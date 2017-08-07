Сбой менструального цикла хотя бы изредка бывает у каждой женщины. Причины этого не всегда пугающие. Женская половая система чутко реагирует на любые изменения гормонального фона, состояние нервной системы, любое недомогание. Иногда дает себя знать какая-то наследственная особенность организма. Если неприятные симптомы отсутствуют, то к врачу идти женщина не спешит. Однако нарушение цикла может говорить о возникновении новообразований в яичниках, таких как киста желтого тела. Обнаружив патологию с помощью несложного обследования, можно предотвратить появление осложнений.

Что такое киста желтого тела

В яичниках нередко возникают такие доброкачественные новообразования, как кисты. В зависимости от локализации и характера они представляют меньшую или большую угрозу здоровью женщины. Наименее опасными являются так называемые функциональные кисты, то есть связанные с циклическим функционированием яичника. В отличие от дисфункциональных (образующихся на яичниках вне зависимости от процессов цикла из клеток посторонних тканей, например, эндометрия), они могут исчезать без лекарств. К функциональным относятся киста желтого тела (лютеиновая) и фолликулярные кисты яичника.

Желтое тело – это особая железа, которая появляется после овуляции (разрыва фолликулярной оболочки после созревания яйцеклетки). Она окрашена в желтый цвет лютеином – красителем, который вырабатывается клетками яичников. Желтая железа производит гормон прогестерон, без которого не может закрепляться в матке и развиваться зародыш. Эта железа образуется как в одном яичнике, так и в обоих.

Киста желтого тела – это полость, образованная растянувшейся тканью и заполненная лимфатической жидкостью и кровью. Оболочка желтого тела выпячивается. Киста имеет форму шарика на тонкой ножке. После созревания она имеет размер 4-10 см. У нее появляется плотная защитная капсула.

Образование может возникать у девочек с самого начала полового созревания и в течение всего репродуктивного периода независимо от того, наступает зачатие после овуляции или нет. После 50 лет такие аномалии появляются редко.

Как правило, новообразования состоят из одной полости, располагаются в одном из яичников.

Виды новообразований в желтом теле

Киста желтого тела образуется сбоку матки или за ней. Новообразования подразделяют на «кисту правого яичника» и «кисту левого яичника». В правом яичнике патология встречается чаще, так как в силу анатомических особенностей его расположения и кровоснабжения созревание яйцеклетки в нем происходит чаще, чем в левом.

Возможно возникновение бессимптомной, симптоматической и рецидивирующих форм патологии.

Бессимптомные новообразования небольшого размера не удаляют, проводят лишь контроль их состояния в течение нескольких месяцев.

Симптоматические возникают однократно, беспокоя женщину болями.

Рецидивирующие кисты так же, как и симптоматические, требуют применения различных методов лечения.

Видео: Что такое киста желтого тела, опасна ли она при беременности

Какими могут быть осложнения и последствия

В некоторых случаях кисты желтого тела остаются незамеченными. Вызванные ими отклонения цикла исчезают через 2-3 месяца, так как новообразование в желтом теле рассасывается самостоятельно (максимальный срок, за который это может произойти, составляет полгода). Но так происходит далеко не всегда. Возможно возникновение следующих осложнений:

Разрыв кисты, попадание заполняющей ее жидкости в брюшину. Это ведет к перитониту, опасному для жизни состоянию. Внутреннее кровотечение. Нарушение целостности новообразования ведет к излиянию крови внутрь яичника, что влечет за собой апоплексию (разрыв). При этом требуется удаление яичника. Нагноение жидкости в кисте, как следствие - заражение крови. Перекручивание ножки кисты желтого тела. Это приводит к нарушению кровотока в яичнике, некрозу тканей, которые также могут стать причиной сепсиса.

Замечание: Перекручивание ножки кисты может произойти в момент резкой смены позы, небольшого физического напряжения, во время полового акта.

У беременных новообразование в желтом теле может рассосаться во 2 триместре. В редких случаях оно исчезает лишь на последних неделях, выполняя функцию желтого тела, продолжая выделять прогестерон. На состояние беременной женщины и развитие будущего ребенка такая аномалия не влияет. Операцию по удалению производят, если киста имеет диаметр больше 5 см (во избежание осложнений).

Причины образования лютеиновой кисты

Такая патология возникает в том случае, когда одновременно с оболочкой фолликула во время овуляции происходит разрыв мелких сосудов, кровь из которых попадает в желтое тело и растягивает его оболочку. Размеры образующейся при этом кистозной полости зависят от диаметра разорвавшегося сосуда, свертываемости крови у женщины, физического напряжения, которому подвергается организм.

Вероятность образования кисты желтого тела повышена у спортсменок, а также у женщин, которым на работе или дома приходится поднимать тяжести, что способствует нарушению движения лимфы и крови по сосудам, расположенным в яичниках.

Важным фактором, который приводит к появлению такого новообразования, является гормональный дисбаланс в организме, в частности нарушение соотношения гормонов, вырабатываемых гипофизом и регулирующих протекание процессов цикла. Провоцировать гормональный сдвиг может применение препаратов экстренной контрацепции (то есть медикаментозного аборта, производимого сразу после зачатия). В качестве таких препаратов принимаются постинор или эскапел.

Киста желтого тела возникает после лечения женщины от бесплодия препаратами, стимулирующими овуляцию и образование желтого тела (например, кломифеном). Такие препараты назначаются также перед проведением процедуры ЭКО.

К гормональным нарушениям ведут также следующие факторы:

инфекционные и воспалительные заболевания придатков матки;

резкое изменение массы тела при увлечении диетами для похудения;

нарушении обмена веществ, заболевания щитовидной железы;

раннее начало полового развития;

аборты;

эмоциональные стрессы;

наследственная предрасположенность.

Образование кисты желтого тела возможно только во время протекания процессов менструального цикла. Специалисты считают, что немаловажной причиной того, что такие патологии стали обнаруживаться у современных женщин чаще, является уменьшение у них количества беременностей и родов, то есть наступление гораздо большего, чем в предыдущих поколениях, числа менструаций.

В прежние времена женщины имели по 5-6 и больше детей. Общее количество менструаций между беременностями у них было гораздо меньше, чем у большинства нынешних женщин, которые рожают по 1-2 ребенка, а от наступления беременности защищаются с помощью специальных препаратов. Поэтому и возникновение связанных с месячными патологий стало более вероятным.

Видео: Причины возникновения функциональных образований яичника

Симптомы патологии в желтом теле

Чаще всего наличие лютеиновой кисты не сказывается на самочувствии женщины. Иногда появляются такие симптомы, как тяжесть, распирание в нижней части живота с правой или левой стороны в зависимости от места расположения кистозной полости.

Киста, как часть желтого тела, продолжает вырабатывать прогестерон, что приводит к удлинению второй фазы цикла, задержке менструации, увеличению продолжительности месячных из-за неравномерного отторжения эндометрия. Симптомы проявляются в основном при возникновении осложнений. Так, при перекручивании ножки кисты женщина чувствует острую боль в паху, тошноту. Появляется рвота, падает артериальное давление, кружится голова, может повыситься температура. Мучает слабость.

Подобные симптомы, которые способны вызвать обморочное состояние, возникают также, если происходит разрыв кисты. Разрыв сосудов ведет к проявлениям симптомов кровопотери: слабости, сонливости, шоковому состоянию, падению давления, бледности кожи, учащению пульса.

Диагностика патологии

Кисту желтого тела можно обнаружить при пальпации во время гинекологического осмотра. Она нащупывается в виде плотного округлого тела сбоку или за маткой.

С помощью анализа крови на содержание гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) устанавливают отсутствие или наличие беременности, внематочного расположения плодного яйца.

УЗИ матки и яичников позволяет уточнить характер патологии в желтом теле, их наличие и расположение. Для определения разрыва сосудов желтого тела и яичников проводится допплерография (ультразвуковое исследование сосудов).

Методом лапароскопии производят отбор тканей и содержимого кисты желтого тела для уточнения доброкачественного характера новообразования.

Лечение при обнаружении кистозных полостей в желтом теле

При небольших неосложненных симптоматических или рецидивирующих кистах проводится лечение медикаментозным способом. Назначается гормональная терапия с помощью оральных контрацептивов для восстановления нормальной выработки женских половых гормонов. С этой целью применяются противовоспалительные и обезболивающие средства, а также лечебные ванны и спринцевание влагалища для устранения очагов воспаления.

Используются методы физиотерапии, способствующие рассасыванию кисты желтого тела: пелоидотерапия (лечение грязями), лазеротерапия, электрофорез, магнитотерапия.

Предупреждение: Запрещены процедуры, связанные с прогреванием нижней части живота, гирудотерапия (лечение пиявками), купание в горячей воде. Требуется избегать физического напряжения, половых сношений. Все это способствует разрыву оболочки кистозной полости в желтом теле и возникновению осложнений.

Назначаются витамины, лекарства для восстановления работы желудка, кишечника, печени и почек. Такое лечение проводится обычно в течение 1-1.5 месяцев. Если рассасывание кисты желтого тела не происходит, то проводят ее хирургическое удаление. Чаще всего проводится лапароскопическое вылущивание кисты без воздействия на окружающие ткани. После ее удаления яичник ушивается.

Если кисты очень крупные, возникает кровотечение, ткани кисты и поверхности яичника поражены некрозом, то производится полное удаление яичника (лапаротомическая оофорэктомия).

Для того чтобы киста желтого тела не возникала, необходимо избегать бесконтрольного применения противозачаточных средств, помнить о влиянии любых гормональных препаратов на состояние женского организма, рационально питаться, избегать подъема тяжестей. Чтобы на ранней стадии заметить аномалию, избежать развития осложнений, надо хотя бы 1 раз в полгода с профилактической целью проходить гинекологический осмотр.

Если диагноз установлен точно и нет противопоказаний, посоветовавшись с врачом, можно воспользоваться для рассасывания кисты народными средствами. Для приема внутрь используется отвар из перегородок грецкого ореха (4 ст. л. на 3 стакана кипятка). Кипятят четверть часа и настаивают до остывания. Принимают несколько раз в день по полстакана. Помогает также сок лопуха, который надо пить 2-3 раза в день в течение 1 месяца.