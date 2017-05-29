Характер менструаций зависит от многих факторов: общего состояния здоровья, индивидуальных особенностей организма, возрастных изменений гормонального фона. При различных заболеваниях органов репродуктивной системы происходят значительные отклонения от нормы. Важно вовремя обращать внимание на появление необычных признаков. Если месячные обильные, со сгустками, имеются сопутствующие симптомы, вызывающие дискомфорт, это говорит о серьезной патологии. Но в то же время сгустки в менструальных выделениях могут быть нормальным явлением.

Естественные причины образования сгустков в менструальных выделениях

Нормальные выделения при менструации имеют слизистую консистенцию, темно-красный цвет. Иногда в них можно заметить небольшие комочки, представляющие собой свернувшуюся кровь или частицы эпителия полости матки.

Если их немного, а объем месячных не превышает 80-100 мл, то, скорее всего, образование сгустков вызвано естественными причинами. Нормальные менструации длятся не больше 5-6 дней и не являются чересчур болезненными, а у выделений нет неприятного запаха.

Появление сгустков в нормальных выделениях может произойти в следующих случаях:

В полости матки существуют спайки, рубцы, нарушающие отток слизи и менструальной крови. Застоявшаяся кровь свертывается и временами выводится из матки в виде комков. Имеются врожденные нарушения формы или положения матки (например, загиб шейки, наличие перегородок в полости), что способствует образованию тромбов. Кровь имеет повышенную вязкость (это состояние возникает, например, при недостаточном употреблении жидкости, преобладании в рационе белковых продуктов, при заболеваниях печени, почек, сосудов). Женщина сидит или лежит в течение продолжительного времени. Кровь и слизь скапливаются и загустевают, а при вставании появляются обильные выделения с комочками слизи. Свертываемость крови повышается в результате приема лекарств – коагулянтов (при носовых кровотечениях, например) или гормональных препаратов. Это способствует уменьшению длительности и интенсивности кровотечения, но приводит к образованию сгустков крови в выделениях. В полости матки установлена противозачаточная спираль, что способствует образованию тромбов в менструальной крови. У женщины происходит прерывание только что начавшейся беременности (на 1-2 неделе). После небольшой задержки появляются обильные продолжительные месячные со сгустками неравномерно отслоившегося эндометрия.

Нормой является появление комочков во время первой менструации после аборта, когда в выделениях могут содержаться остатки плодного яйца. Гормональный сдвиг, происходящий в организме после аборта и родов, бывает причиной того, что месячные становятся обильными. Гормоны к тому же влияют на выработку ферментов, регулирующих свертываемость крови.

В различные периоды жизни женщины, связанные с естественным изменением гормонального фона (развитие репродуктивной системы, начало половой жизни, климакс) также возможны отклонения в характере менструаций. Скудные выделения могут чередуются с обильными. Появление комков объясняется изменением структуры слизистых оболочек.

Появлению отклонений в характере менструации способствуют переохлаждение организма, недоедание, вредные привычки.

Дополнение: Алкоголь повышает вязкость крови. После его накопления в крови месячные могут содержать крупные тромбы.

Видео: Почему образуются сгустки крови при менструациях

Причины патологических обильных менструаций со сгустками

Обильные и длительные выделения крови при менструации могут стать причиной железодефицитной анемии. Большая потеря крови приводит к снижению уровня гемоглобина, то есть к недостатку снабжения клеток организма кислородом. Симптомами этого опасного состояния являются головокружение и головная боль, упадок сил, бледность, снижение артериального давления. Это неизбежно отражается на выработке гормонов, а также на работе органов кроветворения, что приводит к нарушению однородности состава месячных выделений, появлению в них сгустков.

Патологические обильные месячные со сгустками могут быть симптомом различных гормональных нарушений и заболеваний репродуктивных органов.

Признаки патологии

О том, что обильные месячные неоднородной консистенции являются патологическими, можно судить по следующим признакам:

Кроме повышенной кровопотери во время менструации наблюдаются кровотечения или коричневые мажущие выделения в перерывах между ними. Менструации приходят слишком часто (продолжительность цикла меньше 21 дня) или с большими задержками (позже, чем через 35 дней). Возможно чередование продолжительных и укороченных циклов. Кровопотеря составляет 100-150 мл и больше. Длительность месячных 8 и более дней. У выделений крови имеется резкий запах, в них наблюдаются примеси гнойной слизи. Месячные сопровождаются сильными болями в нижней части живота.

Только после гинекологического осмотра и УЗИ врач сможет сказать, что явилось причиной обильных месячных.

Заболевания, при которых возникают патологические месячные

Появление густых примесей в менструальных выделениях может быть связано с неправильным развитием эндометрия, обновляющегося при каждом менструальном цикле. Причиной их образования также бывает повреждение тканей и сосудов, образование препятствий на пути выхода выделений из матки.

Миома матки. Эта доброкачественная опухоль развивается в мышцах стенки матки, может расти в направлении ее наружных оболочек. Если она заполняет полость матки, то возникают различные нарушения цикла. Причиной является сдавливание и повреждение сосудов, растягивание матки. Опухоль перекрывает выход из полости в шейку, что приводит к образованию тромбов. Обильные месячные со сгустками крови, а также увеличение живота и тянущие боли ниже пупка являются характерными признаками миомы.

Гиперплазия эндометрия. Результатом гормонального сбоя в организме, а также повреждения эндометрия во время аборта или выскабливания становится нарушение его развития и структуры. Слизистая оболочка утолщается, разбухает, происходит ее неравномерное отслоение. При этом в месячных появляются плотные частицы. Увеличивается потеря крови из разрушенных сосудов.

Эндометриоз. Заболевание связано с увеличением объема эндометрия внутри полости, прорастанием его в трубы и яичники, шейку, область брюшины. При этом нарушаются все процессы менструального цикла. Менструации становятся обильными, приходят нерегулярно, содержат частицы разрушенных тканей.

Полипы в полости и шейке матки. Эти новообразования представляют собой наросты на внутренних стенках. Они легко травмируются при выходе эндометрия из матки во время месячных. Увеличивается объем кровянистых выделений, в них присутствуют частички разрушающихся тканей.

Эрозия шейки матки. Повреждение слизистых оболочек в области цервикального канала и на входе во влагалище приводит к появлению язвочек и микротрещин в этой области. Причиной эрозии шейки матки является ее повреждение во время родов, аборта, выскабливания полости матки. Ранки могут загноиться. Бактерии легко проникают во внутренние половые органы, вызывая воспалительные процессы. Все это приводит к нарушению цикла и появлению обильных месячных со сгустками.

Инфекционные заболевания половых органов. Они приводят к возникновению воспалительных процессов, вызывающих нарушение структуры полости матки. Кроме того, микроорганизмы выделяют вещества, которые, попадая в кровь, способны изменить ее кислотность и вязкость. Это становится причиной образования сгустков.

Предупреждение: Обильные кровотечения со сгустками могут быть признаком образования раковой опухоли в матке. Поэтому, если появляется явное недомогание при сгустках в месячных, надо незамедлительно пройти гинекологическое обследование.

Причиной патологических выделений во время месячных может быть неправильный обмен веществ, сахарный диабет, нарушение работы гипофиза, щитовидной железы и других органов эндокринной системы.

Видео: Обильные месячные при эндометриозе

Что делать при месячных со сгустками

Если есть явные признаки патологии, то необходимо обратиться к гинекологу. Может понадобиться консультация эндокринолога, онколога. Если потеря крови слишком велика, имеются крупные сгустки, а выделения имеют ярко-красную окраску, необходимо вызывать «скорую». Маточное кровотечение иногда удается остановить только путем полного удаления эндометрия. Недопустимо заниматься самолечением, использовать домашние средства для остановки кровотечения.