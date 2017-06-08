Бессолевая диета – одна из самых популярных методик в мире. Всего за 2 недели можно убрать от 8 лишних килограммов. Диета предполагает не просто отказ от соли, как многие делают выводы из названия, а строгое выстраивание самой системы питания. Рацион состоит из доступных и простых продуктов, он относительно разнообразный, простой, но не всегда сытный. Присутствуют важные правила, соблюдение которых даст гарантированный результат.

Механизм действия бессолевых диет

Бессолевых диет очень много, они отличаются продолжительностью, разновидностью меню, сложностью. Все системы направлены на потерю воды. Организм начинает быстро выводить лишнюю жидкость, сокращаются объемы, снижается вес. Даже при употреблении обычных блюд можно увидеть изменения. Но удержать достигнутых результатов при неграмотном питании будет сложно. Чтобы действительно похудеть, нужно сократить калорийность. Только в этом случае следом за водой начнет уходить жировая прослойка.

Вторым важным фактором является составление меню из полезных, помогающих продуктов. Они должны содержать белок и клетчатку, которые также поспособствуют очищению организма, сохранению мышечной массы. Нельзя употреблять во время диеты синтетическую пищу и добавки, усложняющие работу пищеварительной и выделительной систем.

Достоинства и недостатки бессолевой диеты

Главное достоинство диеты – быстрое снижение веса. При исключении соли из рациона худеют абсолютно все люди. Количество сброшенных килограммов напрямую зависит от лишней жидкости в организме, а также первоначальных данных. Самые большие потери приходятся на первые 3-5 дней. Далее интенсивность снижается, но происходит непосредственное сжигание жира. Именно поэтому не стоит выбирать краткосрочные диеты, длительность которых не превышает 7 дней.

Другие плюсы:

Разработанное меню диеты. Ничего не нужно считать, придумывать, составлять. Простые продукты. Основа рациона состоит из доступных, легких в приготовлении блюд. Уменьшается нагрузка на внутренние органы: печень, почки, сердечно-сосудистую систему. Уходят отеки и объемы, тело быстро подтягивается.

Бессолевая диета на 14 дней разнообразная, но переносится сложно. Пресные блюда не всем по вкусу, что является существенным минусом. Съесть за один раз 200 г мяса или рыбы без привычных специй сложно, со временем искажается вкус. Еще один недостаток этой системы – частичное возвращение жидкости, которого не избежать при введении соли.

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Основные правила

Нельзя путать дни, эффективность бессолевой диеты при этом снижается. Запрещено самовольно заменять один продукт другим, даже при его меньшей жирности или калорийности. Следует заранее изучить рацион. При непереносимости основных блюд стоит отказаться от диеты.

Все правила:

Регулярное употребление воды. На бессолевой диете организм теряет жидкость и очень важно ее восполнять. Все 14 дней нужно выпивать не меньше 2 литров в сутки. Исключение сахара, соевого соуса. Также стоит обратить внимание на готовые приправы, в которых часто содержится соль. Исключение продуктов с крахмалом, из овощей разрешена только морковь, капуста. Исключение всех напитков, кроме кофе, зеленого чая, чистой воды. Минеральная вода на бессолевой диете запрещена.

Стоит запомнить: Не нужно опасаться, что исключение соли негативно скажется на организме. В малых количествах она содержится во всех продуктах, за 14 дней серьезного разлада случиться не может.

Блюда и продукты бессолевой диеты

Кофе употребляется ежедневно, его нужно варить самостоятельно, нельзя добавлять сахар, молоко или сливки. Крепость регулируется на свой вкус. Размер чашки - 150 мл. Если нет проблем со здоровьем и нужно взбодриться, то разрешается выпить 2 порции.

Что можно есть:

Мясо. Стоит отдавать предпочтение нежирной говядине, телятине. Исключить из рациона свинину, баранину, козлятину. Курица. Использовать в пищу белое мясо с грудки или бедро, но кожу желательно убрать. Можно заменять индейкой. Капуста. Изначально в бессолевом рационе присутствовали белокочанные сорта. Но не запрещено использовать красные виды капусты, кольраби. Овощ употребляется в свежем виде. Морковь. Можно употреблять в свежем виде или отваривать. Первый вариант предпочтительнее, так как в сыром корнеплоде больше клетчатки. Рыба. Сорт и степень жирности значения не имеют, можно выбирать речные или морские виды. Также разрешено заменять морепродуктами. Натуральный йогурт. Можно заменить кефиром или творогом до 5% жирности. Фрукты. Используются только свежие плоды с невысоким содержанием сахаров: яблоки, груши, сливы. Ягоды, бананы, финики, сухофрукты употреблять нельзя. Томатный сок. Напиток нужно пить без соли, желательно готовить самостоятельно. Но можно заменить аналогичным количеством свежих помидоров.

Все блюда бессолевой диеты должны готовиться диетическими способами: варка в воде или на пару, допускается запекание на гриле или в духовке без использования масла. Но его можно добавлять в капустные и морковные салаты из расчета 1 ч. л. на один прием пищи. Желательно выбирать полезные жиры, например, льняное масло, оливковое.

Важно! Бульоны после варки рыбы или мяса употреблять нельзя. Насытить жидкость не сможет, но в ней содержится ненужный жир.

Подробное меню

Меню бессолевой диеты рассчитано ровно на неделю, далее с 8 по 14 день круг повторяют, следуя все тем же правилам. Если завтрак в каком-то дне не обозначен, то он состоит только из чашки черного кофе. Не рекомендуется употреблять растворимые напитки быстрого приготовления, так как в них часто присутствуют добавки в виде жареных злаков.

Первый день

Обед: 2 яйца, салат из капусты, 200 мл томатного сока

Ужин: отварная рыба, салат из капусты

Второй день

Завтрак: сухарик или отрубной хлебец, кофе

Обед: 200 г паровой рыбы, салат из капусты (неограниченное количество)

Ужин: 200 г говядины, 100 мл йогурта

Третий день

Обед: 2 яйца, апельсин, овощной салат

Ужин: 200 г мяса, 300 г цветной капусты

Четвертый день

Обед: 3 моркови, яйцо

Ужин: несладкие фрукты (неограниченное количество)

Пятый день

Завтрак: салат из моркови с соком лимона

Обед: 300 г рыбы, 200 мл томатного сока

Ужин: 200 г курицы, салат из капусты

Шестой день

Завтрак: зерновой хлебец, кофе

Обед: 200 г куриной грудки, салат из моркови

Ужин: 2 яйца, свежая капуста

Седьмой день

Завтрак: чай, сухарик

Обед: 200 г рыбы, 2 моркови

Ужин: 200 г курицы, свежая капуста с лимонным соком

Как разнообразить рацион бессолевой диеты

Исключение соли – не повод отказываться от вкусных блюд. При правильном подходе даже рацион скучной диеты можно сделать разнообразным. Запрещено употребление соли и сахара, но не других специй.

Что можно использовать:

свежую и сушеную зелень, в том числе прованские травы;

лимонный сок;

пряности (ваниль, корицу, гвоздику);

специи (перец, имбирь в любом виде, кориандр).

Мясо, птицу, рыбу можно заранее мариновать перед запеканием или тушением, блюдо получится вкуснее, диета веселее. Салаты из свежих овощей также разрешено приправлять специями, лимонным соком. Из фруктов готовят салаты, смузи с добавлением корицы и других пряностей, разрешенных при бессолевой диете.

Противопоказания к диете

Бессолевая диета противопоказана при нестабильном артериальном давлении. Ежедневное употребление натурального кофе в течение 14 дней может ухудшить ситуацию. Напиток нельзя принимать при любых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Другие противопоказания к бессолевой диете:

заболевания печени, почек;

беременность;

детский возраст;

заболевания ЖКТ.

При наличии любых хронических заболеваний перед соблюдением бессолевой диеты стоит проконсультироваться с врачом. Ввиду низкой калорийности рациона не стоит придерживаться приведенного рациона более 14 дней. Нежелательно использовать этот метод для похудения в летнее время года, когда организму требуется больше соли, чем обычно.

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