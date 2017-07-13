Болезненные менструации являются проблемой для более половины представительниц прекрасного пола фертильного возраста. Общая слабость, недомогание, головные боли, тошнота, нарушения стула, раздражительность, боли внизу живота и в области поясницы при месячных могут существенно нарушить планы активной женщины и испортить ей настроение. Исправить ситуацию и сгладить неприятные моменты «критических дней» в зависимости от тяжести состояния можно при помощи приема обезболивающих лекарственных препаратов и домашних средств.

Выбор обезболивающего средства

В медицине для обозначения боли и других патологических симптомов в период месячных у женщин существует термин дисменорея. Такое явление не считается нормой и требует визита к врачу для выяснения его причин. Тем не менее, для временного устранения боли при менструации могут применяться лекарственные средства следующих групп:

спазмолитики;

нестероидные противовоспалительные препараты;

гормоны.

Выбор конкретного обезболивающего средства для облегчения месячных должен осуществляться совместно с гинекологом с учетом противопоказаний, наличия сопутствующих заболеваний и тяжести болевого синдрома. При приеме обезболивающих препаратов женщина должна понимать, что это лишь временное решение проблемы. Если не пойти к врачу, не обследоваться и не устранить причину болей, то в следующем цикле все повторится заново. Кроме того что систематический ежемесячный прием лекарств не приносит пользы организму, боли при менструации могут быть признаком гормональных нарушений или серьезных заболеваний половой системы, которые будут лишь прогрессировать при отсутствии своевременной диагностики и лечения.

Нестероидные противовоспалительные средства

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) оказывают обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие на организм. При месячных их применяют для купирования боли, вызванной повышением тонуса гладкой мускулатуры матки вследствие избыточной продукции простагландинов. Данные препараты эффективны при первичной дисменорее, когда болевой синдром не связан с какими-либо патологическими изменениями и заболеваниями внутренних половых органов.

Механизм действия НПВС заключается в ингибировании активности циклооксигеназы – основного фермента, принимающего участие в процессе синтеза простагландинов из их предшественника арахидоновой кислоты. В результате заметно снижается продукция простагландинов, что приводит к уменьшению боли и блокированию воспалительных процессов в организме.

Как принимать

Для большей эффективности женщинам, страдающим сильными болями при менструации, начинать принимать НПВС рекомендуется еще за несколько дней до ее начала или в течение трех дней после первого появления боли. Для облегчения состояния при месячных используются препараты следующих групп:

пиразолидины (метамизол натрия);

производные индолуксусной кислоты (индометацин);

производные фенилуксусной кислоты (диклофенак, напроксен, ацеклофенак, ибупрофен, кетопрофен, кеторолак);

оксикамы (пироксикам, мелоксикам);

производные сульфонанилидов (нимесулид).

Наиболее выраженной обезболивающей активностью при месячных обладают производные фенилуксусной кислоты, содержащие в качестве действующего вещества диклофенак (вольтарен, дикловит, наклофен, раптен, диклоберл, санфинак), кеторолак (кетолак, кеторол), кетопрофен и декскетопрофен (дексалгин, кетонал, фламакс). Популярный ранее анальгин и другие обезболивающие препараты на основе метамизола натрия (баралгин, оптальгин) в настоящее время используются редко в связи с высоким риском возникновения на фоне их приема агранулоцитоза и других побочных реакций.

НПВС выпускаются в различных лекарственных формах: таблетки, капсулы, суспензии, суппозитории, растворы для внутримышечных инъекций. Чаще всего при месячных их назначают в виде таблеток или капсул, принимать которые нужно после еды, запивая большим количеством воды, и в дозировке, указанной в инструкции или в соответствии с рекомендациями врача. Обезболивающее действие в зависимости от выбранного препарата наступает от 30 минут до 2 часов. При очень сильном болевом синдроме и неэффективности таблеток НПВС применяют в виде внутримышечных инъекций.

Противопоказания к применению НПВС, побочные действия

Прием НПВС при месячных редко сопровождается побочными реакциями, учитывая непродолжительность их употребления. Наиболее безопасным из них считается ибупрофен, разрешенный к применению даже у детей грудного возраста. Однако у некоторых женщин могут отмечаться аллергические реакции, воспаления в области ЖКТ.

Основными противопоказаниями к их приему являются:

аллергическая реакция на действующее или любое вспомогательное вещество в составе лекарства;

почечная или печеночная недостаточность;

внутренние кровотечения;

гемофилия;

язвенная болезнь желудка и кишечника;

воспалительные процессы в ЖКТ;

тяжелая форма сердечной недостаточности;

бронхиальная астма.

Главным недостатком НПВС является их негативное воздействие на слизистую ЖКТ. Для профилактики возникновения или обострения язвы желудка женщинам, находящимся в группе риска, их прием рекомендуется сочетать с лекарствами, уменьшающими секрецию соляной кислоты в желудке (омепразол, пантопразол и другие).

Для уменьшения побочных реакций и большей безопасности препарата назначают ректальные суппозитории (диклофенак, диклоберл, кетопрофен, индометацин, мовалис). Их поступление в системный кровоток осуществляется через нижние геморроидальные вены, минуя желудок и печень. Ректальные суппозитории противопоказаны при кровотечениях в кишечнике, воспалительных процессах и нарушениях целостности слизистой в прямой кишке.

Спазмолитики

Спазмолитики представляют собой группу лекарственных препаратов, действие которых направлено на снятие спазмов и расслабление гладких мышц. Учитывая, что болезненные ощущения при месячных вызывают спастические сокращения матки, то эти средства могут помочь в купировании боли. Однако при самостоятельном применении они менее эффективны, чем НПВС, воздействующие непосредственно на причину боли. При сильных менструальных болях быстрое обезболивающее действие дает совместное применение НПВС и спазмолитиков.

К наиболее известным и широко используемым препаратам данной группы относятся папаверин, дротаверин (но-шпа, спаковин, спазмонет), бускопан. Противопоказаниями к применению спазмолитиков являются:

аллергия;

глаукома;

печеночная и почечная недостаточность;

тяжелая форма сердечной недостаточности;

миастения;

артериальная гипотензия.

Из побочных реакций на фоне их приема иногда отмечаются нарушения ритма сердца, сонливость, аллергический дерматит, головные боли и головокружения, повышенное потоотделение.

Комбинированные препараты

В качестве обезболивающих средств при менструациях могут использоваться также комбинированные препараты, содержащие в составе два и более действующих вещества. Они оказывают комплексное разностороннее воздействие на причину боли, что способствует быстрому и длительному снятию болевого синдрома. К таким лекарственным средствам, эффективным при месячных, относятся:

Спазмалгон (аналоги спазган, максиган, брал, ревалгин). Содержит в составе метамизол натрия, спазмолитики питофенона гидрохлорид и фенпивериния бромид. Темпалгин. Содержит в составе метамизол натрия и седативное средство темпидон. Тапимул. Содержит ибупрофен, парацетомол и общетонизирующее средство кофеин. Брустан (аналоги ибуклин, некст, хайрумат). Содержит в составе ибупрофен и парацетамол. Юниспаз. Содержит парацетомол, дротаверин и кодеин.

Гормональные средства

Одной из распространенных причин возникновения болей в период месячных является нарушение гормонального фона у девушек и женщин. В этом случае решить проблему болезненных менструаций поможет прием гормонов, которых не хватает организму для нормального функционирования половой системы. Прием таких препаратов назначается исключительно врачом-гинекологом после обследования пациентки и сдачи анализов на содержание гормонов (эстрадиол, прогестерон, фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны) в крови в определенные дни цикла.

Многие девушки, постоянно принимающие гормональные контрацептивы не для лечения, а с целью предупреждения нежелательной беременности, отмечают их свойство обезболивать месячные и предупреждать предменструальный синдром.

Домашние средства

Помочь женщине легче пережить критические дни могут и простые домашние средства. Они применяются совместно с лекарственными препаратами или как самостоятельный метод при отсутствии интенсивной боли. В этот период при плохом самочувствии рекомендуется больше отдыхать и меньше двигаться, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

Расслабляющее и успокаивающее действие на напряженные мышцы оказывает тепло. Чтобы устранить или ослабить боль при месячных, женщине рекомендуется лечь на спину и приложить теплую грелку или сухое горячее полотенце к низу живота, принять горячий душ, выполняя легкий массаж струей воды области живота. Можно просто лечь на кровать, согнуть ноги в коленях и, обхватив их руками, подтянуть к груди. Нахождение некоторое время в такой позе снимает спазм. Эффективным обезболивающим средством может стать и легкий массаж области живота и поясницы маленькими массажными мячиками.

При повышенной раздражительности эффективно употребление теплых отваров ромашки, мяты, мелиссы, душицы, календулы или имбирного чая.

Видео: Причины дисменореи и лекарства для ее устранения