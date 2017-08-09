Характер менструаций говорит о состоянии репродуктивного здоровья. Если они по объему и виду соответствуют норме, приходят регулярно, то, скорее всего, у женщины отсутствуют и другие симптомы нарушения. Тем не менее, даже не совсем «правильные» менструации иногда бывают нормой. Женщины должны знать, когда появление мазни вместо месячных является патологией, а когда нет. В любом случае не будет лишним обратить внимание на этот признак. А при наличии и других недомоганий обследоваться просто необходимо. Потеря времени может обернуться серьезными осложнениями.

Факторы, способствующие появлению мазни вместо менструаций

Скудные менструации (мазня) появляются у женщин под воздействием любых факторов, способных вызвать гормональные изменения в организме. Характер месячных напрямую зависит от содержания в крови женских половых гормонов эстрогенов. Их основным поставщиком являются яичники. На характер менструаций влияет также состояние репродуктивных органов и характер протекания процессов цикла.

Изменения гормонального фона могут быть как естественными, так и патологическими. Основными причинами замены обычных менструаций скудной «мазней» являются:

возрастные изменения в организме женщины;

изменения физиологического состояния при беременности и после родов;

действие некоторых лекарственных препаратов;

установка внутриматочных противозачаточных приспособлений;

резкие изменения массы тела;

физические и эмоциональные стрессы;

заболевания или неправильное развитие репродуктивных органов.

Когда мазня является нормой

В некоторых случаях изменение вида менструаций, появление мазни вместо месячных является естественной реакцией организма на происходящие в нем процессы. В первую очередь, они могут быть связаны с началом полового созревания, завершением репродуктивной функции (климаксом), наступлением беременности или послеродовым восстановлением работы органов.

Мазня у девочек-подростков

В подростковом возрасте, когда у девочек начинается созревание яичников, выработка женских половых гормонов налаживается не сразу. Поэтому в первые 1-1.5 года менструальный цикл, как правило, не является регулярным. Менструации могут приходить с большими перерывами, иметь мажущую консистенцию вместо нормальной, скудный объем. Постепенно, когда яичники начинают работать полноценно, а размеры матки и состояние ее сосудистой системы приходят в норму, менструации приобретают свой обычный вид и нормальный характер.

Видео: Почему бывают сбои менструаций у подростков

Мазня в пременопаузе

С началом климакса (в пременопаузе), когда происходит естественное истощение запаса яйцеклеток в яичниках, у женщины происходит постепенное снижение содержания эстрогенов в организме. Старение яичников приводит к тому, что цикл сбивается с ритма. Менструации начинают приходить то чаще, чем обычно, то со значительными паузами. При этом все реже происходит овуляция, резко снижается вероятность наступления беременности. Вместо месячных появляются мажущие выделения. Так происходит, пока менструации не прекращаются полностью.

Мазня при беременности

С наступлением беременности гормональный фон организма резко меняется. Желтое тело, которое появляется на месте вышедшей из фолликула яйцеклетки, начинает усиленно вырабатывать прогестерон, способствующий разрыхлению эндометрия, его усиленному кровоснабжению. Все это необходимо для сохранения зародыша в матке и его нормального развития. При этом менструации (то есть отторжение эндометрия и выведение его наружу в виде слизи и крови) исчезают на весь срок беременности и период кормления грудью.

В редких случаях, если желтое тело вырабатывает недостаточное количество прогестерона, если его выработка происходит с запаздыванием, у женщин в те дни, когда обычно приходили менструации, может появляться коричневая или розовая мазня. Если отсутствуют признаки токсикоза, о наличии беременности узнают только после начала шевеления плода. Именно такая ситуация является иногда причиной появления на свет «поздних» детей, в том возрасте, когда женщина уже не считает себя способной родить малыша.

Если менструации становятся мажущими у женщины, живущей половой жизнью, то в первую очередь ей следует сделать тест на беременность. Лучше всего посетить врача, так как подобное явление может говорить об угрозе ее прерывания.

Чаще всего, если даже УЗИ не показывает присутствия в матке плодного яйца, врач направляет женщину на анализ крови для определения уровня ХГЧ (хорионического гонадотропина человека), по которому определяется наличие такой патологии, как внематочная беременность.

Видео: Причина месячных при беременности

Мазня вместо менструаций после родов

У женщины, родившей ребенка, как правило, начинается период лактации. Срок появления менструаций после родов, а также их характер зависят от того, кормит ли женщина грудью, какого режима при этом придерживается, как долго продолжается период вскармливания, каково ее общее состояние здоровья. От этого зависит, как быстро у нее восстанавливается в организме баланс женских половых гормонов. Поскольку восстановление происходит не сразу, первые менструации могут быть очень скудными, в виде мазни.

Подобная ситуация наблюдается также после аборта или выскабливания матки, когда наступают временные гормональные нарушения.

Влияние лекарственных средств и контрацептивов на характер менструаций

В том случае, когда женщине приходится принимать гормональные препараты с низким содержанием эстрогенов (для лечения бесплодия или в качестве противозачаточных средств), мазня вместо месячных может приходить в течение 2-3 циклов. Затем менструации, как правило, становятся обычными.

Предупреждение: На характер менструаций влияют и лекарственные препараты другого действия: антибиотики, противосудорожные средства, транквилизаторы. Месячные могут стать «мазней» даже после продолжительного приема лечебных отваров и настоек из трав.

Применение некоторых внутриматочных средств для предупреждения беременности (ВМС) может также привести к появлению мажущих выделений как вместо месячных, так и между ними. В некоторых случаях менструации вообще исчезают, и это является нормой в данной ситуации.

Мажущие менструации при резком похудении, ожирении, стрессах

Жировая ткань способна вырабатывать эстрогены. Резкое изменение ее содержания в организме приводит к нарушению гормонального фона. Поэтому у женщин, изнуряющих себя голодными диетами, менструации становятся мажущими, иногда наступает аменорея.

Если женщина быстро поправляется из-за неправильного питания, эмоционального стресса, то соотношение половых гормонов у нее в организме также резко меняется, что нередко является причиной появления вместо месячных мазни.

Если женщина работает на предприятии с вредными химическими веществами, это вполне может отразиться на характере менструаций. Поднятие тяжестей, физическое и моральное переутомление, стрессы, связанные с переездом в другую климатическую зону – все это факторы, при наличии которых не стоит удивляться, если менструации становятся необычными.

Мазня как признак патологии

Патологией является появление мазни вместо нормальных месячных через 4 месяца и больше после начала применения противозачаточных средств. Если такое состояние продолжается, это говорит о возникновении серьезных гормональных нарушений в организме. От подобных средств необходимо отказаться. Следует посоветоваться с врачом об их замене.

Причиной патологического изменения характера менструаций становятся также следующие недуги:

Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, печени, желчного пузыря и другие состояния, связанные с нарушением обмена веществ, а также заболевания сосудов, сердца, крови. Воспалительные и опухолевые заболевания матки и придатков (эндометрит, воспаление труб и яичников, эндометриоз, миома матки, кисты яичников, полипы и злокачественные опухоли). Их последствиями становятся как сбои в выполнении гормональной функции, так и механическое повреждение или изменение структуры тканей (появление спаек, нарушение кровоснабжения), нарушающие нормальное отхождение менструальной крови. Инфекционные заболевания репродуктивных органов, в том числе и венерические. Психические заболевания. Авитаминоз, недостаток железа в организме (анемия).

Видео: Причины появления коричневых выделений вместо месячных

Когда необходимо обратиться к врачу

О наличии серьезных проблем со здоровьем и возникновении заболеваний половых органов говорит появление при скудных месячных других неприятных симптомов. Так, к врачу надо сходить обязательно, если мажущие розоватые или коричневые выделения, которые приходят вместо менструаций, а также между ними, имеют неприятный запах, в них появляются сгустки крови.

Патологическими являются скудные месячные, сопровождающиеся зудом и жжением во влагалище, болями в нижней части живота и в пояснице, повышением температуры тела. К врачу надо пойти и в том случае, когда даже при отсутствии каких-либо болезненных симптомов мажущие месячные продолжаются более 10 дней.

Гинекологи советуют вести дневник, в котором отмечаются дни месячных и изменения в их характере. Это поможет вовремя обратить внимание на отклонения от общепринятой нормы и сообщить о них врачу.