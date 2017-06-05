Соотношение гормонов, вырабатываемых в яичниках, регулярно меняется. Cначала эстрогены влияют на созревание яйцеклетки и подготовку матки к приему зародыша, а затем за сохранение беременности отвечает прогестерон. Этот гормон вырабатывается специальной железой – желтым телом. Оно регулярно появляется и исчезает в яичнике строго в соответствии с процессами цикла. УЗИ позволяет определить размеры железы и узнать, какова вероятность зачатия, благополучного протекания беременности. При необходимости можно подкорректировать гормональный фон с помощью лекарств.

Назначение желтого тела в организме

Желтым телом называется эндокринная железа в яичнике, которая вырабатывает один из женских половых гормонов – прогестероном. Особенность состоит в том, что железа существует не постоянно. Она зарождается в яичнике сразу после овуляции, а затем рассасывается к началу следующей менструации. Если же происходит оплодотворение яйцеклетки, то железа продолжает функционировать.

Ее назначением является поддержание высокого уровня прогестерона, необходимого для благополучного закрепления зародыша в матке. Прогестерон оказывает в организме следующее действие:

Подавляет созревание новых фолликулов в яичнике, обеспечивая сохранность зародыша. Регулирует подготовку эндометрия к приему оплодотворенной яйцеклетки. Слизистая матки становится более рыхлой, значительно усиливается ее кровоснабжение благодаря разрастанию сети кровеносных сосудов. Снижает реакцию иммунной системы женщины на появление в матке нового организма, который воспринимается как чужеродный. Тем самым обеспечивается сохранение беременности. Стимулирует подготовку молочных желез к последующей лактации.

На 12 неделе беременности формируется плацента, которая начинает вырабатывать прогестерон, обеспечивающий нормальное развитие плода. Временная железа постепенно уменьшается в размерах и примерно к 16 неделе исчезает.

В тканях этой железы содержится пигмент лютеин, благодаря чему она окрашена в желтоватый цвет. Размер ее зависит от содержания в организме лютеинизирующего гормона гипофиза и составляет 12-30 мм. Отклонения от этой величины являются признаками патологии. Если размеры слишком малы, такое состояние называют недостаточностью желтого тела. Если размеры велики, это говорит о наличии кисты.

Видео: Функции желтого тела в организме

Как возникает и развивается железа

Желтое тело развивается в яичнике на месте яйцеклетки, вышедшей из лопнувшего во время овуляции фолликула. Цикл развития включает в себя несколько стадий.

Пролиферация – образование железы в яичнике за счет деления клеток оболочки, оставшейся после того, как из нее вышла яйцеклетка. Происходит накопление лютеина.

Васкуляризация – разрастание сосудов, обеспечивающих усиленное кровоснабжение железы.

Расцвет – стадия активного продуцирования прогестерона. Достигает самых больших размеров. Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, то примерно через 10 дней начинается ее уменьшение.

Регресс – ослабление функционирования железы. Снижение уровня прогестерона останавливает развитие эндометрия. Он отслаивается от стенки матки и выводится наружу в виде месячных. Желтое тело рассасывается. Начинается процесс созревания в яичнике нового фолликула с яйцеклеткой. В этом случае говорят о формировании «ложного» желтого тела.

Если беременность наступает, то железа продолжает существовать, сохраняет максимальный размер до 12 недели. Ее называют «истинным» желтым телом.

Примечание: Железа может образоваться как в правом, так и в левом яичнике. Никакого влияния на протекание беременности, а также пол будущего ребенка это не оказывает.

Значение исследования состояния желтого тела

Наблюдение за состоянием железы проводится с помощью УЗИ. Изучается наличие этой железы на разных стадиях менструального цикла и изменение ее размеров. Такие сведения бывают необходимы в следующих случаях:

При планировании беременности. Образование желтого тела в середине цикла означает, что у женщины успешно прошла овуляция и в ближайшие дни может произойти зачатие. В самом начале беременности, когда о ее наступлении уже точно известно. Если размеры желтого тела в норме, значит, оплодотворенная яйцеклетка хорошо закрепилась в матке, успешно развивается. Отсутствие тела в начале беременности означает угрозу выкидыша из-за недостатка прогестерона. Требуется срочное лечение. Наличие сразу 2 и более тел означает, что у женщины наблюдается многоплодная беременность. При бесплодии. Если у женщины месячные приходят нормально, а беременность не наступает, то велика вероятность того, что у нее наблюдаются циклы без овуляций. В этом случае желтое тело не образуется. Когда размеры железы меньше нормы, это говорит о недостаточности желтого тела, нехватке прогестерона. В этом случае оплодотворенная яйцеклетка не может удержаться в стенке матки, и беременность срывается. При наличии подозрений на образование кисты желтого тела.

Следует заметить: Если наблюдается задержка месячных, то наличие желтого тела, как правило, подтверждает наступление беременности. Если оно не обнаружено, то причиной задержки, скорее всего, является заболевание органов эндокринной или репродуктивной системы.

Для изучения изменений состояния железы УЗИ проводится 2-3 раза на протяжении одного цикла. Если желтое тело обнаружено на 7-10 день (в фолликулярной фазе, когда его в норме быть не должно), это подтверждает наличие кисты. При этом желтое тело увеличено, его размер 30-40 мм.

Измерения на 15-16 день показывают, произошла ли у женщины овуляция. Наличие достаточно большого желтого тела в яичнике после 23 дня цикла может означать наступление беременности. При этом диаметр железы равен 20-30 мм.

Киста желтого тела и ее симптомы

Киста желтого тела – это патология его развития, причиной которой является нарушение выработки лютеинизирующего гормона гипофиза. Это может быть связано с эндокринным заболеванием, приемом эстрогенсодержащих препаратов во время лечения бесплодия, употреблением оральных контрацептивов. Киста образуется из-за нарушения кровообращения в желтом теле, растяжения полости и скопления в ней крови и лимфы. О наличии кисты говорят, если на УЗИ обнаружено желтое тело размером больше 3 см. Она может вырастать до 8 см в диаметре.

Обычно киста желтого тела, образовавшаяся во второй фазе цикла (так называемая лютеиновая), рассасывается самостоятельно спустя 2-3 цикла. Киста, возникшая после наступления беременности, обычно исчезает во 2 триместре. Протеканию беременности она не мешает.

Как правило, симптомы выражены очень слабо. Может возникать чувство распирания и дискомфорта со стороны образования кисты, наблюдаться небольшие задержки и увеличение длительности месячных.

Опасность представляет такое осложнение, как перекрут ножки кисты, возникновение некроза тканей. При растяжении стенок может произойти разрыв сосудов, который приводит к сильному внутреннему кровотечению (апоплексия яичника). При этом возникает состояние «острого живота» (резкая спазматическая боль, симптомы отравления организма и кровопотери). В этом случае киста удаляется хирургическим путем.

Методы УЗИ-диагностики желтого тела

УЗИ органов женской репродуктивной системы, в том числе и яичников, проводится двумя способами.

Трансабдоминальное УЗИ. Датчик прикладывается к поверхности живота в области лобка. При этой процедуре требуется, чтобы был заполнен мочевой пузырь. Для этого женщина должна выпить 0.5 л воды за 1 час до процедуры. Это позволяет получить более точное изображение.

Трансвагинальное УЗИ. Проводится в середине цикла (на 14-15 день). Обследование проводится с помощью вагинального датчика. При таком исследовании мочевой пузырь, наоборот, должен быть пустым. Такой метод не применяется при беременности на сроке больше 12 недель, а также при обследовании девушек, не живущих половой жизнью.

Видео: Как формируется киста желтого тела