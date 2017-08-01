Авитаминоз является патологическим состоянием, имеющим серьезные последствия для организма. Он носит хронический характер и имеет причиной выраженную недостаточность одного или нескольких витаминов ввиду бедности рациона или в результате заболеваний. Эта патология нередко проявляет себя ранней весной: симптомы авитаминоза ярко выражены на фоне дефицита в меню свежих фруктов и овощей хорошего качества.

Общие симптомы авитаминоза

Ранняя диагностика авитаминоза чрезвычайно затруднена. Начало заболевания обычно не имеет выраженного характера, поскольку организм задействует компенсационные механизмы. Латентный период принято называть гиповитаминозом, определить его достоверно помогают только лабораторные анализы плазмы крови и мочи. В процессе исследований выясняют насыщенность образцов различными формами витаминов, показатели концентрации продуктов распада витаминов.

Общими признаками развития авитаминоза, на которые необходимо обратить внимание, служат:

слабость, вялость, снижение работоспособности, синдром хронической усталости;

раздражительность, неустойчивость нервной системы;

бледность, серовато-синюшный оттенок кожных покровов.

Ухудшение состояния и внешнего вида волос, кожи и ногтей с нарастающей интенсивностью также является показателем недостатка витаминов.

Особенности симптоматики моноавитоминозов

Моноавитаминоз – патологическое состояние, вызванное недостатком определенного витамина. Индивидуальные аспекты роли каждого из них в процессах жизнедеятельности позволяют выделять конкретные симптомы заболевания в каждом отдельном случае:

Фолликулярный гиперкератоз служит следствием недостатка витамина А, заболевание развивается как результат снижения тургора клеток кожи. Отсутствие в рационе необходимого количества жирорастворимых витаминов приводит также к появлению пятен на коже, имеющих склонность к увеличению в размерах и слиянию. Наличие в организме достаточного количества витамина А важно для нормального функционирования глаз, при его отсутствии развиваются нарушения зрения вплоть до полной слепоты. Цинга является основным признаком нехватки витамина С. Сбои в процессе образования коллагеновых волокон запускают появление внешних симптомов, особенно нарушения целостности сосудистых стенок и возникновения кровоизлияний различной степени тяжести. В результате происходит формирование подкожных гематом, отставание в росте детей из-за явных трудностей в образовании хрящевой ткани. Авитаминоз К ведет к ухудшению свертываемости крови, что чревато развитием повсеместных кровотечений. Данное состояние требует неотложного медицинского вмешательства и применения препаратов-заместителей. Недостаток витамина В1 выражается в появлении заболевания бери-бери, затрагивающего все системы органов человека. Наибольший урон оно наносит нервной деятельности, вызывая формирование множественных нейропатий и органические поражения тканей головного мозга. Авитаминоз В12 характеризуется широким спектром нарушений здоровья: расстройствами пищеварения и нервной деятельности вплоть до развития депрессии, значительной подверженностью герпетическим инфекциям, усиленной продуктивностью сальных желез и повышенным отделением пота. Отсутствие достаточного количества витамина РР (пеллагра) приводит к появлению язв на кожных покровах, иссушению клеток кожи. Негативное влияние распространяется также на функцию нервной системы, провоцируя развитие слабоумия, депрессии и галлюцинаций. Дефицит витамина Д у взрослых людей почти не встречается, в то время как маленькие дети нередко страдают от этой разновидности авитаминоза. Он может иметь серьезные последствия для организма ребенка, приводя к рахиту и задержке развития.

Особенности авитаминоза у детей

Организм ребенка на ранних стадиях своего развития не имеет полноценно сформированных механизмов усвоения всех групп нутриентов. Эта возрастная особенность может приводить к тому, что симптомы авитаминоза проявляются даже при условии соблюдения полноценной диеты и здорового образа жизни.

Дефицит питательных веществ и витаминов следует учитывать, наблюдая следующие нарушения в состоянии ребенка:

сниженная активность, потеря интереса к окружающему миру;

недостаточность аппетита, расстройства пищеварения;

нарушения в работе иммунной системы.

Предупреждение: Отсутствие внимания к симптомам, свидетельствующим об авитаминозе, и должной медикаментозной коррекции приводит к задержке в умственном и физическом развитии ребенка.

Неполноценное питание женщины во время вынашивания младенца, отсутствие отдыха и нервные перегрузки становятся причиной развития врожденного авитаминоза. Особенно опасны:

недостаток витамина А, приводящий к неправильной закладке зрительного нерва, катаракте и слепоте;

авитаминоз группы В, являющийся причиной отсутствия рефлексов согласно возрасту, нарушения нервной деятельности и регуляции работы внутренних органов;

отсутствие необходимого количества витамина Д, что провоцирует возникновение нарушений в образовании костной ткани, формировании скелета, психомоторном развитии.

Особенное внимание необходимо уделять детям, имеющим предрасположенность к авитаминозу в связи с недоношенностью, интенсивным набором массы тела, получающим недостаточное питание или страдающим патологиями органов пищеварения и ферментативной системы, других болезней.

Причины развития авитаминоза

Существует две основных формы авитаминоза в зависимости от причин его появления.

Эндогенный авитаминоз развивается на фоне хронических патологий, чаще всего связанных с неправильной работой механизмов всасывания и усвоения нутриентов, дисбактериозом, нарушением синтеза некоторых групп витаминов. К развитию этой формы заболевания нередко приводит длительный прием антибиотиков, химиотерапия.

Такую разновидность авитаминоза называют «осенним», поскольку гастроэнтерологические болезни имеют свойство обостряться в этот сезон. Подобную же симптоматику может вызвать поступление в организм веществ, затрудняющих усвоение витаминов из продуктов питания.

Экзогенный авитаминоз имеет причиной недостаточное поступление витаминов с пищей или иные факторы нездорового образа жизни (дефицит солнца). Чаще всего эта форма заболевания развивается в весенний период года.

Профилактика и лечение авитаминоза

Сбалансированное питание с применением обогащенных витаминами продуктов, высокая двигательная активность, достаточное пребывание на свежем воздухе служат в большинстве случаев удовлетворительной профилактикой развития авитаминоза. Следует также учитывать, что для некоторых категорий лиц требуется уделять больше внимания разработке полноценной диеты и на регулярной основе включать в нее синтетические витаминно-минеральные комплексы.

К ним относятся люди, организм которых переживает стресс:

спортсмены;

дети в кризисные периоды развития (например, в пубертатном возрасте);

лица, выздоравливающие после тяжелых или длительных заболеваний и операций.

Для грамотного подбора препарата лучше всего обратиться к специалисту, который сможет порекомендовать индивидуальную схему лечения в зависимости от данных анализа крови. Общие правила приема витаминных комплексов предполагают, что принимать их следует в первую половину дня (утром) во время трапезы.

Предупреждение: Разжевывать таблетки или капсулы во рту не нужно, следует также избегать их одновременного приема с молоком, кофе, газированными напитками.

Дополнительная витаминизация рациона легко достигается также с помощью народных средств: отваров и настоев шиповника, боярышника, иных трав и плодов, принимаемых по определенной схеме курсами согласно рецепту. Знание и соблюдение правил кулинарной обработки продуктов также имеет немаловажное значение для сохранения витаминов и минералов в доступной для организма форме.

Терапия авитаминоза

Наиболее важным моментом в лечении авитаминоза является своевременная постановка диагноза и верное определение причин развития патологии. Результаты лабораторных анализов крови и мочи, определение сопутствующих заболеваний необходимы для выбора эффективного метода терапии.

Стандартная схема лечения может включать комплекс разнообразных мероприятий:

Лечение дисбактериоза, например, с помощью препарата «Лацидофил», принимаемого на протяжении 20 суток трижды в день по 2 капсулы. Освобождение организма от паразитов (допустим единоразовый профилактический прием препарата «Мебендазол» в количестве 100 мг). Заместительная терапия с использованием синтетических препаратов промышленного производства. Предпочтительно употребление парентерального способа введения лекарств.

Рекомендации по коррекции рациона имеют вспомогательный характер, могут применяться дополнительно к основному методу лечения.

Видео: Доктор А. Л. Мясников: все о весеннем авитаминозе, его симптомах и причинах