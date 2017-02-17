В переводе с латыни слово лен означает «наиболее полезный». И действительно, сложно найти еще одно такое растение с удивительными семенами. Это настоящий кладезь ценных веществ и уникальных жиров, которые необходимы организму для поддержания здоровья, молодости и красоты. Продукт достоин внимания. Регулярное и правильное его использование положительно отразится на качестве и продолжительности жизни.

Общие полезные свойства

Семена льна богаты разными веществами, высоко ценятся за нерастворимую клетчатку. Грубые волокна необходимы для очищения кишечника и нормальной работы всей пищеварительной системы. Именно от нее во многом зависит состояние здоровья, кожи, волос. Если организм засорен, о крепкой иммунной системе и защитных функциях не может идти и речи. Также в продукте содержится растворимая клетчатка, которая хорошо подавляет чувство голода, создает ощущение сытости, способствует похудению и поддержанию веса в норме.

Полезные свойства семян льна:

В продукте содержится омега-3 и омега-6. Эти жирные кислоты не синтезируются в организме, но необходимы для клеток. Поэтому важно обеспечить их поступление с пищей, семя льна – доступный способ. Семена содержат лигнаны. Эти вещества помогают поддерживать нормальный гормональный фон, а также используются для профилактики онкологических заболеваний. Льняные семечки обладают мочегонным действием, выгоняют лишнюю воду, полезны при отеках, ослабленном функционировании почек. Продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, употребляется для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Семена полезны при простудных заболеваниях, бронхите, астме, помогают справиться с затяжным кашлем, способствуют лучшему отхождению мокроты, уменьшают охриплость и снимают покраснение в горле.

Семя нормализует уровень сахара в крови, может употребляться в качестве поддерживающего средства при диабете. Но полностью на него полагаться не стоит.

Как выбрать и хранить семена

Продаются семена льна в аптеках, можно встретить в магазинах здорового питания. Бывают темные (коричневые) и белые. По содержанию полезных веществ и действию они одинаковые, но имеют небольшую разницу во вкусе. Светлое семя нежнее, напоминает сырой кунжут. Упакован продукт в коробки, бумажные или полиэтиленовые пакеты, весом по 50, 100 или 200 г. Допустимо незначительное содержание растительного мусора (веточки, листики). Стоимость семян льна небольшая, цена зависит от веса упаковки и производителя.

После покупки, вскрытия упаковки зерна нужно пересыпать в сухую банку, плотно закрыть. При попадании влаги лен начнет выделять слизь, может заплесневеть, потеряет часть свойств. Специальных условий для хранения он не требует, достаточно поместить емкость в кухонный шкаф.

Как употреблять семена льна в пищу

Для общего укрепления организма и в профилактических целях достаточно употреблять 5-10 г семян льна в пищу. При добавлении продукта в готовые блюда и напитки важно его измельчить. Делать это нужно непосредственно перед едой. В противном случае молотый продукт окислится на воздухе, потеряет часть важных свойств.

Семя добавляют в супы, каши, салаты, во вторые блюда и выпечку. Либо семя просто съедают и запивают стаканом воды, компота, овощного или фруктового сока. Но особенно полезно соединять лен с кефиром. Семена помогут очистить кишечник, а молочнокислые бактерии заселят микрофлору, нормализуют и улучшат дальнейшую работу органа.

Важно! Максимальная суточная порция льняных семечек не должна превышать 2 ст. л. В противном случае продукт может навредить.

Очищение и нормализация работы кишечника

Семя льна полезно использовать для кишечника. Ежедневно на стенках органа оседает масса ненужных веществ, продуктов переработки. В отложениях скапливаются гнилостные бактерии, паразиты и отходы. Загрязнения мешают полноценной работе и очищению толстой кишки, в результате чего появляются проблемы со стулом, затем со здоровьем. Особенно болезненно на состояние ЖКТ реагирует кожа. На ней образуются прыщи, воспаления, нарушается работа сальных желез.

Чтобы всего этого избежать, рекомендуется 1-2 раза в год проводить чистку. Рецептов и способов применения семян льна очень много, всегда можно подобрать подходящий вариант с учетом собственных возможностей и образа жизни.

Простой рецепт для очищения кишечника льном

Самый легкий способ использования семян, который не требует ничего, кроме воды и самого льна. Два варианта использования.

Состав:

Семена льна – 2 ст. л.

Вода – 150 мл

Применение:

Перемолоть семена, добавить горячую воду, размешать и оставить на десять минут. Если время позволяет, то можно выдержать дольше, но не более 2 часов. Пить смесь ежедневно натощак в течение месяца. Либо употреблять на ночь перед сном не ранее, чем через 3 часа после ужина. Курс также составляет 30 дней. Повторить очищение кишечника можно через 6 месяцев.

Важно! Употребление семян льна требует увеличить поступление воды в организм. В противном случае клетчатка не сможет разбухнуть, очистить организм, спровоцирует запор.

Видео: Мягкое очищение кишечника льняными семечками

Для лечения и профилактики заболеваний желудка

При соединении семян с водой образуется слизь, которая несет огромную пользу пищеварительной системе. Мало того, она может использоваться для лечения и профилактики некоторых желудочных заболеваний, если они не указаны в противопоказаниях (колит, панкреатит). Во избежание непредвиденных реакций, не стоит проходить курс во время обострения гастритов или язвы. В этом случае разумнее проконсультироваться с врачом.

Рецепт из семян льна для лечения желудка

При непереносимости продуктов пчеловодства мед можно исключить либо добавить аналогичное количество кленового сиропа, свойства немного изменятся, но это не критично.

Состав:

Семена льна – 1,5 ст. л.

Вода – 200 мл

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Размолоть семечки либо растереть в ступе, залить стаканом горячей воды, размешать. Разделить на 4 порции, добавляя по ¼ ч. л. меда. Употреблять за полчаса до еды перед основными приемами пищи, обязательно взбалтывать, чтобы жесткие оболочки распределились равномерно. Хранить в холодильнике не более одного дня. Перед приемом подогревать до теплого состояния. Курс лечения - от 3 недель до 3 месяцев.

Польза для женского здоровья

В семенах льна содержатся вещества, которые помогают противостоять возрастным изменениям и внешним негативным воздействиям окружающей среды. Ежедневное употребление ценного продукта работает намного эффективнее, чем наружное применение омолаживающей косметики. Лен содержит компоненты, способствующие синтезу коллагена. Именно он помогает разгладить морщины, но лучше не допускать их появления.

Чем полезно семя для женщин:

естественным образом очищает организм, помогает бороться с прыщами;

смягчает ПМС, устраняет менструальные боли и дискомфорт;

нормализует гормональный фон;

помогает восстановиться после выкидыша, аборта;

устраняет дискомфорт при климаксе.

Не меньшую ценность несет продукт для эмоционального фона, снимает напряженность, помогает справиться со стрессами, затяжными депрессиями.

Свойства льна для мужчин

Семена льна – ценный продукт не только для женщин, но и для мужчин. Они также могут употребляться для очищения кишечника, лечения запоров, укрепления иммунитета, но есть часть свойств, связанных с половой принадлежностью.

Ценность семян льна для мужчин:

способствуют повышению потенции;

улучшают качество сперматозоидов;

увеличивают выносливость организма;

способствуют росту мышц.

Семена льна могут использоваться в качестве поддерживающего средства при лечении мужского бесплодия. Они подарят силы и повысят выносливость людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, спортом.

Использование для похудения

Уникальные свойства семян льна позволяют применять продукт для похудения. Клетчатка и активные кислоты способствуют сжиганию жиров, выведению всего лишнего из организма, избавляют от отечности, визуально делают фигуру стройнее. Чтобы результаты действительно порадовали, нужно сочетать семечки с диетой.

Как можно использовать лен:

Выпивать дневную норму семени льна, заваренную горячей водой, вместо ужина. Употреблять по 100 мл напитка за час перед каждым приемом пищи. Добавлять 2 ст. л. измельченных семян льна в порцию овсяной каши, употреблять ежедневно на завтрак.

Количество потерянных килограммов напрямую зависит от дневной калорийности рациона. Но первые 1,5-3 кг все равно уйдут за счет очищения кишечника, выведения лишней жидкости из организма. Если похудеть нужно быстро, рекомендуется льняной кисель сочетать с бессолевой диетой.

Видео: Семя льна для похудения

Лен в домашней косметологии

Семечки льна имеют особую ценность в косметологии. Для изготовления продукции используются зернышки либо экстракты. Они входят в состав омолаживающих кремов, масок и очищающих пенок. Также на основе продукта можно готовить домашние средства для ухода за кожей, которые помогут решить ряд проблем, улучшить состояние и внешний вид.

Скраб с семенами льна

Самый простой способ приготовления очищающего домашнего средства, которое подойдет для любого типа кожи. В качестве основы используется пенка или гель для умывания.

Состав:

Семя льна – 1 ч. л.

Средство для умывания – 2 ч. л.

Применение:

Семена льна размять или немного измельчить в кофемолке. Добавить средство для умывания, размешать, оставить на четверть часа. Нанести средство на лицо, помассировать подушечками пальцев 2-3 минуты. Смыть теплой водой.

Маска от морщин

Омолаживающая маска для зрелой и увядающей кожи любого типа. Мед желательно использовать жидкий, засахаренный продукт можно растопить.

Состав:

Семена льна – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Сливки – 2 ч. л.

Применение:

Перемолоть семечки в муку, соединить со сливками, оставить на 30 минут для выделения ценных веществ и слизи. Добавить мед, размешать. Нанести приготовленное средство на очищенную кожу лица, шею. Для питания губ и области вокруг глаз эта маска также подходит. Оставить на десять минут. Смыть теплой водой, протереть кожу кубиком льда.

Маска от прыщей

Для этого средства необязательно использовать кефир, можно взять йогурт или простоквашу. На результате это не отразится.

Состав:

Семена льна – 2 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Кефир – 2 ст. л.

Применение:

Перемолоть семена в мелкую муку, смешать с кефиром и медом. Поставить миску со средством на водяную баню, прогреть до 45-50°C. Смесь должна быть очень теплой. Нанести маску на очищенную кожу, выдержать десять минут, помассировать. Смыть сначала теплой водой, затем холодной либо протереть кожу кубиком льда. Частота применения - 2-3 раза в неделю.

Видео: Лифтинг-маска из семян льна

Противопоказания

Семена могут нанести вред человеку, страдающему заболеваниями печени. В этом случае перед употреблением важно проконсультироваться с лечащим врачом. Также не стоит забывать про высокое содержание аминокислот и витаминов, которые должны поступать в определенном количестве. При лечении нужно соблюдать рекомендуемые дозировки, особенно это касается беременных и кормящих женщин. Исследования этого вопроса проводились учеными, но только на животных.

Семя льна имеет противопоказания:

желчнокаменная болезнь;

метеоризм, вздутие живота;

гиперкальциемия;

колит, панкреатит;

поликистоз, эндометрит;

фиброма матки;

индивидуальная непереносимость.

В некоторых странах запрещена продажа льняного масла, в отличие от зерен, это явление имеет свои причины. Под действием высоких температур и света содержащиеся в жирном продукте кислоты образуют пероксиды, которые вредны для организма. Семечки тоже могут негативно подействовать на человека, если съедать в день 50 г и более в течение продолжительного времени.

Состав полезных веществ

Калорийность 534 ккал на 100 г. В семенах льна содержатся насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Они богаты витаминами группы B и ниацином, но особенно ценятся за богатый состав аминокислот. По их количеству, лен может соревноваться с заморскими семечками чиа.

Таблица содержания минералов