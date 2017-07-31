Причиной менструальных отклонений, к которым относят и несвоевременные кровянистые выделения, как правило, является либо гормональный дисбаланс, либо заболевания половых органов. Бывают случаи, когда такие выделения возникают из-за физиологических особенностей организма женщины, являются для нее нормой. Но обнадеживать себя тем, что все само как-нибудь образуется, в любом случае не стоит. Последствия нарушений могут быть достаточно серьезными, поэтому при появлении необычных выделений всегда лучше посоветоваться с гинекологом и пройти необходимое обследование.

Физиологические причины появления выделений с кровью после менструаций

Нормальными можно считать кровяные выделения, возникающие уже после окончания менструаций в следующих случаях:

Если они появляются у девушек в самом начале полового созревания, когда в течение 1-2 лет гормональный фон в организме неустойчив. В этот период яичники находятся в стадии созревания, поэтому выработка гормонов и процессы менструального цикла происходят нерегулярно. Это выражается в том, что появляются мажущие кровянистые выделения после месячных. Когда формирование яичников наладится, то в норме такие выделения должны прекратиться. Появление их впоследствии является отклонением и говорит о необходимости посетить врача. Подобные нарушения возникают у женщин в период пременопаузы, когда происходит завершение функционирования яичников. Однако вероятность гормональных нарушений и возникновения патологий, признаком которых являются необычные бели, в этот период повышена. При использовании оральных противозачаточных средств. Если мажущие коричневые примеси появляются после окончания месячных в течение 2-3 месяцев – это нормально, но если примеси крови бывают и в дальнейшем, тем более переходят в кровотечение, необходимо посоветоваться с врачом и подобрать другое средство. Кровянистые выделения появляются при установке внутриматочной спирали. Если они бывают не только после месячных, но и в другие дни цикла, не прекращаются через 3 месяца, это говорит о неправильном расположении спирали в матке и повреждении слизистой. В этом случае спираль необходимо удалить. При пониженной свертываемости крови у женщины менструации затягиваются, и в течение примерно недели после их окончания кровотечения возобновляются в виде мажущих розовых выделений. То же самое происходит, если женщина интенсивно занимается спортом или ей приходится поднимать тяжести. Имеются индивидуальные особенности строения матки, способствующие образованию застоя крови. Благодаря этому ее отхождение затягивается, что ведет к появлению коричневых мажущих белей после прекращения менструаций. Внеменструальные кровяные выделения возникают у женщины при сильных переживаниях, переутомлении. Вариантом нормы считается появление в белях небольшого количества крови примерно через 10 дней после месячных. Такое состояние вызвано овуляцией, когда происходит разрыв оболочки фолликула и выход из него яйцеклетки.

Дополнение: Нормой считается и так называемое «имплантационное кровотечение», при котором капельки крови появляются в белях в момент прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки. Это происходит за несколько дней до предполагаемого начала месячных.

Патологии, при которых появляются необычные бели

Кровянистые выделения между месячными могут свидетельствовать о наличии у женщины внематочной беременности. Это состояние очень опасно. Появляется тянущая боль в области расположения зародыша. С такими симптомами при наличии постоянных кровянистых выделений женщина должна срочно обратиться к врачу для проведения операции по удалению плода.

Причиной появления розовых или коричневых выделений может быть также замершая беременность, то есть гибель плода на ранних сроках. Такая беременность заканчивается выкидышем. Ее симптомами являются боли в спине и нижней части живота. Прерывание беременности происходит еще тогда, когда женщина не знает о том, что она беременна, а симптомы токсикоза относит к проявлениям каких-либо других недомоганий. Внезапное исчезновение «беспричинной» тошноты и рвоты также может быть признаком такого неблагополучия.

Видео: Причины межменструальных кровянистых выделений

Необычные кровянистые выделения как признак заболевания

Кровь после менструации и в другие дни цикла появляется в результате таких патологий, как нарушение функции яичников и различные заболевания матки.

Дисфункция яичников. Возникает из-за гормонального сбоя в организме, причиной которого могут быть нарушение работы гипофиза, щитовидной железы, воспалительные и опухолевые заболевания яичников, бесконтрольный прием лекарств, аборты, длительный стресс.

В некоторых случаях желтое тело, которое образуется в фолликуле по окончании овуляции, оказывается неполноценным. Возникает так называемая «недостаточность второй фазы цикла» в результате нарушения выработки лютеинизирующего гормона гипофиза. При этом наблюдается снижение уровня прогестерона. Появляется такое нарушение, как ускоренное начало месячных, увеличение их продолжительности за счет мажущих белей по окончании. Такая ситуация может возникать однократно или постоянно. Требуется установить причину гормонального сбоя.

Эрозия шейки матки – образование на поверхности ее слизистой оболочки язвочек. Во время полового акта или гинекологического осмотра, а также при физическом напряжении поврежденная оболочка кровоточит.

Эндометрит – воспаление слизистой в полости матки. При этом не только появляются выделения крови до и после месячных, но и сами они становятся длительными и болезненными.

Инфекционные заболевания половых органов, передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз и другие), а также как половым, так и бытовым путем (например, молочница). К мажущим кровотечениям приводят воспалительные процессы в репродуктивных органах и нарушение их нормального функционирования.

Гиперплазия (чрезмерное разрастание) слизистой оболочки в полости матки. Она становится рыхлой и легко уязвимой. В ней образуются кисты и полипы, повреждение которых приводит к кровотечению, появлению в белях сгустков крови.

Эндометриоз. Аномальное развитие эндометрия, когда частицы эпителия из полости матки проникают в соседние отделы. При этом помимо несвоевременных кровянистых выделений у женщины появляются симптомы, на которые невозможно не обратить внимания: сильные боли в животе за несколько дней до менструации, во время их наступления и в течение нескольких последующих дней.

Подслизистая миома матки, при которой узлы опухоли растут внутри полости. У женщины периодически появляются схваткообразные боли в области матки и поясницы. При миоме менструации бывают обильными и длительными (больше 1 недели). Затем еще в течение несколько дней наблюдаются мажущие коричневые выделения.

Рак эндометрия и шейки матки. Кровяные выделения, не связанные с менструацией, могут появляться в любое время на протяжении цикла, в том числе и по окончании месячных.

Видео: Симптомы эндометриоза

Что делать при появлении в выделениях после менструации следов крови

Прежде всего, следует обратить внимание на наличие или отсутствие побочных симптомов: болей в животе и спине, нарушений цикла. Насторожить должно не только появление необычных послеменструальных выделений, но и увеличение болезненности и продолжительности месячных. О заболевании может говорить образование кровяных сгустков, наличие дурного запаха, примесей гноя, пенистой или творожистой консистенции. О воспалительной и инфекционной природе патологии, распространении ее на мочевыводящие органы свидетельствуют рези во влагалище, болезненное мочеиспускание.

При появлении признаков неблагополучия нельзя полагаться на советы людей, не имеющих понятия об особенностях анатомии и физиологии, пользоваться какими-либо народными средствами без ведома врача. Причина необычных выделений может быть очень серьезной, требующей немедленного обследования. Даже при отсутствии болезненных симптомов врачи рекомендуют пройти обследование, если выделения с кровью появляются после менструаций и между ними, продолжаются больше 7 дней.