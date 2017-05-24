Некоторые заболевания органов репродуктивной системы у женщин протекают практически без симптомов. О существовании серьезной гинекологической проблемы они зачастую узнают во время посещения врача с целью профилактического осмотра или для подтверждения беременности. Между тем, воспалительные процессы, эрозия шейки матки и другие доброкачественные изменения в тканях половых органов становятся причиной предраковых состояний. При выборе метода лечения учитывается возраст женщины, ее желание сохранить детородную способность.

В каких случаях проводится прижигание

Прижигание – это хирургический способ лечения эрозии, возникающей в эпителии влагалищного участка шейки матки. Производится разрушение пораженных клеток, после чего рана быстро заживает.

Эрозию прижигают в тех случаях, когда площадь поражения велика, возникают рецидивы болезни, а консервативное лечение не помогает. Как прижигают эрозию шейки матки, зависит от результатов предварительного обследования, особенностей физиологии женщины, учитываются противопоказания.

Прижигание проводят только тогда, когда нет сомнений в доброкачественном характере поражения, а эрозия не распространилась в цервикальный канал шейки матки.

Противопоказания

Эрозию не прижигают при наличии воспалительного процесса во влагалище и шейке матки, грибкового или иного инфекционного заболевания половых органов. Перед назначением прижигания проводится устранение патологий, явившихся причиной образования эрозии.

У молодых нерожавших женщин эрозия шейки матки чаще всего исчезает самостоятельно. Достаточно бывает избавиться от воспалительных процессов или отрегулировать гормональный фон. Ведется лишь наблюдение за состоянием пораженного участка.

Дополнение: Рубцы, которые остаются на поверхности шейки матки после прижигания отдельными методами, могут затруднить протекание родов. Поэтому для лечения женщин, планирующих родить детей, они не применяются. При необходимости используются лишь щадящие методы.

Эрозию не прижигают во время беременности, после родов (при наличии лохий), а также если проводилось кесарево сечение. Прижигание не делают, если у женщины имеются заболевания крови, сахарный диабет, наблюдаются маточные кровотечения. Противопоказанием является наличие внутриматочной спирали.

Предварительное обследование

Обследование, проводимое перед тем, как назначить лечение, позволяет выяснить степень изменений в тканях шейки матки, обнаружить причину, размеры участка поражения, наличие новообразований.

Применяются следующие методы обследования:

Анализ бактериальной микрофлоры влагалища. Проводится посев содержимого мазка из влагалища и цервикального канала шейки. Выявляется наличие воспалительного процесса. Анализ мазка на наличие половых инфекций (генитального герпеса, хламидиоза, папилломавирусной инфекции и других). Проводится методами ИФА и ПЦР. Анализ мазка на наличие раковых клеток. Кольпоскопия – осмотр участка эрозии посредством оптического увеличения и освещения. Биопсия и цитологическое исследование образца тканей, взятых с пораженного участка для обнаружения онкозаболевания. Анализ крови на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С.

Обязательно проводится общий анализ крови на лейкоциты и свертываемость, содержание сахара в крови, общий анализ мочи.

Видео: Когда и как прижигают эрозию

Методы прижигания эрозии

Прижигание – это условное название группы методов, в которых производится либо непосредственная обработка поврежденной эрозией поверхности шейки матки, либо бесконтактное разрушение больных клеток. Процедура проводится, как правило, на 5-9 день цикла, чтобы к началу следующих месячных обработанная поверхность успела слегка зажить.

Диатермокоагуляция

Эрозию прижигают с помощью электрического тока высокой частоты. Вся процедура длится около 30 минут, выполняется под местной анестезией. На месте термической обработки образуется струп, который через некоторое время отпадает, оставляя рубец. Полное заживление ранки происходит через 6-10 недель.

В течение 1 месяца после прижигания возможно появление обильных прозрачных выделений с примесями крови.

Предупреждение: Корочка легко травмируется, поэтому после такой процедуры женщине нельзя напрягаться физически, вступать в половой контакт, прибегать к спринцеванию. Во избежание кровотечения не рекомендуется принимать горячую ванну.

Преимуществами метода являются эффективность воздействия, доступность и сравнительная дешевизна. Основным недостатком является болезненность процедуры. Из-за образования рубца происходит сужение канала шейки, снижается эластичность тканей, что впоследствии осложняет роды. Метод не применяется для лечения нерожавших женщин.

После такого прижигания эрозии шейки матки возможны осложнения: кровотечение, воспаление тканей, эндометриоз. В течение первого месяца женщина должна проходить осмотр через каждые 4-5 дней.

Прижигание лазером

В зависимости от степени поражения поверхности шейки матки эрозией применяется лазерное воздействие различной интенсивности. Луч направляется на отдельные точки поверхности. Поврежденные ткани снимаются лазерным «скальпелем». Образуется тонкая защитная пленка, которая отторгается в течение нескольких дней. Процедура проводится под местной анестезией.

Преимущества метода в том, что лазерный луч не затрагивает здоровые ткани. Поверхность обеззараживается, что предотвращает возникновение послеоперационных осложнений. На тканях не остается рубцов, эрозия устраняется полностью, восстановление проходит в течение 1 месяца.

Криодеструкция

Поврежденные клетки замораживаются жидким азотом, который направляется на эрозированную поверхность с помощью специального зонда. На процедуру уходит 5 минут. Проводится местное обезболивание. Поверхность регенерируется через 2-3 месяца.

У метода есть противопоказания. Он не используется, если диаметр пораженной поверхности больше 3 см, существуют разрывы на шейке матки. Криодеструкция не проводится, если у женщины имеется миома, воспалительные заболевания органов половой системы.

К преимуществам относится то, что такое прижигание можно проводить нерожавшим женщинам, отсутствуют рубцы и кровотечение. Недостатки – длительность выздоровления, сопровождающегося водянистыми выделениями. Этим методом невозможно обработать ткани при их глубоком поражении. Иногда возникает необходимость повторения процедуры.

Видео: Лечение эрозии методом криодеструкции

Радиоволновая коагуляция

Этот метод является самым безопасным. Клетки эрозии разогреваются до высокой температуры с помощью радиоволн, направляемых на пораженную область. При этом они испаряются. Процедура абсолютно безболезненна. Полностью исключена возможность проникновения инфекции к обрабатываемой поверхности, а также появление кровотечения, так как поврежденные капилляры запаиваются при высокой температуре.

Процесс обработки длится 20 минут, заживление происходит в течение 1 месяца, здоровые ткани не затрагиваются. Недостаток метода состоит в его малой доступности, так как сложность и дороговизна аппаратуры не позволяют использовать его повсеместно.

Метод не применяется при наличии у пациентки кардиостимулятора. Радиоволновая коагуляция противопоказана при обострении любых хронических болезней. Для излечения достаточно 1 процедуры.

Аргоноплазменная абляция

Для прижигания используется ионизированный аргон. Факел аргоновой плазмы подводится к эрозированному участку на расстояние 0.5 см. Ионизация происходит под воздействием электромагнитных волн высокой частоты.

Происходит местный нагрев и выпаривание поврежденных клеток. Процедура безболезненна, не травмируются здоровые ткани. В месте обработки остается тонкая корочка. Происходит быстрое заживление.

Химическое прижигание

Проводится обработка зева шейки препаратом «Солковагин». Препарат с помощью ватного тампона наносится на подсушенную поверхность. На обработку уходит 3 минуты. Точность нанесения контролируется с помощью кольпоскопа.

Преимущество состоит в том, что процедура безболезненная, проводится без анестезии. Метод можно использовать для лечения нерожавших женщин. Недостатком является необходимость неоднократного повторения процедуры, неэффективность обработки при глубоких повреждениях и большой площади поражения.

Беременность и роды после прижигания эрозии

При использовании щадящих методов прижигания эрозии шейки матки наступление беременности вполне возможно, никакого влияния на ее протекание они не оказывают. Роды проходят без осложнений, так как при обработке поверхности шейки матки она не травмируется, ее пластичность не нарушается. При таких операциях тщательно контролируется глубина и границы обработки эпителия.

Рекомендации по предотвращению осложнений

После проведения прижигания в течение 1-2 месяцев (в зависимости от применяемого метода) женщинам нельзя поднимать тяжести, заниматься спортом, переохлаждаться. Чтобы избежать травмирования поверхности шейки и возможного кровотечения, необходимо воздерживаться в это время от полового контакта.

Нельзя использовать гигиенические тампоны, проводить спринцевание, делать УЗИ с использованием вагинального датчика. Следует отказаться от посещения бассейна, бани, купания в природных водоемах, пребывания под лучами солнца.