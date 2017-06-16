Как известно, спортивные занятия способствуют улучшению настроения, укреплению иммунитета, делают фигуру подтянутой. Но нагрузки должны соответствовать возможностям организма, иначе вместо здоровья и радости появятся серьезные болезни. Об этом особенно необходимо помнить женщинам, так как любые стрессы отражаются на работе репродуктивной системы. Нужно знать, какими видами спорта полезно заниматься во время месячных, ведь умеренная физическая активность в «критические дни» просто необходима.

Влияние спортивных занятий на состояние женщины во время менструации

Месячные неизбежно связаны с ухудшением самочувствия. У каждой женщины в большей или меньшей степени проявляются в этот период такие симптомы, как быстрая утомляемость, слабость, головная боль, депрессивное настроение, тянущие боли в животе и пояснице. Благотворное влияние на самочувствие женщины в критические дни оказывают спортивные занятия, если, конечно, она знает меру, понимает, что в это время полезно ее организму, а что может навредить.

Положительная роль спортивных занятий во время менструации

Физически крепкая женщина реже болеет, легче переносит недуги, возникающие во время менструаций. Этому способствует тренировка мышц, хорошее кровообращение, укрепление нервной системы. Положительная роль спортивных занятий во время месячных состоит в следующем:

Улучшается кровоснабжение органов, питание клеток кислородом. Это способствует укреплению физической выносливости. Во время занятий женщина испытывает положительные эмоции, вследствие чего у нее в организме повышается уровень эндорфинов («гормонов радости»), которые способны уменьшать боль. Поэтому упражнения помогают снять болевые ощущения в груди, животе. Расслабляется нервная система, что способствует улучшению сна, настроения, ослаблению головной боли.

Можно и полезно заниматься упражнениями, способствующими укреплению мышц спины, улучшению кровообращения, развивающими гибкость. Если разумно заниматься спортом, можно поддерживать организм в тонусе и значительно облегчить неприятные симптомы.

Видео: Можно ли продолжать спортивные тренировки во время месячных

Почему спортивные занятия могут быть вредны в критические дни

Кровопотеря, гормональные изменения в организме и повышенная вероятность возникновения гинекологических заболеваний во время менструации являются факторами, которые говорят не в пользу спортивных занятий.

Потеря крови сопровождается снижением уровня гемоглобина. Спортивные упражнения могут спровоцировать усиление кровотечения, что ведет к возникновению у женщины анемии.

Гормональный сдвиг. При менструации в организме значительно понижается уровень эстрогенов и возрастает уровень прогестерона, действие которого направлено на ослабление мышечного тонуса матки. Попутно прогестерон действует и на остальные мышцы организма. Поэтому женщина во время месячных менее вынослива. Любое физическое действие требует повышенной затраты сил и влияет на работу сердца, сосудов и других жизненно важных органов.

Гинекологические заболевания. Упражнения, связанные с поднятием тяжести, силовыми нагрузками, напряжением мышц живота, могут явиться причиной повышения внутрибрюшного давления. Это приводит к выбросу крови с частицами эндометрия из матки в брюшную полость. В результате у женщины возникает эндометриоз – патологическое развитие эндометрия, способное стать причиной бесплодия.

Повышенные физические нагрузки во время спортивных тренировок, оздоровительного бега, занятий спортивными танцами ведут к менструальным нарушениям: увеличению длительности и объема менструаций, нерегулярности цикла. Они могут наступать слишком часто или, наоборот, с большой задержкой (вплоть до полного прекращения). Факторами, провоцирующими сбои менструального цикла, являются стресс и сильные эмоциональные переживания, которые испытывают профессиональные спортсменки.

Во время менструации повышена вероятность проникновения инфекции в половые органы, ослаблен иммунитет, что ведет к возникновению воспалительных и инфекционных процессов. Не рекомендуется заниматься такими видами спорта, которые связаны с нагрузкой на органы малого таза и поясницу, а также резкими движениями (конный спорт, езда на велосипеде, фехтование, борьба, бег с ускорением, спортивные игры с мячом).

Когда спортивные занятия противопоказаны

Каждая женщина самостоятельно решает, заниматься ей спортом во время менструации или нет. Все зависит от ее привычек, общего состояния здоровья, подготовки организма. Однако существуют такие ситуации, когда занятия могут нанести явный вред здоровью женщины.

Занятия спортом во время менструаций запрещены, если месячные нерегулярны, обильны, сопровождаются сильными болями в нижней части живота и в спине, а также головокружением и обмороками. Любая физическая нагрузка вредна во время менструаций, если женщина больна эндометриозом.

При наличии других гинекологических заболеваний вопрос о возможности продолжения спортивных тренировок во время месячных необходимо решать после консультации с врачом. Так, например, при миоме матки физические упражнения могут спровоцировать усиленный рост опухоли, но занятия плаванием полезны. Они помогают укрепить поясницу, способствуют снижению давления опухоли на внутренние органы, выравнивают их расположение.

О чем помнить при планировании спортивных занятий в критические дни

Решая вопрос, можно ли во время месячных посещать плавательный бассейн, играть в спортивные игры или заниматься другими видами спорта, необходимо помнить о соблюдении определенных правил:

Даже если женщина привыкла к систематическим занятиям спортом, полностью здорова, во время месячных требуется перейти на облегченный режим тренировки. Уменьшить количество повторов упражнения, исключить занятия со штангой, отказаться от силовых тренажеров, уменьшить продолжительность и интенсивность тренировки. Это особенно касается занятий в первые 2-3 дня месячных. Если женщина впервые записалась в какую-либо спортивную секцию, то не рекомендуется начинать тренироваться в дни менструации. Непривычная нагрузка на мышцы и усталость усилят болезненные ощущения, присущие месячным. При наличии каких-либо нарушений цикла или гинекологических заболеваний необходимо обязательно посоветоваться с врачом, прежде чем планировать спортивные занятия при месячных. Исключить выполнение упражнений с резкими поворотами тела, сжатием живота. Вредно выполнять стойки с подъемом ног, напряжением брюшного пресса. Это приводит к нарушению кровоснабжения органов малого таза. Важную роль играет правильный выбор одежды. Во время месячных на тренировку желательно приходить в более просторных темных спортивных брюках. Это обеспечит лучший теплообмен, создаст необходимые гигиенические условия. Не рекомендуется надевать синтетические обтягивающие лосины или шорты. Требуется тщательно соблюдать правила гигиены: во время занятий использовать только гигиенические тампоны, обязательно принимать душ после тренировки.

При занятиях спортом необходимо пить в 2-3 раза больше воды, чем обычно, чтобы можно было компенсировать повышенную потерю жидкости, не допустить обезвоживания, сгущения крови в матке, образования застоя крови и воспалительных процессов.

Видео: Какие нагрузки допустимы при занятиях в тренажерном зале

Какие виды спорта рекомендуются

При менструации вполне допустимо заниматься такими видами спортивных занятий, которые приводят к легкому утомлению, но не вызывают перенапряжения организма. Они должны давать заряд бодрости и стимулировать работу нервной, пищеварительной и других систем организма.

Йога и пилатес. Для таких тренировок характерны плавная смена поз, расслабление мышц и дыхательные упражнения.

Бег трусцой. Не рекомендуется лишь делать ускорения и рывки. Можно заменить бег специальной спортивной ходьбой.

Плавание. Укрепляет мышцы спины, снимает напряжение. Вода должна быть обязательно слегка теплой. В холодной воде спазмы мышц усиливаются, менструальные боли будут чувствоваться еще больше. К тому же переохлаждение нижней части тела может привести к обострению гинекологических заболеваний.

Предупреждение: Во время менструации нельзя купаться в природных водоемах, вода которых может быть загрязнена. Вероятность проникновения инфекции в половые органы в этот период повышена. Тампон не сможет защитить от заражения.

Шейпинг, аэробика, танцы. Такие занятия принесут несомненную пользу, если нагрузка умеренная, продолжительность занятий сокращена.

Видео: Занятия йогой при месячных

Упражнения, полезные при менструации

Такие упражнения помогают снимать напряжение в мышцах путем их растягивания, уменьшить боли в животе.

Упражнение 1. Лежа на полу, согнуть ноги. В таком положении сделать несколько глубоких дыхательных движений животом (сильно втянуть живот на вдохе, резко вытолкнуть на выдохе).

Упражнение 2. Встать, подняв руки. Тянуть их вверх, приподнимаясь на носочках, сделать несколько шагов.

Упражнение 3. Лечь, уперев ноги в стену на уровне выше головы. Делать глубокие вдохи и выдохи. Можно «шагать» по стене.

Упражнение 4. Лежа на животе лицом вниз и сомкнув ноги, опереться на ладони и прогнуться назад, напрягая бедра. Простоять так 20 секунд, плавно вернуться в исходную позу.

Если во время тренировок при менструации возникает головокружение, слабость, тошнота, усиливается кровотечение и боли в животе, занятия необходимо немедленно прекратить.