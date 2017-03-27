Чиа – семечки для красоты, здоровья и долголетия. Именно сейчас они переживают пик своей популярности, активно используются, знамениты во всем мире. Продукт способен улучшить самочувствие, подарить энергию, решить множество проблем, является прекрасным средством для профилактики различных заболеваний и укрепления иммунитета. Семена чиа несут огромную ценность для человеческого организма, но при одном условии – правильном употреблении.

Как выбирать и хранить семя чиа

Чиа культивируется повсеместно, дефицита в семечках нет. Купить их можно в аптеках, лавках здорового питания или в интернет-магазинах. Оффлайн способ имеет массу преимуществ, главное – визуальная оценка. Можно посмотреть, потрогать, иногда даже понюхать и попробовать семечки. Минус – цена: в стационарных местах она часто завышена. Способ приобретения через интернет удобен тем, что можно найти и выбрать страну или конкретного производителя, сравнить стоимость, которая может быть в несколько раз ниже, почитать отзывы.

Признаки качественных семян:

Окраска. Цвет неоднородный, с вкраплениями и мраморным узором, присутствуют все оттенки коричневой гаммы, встречаются белые семечки. Форма, размер. Семена чиа мелкие, округлые, напоминают миниатюрные перепелиные яйца. Вкус. Пресный, свойственный сырым семенам, отдаленно напоминает грецкий орех. Запах. Отсутствует, может присутствовать легкий аромат зерна, муки. Документы. У любого продавца независимо от места реализации продукции должны иметься документы, подтверждающие качество семени.

В продаже чаще всего продаются чиа, предназначенные для еды и использования в лечебных целях. Но встречаются семена для посадки. Они имеют меньшую ценность, так как достигли степени зрелости на растении. Визуально различить их можно по цвету, а также размеру упаковки. Посадочный материал фасуется в небольшие пакетики. Пищевые семена редко продаются в маленьких.

После покупки продукт нужно сразу пересыпать в герметичную банку, хранить в темном месте при температуре не выше 25°. Под действием солнечных лучей часть ценных веществ улетучивается. При попадании влаги семя быстро разбухает, портится.

Предварительная подготовка

Семена нужно всегда мыть, но делать это можно только перед применением. Чиа поглощают воды в 12 раз больше собственного веса. Если их намочить, то использовать нужно в ближайшие сутки. В противном случае продукт попросту пропадет.

Как можно употреблять семена чиа:

В сухом целом виде. Семечки добавляются в блюда или употребляются просто так с водой, напитками. В сухом молотом виде. Порошок обычно добавляется в блюда, в напитки, смешивается с медом, сиропами. В молотом размоченном виде. Измельченные семена заливают жидкостями заранее для выделения слизи. В вареном виде. Сюда можно отнести приготовление киселей, каш и других обогащенных семенами блюд. Выпечка. Молотые семена можно добавлять в тесто для оладий, кексов, блинов, но концентрация ценных веществ снижается.

Способ использования может быть любым, но всегда важно помнить про воду. Вопреки всем правилам здорового питания жидкость нужно пить после еды с семенами. В противном случае чиа не смогут набухнуть, будут брать воду из организма, в том числе и из кишечника, что приведет к появлению запоров, непроходимости кишечника.

Способы употребления семян для общего оздоровления

Чиа можно есть ежедневно на протяжении всей жизни. Продукт улучшит самочувствие, усилит защитные функции организма и повысит иммунитет, поможет контролировать вес, затормозит старение и улучшит состояние кожи. Он редко вызывает аллергию, разрешен детям с 3 лет.

Как употреблять семена чиа в пищу:

Кисель. Залить чайную ложку семян стаканом горячей воды, накрыть, оставить на час. Если времени мало, можно прокипятить смесь 2 минуты, остудить и выпить. Каша. Ложку семян (целых или измельченных) высыпать в стакан кипящего молока, проварить 2 минуты, добавить по вкусу специи. С медом. Соединить 1-2 ч. л. молотых семян с таким же количеством меда, размешать. Съесть с чаем или молоком. Коктейль. Настоять в стакане кефира или йогурта 1-2 ч. л. чиа 2 часа. Можно выдержать ночь в холодильнике.

Молотые семечки можно добавлять в свежие салаты, супы, вторые блюда и каши из злаков, в мюсли, в выпечку. Их разрешено смешивать с орешками, добавлять в мороженое, крем или использовать для посыпки торта. В любом случае продукт принесет только пользу.

Важно! Не нужно употреблять в день более одной ложки семян. Передозировка витаминами, клетчаткой, другими полезными элементами так же вредна, как и недостаточное поступление.

Видео: Три рецепта с семенами чиа

Использование для похудения

Чиа – отличный помощник в борьбе за стройную фигуру. Семечки содержат клетчатку и выделяют слизь. Они подавляют чувство голода, насыщают и предотвращают переедание, также это прекрасный источник ценных веществ, аминокислот, омега. Вместе они помогут избежать дряблости кожи, растяжек и других побочных эффектов снижения веса.

Как употреблять семена чиа для похудения:

Кисель. Самый простой способ, для которого нужна только вода. Залить стаканом горячей воды 1-2 ч. л. семян, настоять час. Можно сократить время до 15 минут, если использовать измельченный продукт. Пить такой кисель можно при приступах сильного голода или 3 раза в день за 30 минут до еды. Сухие семена. За 20-30 минут перед каждым приемом пищи съедать 5 г семян и выпивать стакан воды. Каша. Смешать 1 ст. л. чиа и 2 ст. л. овсяных хлопьев. Залить стаканом кипятка, закрыть и настоять час. Употреблять полезную кашу ежедневно на завтрак.

Не менее эффективен для похудения разгрузочный день на кефире с семенами. Проводить его можно каждую неделю. Столовую ложку чиа залить литром кисломолочного напитка, поставить в холодильник. Съедать по 0,2 л этой смеси через каждые 2,5 часа. Дополнительно нужно выпить 2 литра воды.

Очищение кишечника семенами чиа

В семечках содержатся пищевые волокна, способствующие очищению кишечника, нормализации стула, улучшению перистальтики и внутренней микрофлоры. Слизь помогает защитить стенки, делает процесс мягким, безболезненным. Курс очищения обычно длится 2-3 недели. Независимо от выбранного рецепта обязательное условие – ежедневное употребление 2 л очищенной воды.

Рецепт с кефиром

Состав:

Семена – 1 ст. л.

Кефир – 200 мл

Мед по вкусу

Применение:

Соединить кефир и целые либо молотые семена чиа. Настоять не менее 2 часов. По вкусу добавить 1-2 ложки свежего меда, размешать до растворения. Выпить за час до еды, можно готовить средство с вечера и употреблять натощак. Курс очищения кишечника - 3 недели.

Рецепт очищающего коктейля

Действие:

Помогает справиться с запором, мягко очищает кишечник.

Состав:

Чиа – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Лимонный сок – 1-2 ст. л.

Чернослив – 4 шт.

Применение:

Залить промытые семена водой с вечера, оставить набухать. Утром добавить все остальные ингредиенты коктейля, взбить блендером. Съесть натощак, завтракать через 2 часа. Средство можно использовать для однократного решения проблемы либо для прохождения очищающего курса в течение 2 недель.

Снижение холестерина

Неправильное питание, злоупотребление жирной и жареной пищей ведет к повышению уровня плохого холестерина, засорению сосудов, нарушению циркуляции крови. Со временем проблема перетекает в серьезные заболевания, увеличивается риск инфарктов и инсультов. Конечно, можно использовать специальные препараты для снижения холестерина, но разумнее соблюдать диету и принимать чиа.

Семечки можно использовать любыми способами, готовить из них кисель или каши, в любом случае организм отреагирует положительно. Но для снижения холестерина лучше добавлять продукт в обычную еду. Нужно перемолоть 1 ст. л., разделить на 4-5 частей в зависимости от количества приемов пищи, добавлять в любые холодные и горячие блюда.

При сахарном диабете

Семена чиа при регулярном употреблении снижают уровень сахара в крови, предотвращают резкие скачки глюкозы, но не являются лечебным средством. Поэтому целиком на них полагаться не стоит, как обещает производители, но можно использовать для общего улучшения состояния и состава крови. Белки и клетчатка окажут благотворное влияние на организм, а также предотвратят риск ожирения, который при диабете возрастает.

Как и при снижении холестерина, добавлять чиа разрешено в любую еду, готовить кисели, воду, салаты и другие блюда, не противоречащие лечебной диете человека.

Видео: Елена Малышева о семенах чиа и нервной системе

Противопоказания

Нельзя одновременно принимать семя и витаминные препараты, БАДы и иммуномодулирующие средства. На передозировку активных веществ организм может отреагировать сыпью, зудом, аллергическими реакциями.

Основные противопоказания:

пониженное артериальное давление;

болезни ЖКТ в период обострения;

диарея, склонность к поносам;

беременность, период лактации.

Если на данный момент проводится медикаментозное лечение или имеются хронические заболевания, то возможность употребления семени нужно согласовать с врачом. Следует с осторожностью употреблять чиа людям, страдающим метеоризмом.