Характер месячных и их регулярность – это важные показатели женского репродуктивного здоровья. Организм чутко реагирует на любые стрессы, поэтому возможны случайные отклонения от нормы, которые патологией не считаются. Однако если нарушения стойкие, это может говорить о болезни. Удобно отмечать дни начала и окончания менструаций в календаре. Это позволит узнать длительность очередного цикла и не пропустить необычные изменения. Важно понимать, какие процессы происходят между менструациями, когда возможно зачатие, почему критические дни наступают чаще или реже обычного.

Для чего считают длительность цикла

Процессы в женских репродуктивных органах повторяются каждый месяц, в среднем через 28 дней. Благодаря индивидуальным особенностям организма цикл может быть более коротким (вплоть до 21 дня) или удлиненным (до 35 дней). Главным показателем здоровья является не столько количество дней в нем, сколько постоянство этого показателя. Если у женщины месячные наступают регулярно через 5 недель или через 3 недели, это нормально. А вот если они наступают то через 35-40 дней, то через 20-21, причем это происходит неоднократно, это уже патология.

Зная свой цикл месячных и как его считать, женщина может:

Подготовиться к наступлению месячных, принять меры для облегчения предменструального синдрома (спланировать, например, нагрузку во время критических дней). Предусмотреть возможность наступления беременности в середине цикла, усилить внимание к контрацепции. Учесть, какие дни будут наиболее благоприятными для зачатия и наступления планируемой беременности. Заметить наступление беременности и примерно вычислить день родов. Спланировать профилактическое посещение врачей-специалистов (гинеколога, маммолога).

Заметив стойкие нарушения в периодичности наступления менструации, необходимо вовремя обратиться к врачу по поводу предотвращения раннего климакса или возникновения заболеваний матки и яичников.

Какие процессы происходят в течение цикла месячных

Процессы, происходящие в женской репродуктивной системе, непосредственно связаны с соотношением половых гормонов, которые вырабатываются в яичниках. Цикл условно делят на фазы: фолликулярную, в которой происходит созревание яйцеклетки, овуляторную и лютеиновую – фазу наступления и сохранения беременности.

Фолликулярная фаза

Началом считается первый день менструации. Ее продолжительность у разных женщин составляет от 7 до 22 дней (от продолжительности именно этой фазы зависит, какой у женщины цикл – короткий или длинный). Фаза начинается с месячных – очищения матки от слоя эндометрия, образовавшегося ранее. Менструация наступает в том случае, когда оплодотворение яйцеклетки не происходит.

К окончанию месячных в гипофизе начинает вырабатываться фолликулостимулирующий гормон, под воздействием которого в яичниках происходит развитие нескольких фолликулов (пузырьков с яйцеклетками). Из них выделяется один, наиболее крупный (доминантный), который вырастает примерно до 20 мм в диаметре. Рост остальных прекращается.

В процессе развития фолликулов усиленно выделяются эстрогены, благодаря чему в матке начинает нарастать новый слой слизистой оболочки (эндометрия).

Овуляция

Созревший вместе с яйцеклеткой фолликул (так называемый граафов пузырек) на 7-22 (в среднем на 14) день цикла лопается. При этом из гипофиза выбрасывается гормон лютеин, способствующий формированию желтого тела из разорвавшейся оболочки. Его предназначением является выработка прогестерона, препятствующего развитию новых фолликулов. Овуляция и выработка прогестерона продолжается обычно в течение 16-48 часов.

Лютеиновая фаза

Ее называют фазой желтого тела. Эта временная железа функционирует примерно 12 дней, вырабатывая прогестерон. Если оплодотворение яйцеклетки происходит, то желтое тело продолжает функционировать до тех пор, пока в эндометрии не сформируется плацента. Если беременность не наступает, то железа отмирает, начинается менструация.

Зачатие наиболее вероятно в те несколько дней, когда происходит овуляция и освобождается зрелая яйцеклетка. Внимательно наблюдая в течение полугода за изменениями, происходящими в организме, женщина может примерно предугадать, когда наступят «опасные» дни. Общая продолжительность лютеиновой фазы равна 13-14 дням и является практически неизменной.

Видео: Как рассчитать длительность менструаций, определить овуляцию. Фазы цикла

Причины менструальных нарушений

Кроме колебаний в сроках наступления месячных, к менструальным нарушениям относятся также продолжительность менструаций меньше 3 или больше 7 дней, изменение интенсивности выделений крови (меньше 40 мл или больше 80 мл за все дни), отсутствие овуляции.

Причинами нарушений могут быть:

Заболевания репродуктивных и эндокринных органов. Необходимо знать, как считать цикл месячных, чтобы не пропустить начало болезни. Гормональные изменения в ходе естественных возрастных изменений (период созревания, климакс). В пубертатном периоде только начинается созревание яичников, поэтому в первые 2 года месячные у девочек могут задерживаться на 2-6 месяцев. Нередко созревание яичников завершается только во время первой беременности. У многих женщин цикл стабилизируется после родов. Физиологические процессы в период восстановления организма после беременности и родов, во время лактации. Нарушения гормонального фона после аборта. Дисбаланс гормонов, вызванный стрессом, приемом лекарств, резким похудением или прибавлением веса.

Чем старше женщина, тем больше вероятность возникновения нарушений, так как накапливаются возможные причины (количество родов, абортов, последствий гинекологических и других заболеваний), стареет организм.

Почему цикл удлиняется

Причиной увеличения длительности цикла может быть отсутствие овуляции из-за неполноценного развития фолликулов. В этом случае желтое тело не образуется и уровень прогестерона не растет. В таких условиях под воздействием эстрогенов продолжается рост эндометрия до тех пор, пока он не начинает разрушаться механически. При этом наступление менструации значительно задерживается.

Еще одной причиной удлинения цикла может быть слишком продолжительное существование желтого тела после того, как беременность не наступила. Эту аномалию определяют с помощью УЗИ.

Дополнение: Возможна и обратная ситуация. У женщины происходит задержка месячных в связи с наступлением беременности, но когда она приходит на проверку к гинекологу, оказывается, что желтого тела в яичниках нет, хотя оно должно там быть и обеспечивать питание зародыша. Это говорит об угрозе выкидыша. Требуется специальное лечение гормонами.

Причины укорочения цикла

Цикл укорачивается за счет того, что желтое тело отмирает раньше, чем обычно, или созревание фолликула и овуляция происходят быстрее.

Нередко отклонения в длительности цикла являются ответной реакцией организма на возникновение экстремальных условий жизни, когда по состоянию здоровья или из-за тяжелой жизненной ситуации вынашивание здорового потомства невозможно. Например, во время войны у женщин месячные пропадали вообще.

Видео: Длительность менструального цикла. Причины отклонений

Как рассчитывается длительность цикла

Отсчет начинается с первого дня месячных. А заканчивается он последним днем перед следующей менструацией. Как правильно считать цикл месячных с учетом разного количества дней в каждом месяце, можно увидеть на примерах.

Пример 1. Предыдущая менструация была у женщины 5 марта, а следующая пришла 2 апреля. Длительность цикла составляет 27 (количество дней, начиная с 5 и кончая 31 марта) + 1 день (1 апреля) = 28 дней.

Пример 2. Предыдущая менструация была 16 сентября, следующая 14 октября. Продолжительность цикла составляет: 15 (с 16 по 30 сентября) + 13 (в октябре) = 28 дней.

Пример 3. Предыдущая менструация была 10 февраля (год был високосный), а следующая наступила 6 марта. Цикл равен: 20 (с 10 по 29 февраля) + 5 (в марте) = 25 дней.

Однократные отклонения не должны вызывать тревоги, можно считать их нормой. Но при длительных нарушениях надо пройти обследование, чтобы выяснить причину.