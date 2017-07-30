Заболевания шейки матки зачастую протекают на ранних стадиях бессимптомно. Присущие им изменения в состоянии органа не всегда заметны даже при обычном гинекологическом осмотре. Поэтому при наличии предпосылок к таким патологиям проводится лабораторное и инструментальное обследование. Это позволяет провести лечение более простыми методами и с минимальными последствиями для репродуктивного здоровья женщины. Например, при наличии легкой дисплазии шейки матки своевременное обнаружение и лечение предотвратит развитие опасного предракового состояния.

Что такое легкая дисплазия

Дисплазия – это патологический процесс, происходящий в плоском многослойном эпителии шейки матки, которым покрыта ее влагалищная часть. В отличие от эрозии, при которой происходит лишь повреждение поверхности слизистой оболочки, дисплазия - это патологическое развитие глубинных слоев эпителия шейки матки. При этом заболевании в толще эпителия появляются клетки неправильного строения, за счет чего меняется структура слизистой.

Нижний слой эпителия, граничащий с мышцами, называют «базальным» (он отделен от мышц и связок базальной оболочкой). Выше располагается «внутренний» слой, а затем «поверхностный».

В зависимости от характера происходящих изменений различают следующие разновидности этого заболевания:

Легкую (дисплазию шейки матки 1 степени) – повреждается лишь базальный слой эпителиальной оболочки. Умеренную (2 степени) – патология затрагивает базальный и внутренний слои. Тяжелую. Патология поражает базальный, внутренний и поверхностный слои слизистой оболочки. Это состояние считается предраковым, так как активное образование атипичных клеток (с увеличенными или раздвоенными ядрами) может привести к злокачественному перерождению тканей.

От рака дисплазия отличается тем, что клеточные изменения не распространяются глубже базальной оболочки, не затрагивают мышечные волокна и сосуды.

Заболевание чаще всего обнаруживается в 20-35 лет, но может возникнуть у женщин любого возраста, в том числе и у беременных. Наступление беременности не усугубляет, но и не улучшает состояние пораженной слизистой. Родоразрешение при слабой дисплазии возможно естественным путем.

Дисплазия 1 степени редко переходит в более тяжелую форму. В некоторых случаях происходит самовосстановление структуры базального слоя эпителия. Правильная и своевременно начатая терапия приводит к полному излечению.

Видео: Что такое дисплазия, особенности патологии разных стадий

Причины возникновения

Основная причина возникновения дисплазии 1 степени – это проникновение в организм вируса папилломы человека (ВПЧ). Существует множество разновидностей этого вируса, некоторые из них способны вызвать образование раковых клеток.

Вирусное поражение эпителия начинается с базального слоя, в котором происходит усиленное деление и обновление клеток (пролиферация). При этом здесь накапливается белок, необходимый для питания и размножения вируса. В результате возникает так называемая легкая дисплазия. Вирус, внедряясь в клетку, нарушает работу генов, которые отвечают за процесс деления, что приводит к избыточному образованию клеток с аномальной ДНК. При дальнейшем развитии патологии клетки неправильного строения появляются в других слоях, а затем возможна их малигнизация (злокачественное перерождение).

Провоцировать развитие дисплазии может как механическое повреждение слизистой во время абортов и других гинекологических манипуляций, так и нарушение ее строения в ходе воспалительных и инфекционных заболеваний, а также нарушение гормонального фона.

Факторами риска возникновения дисплазии шейки матки 1 степени являются:

Раннее начало половой жизни и наступление беременности в юном возрасте. Развитие половых органов и стабилизация гормонального фона завершаются не раньше, чем к 18 годам. Неокрепший организм больше подвержен воздействию вирусов и бактерий. Незащищенный секс, наличие нескольких половых партнеров. При этом повышается риск заражения половыми инфекциями. Секс во время месячных, пренебрежение правилами гигиены создают предпосылки для развития воспалительных процессов в наружных и внутренних половых органах. Самолечение при появлении симптомов инфекционных и воспалительных заболеваний. Несвоевременное обращение к врачу, бесконтрольное употребление гормональных препаратов (в том числе и противозачаточных средств), антибиотиков и других лекарств.

Низкий иммунитет из-за неправильного питания, наличия вредных привычек, физического и нервного переутомления, наличия различных хронических заболеваний способствует возникновению и развитию многих заболеваний, в том числе и дисплазии.

Симптомы

Легкая дисплазия часто существует у женщины несколько лет, и если она не проходит профилактических осмотров, то о наличии патологии может не догадываться, так как специфических проявлений у этого заболевания нет. Однако при такой патологии, как правило, наблюдаются признаки сопутствующих инфекционных или воспалительных процессов. К ним относятся увеличение интенсивности вагинальных выделений, наличие в слизи примесей крови, появление серой, зеленой, желтой окраски, изменение консистенции и запаха выделений. При этом могут ощущаться жжение во влагалище, боли в нижней части живота. Болезненным может стать половой акт.

При осмотре гинеколог замечает при дисплазии 1 степени небольшое увеличение шейки из-за отечности. Более точно установить диагноз возможно только после обследования.

Методы диагностики

Диагностировать дисплазию шейки матки 1 степени можно только по наличию в эпителии ВПЧ и атипичных клеток. Для обнаружения папилломавируса проводится анализ крови пациентки методом ПЦР, который позволяет совершенно точно установить тип микроорганизма по его ДНК. Установить наличие атипичных клеток, а также подтвердить присутствие ВПЧ в слизистой позволяет также цитологический анализ мазка (ПАП-тест).

В случае подозрений на дальнейшее развитие патологии проводится биопсия шейки матки – отбор тканей для проведения гистологического исследования. При этом материал отбирается в виде столбика, в котором содержатся все слои эпителиальной оболочки.

Детально осмотреть шейку матки при оптическом увеличении и хорошем освещении можно с помощью специального оптического прибора кольпоскопа. Перед проведением кольпоскопии шейка матки обрабатывается раствором люголя, содержащим йод, или 3%раствором уксусной кислоты. Появление бледных пятен на ее поверхности говорит о распространении дисплазии на другие слои и утяжелении патологического процесса.

Дополнение: При обследовании беременных женщин биопсию не проводят из-за опасности выкидыша. Кольпоскопию делать можно.

Лечение дисплазии 1 степени

Возможно 3 варианта развития заболевания. Лечение патологии 1 степени зависит от того, как развивается процесс, насколько ослаблен организм женщины, что явилось причиной возникновения.

Первый вариант

Если иммунитет у женщины достаточно сильный, то лечения может не потребоваться, так как иммунной системе удается справиться с вирусом самостоятельно, патология исчезает. Такой вариант встречается чаще всего, поэтому при легкой дисплазии зачастую проводится лишь периодическое наблюдение за состоянием пациентки. При этом каждые три месяца обследование повторяют. Одновременно проводится лечение воспалительных заболеваний, восстановление гормонального баланса. Такая корректировка, как правило, производится путем индивидуального подбора и назначения гормональных противозачаточных таблеток.

Второй вариант

Степень повреждения слизистой шейки матки остается стабильной: поврежденные клетки не выходят за пределы базального слоя, но и не исчезают. При этом проводится терапия препаратами, стимулирующими укрепление иммунитета (имунофаном, например) и витаминами. Обязательно используются противовоспалительные средства, производится устранение инфекционных заболеваний. Если на этой стадии улучшение не наступает через 2 года, то во избежание осложнений проводится более радикальное лечение.

Химическое прижигание. Поврежденный участок обрабатывается раствором солковагина. В нем содержатся кислоты, разрушающие пораженную ткань.

Криодеструкция. Производится обработка поврежденной слизистой жидким азотом.

Радиоволновая деструкция. Это наиболее щадящий бесконтактный способ лечения.

Примечание: Все эти методы являются безопасными, не изменяющими эластичность ткани шейки матки, не имеющими ограничений по возрасту. Их можно применять для лечения женщин, планирующих беременность.

Третий вариант

Патология прогрессирует, переходит в следующую стадию. При этом производится хирургическое лечение. Ее сложность зависит от тяжести осложнений и наличия злокачественного перерождения.

Профилактика дисплазии 1 и более тяжелых степеней заключается в устранении факторов риска заражения половыми и другими инфекциями (в первую очередь ВПЧ), своевременном лечении воспалительных заболеваний, укреплении иммунитета, отказе от вредных привычек.

Видео: В чем опасность дисплазии шейки, причины возникновения, лечение