач определяет индивидуально. При отсутствии угрозы бесплодия и симптомов воспалительных и инфекционных заболеваний состояние просто контролируется.

Если эрозия обнаружена у беременной женщины, то лечение также проводится после родов, так как на течение беременности и состояние плода заболевание никак не влияет. Симптомами эрозии у беременной женщины могут быть примеси крови в выделениях, а также жжение и зуд при половом акте. Повреждение и истончение слизистой шейки матки становится причиной разрывов при родах. В некоторых случаях после рождения ребенка признаки эрозии исчезают. Если же этого не произошло, симптомы эрозии усилились, то ее обычно прижигают, чтобы не допустить осложнений.

Эрозия при менопаузе

Одним из важнейших факторов, влияющих на состояние слизистых оболочек половых органов, в том числе и матки, является соотношение половых гормонов. У женщин репродуктивного возраста гормональные процессы в организме проходят с максимальной активностью, поэтому и нарушение состояния эпителия происходит чаще всего.

С наступлением климакса выработка эстрогенов и прогестерона в организме постепенно снижается, поэтому эрозия не возникает. Хроническая эрозия, существовавшая раньше, с наступлением менопаузы исчезает.

Диагностика эрозии

Если при осмотре у женщины обнаружено покраснение слизистой оболочки влагалища, то для подтверждения диагноза используются дополнительные методы. В первую очередь, берется мазок. Его исследуют на наличие возбудителей инфекции. Делается посев на присутствие условно-патогенных бактерий.

Для обнаружения признаков эрозии участок матки, выходящий во влагалище, осматривают с помощью кольпоскопа. Проводится исследование крови для обнаружения возбудителей сифилиса, ВИЧ и других скрытых инфекций. При рецидиве эрозии пораженные ткани исследуют методом биопсии.