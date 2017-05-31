Печень служит фильтром, очищающим кровь от токсинов и других вредных веществ, поэтому особенно нуждается в проведении оздоравливающих мероприятий. Патологии этого органа напрямую отражаются на самочувствии человека и качестве его жизни. Все способы чистки печени народными средствами являются разновидностями процедуры «слепого» тюбажа, выполняемого без использования зонда по методу Г. С. Демьянова.

Подготовка к чистке и общие рекомендации по оздоровлению печени

Освобождение печени в домашних условиях является этапом детокс-процедур, следующим за очищением кишечника. Основной целью мероприятий при этом служит достижение выраженного желчегонного эффекта. Для того чтобы сокращение желчного пузыря и раскрытие протока проходило безболезненно и легко, рекомендуется разогреть правое подреберье перед выполнением чистки, а также использовать тепло во время процесса.

Применение грелки улучшает кровоток в сосудах печени, ускоряет ход ферментативных реакций, делает желчь более текучей. После начала процедуры полезно также периодически массировать внутренние органы, выполняя дыхательную гимнастику.

За 72 часа до начала очистительных мероприятий для печени лучше перейти на вегетарианскую диету, включить в ежедневное меню свежие яблочный и свекольный соки. В день лечения нужно пить как можно больше теплой или горячей жидкости.

Результат процедуры обычно выражается в наступлении слабительного эффекта. После посещения туалета рекомендуется оставить грелку в районе печени на некоторое время и снова выпить большое количество сока моркови, свеклы или яблок.

Подготовка к чистке печени с помощью меда

Соблюдение специальной диеты способно подготовить желчный пузырь и печень к очищению даже при наличии воспалительного процесса. Чтобы его купировать, необходимо около 30 дней на нормализацию кислотности желудочного сока и снятие спазмов на всех участках желудочно-кишечного тракта. Более 45 дней подряд и чаще, чем раз в 6 месяцев использовать мед в питании на постоянной основе курсом не следует.

Мед употребляют четырежды в день до еды и сна общим количеством до 150 г за сутки, растворяя его в теплой воде:

при нулевой кислотности желудочного сока медовую жидкость пьют за четверть часа до трапезы;

при нормальной – за 60 минут;

при пониженной – за 30-45;

при повышенной – за 90.

Подготовка с помощью меда способствует нормализации стула и может заменить другие варианты процедур очищения кишечника, выполнение которых является обязательным этапом, предваряющим чистку печени и беззондовый тюбаж желчного пузыря в домашних условиях. Следует помнить, что сахарный диабет и аллергия на продукты пчеловодства являются противопоказаниями для ее выполнения.

Предупреждение: Во время лечения печени медом следует отказаться от продуктов, содержащих сахар, и ограничить долю крахмалосодержащей пищи в рационе (картофеля, макаронных изделий, хлеба и другой выпечки).

Тюбаж печени минеральной водой

Традиционная процедура чистки печени заключается в использовании минеральной воды. Пациент принимает 200-250 мл жидкости без газа комнатной температуры натощак с утра. В напиток можно добавить 5 г сорбита или сульфата магния, отвар желчегонных трав.

Через четверть часа после приема первой порции необходимо выпить еще столько же жидкости и принять горизонтальное положение на 90-120 минут, подложив грелку в область правого подреберья.

Щадящий способ чистки печени с применением свеклы

Свекла является продуктом, мягко очищающим печень без риска для здоровья. Овощ богат органическими кислотами и клетчаткой, тонизирующими деятельность желудочно-кишечного тракта. В день проведения процедуры рекомендуется ограничить меню яблоками.

Рецепт чистки печени с помощью свекольного отвара

Свеклу среднего размера тщательно промыть и положить в кастрюлю, не очищая и не срезая корешок. Залить овощ водой в количестве 1 л, замерить ее высоту и добавить еще 2 л. Вскипятить жидкость, дождаться, пока уровень не понизится до отметки, затем снять посуду с огня. Достать и немного остудить свеклу, натереть ее и опустить обратно. Довести полученную смесь до кипения и проварить 20 минут, убрать с плиты, принять 200 г снадобья.

Оставшийся отвар требуется остудить, отцедить жидкость, отжав свекольную стружку, и разделить напиток на 3 части. Употребить средство порциями с интервалом в 3-4 часа, отдыхая после каждого приема с грелкой у правого бока. Процедуру можно проводить 1-2 раза в год.

Рецепт очищения печени посредством свекольного кваса

Состав:

Свекла среднего размера – 3 шт.

Сахар – 1,3 кг

Белая пшеничная мука – 2 ст. л.

Вода – 0,5 стакана

Применение:

Тщательно вымыть овощи, порезать небольшими кубиками и выложить в банку емкостью 3 л вместе с мукой и 0,5 кг сахара. Закрыть посуду и убрать в темное место на 2 дня. Перемешивать содержимое дважды в сутки.

По истечении указанного срока добавить в снадобье очищенный изюм, оставшийся сахар и воду, убрать смесь для брожения на 7 суток, ежедневно перемешивая. Готовый напиток отцедить, должно получиться около 1 л кваса.

Средство употребляют по 1 ст. л. за половину часа до еды трижды за день. Для лечения печени требуется выпить 3 л жидкости, затем необходим перерыв на квартал и повторный курс.

Бережный метод очищения с помощью чая и лекарственных трав

Различные сорта чая и травяные сборы чрезвычайно полезны для повышения тонуса организма и лечения печени:

Зеленый чай является отличным средством для подготовки к тюбажу. В этот период рекомендуется употреблять его теплым или горячим до 5-6 стаканов за сутки. Сбор из мяты, пижмы, полыни, ромашки аптечной, подорожника и корней одуванчика оказывает мягкое слабительное действие, выводит шлаки и восстанавливает микрофлору пищеварительной системы. Он показан как средство для подготовки к процедурам по чистке печени. Чай из цветов одуванчика оказывает желчегонное действие и помогает организму избавиться от токсических соединений. Специальный сбор из календулы, ромашки аптечной, плодов фенхеля, мяты перечной, цветов одуванчика и кукурузных столбиков с рыльцами оказывает активное желчегонное действие.

Дополнительные компоненты для приготовления чая

К дополнительным компонентам сборов для чистки и лечения печени можно отнести следующие травы:

бессмертник купирует воспалительные процессы и снимает спазмы, стимулирует отделение желчи;

расторопша укрепляет клетки печени и выводит из органа соли и ядовитые вещества;

чабрец содержит важные для деятельности печени горькие и дубильные соединения, служит действенным антисептиком;

зверобой содержит вещества, способные регулировать функцию желчного пузыря и его протоков, работу печени;

кориандр оказывает антисептическое действие, борется с воспалением и помогает производству желчи;

репейник активно лечит желчнокаменную болезнь и препятствует патологическому перерождению тканей печени (развитию цирроза);

тысячелистник уменьшает выраженность воспалений в поджелудочной железе и желчном пузыре.

Рецепт настоя для оздоровления печени из лекарственных трав

Выбранные разновидности трав необходимо измельчить, тщательно перемешать в равных долях. Для приготовления одной порции напитка нужно взять 1-2 ч. л. полученного растительного сырья и запарить 200 г кипятка, дать средству настояться 10 минут. Снадобье пьют на протяжении месяца утром за полчаса до завтрака и вечером до 23.00 незадолго до сна (после его приема на ночь пищу не употребляют).

Совет: Появление диареи служит сигналом для уменьшения порции трав. Склонность к запорам, наоборот, требует небольшого увеличения их дозы.

Для получения более мягкого эффекта и бережного восстановления печени можно использовать травы по одной, не смешивая, в этом случае настои из них употребляют по очереди. Каждая разновидность растительного лекарственного сырья имеет противопоказания к применению, с которыми необходимо ознакомиться заранее.

Тюбаж печени куриными яйцами

Для осуществления процедуры чистки печени по этому методу потребуется пара куриных яиц, которые безопасно употребить сырыми. Желтки отделяют от белков и выпивают, через 20 минут принимают 0,5 л минеральной воды без газа мелкими глотками. В область печени прикладывают теплую грелку и выпивают еще 0,5 л.

Чистка печени с помощью растительного масла и кислых соков

С утра необходимо тепло одеться, а после обеда приложить грелку к правому боку на несколько часов. К моменту, когда появится ощущение, что тело хорошо прогрелось в области правого подреберья (вечером около 20.00), нужно принять 100-200 г теплого растительного масла, предпочтительно оливкового.

Обедать можно не позже чем за 3-4 часа до процедуры, ограничиваясь продуктами растительного происхождения. Употреблять масло следует в несколько порций, запивая их приятным кислым напитком, например, разбавленным лимонным соком. Он улучшит отделение желчи и облегчит процесс. После приема масла следует прилечь, не убирая грелку.

Видео: Об опасности процедуры чистки печени маслом и соком лимона в передаче «О самом главном»

Чистка печени овсом

Зерна овса помогают комплексно очистить тело от шлаков, освобождая суставы от солевых отложений, а внутренние органы от камней, песка и ядовитых соединений.

Рецепт отвара для очищения

Состав:

Зерна овса в шелухе – 3 стакана

Измельченные листья брусники – 2 ст. л.

Почки березы – 3 ст. л.

Порошок из ягод шиповника – 1 стакан

Рыльца кукурузы – 2 ст. л.

Трава спорыша – 3 ст. л.

Вода – 5 л

Применение:

Овес промыть, высыпать в кастрюлю емкостью 5 л вместе с листьями брусники и березовыми почками. Залить смесь прохладной чистой водой в количестве 4 л и убрать на 24 часа для настаивания. В другой емкости вскипятить 1 л воды и положить туда шиповник, проварить 10 минут и поставить к первой кастрюле на то же время.

По истечении 24 часов смесь с овсом вскипятить, засыпать к ней кукурузные рыльца, спорыш, подержать на огне четверть часа и настоять 45 минут. Отцедить и соединить полученные жидкости, вылить снадобье в емкость из затемненного стекла и убрать в холодильник.

Употребляют по 150 мл теплого настоя четырежды в сутки за полчаса до трапезы на протяжении 5 дней, затем следует сделать перерыв на столько же и повторить прием. Всего рекомендуется осуществить 3 курса подряд. На время процедур необходимо отказаться от продуктов животного происхождения, особенно колбас и мясных полуфабрикатов, ввести в рацион салаты из свеклы и моркови.

Рецепт средства для поддержания процесса очищения овсом во время перерывов

Состав:

Очищенный изюм – 1 кг

Тертая морковь – 1 кг

Вода – 5 л

Применение:

Сложить продукты в большую кастрюлю, влить 2,5 л воды, сделать отметку и добавить оставшуюся. Подержать смесь на огне, пока жидкость не выпарится до обозначенного уровня, отцедить напиток и принимать по 300-400 г с утра на голодный желудок вместо завтрака в течение 5 суток между курсами лечения овсяным настоем.

Рецепт настоя для повышения эффективности очищения овсом

Состав:

Цветы бессмертника – 0,5 ст. л.

Кукурузные рыльца – 0,5 ст. л.

Вода – 1 стакан

Применение:

Довести смесь растительного сырья с водой до кипения и настоять в течение получаса. Принять жидкость теплой с утра на голодный желудок, через 60 минут выпить слабительное (лучше карловарскую соль или сульфат магния, разведенные в 200 г щелочной минеральной воды). Положить теплую грелку на правый бок и лечь на него, после наступления слабящего эффекта сделать очистительную клизму.

Процедура выполняется во время прохождения курса очищения с помощью овсяного отвара. В день ее проведения рекомендуется отказаться от пищи или ограничиться легкими овощными блюдами.

Тюбаж печени с помощью плодов шиповника

Шиповник – популярное растение, плоды которого широко используются в рецептах народной медицины для оздоровления печени, сердца, дыхательных путей и очищения сосудов от излишков холестерина. Он благотворно влияет на деятельность желчного пузыря, насыщает организм витаминами и минеральными солями.

Напиток из ягод шиповника готовят в термосе с вечера, добавляя в кипящую воду в количестве 0,5 л 3 ст. л. растолченных плодов. Утром жидкость отцеживают, наливают 200 мл, смешивают с 2-3 ст. л. сорбита и принимают на голодный желудок. После этого необходимо сразу же прилечь с грелкой на правом боку в районе печени и оставаться в постели не менее 45 минут, допивая настой.

Затем грелку можно убирать, однако вставать из-под плотного одеяла не следует еще на протяжении 60 минут. Поднявшись, полезно выполнить гимнастические упражнения для увеличения эффективности тюбажа и позавтракать свежими фруктами, овощами, выпить травяной чай. Повторять процедуру необходимо минимум 6 раз с перерывами по 2 суток.

Диета после чистки печени

На следующий день после проведения процедур «слепого» тюбажа важно правильно организовать питание таким образом, чтобы поддержать печень и завершить процесс ее чистки. Каждый прием пищи полезно начинать со свежевыжатого сока из моркови или свеклы и кислых яблок – эти продукты помогают вывести остатки вредных веществ из организма, поскольку оказывают слабительное действие. Основным блюдом для трапезы может послужить салат из свежей зелени, спрыснутый натуральным кислым соком клюквы или лимона. В него также можно добавить морскую капусту и немного соли.

Разнообразить питание допустимо со второго дня после чистки. Некоторое время рекомендуется избегать употребления в рационе продуктов, приносящих вред здоровью печени:

жареных рыбы и мяса, густых бульонов, холодных жирных закусок;

консервированных, маринованных и копченых продуктов;

уксуса, горчицы, острого перца;

богатой крахмалом пищи;

грибов;

бобовых;

редьки, редиса, репы;

щавеля, шпината;

чеснока и лука.

Следует избегать употребление крепкого кофе, какао, алкоголя.

Рецепт целебной смеси для поддержания здоровья печени

Состав:

Проросшие зерна пшеницы – 100 г

Измельченная свекла, морковь и курага – 100 г

Клюква – 50 г

Мед – по вкусу

Применение:

Проросшие зерна пшеницы измельчить посредством блендера или мясорубки, соединить с остальными ингредиентами согласно рецепту. Клюкву допустимо заменить свежим соком лимона. На вкус полученная смесь должна быть приятной и немного кислой. В готовое блюдо можно добавить немного сливочного или растительного масла.

Противопоказания

«Слепой» тюбаж – серьезная процедура, требующая ответственного отношения. Все мероприятия по очищению печени в домашних условиях должны быть согласованы с лечащим врачом. Необходимо также строго соблюдать противопоказания к его проведению:

наличие хронических заболеваний печени и других внутренних органов, особенно в фазе обострения;

гипертермия, инфекционные поражения;

истощение организма;

калькулезный холецистит;

сахарный диабет;

беременность, лактация, менструация у женщин.

Предупреждение: Очищение печени требует предварительного прохождения УЗИ для определения наличия камней в желчном пузыре. Их присутствие является строгим противопоказанием к осуществлению процедур подобного рода.