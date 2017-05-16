Здоровье пищеварительной системы во многом определяет состояние иммунитета и общее самочувствие человека. Неправильное и несбалансированное питание приводит к тому, что непереваренные частицы пищи могут задерживаться в изгибах кишечника, между складок и ворсинок слизистой. Это приводит к их загниванию, отравлению организма токсинами и накоплению шлаков.

Народные методы очищения кишечника

Существует немало эффективных способов очистить кишечник в домашних условиях, однако важно выбирать наиболее безопасные из них и строго учитывать все противопоказания. Необходимо также посетить врача на этапе планирования процедур, чтобы получить профессиональную консультацию.

Продукты питания

Самый мягкий вариант очистки кишечника – использование в питании продуктов, обладающих легким слабительным и обеззараживающим действием. Как правило, это блюда и смеси растительного происхождения, богатые клетчаткой:

Отруби – наиболее популярный продукт этой категории. Курс очищения с их помощью проводят не чаще 1 раза в год, употребляя 1-2 ст. л. размола трижды в день за четверть часа до еды и запивая водой. Он разбухает, проходя по пищеварительному тракту, и прочищает его слизистые покровы, словно губка. Для профилактики отруби можно принимать ежедневно в количестве, не превышающем 2 ст. л. за сутки. Яблоки помогают произвести быстрое очищение кишечника и детоксикацию организма. В течение дня следует употребить 2 кг продукта, разделив их на 5-6 приемов. Другой твердой пищи и кофе в эти сутки не употребляют, необходимо ограничиться водой или зеленым чаем. Повторять процедуру можно с частотой 1 раз в месяц. Другой вариант проведения быстрой очистки возможен с помощью кефира или «живого» йогурта без добавок, они также обладают мягким слабительным действием. Разгрузочные дни допустимо проводить 1-2 раза в неделю или 1 раз в месяц, употребляя на протяжении всего дня только свежий кисломолочный напиток. Фруктовая смесь для очищения кишечника состоит из кураги, изюма и инжира, взятых в равных долях (по 250 г), а также замоченных на 2,5 часа в кипятке и отжатых листьев сенны. Ингредиенты необходимо измельчить с помощью мясорубки, перемешать и принимать по 1 ст. л. состава в течение недели во второй половине дня. Отвар овса принимают по 100 мл 4-5 раз за сутки на протяжении 7 дней. Для его приготовления крупу тушат в количестве 200 г на 2 л воды в течение 40 минут. Простой режим питания, заключающийся в ежедневном употреблении каши с растительным маслом и без соли на завтрак и ужин в течение 7 дней, значительно улучшает перистальтику и позволяет освободить кишечник от шлаков. Для процедуры подойдут рисовая, пшенная, гречневая и овсяная крупы. Регулярное использование в пищу салата из свеклы, сельдерея, капусты и моркови без соли и масла по утрам помогает поддерживать кишечник в хорошей форме. Для лучшего усвоения овощи необходимо мелко шинковать или обрабатывать с помощью терки. Для придания приятного вкуса и при пониженной кислотности желудочного секрета рекомендуется добавлять сок квашеной капусты. Фрукты и овощи, богатые пектином, чрезвычайно полезны для очистки организма. К ним относятся капуста, свекла, клубника, крыжовник, виноград и персики. Пектин является сорбентом природного происхождения, образующим внутри пищеварительного тракта гель, способный эффективно собирать и выводить токсины.

Вода для очищения

Использование питьевой воды для очистки кишечника является самым малозатратным, простым и безопасным способом воздействия. Стакан горячей воды натощак поутру помогает пищеварительной системе «настроиться» на работу наилучшим образом (температура жидкости должна быть комфортной).

Популярен также метод очистки кишечника соленой водой, поскольку она не всасывается в кровь, наоборот, забирает жидкость, освобождая слизистую от шлаков. Для приготовления напитка используют морскую соль, растворяя 1 ч. л. на 1 л воды. Его принимают натощак после пробуждения в количестве 2 стаканов, затем по стакану по мере прохождения через отделы пищеварительного тракта.

Всего нужно выпить около 10 (не более 12) стаканов жидкости за час-полтора. В процессе процедуры кишечник очищается, а к ее концу из него при опорожнении начинает выходить прозрачный раствор. По окончании детоксикации нужно выпить чистой воды для утоления жажды, полезно также позавтракать овсяной кашей и фруктами.

Рецепт очищения кишечника с помощью метода йогов

Состав:

Вода – 1,5 л

Соль – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Применение:

Приготовить раствор из воды с солью, добавив в нее свежевыжатый сок лимона. Выпить утром натощак 1 стакан жидкости, затем 2-3 минуты выполнять физическую гимнастику, включающую повороты туловища, вращение тазом, наклоны корпуса вперед, влево и вправо, ходьбу с высоким подниманием коленей. Через каждые 10 минут повторять процедуру, всего потребуется около 5 раз до первого позыва к опорожнению кишечника. Ложиться в процессе выполнения всех этапов детоксикации нельзя.

Натуральные соки

Фруктовые и овощные соки полезно применять для очищения кишечника 1 раз в 30 дней. Выбирать разновидность продукта допустимо согласно своему вкусу, учитывая наличие аллергии или повышенной кислотности желудочного сока. Разрешается также смешивать жидкости в любимых сочетаниях. Для усиления эффекта можно отдать предпочтение сокам со слабительным действием: сливовому или свекольному.

Важно, чтобы напиток был свежим и полностью натуральным, не содержал консервирующих и подкрашивающих добавок, усилителей вкуса и запаха. Для проведения детокс-процедуры на протяжении дня выпивают 2 л сока за 5-6 приемов. Твердую пищу в эти сутки не употребляют, можно утолять жажду небольшим количеством чистой воды.

Лекарственные травы

Очищающее кишечник действие лекарственных трав основано на их легком слабительном и обеззараживающем эффекте. Любой растительный сбор или препарат комплексно влияет на организм, поэтому выбор его разновидности и методики приема необходимо производить с помощью специалиста.

Универсальный рецепт приготовления очищающего средства включает в себя:

4 части любого растительного сырья с желчегонным действием (бессмертник, полынь, корни одуванчика);

3 части слабительных трав (сенна, жостер, корни ревеня);

2 части растений, способствующих растворению слизи (подорожник, фенхель, бузина);

1 часть трав с успокаивающим эффектом (ромашка, мята, пустырник).

Растительное сырье тщательно перемешивают и заваривают стаканом кипятка 1,5 ст. л. сбора. Напиток необходимо укутать или поместить в термос для настаивания на 60 минут, затем процедить и принимать незадолго до сна небольшими глотками на протяжении 14 дней.

Курс можно проводить 1 раз в год, профилактический прием настоя допустим не чаще 1 раза в неделю. Для усиления эффекта по утрам можно выпивать 100 г свежего кефира на голодный желудок.

Рецепт слабительного средства из семян подорожника большого

Настоять 15 г семян в стакане кипятка на протяжении часа, выпить остывший напиток перед отходом ко сну.

Рецепт настоя из семян посевного льна

Залить стаканом кипятка 1 десертную ложку семян льна, дать напитку настояться и остыть, затем процедить. Принимать жидкость нужно по 100 г с утра и вечером.

Рецепт настоя календулы лекарственной

Заварить 200 г кипящей воды 1 ст. л. измельченных цветков календулы, принимать напиток охлажденным по половине стакана дважды в день между трапезами.

Рецепт снадобья из шишек ольхи

Шишки ольхи в количестве 6 ч. л. добавить в 300 г кипятка, настоять, принимать напиток остывшим по 100 г трижды в день. Если подвергнуть воду с растительным сырьем кипячению в течение 15 минут, полученный отвар следует употреблять по 1 ст. л. 2-3 раза в сутки.

Рецепт настоя ромашки аптечной

Поместить ромашку в количестве 2 ст. л. в 200 г кипящей воды, настоять, затем процедить. Употреблять напиток равными долями после приема пищи.

Рецепт настоя золототысячника малого

Настоять в стакане кипятка 1 ст. л. лекарственного сырья на протяжении получаса, процедить. Употреблять средство по 2 ст. л. 3-4 раза в день за 30 минут до трапезы.

Сорбенты

Получить надежный результат можно, воспользовавшись готовыми фармацевтическими препаратами:

Активированный уголь – наиболее известный продукт данной категории. Для выполнения процедуры очищения рекомендуется принимать 3-5 таблеток каждый день в течение недели. Полисорб – современный безопасный сорбент, отпускаемый без рецепта. Его принимают на протяжении 1-2 недель за 1 час до еды (или через 1 час после нее) трижды в день как суспензию, растворяя необходимое количество порошка в 50-100 мл воды. Рекомендуемая доза препарата зависит от массы тела и рассчитывается согласно инструкции, по возрасту ограничений нет. Полифепан нужно употреблять 7-10 дней, соблюдая в течение этого времени вегетарианский режим питания. Препарат не только качественно очищает кишечник, он также освобождает организм от солей тяжелых металлов, других ядовитых соединений и холестерина. Энтеросгель – лекарство нового поколения, способное эффективно собирать шлаки и токсины. Проходя через пищеварительный тракт, он не попадает в кровь и не лишает организм полезных нутриентов. Время его работы составляет около 6-7 часов, после чего он полностью выводится естественным путем.

Предупреждение: Перед приемом готовых сорбентов промышленного производства необходимо внимательно прочесть инструкцию и обеспечить ее строгое соблюдение в процессе проведения процедуры очищения кишечника.

Слабительные средства

Детоксикация с помощью специальных слабительных средств требует предварительной консультации специалиста. Самостоятельный прием препаратов этого рода недопустим, поскольку каждый из них имеет определенные противопоказания и может вызвать нарушение процесса пищеварения, всасывания питательных веществ, вымывание полезной микрофлоры и обезвоживание. После употребления выбранного лекарства следует воздержаться от пищи до момента очищения кишечника.

Рецепт слабительного средства из листьев сенны

Растительное сырье сенны оказывает мощный слабительный эффект и хорошо очищает толстый кишечник. Для приготовления настоя требуется взять 1 ст. л. травы на стакан воды, варить ее 5 минут, а затем оставить под крышкой на четверть часа. Принимают по трети стакана за 2 часа до отхода ко сну курсом не более 7 дней.

Рецепт применения касторового масла для очищения кишечника

Расчет дозы касторового масла как слабительного средства выполняется с учетом веса: на 1 кг требуется примерно 1 г продукта. Однако точно определить этот показатель необходимо опытным путем, обращая внимание на реакцию организма и свои ощущения. Для детоксикации тонкого кишечника необходимо употреблять 10-30 г средства, растворенного в 70 г воды, на протяжении 20 суток.

Рецепт применения сульфата магния для очищения всех отделов кишечника

Английскую соль принимают из расчета 60 г на 70 кг веса, растворяя ее в стакане воды. Она имеет пролонгированное действие, это важно учитывать, планируя дела на день приема. Для детоксикации тонкого отдела кишечника применяют слабые дозы препарата, выпивая с утра натощак состав из 1 ч. л. разведенной в теплой воде магнезии. Курс очищения занимает 20 дней и проводится с периодичностью 1 раз в полгода.

Сода

Прием пищевой соды улучшает перистальтику кишечника и переваривание продуктов, уменьшает газообразование, устраняет запоры. Ее пьют натощак с утра, помещая 1 ч. л. в 50 мл слегка подогретой воды и перемешивания до полного растворения.

Перед применением соды следует проконсультироваться у специалиста, поскольку для людей, страдающих болезнями желудка, почек, печени и сердца ее регулярное использование может оказаться опасным.

Очищающие клизмы

Использование клизмы кажется одним из самых простых и действенных методов для очистки кишечника, однако на практике ее не следует применять без назначения врача. Она чревата нанесением механических повреждений слизистой и даже проколом прямой кишки. Вымывание минеральных солей-электролитов, которое происходит в результате проведения процедуры, вызывает обезвоживание и может иметь серьезные последствия для людей с недостаточностью сердечной деятельности и болезнями почек.

Предупреждение: Регулярное проведение процедур с применением клизмы вымывает естественную микрофлору кишечника, приводя к гибели дружественной человеку популяции и нарушению стула.

Для очищения кишечника готовят клизмы с чистой кипяченой водой температурой 30-35°C объемом не менее 2 л, в которую для усиления эффекта можно добавить натуральный яблочный уксус или свежий сок лимона. Раствор готовят из расчета 1 ст. л. 4-6% уксуса на 1 литр воды.

Выраженное очищающее и обеззараживающее действие оказывают также настои трав. Особенно эффективна измельченная смесь из календулы, чистотела, душицы, шалфея, тысячелистника, ромашки, семян душистого укропа и подорожника большого, а также листьев березы и эвкалипта, взятых в равных долях. Для подготовки жидкости для клизмы необходимо залить кипящей водой 2 ст. л. растительного сырья и настоять его в течение 30 минут.

Процедуры проводят не чаще 1 раза за 7-10 суток. По возможности их следует заменить эффективными и безопасными вариантами очищения кишечных отделов пищеварительного тракта, не связанными с открытым вмешательством во внутреннюю среду прямой кишки.

Видео: Мнение врача об очищении кишечника и применении клизмы в домашних условиях в передаче «О самом главном»

Общие правила очищения кишечника

Чистка кишечника служит первым этапом комплексной программы детоксикации организма. Противопоказаниями к ее проведению в общем случае служат:

онкологические заболевания;

нарушения иммунной защиты;

язвенная болезнь, воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте;

прием спазмолитиков, веществ с наркотическим действием, анальгезирующих средств;

временные недомогания различного характера (зубная или менструальная боль, гипертермия);

диарея.

Во время выполнения процедур нужно придерживаться принципов здорового питания, ограничить употребление рафинированных продуктов, хлеба, мясных полуфабрикатов, молочной пищи. Необходимо следить за тем, чтобы свежая чистая вода поступала в организм в достаточном объеме. Важно позаботиться также, не перегружают ли детокс-мероприятия выделительные системы тела.

За день до начала очищения рекомендуется соблюдать диету, богатую овощами и фруктами, можно осуществить голодание на соках или воде при условии достаточной его переносимости. Полезно также посетить баню или сауну для того, чтобы организм хорошо прогрелся.

Видео: Правила поддержания кишечника в чистоте: передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой