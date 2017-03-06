Спирулина – уникальный и единственный в своем роде продукт, который активно применяется в косметологии, медицине и в диетологии. Она представляет собой одновременно и растение, и бактерию. Положительное действие водоросли на организм научно обосновано, проверено годами и доказано. Теперь она стала доступна для широкой массы людей, выпускается в нескольких видах, стоит не дороже качественных аптечных витаминов, но обладает гораздо большей ценностью.

Полезные свойства водоросли

Клетки спирулины способны поглощать энергию солнца и образовывать сложные органические соединения из воды и углекислого газа. В процессе фотосинтеза водоросль вырабатывает насыщенные аминокислоты, белок, глюкозу, витамины и другие питательные вещества, в которых нуждается человек. На протяжении длительного времени этот продукт активно использовался в питании американских и российских космонавтов. Несмотря на это, он до сих пор не является лекарством и рассматривается БАДом, едой, общеукрепляющим средством.

Основные полезные свойства спирулины:

Способствует снижению уровня сахара в крови, предотвращает резкие перепады. Полезна диабетикам и людям, имеющим предрасположенность к этому заболеванию. Спирулина поставляет в организм ценные вещества и соединения, которые положительно сказываются на иммунитете, повышают защитные функции организма, помогают противостоять вирусам и инфекциям. Понижает уровень холестерина в крови, способствует очищению сосудов, предотвращает ряд заболеваний, среди которых атеросклероз. Спирулина содержит фикоцианин. Это уникальное вещество почти не встречается в природе, но обладает удивительными свойствами. Одно из значимых – регулирование стволовых клеток. Водоросль можно использовать для профилактики онкологических заболеваний. Но в лечении рака эффективность пока не доказана. Является мощным антиоксидантом, защищает от свободных радикалов, нейтрализует их воздействие на организм. Нормализует работу эндокринной системы, водоросль полезна для щитовидной железы, предотвращает сбои гормонального фона. Оказывает благоприятное воздействие на женскую половую систему, спирулина способствует нормализации цикла, снимает неприятные симптомы в период менопаузы. Спирулина содержит цистин. Эта аминокислота в комплексе с другими веществами участвует в выведении шлаков, тяжелых солей и токсинов из организма, помогает очистить кровь, улучшить биохимические показатели.

Полезных свойств у спирулины достаточно много. В ней содержится более 100 веществ, среди которых уникальные и важные соединения, способствующие нормальному росту, делению клеток, омоложению организма, благоприятно влияющие на здоровье, эмоциональный фон и общее самочувствие.

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Противопоказания к употреблению спирулины. Возможный вред

В составе водоросли присутствует масса полезных веществ. При адекватном применении и соблюдении дозировок навредить продукт не сможет. Но, как и любое другое лечебное средство, принимать его можно далеко не всем.

Противопоказания к водоросли:

почечная недостаточность;

внутренние кровотечения;

нестабильное артериальное давление;

аутоиммунные заболевания;

открытая язва желудка;

тромбоз;

индивидуальная непереносимость.

С особой осторожностью принимают продукт при нервных расстройствах, эндокринных нарушениях, после перенесенных инфарктов и инсультов, при сердечной недостаточности. Если имеются сомнения по поводу использования водоросли, то разумнее предварительно проконсультироваться с врачом.

Как выбрать спирулину

Уникальные свойства продукта и его действенность стали причиной появления огромного количества подделок. Чтобы приобрести настоящую спирулину, нужно изучить репутацию компаний, историю, выбрать крупных и известных производителей. Основными поставщиками сейчас являются США, Китай, Индия, Япония. Цена напрямую зависит от производителя. Если смотреть на качество, то лидирует индийская водоросль. Худшими характеристиками обладает китайская продукция.

Водоросль производится в нескольких видах:

порошок;

таблетки;

гранулы.

Диетологи и врачи считают, что лучшими свойствами и наиболее удобна порошковая и гранулированная водоросль. Ее удобнее принимать, дозировать, не нужно измельчать для косметических целей. После приобретения продукт нужно пересыпать в герметичную банку, хранить в темном, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Как правильно принимать спирулину

При употреблении продукта рекомендуется следовать указаниям производителя. Конкретные дозировки, количество приемов пищи зависят от преследуемой цели, возраста и веса человека. Естественно, мужчине с массой тела 100 кг потребуется больше питательных веществ, чем хрупкой девушке 50 кг. Но есть ряд общих рекомендаций, которые нужно знать и соблюдать.

Основные правила:

Нельзя совмещать употребление спирулины и других витаминных комплексов. Если проводится лекарственная терапия, необходимо отложить общеукрепляющий курс либо проконсультироваться с врачом. Если нет проблем с пищеварительной системой, то водоросль пить до еды. При наличии заболеваний желудка - совмещать с трапезой. Спирулину нужно запивать большим количеством жидкости. Лучше, если это будет чистая вода комнатной температуры, допустимо добавление лимонного сока. Порошок сложней употреблять в сухом виде, чем таблетки. Допускается предварительное разведение водой.

Курс приема спирулины ничем не ограничен, но не должен быть менее двух недель. Именно через 10-14 дней будут заметны результаты. Не стоит без перерыва принимать спирулину более 2 месяцев подряд. Переизбыток витаминов и других веществ не менее вреден, чем их недостаток.

Спирулина при беременности

Противопоказаний у спирулины действительно много. До сих пор возникает много споров по поводу употребления водоросли во время беременности. Это особенный период в жизни женщины, требующий максимальной осторожности. Именно в это время могут появиться или обостриться уже имеющиеся заболевания. Организм становится более чувствительным, сильнее реагирует на различные вещества и не всегда положительно.

Если есть сомнения по поводу употребления водоросли внутрь, можно не отказываться от наружного использования. Спирулина положительно себя зарекомендовала в уходе за кожей, в том числе лечении, предотвращении растяжек. Маски на основе этого продукта помогут справиться с пигментацией, которая также часто преследует беременных женщин.

Совет! Проверить реакцию кожи на спирулину очень просто. Нужно смешать небольшое количество средства с несколькими каплями воды, нанести кашицу на область за ухом или на внутреннюю часть локтя (в сгиб). Через 20 минут смыть. Если в течение суток цвет кожи не изменился, нет раздражения и зуда, то можно смело приступать к использованию средства в косметических целях.

Видео: Спирулина при беременности: видеоотзыв

Использование для похудения

Сама по себе водоросль не сможет растворить жир и избавить от лишнего веса. Но спирулина поспособствует похудению, наладит обменные процессы, направит работу организма на сжигание ненужных отложений.

Основное действие водоросли:

подавляет чувство голода;

очищает кишечник, кровь, выводит продукты распада;

ускоряет метаболизм;

препятствует резким перепадам уровня сахара в крови, появлению сильного голода.

Даже при резком ограничении калорийности или при соблюдении строжайшей диеты в организм будут поступать необходимые вещества. В комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками спирулина может творить настоящие чудеса. Уже через месяц отражение в зеркале начнет радовать. Улучшится не только фигура, но и общее самочувствие, состояние кожи, волос, ногтей. И все это без вреда для здоровья.

Спирулина для очищения организма

Чтобы провести детоксикацию организма и вывести тяжелые металлы, спирулину принимают по схемам в высоких дозировках от 20 до 30 г в сутки. Но какой бы безопасной ни была водоросль, лучше не проводить процедуру самостоятельно без контроля со стороны специалиста. Для общего очищения организма, улучшения крови, выведения продуктов распада используются наиболее безопасные дозировки.

Полный курс очищения заключается в употреблении 1 г чистой спирулины 4 раза в сутки с едой либо за 20-30 минут до приема пищи в зависимости от состояния желудка. Длительность - 20 дней. Для полного очищения и укрепления организма рекомендуется проходить 4 курса в год, то есть один раз в квартал.

Спирулина для молодости кожи

Содержание уникальных веществ позволяет смело называть спирулину эликсиром молодости. Этот продукт действительно способен затормозить старение кожи, способствует обновлению клеток, помогает бороться с пигментацией, сухостью, повышает эластичность тканей. Прием средства внутрь окажет положительное действие, но лицо быстрее отреагирует на наружное воздействие. В основном на основе порошка спирулины готовят маски. Можно для этих целей растирать таблетки или гранулы в аналогичном количестве.

Маска от морщин с кагором 35+

Средство активизирует кровообращение в тканях, улучшает кислородный обмен и цвет лица, подтягивает и питает увядающую кожу. Если пивные дрожжи в капсулах, нужно извлечь содержимое.

Состав:

Кокосовое масло – 6 мл

Спирулина – 4 таблетки

Пивные дрожжи – 2 таблетки

Кагор – 15 мл

Применение:

Измельчить спирулину и пивные дрожжи до порошкового состояния, добавить вино, оставить на 15 минут. Долить теплое кокосовое масло, размешать, нанести на очищенное лицо. Выдержать 40 минут. Снять маску салфеткой, умыть лицо теплой водой. Крем можно нанести через 1,5 часа.

Лифтинг-маска с желтком

Средство подходит для лица, может наноситься на область вокруг глаз и губ, обладает подтягивающим действием, улучшает контур.

Состав:

Спирулина – 6 таблеток

Желток – 1 шт.

Миндальное масло – 7 мл

Применение:

Смешать ингредиенты маски, поставить миску в теплую воду, настоять четверть часа. Нанести на лицо, уделяя особое внимание проблемным областям. Выдержать 30 минут. Смыть теплой водой, сразу нанести питательный ночной крем.

Видео: Польза спирулины для лица. Рецепты масок со спирулиной

Спирулина от прыщей

Еще одно чудесное свойство спирулины – способность очищать кожу от прыщей, устранять жирность, регулировать работу сальных желез. Существует несколько масок, действие которых будет заметно уже через несколько применений. Все они предназначены для жирного типа кожи.

Маска с содой

При выраженной жирности кожи лица, обилии прыщей, угрей и в жаркое время года можно применять до 4 раз в неделю. Зимой достаточно 1-2 раза.

Состав:

Спирулина – 1 ст. л.

Ромашковый отвар – 3 ст. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Применение:

Соединить теплый ромашковый отвар с содой, добавить спирулину. Размешать, настоять три минуты. Лицо умыть теплой водой, чтобы максимально раскрыть поры. Нанести маску, выдержать 10 минут. Смыть прохладной водой. Закрыть поры поможет кубик льда или специальный лосьон.

Маска от прыщей с овсянкой

Если кожа комбинированная, рекомендуется разделить маску пополам и добавить в одну часть вместо белка чайную ложку сметаны, эту смесь использовать для щек.

Состав:

Спирулина – 1 ч. л.

Белок яичный сырой – 1 шт.

Молотая овсянка – 1 ч. л.

Применение:

Яичный белок взбить в пышную пену, добавить спирулину и овсяную муку или молотые хлопья. Размешать. Нанести смесь на очищенную кожу. Выдержать маску 15 минут. Смыть теплой водой. При необходимости нанести увлажняющий крем.

Спирулина от выпадения волос

Водоросль можно применять для разных целей: предотвращения ранней седины, лечения перхоти, для ускорения роста волос. Но чаще всего спирулину используют от выпадения, в качестве вспомогательного средства для лечения алопеции. И оно действительно дает хорошие результаты. Порошок можно разводить любым бальзамом, маслом, маской и втирать в кожу головы. Но есть несколько советов, которые усилят действие.

Как повысить эффективность спирулины:

Наносить средство на очищенную от кожного сала голову. Желательно перед применением сделать легкий скраб, который откроет поры, обеспечит лучшее проникновение веществ к луковицам. После нанесения средства нужно надеть утепляющий колпак. Выдерживать маски на коже не меньше 2 часов. Если времени мало, можно прогреть голову феном, но только через колпак или полотенце.

Не стоит забывать, что лечение выпадения волос – процесс длительный, за одну или две недели проблему не решить. Вместе с наружным применением, рекомендуется начать употребление спирулины внутрь.

Видео: Спирулина: польза для человека

Состав полезных веществ

Энергетическая ценность спирулины составляет всего 26 ккал на 100 г. Ввиду маленьких порций, продукт не стоит учитывать при подсчете дневной калорийности рациона. Водоросль богата незаменимыми аминокислотами. В ней содержится валин, изолейцин, лизин, гистидин, триптофан, треонин. Кроме этого, спирулина богата витаминами и минералами.

Таблица содержания полезных веществ на 100 г