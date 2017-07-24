Во время месячных женщины в большей или меньшей степени, в зависимости от чувствительности организма, ощущают недомогание. У некоторых оно возникает уже за несколько дней до их начала. Особенные переживания вызывает даже незначительное повышение температуры тела. Однако волноваться стоит не всегда, так как при отсутствии других болезненных симптомов такому явлению можно дать вполне естественное объяснение. Регулярное измерение температуры перед месячными, во время и после них позволит лучше узнать особенности организма, обнаружить патологии, если они есть.

Какой в норме должна быть температура перед менструацией

Изменения температуры тела в течение цикла у каждой женщины могут быть индивидуальны. Это зависит от чувствительности к колебаниям гормонального фона, состояния нервной системы, возраста, физического состояния организма. Но общей закономерностью является то, что во второй фазе цикла у здоровой молодой женщины она повышается на 0.5°-1°, а непосредственно перед началом месячных температура тела снижается до обычных показателей. Нормой считается ее повышение после овуляции до 36.8°-37.4° (у некоторых женщин даже до 38°).

В течение менструального цикла гормональный фон организма изменяется, что обусловлено протеканием различных процессов, связанных с репродуктивной функцией. После овуляции, во второй половине цикла, перед месячными значительно повышается уровень прогестерона (гормона, отвечающего за сохранение беременности после оплодотворения яйцеклетки). Этот гормон активно воздействует на работу вегетативной нервной системы, в частности, на терморегуляцию организма.

Примерно за неделю до начала месячных, когда уровень прогестерона максимальный, температура повышается. Если она возрастает в это время не больше, чем на 1°, причем ситуация повторяется каждый месяц, при этом женщину не беспокоят боли в нижней части живота, необычные выделения до и после месячных, такие колебания являются нормой.

Существует 2 варианта последующего изменения температурных показателей, которые являются естественными:

Наблюдается задержка месячных, температура остается повышенной примерно на 0.5°. Это, скорее всего, говорит о наступлении беременности, когда уровень прогестерона остается достаточно высоким в течение нескольких недель. Температура тела перед месячными примерно за 2 дня до начала цикла возвращается к значению 36.2°-36.6°. Так происходит, если беременность не наступает, и уровень прогестерона к началу следующего цикла падает до нормы.

Повышение температуры является одним из проявлений предменструального синдрома. Оно происходит за счет прилива крови к яичникам после овуляции. Никакого беспокойства женщине такие незначительные колебания температурных значений не доставляют. Если предменструальный синдром выражен слабо, то температура вообще может оставаться ниже 37° перед менструациями, а также в течение всего цикла.

Примечание: Если у женщины во второй половине цикла никакого повышения температурных показателей не происходит, цикл слишком короткий, беременность не наступает, это свидетельствует о недостаточной выработке прогестерона, необходимости корректировки гормонального фона с помощью специальных препаратов. В этом случае назначается проведение анализа крови на содержание прогестерона и других гормонов, а также дополнительное обследование для выяснения причины гормональных нарушений.

Если значения держатся в районе 37°-37.2° как накануне, так и во время месячных, женщина чувствует слабость (особенно к вечеру), отсутствие аппетита, головную боль, то, возможно, она просто переутомилась. После смены обстановки и отдыха такие явления, как правило, исчезают.

Видео: Почему перед менструацией происходит повышение температуры тела

Патологические причины повышения температуры перед менструацией

Нередко повышение температуры перед менструацией говорит о наличии в организме патологии. Обязательно обратиться к врачу необходимо в следующих случаях:

Повышение температуры в конце цикла является сильным и внезапным, такая картина нетипична для женщины. Одновременно ярко выражены симптомы недомогания, ломота в костях и мышцах. Подобному состоянию сопутствуют нехарактерные окрашенные выделения с неприятным запахом, необычной консистенции. Имеются какие-либо нарушения менструального цикла. Температура не спадает во время менструации, а также после нее.

Если температура перед месячными поднимается до 38° и еще выше, состояние усугубляется резкими болями в животе, а иногда и в молочных железах, месячные являются болезненными, это говорит о возникновении воспалительных процессов в матке (эндометрита – воспаления эндометрия) или в придатках (аднексита – воспаления яичников, или сальпингоофорита – воспаления яичников и маточных труб). При этом температура повышается до 39°-40°.

Такое состояние не прекращается с началом месячных, может возникать в течение цикла. У женщины появляется тошнота и рвота, тянущие боли в пояснице. Одновременно возможно проявление симптомов воспаления мочевого пузыря (жжение, рези, болезненность, повышенная частота мочеиспускания). В этом состоянии откладывать визит к врачу нельзя. Требуется срочное лечение, так как в результате заболевания в придатках могут возникнуть спайки, что ведет к бесплодию.

Причиной повышения температуры перед менструацией может быть также эндометриоз – прорастание эндометрия из полости матки в близлежащие органы: трубы, яичники, брюшную полость, кишечник.

Для чего измерять температуру в разные периоды цикла

Температура перед месячными, во время и после них позволяет получить следующие сведения:

Узнать, все ли благополучно в состоянии репродуктивного здоровья или имеются признаки отклонений, требующие обязательного посещения специалиста, проведения теста на гормоны, обследования с помощью УЗИ и других методов. Приблизительно определить момент овуляции, когда возможно наступление беременности. Женщинам, планирующим беременность, это помогает узнать наиболее благоприятное время для зачатия. Тем, кто опасается наступления беременности, измерение температуры позволит установить «опасные дни», когда следует уделять особое внимание использованию контрацептивов.

Дополнение: При определении момента овуляции и возможных для наступления беременности дней врачи рекомендуют измерять температуру тела не в подмышечных впадинах, а в слизистых оболочках рта, влагалища или заднего прохода (так называемую базальную температуру). Она меньше подвержена влиянию посторонних факторов (например, условий окружающей среды), ее измерение дает более точные результаты.

Измерять температуру тела перед месячными и в течение всего цикла необходимо ежедневно, в одно и то же время, одним и тем же термометром. Это особенно касается женщин, планирующих беременность. По изменениям температуры тела врач вовремя заметит нехватку гормонов и отправит пациентку на соответствующее исследование крови. При бесплодии обследование поможет установить его причину и провести своевременное лечение наиболее подходящими методами.

Видео: Как и для чего измеряется базальная температура